Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.4

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|1.1, Zenitur (ok), 14:06, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жду в бэкпортах. Кстати, версия Tor из бэкпортов для Debian 9 не пишет ничего в файл журнала.
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|2.8, Денис (??), 14:36, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> версия Tor из бэкпортов для Debian 9 не пишет ничего в файл журнала
Даже если здесь задать?
sudo nano /etc/tor/torrc
Log notice file /var/log/tor
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|3.10, Денис (??), 14:38, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И еще он срет сюда
journalctl | grep tor
В твоем случае будет, наверное, syslog.
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|3.12, Денис (??), 14:39, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Частая ошибка, кстати, это пропуск слова file. Сколько раз уже натыкался и сходу не заметишь.
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|3.14, Денис (??), 15:01, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно указать, конечно, Log notice file /var/log/tor/log (в отдельную директорию, потому что лог файлов будет много). Но для этого ее надо предварительно создать, иначе будет ошибка.
sudo mkdir -p /var/log/tor
В некоторых дистрах /var находится в другом месте, но там есть симлинки.
Еще должны быть правильные права на:
/var/log/tor
/var/run/tor
/var/lib/tor
По умолчанию они правильные. Но, если ты, скажем, удалял каталоги /tor, то они автоматически не создадутся. А создание вручную может быть неправильным. Тогда надо переустановить пакет tor.
А зачем ждать в бэкпортах? Есть официальный репозиторий
https://torproject.org/docs/debian
https://deb.torproject.org/torproject.org/pool/main/t/tor
https://archive.torproject.org/tor-package-archive/debs/main/t (осторожно, списки в html весят десятки мегабайт)
У меня tor иногда долго тупит при запуске. Запускаю его скриптом, который чистит лишнее (~/.local/bin/torstart):
sudo systemctl stop tor
sudo rm -f /var/log/tor/log*
sudo rm -rdf /var/lib/tor/keys
sudo rm -f /var/lib/tor/lock
sudo rm -f /var/lib/tor/state
sudo rm -f /var/lib/tor/cached-certs
sudo rm -f /var/lib/tor/cached-microdesc-consensus
sudo rm -f /var/lib/tor/cached-microdesc-consensus.new
sudo rm -f /var/lib/tor/cached-microdescs
sudo rm -f /var/lib/tor/cached-microdescs.new
sudo rm -f /run/tor/control
sudo rm -f /run/tor/control.authcookie
sudo rm -f /run/tor/socks
sudo rm -f /run/tor/tor.pid
sudo systemctl restart tor
А вот мой /etc/tor/torrc (может, кому пригодится):
SocksPort 9050
Log notice file /var/log/tor/log
ExitNodes {NL},{DE}
MiddleNodes {NL},{DE}
EntryNodes {NL},{DE}
ExcludeNodes {RU},{UA}
ExcludeExitNodes {RU},{UA}
StrictNodes 1
StrictExitNodes 1
SafeLogging 0
ExitRelay 0
ExitPolicy reject *:*
FascistFirewall 1
Кое какие параметры избыточны.
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|1.2, Аноним (2), 14:10, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Это прекрасно, но лучше бы вместо очевидного "проекта майора" пользователи в i2p шли. Но нет, всем публичные сети подавай. Толку то от них, если ты всегда обязан помнить про то, что весь твой трафик подконтролен как минимум выходной ноде.
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|2.4, Аноним (4), 14:19, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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*.onion-сайты не нуждаются в выходной ноде. Но, как ни странно, ни один из них не представляет из себя ценности. Если бы я захотел прикупить чего-нибудь эдакого, я бы просто вышел в падик и почитал надписи на стене. А копирайтнутые книжки можно и на рутрекере качнуть.
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|2.5, Аноним (5), 14:20, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не одно и тоже. Tor более развит, по нему делалось больше исследований. Он более централизован, но зато позволяет не быть частью сети и не подставляться в странах, где за раздачу посадят.
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|2.6, Аноним (6), 14:27, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Варитесь в своей секте дальше и не лезте к нормальным людям со своим ненужным.
За 20 лет не стало нужно - не понадобится и в дальнейшем.
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|3.9, КО (?), 14:38, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот когда тебе кислород полностью перекроют, по другому петь начнёшь
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|4.28, Аноним (6), 15:49, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тора более развит функционал обхода блокировок. Есть мосты, есть транспорты, в том числе через плагины. Все это развивалось много лет и испытано в реальных условиях цензуры интернета.
А у вас там есть что-то кроме болтовни?
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|5.31, Аноним (2), 15:54, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тор, кстати, блокируется, я уже лет 10 напрямую подключиться не могу. И куча нод перебанена я так понимаю. С и2п у меня проблем не было.
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|2.11, Аноним (11), 14:38, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так i2p тормозной до невыносимости. У меня месяц висел на сервере, интегртировался, всё ок, скачали через меня почти 1ТБ, а толку? Сам качаю со скоростью черепахи.
// b.
