Атака на пользователей Tor, в которую вовлечено четверть мощности выходных узлов

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|2.13, Аноним (13), 11:24, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Многие сайты требуют JavaScript с reCAPTCHA, а всем остальным выводят сообщение, что у кого нет уязвимого браузера, тот может идти в жØпу.
Твои действия? Не пользоваться? Скажи это тем, кто пришёл на тот сайт с конкретной целью, потому что если он там не зарегается или не скачает оттуда программу или документацию, которые доступны только на этом сайте, то его текущая задача (и все, зависящие от неё) будет провалена и наступят неблагоприятные последствия.
Есть сайты, требующие JS и доступные только по HTTP без TLS. При этом владельцам сайта наср@ть на всех, они обрабатывают на этом сайте персональные данные и получают их по HTTP. Правила такие же: не нравится - проваливай, у нас дофига тех, кто это будет терпеть и деньги нам ещё при этом заплатит. И роском/потребнадзор их за такое отношение к потребителям не 3163637, ибо организация тоже государственная.
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|3.21, _hide_ (ok), 11:38, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для этого не обязательно отказываться от безопасности и конфиденциальности, а при регистрации -- этого точно лишишься, так что следящий браузер отдельно, нормальный отдельно, безопасный отдельно.
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|3.26, m.makhno (ok), 11:47, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Речь в статье идёт об удалении перенаправлений на HTTPS — если возможности установить защищенное соединение нет и в помине то нет и redirect'а, а работать или нет по простому HTTP каждый решает сам на свой страх и риск.
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|4.31, Аноним (13), 12:10, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>работать или нет по простому HTTP каждый решает сам на свой страх и риск
Единственный надёжный способ избежать атаки даунгрейда - это никогда не терпеть этот самый даунгрейд. Но он не практичен, особенно если adversary делает downgrade и выбор один - оставаться без обслуживания или соглашаться на даунгрейд. Его делает каждый сам, "разгильдяи" делают выбор "соглашаться на downgrade", "неразгильдяи" просто вымываются социальной эволюцией.
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|1.3, ss (??), 10:47, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Любопытно, но автор (не новости на опеннете, а автор исходной статьи) - скрывает методику "чтобы плохие люди не знали как их поймали" и только говорит о результатах своих изысканий.
Жалуется (в оригинальной статье) что те хосты которых он обвинил в недобросовестном поведении тем не менее не были исключены из сети "потому что решения принимаются незнаю где и непрозрачно"..
В общем...Крикун и печальник какой то...
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|2.9, Аноним (13), 11:01, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>незнаю где
United States Naval Research Laboratory и их начальники вестимо.
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|3.17, пох. (?), 11:32, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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кто о чем, рашкованская истеричка с промытым мозгом - по методичке долбит.
Конечно, конечно, nrl очень нужны твои 0.001btc, воровать их, пары ярдов от правительства никак не хватает. Если бы решения принимались там - они бы наоборот непонятных васянов тут же выкинули бы, оставив свои, доверенные exit nodes.
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|5.30, пох. (?), 11:54, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну, ты думаешь, попытки постить на форум про енларге йор пенис и какие-то нужные и полезные установки для сельских сортиров - это происки nrl?
Так вот, доложу тебе - их дохера.
И, повторяю, я пытался жаловаться - в ответ получал "ваша жалоба перенаправлена владельцу сервера, он уже распечатал и вытирает ей зад". При том что в документах, которые я подписывал - в этом месте категорически запрещено подобное размещать.
Конечно же, это все проклятые мерканцы под прикрытием, а не провайдеры давно хй забили что они там хостят, пока официальный запрос из полиции не придет. (хотя, может они уже настолько ох..евшие в борьбе за шва6одку, что и полицаям сходу ответят "перенаправлено владельцу сервера"?)
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|4.32, Аноним (13), 12:12, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>nrl очень нужны твои 0.001btc, воровать их, пары ярдов от правительства никак не хватает
Разумеется. У Ульбрихта ведь конфисковали. И у торрент-трекеров с арестованными владельцами кофискуют. Что характерно, копят и не продают.
