Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.4

2.4 , Аноним ( 4 ), 14:19, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – *.onion-сайты не нуждаются в выходной ноде. Но, как ни странно, ни один из них не представляет из себя ценности. Если бы я захотел прикупить чего-нибудь эдакого, я бы просто вышел в падик и почитал надписи на стене. А копирайтнутые книжки можно и на рутрекере качнуть.

2.5 , Аноним ( 5 ), 14:20, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не одно и тоже. Tor более развит, по нему делалось больше исследований. Он более централизован, но зато позволяет не быть частью сети и не подставляться в странах, где за раздачу посадят.

2.6 , Аноним ( 6 ), 14:27, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Варитесь в своей секте дальше и не лезте к нормальным людям со своим ненужным.

За 20 лет не стало нужно - не понадобится и в дальнейшем.

3.9 , КО ( ? ), 14:38, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вот когда тебе кислород полностью перекроют, по другому петь начнёшь

4.28 , Аноним ( 6 ), 15:49, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У тора более развит функционал обхода блокировок. Есть мосты, есть транспорты, в том числе через плагины. Все это развивалось много лет и испытано в реальных условиях цензуры интернета.

А у вас там есть что-то кроме болтовни?

5.31 , Аноним ( 2 ), 15:54, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тор, кстати, блокируется, я уже лет 10 напрямую подключиться не могу. И куча нод перебанена я так понимаю. С и2п у меня проблем не было.

2.11 , Аноним ( 11 ), 14:38, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так i2p тормозной до невыносимости. У меня месяц висел на сервере, интегртировался, всё ок, скачали через меня почти 1ТБ, а толку? Сам качаю со скоростью черепахи. // b.

3.29 , Аноним ( 2 ), 15:50, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё нормально там со скоростью, пару раз скачивал музыку и софт -- скорость всегда была в районе 20 мегабит (при выделенных 35 что ли). Очень не плохо как по мне. Для сравнения из dht я скачиваю со скоростью в районе 30 килобит достаточно часто (в тысячу раз медленней) и ничего.

2.20 , Аноним ( 20 ), 15:22, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – onion сервисы работают внутри сети и не требуют выходной ноды. А если нужен выход в clearnet то без выходной ноды не обойтись. i2p тут ничем не отличается, правда он никому не нужен нафиг потому что любительская поделка на жаве.