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|3.29, Аноним (2), 15:50, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё нормально там со скоростью, пару раз скачивал музыку и софт -- скорость всегда была в районе 20 мегабит (при выделенных 35 что ли). Очень не плохо как по мне. Для сравнения из dht я скачиваю со скоростью в районе 30 килобит достаточно часто (в тысячу раз медленней) и ничего.
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|2.20, Аноним (20), 15:22, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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onion сервисы работают внутри сети и не требуют выходной ноды. А если нужен выход в clearnet то без выходной ноды не обойтись. i2p тут ничем не отличается, правда он никому не нужен нафиг потому что любительская поделка на жаве.
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|1.3, Oxyd76 (?), 14:10, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О! где-нить через полмесяца-месяц подъедет в стейбл манджары! Отлично!
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|2.21, Аноним (20), 15:24, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Господь с вами. Максим не хотел обязательный HTTPS делать чтобы не дай бог не ущемить права ростелекома запихивать в страницы свою рекламу.
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|1.15, Аноним (15), 15:02, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Брэйвик убил 77 человек, и сейчас просит об УДО. Кстати, ни вышки, ни пожизненного ему не дали. Вот до чего доводит толерастия!
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|2.17, Аноним (17), 15:11, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вот ради прикола ему нужно дать УДО. Вот только родственников убитых заранее предупредить, где и когда это УДО будет.
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|3.23, IRASoldier_registered (ok), 15:39, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не поможет. Один из немногих недостатков современной цивилизации - с детства прививаются всякие толстовские бредни о ненасилии и отменена смертная казнь за тягчайшие преступления. Соответственно, чем цивилизованнее страна, тем сильнее, увы, и побочный эффект: если убийцу выпустят на свободу, родственник или партнер убитого скорее всего пойдет к психотерапевту, чем свершит возмездие.
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|4.26, Аноним (2), 15:44, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по тому, что я читал на эту тему, они ещё и добровольно отсосут убийце. Цивилизация-с.
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|5.30, IRASoldier_registered (ok), 15:50, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С одной стороны - уменьшать уровень агрессии в социуме крайне нужно. С другой - следить за тем, чтобы общество не оказывалось беззащитным перед агрессией - тоже нужно. Но находить баланс между решениями обеих проблем пока никто не научился, хотя интересные попытки были.
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|2.18, Денис (??), 15:14, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот мосты, которые работают многие годы
Bridge obfs4 192.95.36.142:443 CDF2E852BF539B82BD10E27E9115A31734E378C2 cert=qUVQ0srL1JI/vO6V6m/24anYXiJD3QP2HgzUKQtQ7GRqqUvs7P+tG43RtAqdhLOALP7DJQ iat-mode=1
Bridge obfs4 38.229.1.78:80 C8CBDB2464FC9804A69531437BCF2BE31FDD2EE4 cert=Hmyfd2ev46gGY7NoVxA9ngrPF2zCZtzskRTzoWXbxNkzeVnGFPWmrTtILRyqCTjHR+s9dg iat-mode=1
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|4.32, Денис (??), 15:56, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Товарищ майор, перелогиньтесь
Я об этом как-то не подумал. Исходил из двух соображений:
1. новые мосты могут быть забанены правительством тоталитарных стран
2. мосты, которые работают долгое время, доказали свою надежность
Естественно, в первую очередь надо подключаться без мостов, потом пробовать мосты с оф. сайта https://bridges.torproject.org (или запрос через альтернативные каналы связи, типа почты, телеграма) и, если уж совсем ничего не поможет, можете заюзать мосты, которые я указал. Правда, теперь товарищ майор их тоже найдет. Но, я надеюсь, опеннет он не читает.
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|4.34, Денис (??), 16:00, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Адреса мостов адекватные люди получают здесь
Я, например, давно не видел, чтобы выдавали мосты на 443 и 80 порт. А ведь у кого-то могут быть доступны только они.
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|4.35, Денис (??), 16:05, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И потом, что товарищ майор увидит? Ведь это только первое звено. Зашифрованный трафик? (onion, https). http сайтов почти не осталось.
Хотя, контроллируя мост, наверняка можно найти какие-то уязвимости.
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|5.36, Аноним (36), 16:07, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> http сайтов почти не осталось
http виден только выходной ноде (иначе никак). Все входные соединения зашифрованы, вроде.
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|2.19, Денис (??), 15:18, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> в том числе для винды
Сам tor.exe еще поддерживает XP. Но obfs4proxy.exe, вытащенный из последних билдов уже не поддерживает даже Vista. Можно вытащить из Тор браузера 6.5 (есть на wev archive и, может быть, в архиве официального сайта).
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|3.22, Денис (??), 15:32, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Виндовый Expert bundle качается так:
Нужно зайти на https://www.torproject.org/download
Правой кнопкой по любой из ссылок Download for
Удалить имя файла, должно получится так https://www.torproject.org/dist/torbrowser/9.5.4 (в будущем цифра изменится)
Зайти браузером на этот URL и найти поиском tor-win32 (или tor-win64)
То есть файл tor-win32-0.4.3.6.zip
Не все об этом знают. Пользователи Yota после прекращения поддержки Vidalia долго время юзали старую версию. Или цеплялись к Tor browser. А, может, еще и боялись консоли.
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