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|2.16, пох. (?), 11:29, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> скрывает методику
да и хер с ней
лучше бы рассказал внятно, как эти хосты вообще заводятся - если речь всего лишь(!) о трех сотнях нод - я завтра же четыре сотни где-нить в DO подниму - но это ж exit nodes, ей прямо завтра не получится стать, чтоб на самом деле ловить траффик, а не два васяна за cp по собственной дурости в клирнет пошли.
А мне, глядишь, пара биткойнов лишними-то не были бы...
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|2.18, пох. (?), 11:33, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да просто шнурок выдерни из сети - лучше тот что 220.
Результат, в общем-то, тот же самый.
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|1.6, Sgt. Gram (?), 10:57, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> атакующие получили контроль за трафиком
КОНТРОЛЬ — 1. за чем (при отглагольном существительном). Контроль за исполнением работ и расходованием средств. 2. за чем (при существительном, обозначающем действие или признак). Контроль за работой станка; Контроль за порядком в классе. [B]3. над кем-чем (при отвлеченном или одушевленном существительном).[/B] Контроль над молодыми специалистами; Контроль над финансами; Контроль над производством. 4. чего (в официальной и профессионально-технической речи). Контроль деятельности выборных органов; Контроль температуры в доменной печи; Контроль готовой продукции.
[I]Д. Э. Розенталь. Управление в русском языке.[/I]
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|1.7, Аноним (7), 10:58, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не понимаю, почему называют это вредоносными узлами, ведь ноды всегда только для этого и держали. А как ещё их окупить?
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|3.27, пох. (?), 11:48, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Богатову отсидкой заплатили.
какой нахер отсидкой? Видом на жительство в ЕС ему заплатили, между прочим.
Наверняка преподает в каком-нибудь универе, где стены построены еще во времена крестоносцев, за нормальные зарплаты и бонусы, а не три копейки и стекла на факультете помыть не забудьте в выходной... ну а что студенты в большинстве своем хорошо загорелые и пять раз в день вынуждены прямо посреди лекции попросить перерыв для намаза - это ничего страшного.
Хотя крестоносцам было бы обидно... за что воевали, спрашивается?
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|4.33, Аноним (13), 12:16, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Богатов мог и так и до отсидки получить вид на жительство хоть в ЕС, хоть в США одной левой.
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|2.12, Аноним (13), 11:06, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Пользователь Admin с OpenNetа вообразил себя верховным судьёй и теперь ему кажется, что он решает, кто и где виноват.
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|2.20, пох. (?), 11:37, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну зочем вы так? Пользуешься дыркой от бублика - добро пожаловать в круг подозреваемых.
Щас товарищмайор закроет наконец дело "Сети" и "нового виличия", медаль получит, и, возможно, найдет себе новую интересную тему какую-нибудь. Задачи всех сразу посадить у него нет - если все сидят, кто правонарушать-то будет?
Задача чтоб посадить можно было без долгих хлопот и кого-то, у кого рыльце на самом деле хоть немножко в пушку (а каком именно - "там разберутся!") - есть.
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|3.22, пох. (?), 11:39, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да вот мне тоже интересно, кто же все эти п-сы?
Судя по реакции на мои жалобы провайдеров в прекрасной честной германщине - любой васян будет - за все хорошее ведь и за шва6одку от цензуры. И ничего ему за это, кстати, не делают.
Вот кто-то, внезапно, и нашел золотую жилу.
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|1.23, Аноним (23), 11:42, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>22 мая было зафиксировано подключение к сети Tor большой группы вредоносных узлов, в результате которого атакующие получили контроль за трафиком, охватывающим 23.95% от всех обращений через выходные узлы.
О чёрт! Я в тот день порнуху смотрел, теперь они знают что я порнушку смотрел!
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|2.29, пох. (?), 11:50, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> О чёрт! Я в тот день порнуху смотрел, теперь они знают что
> я порнушку смотрел!
проблема что ты ж ее честно заработанным койном и оплатил - и теперь у них есть 0.0001btc, а у тебя подписка не продлилась.
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