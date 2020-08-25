Релиз дистрибутива Tails 4.10 и Tor Browser 9.5.4

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.10 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 Гб.

В новом выпуске Tails ядро Linux обновлено до версии 5.7.10, задействованы новые выпуски Tor Browser 9.5.4 и Tor 0.4.3.6. Bitcoin-кошелёк Electrum обновлён до версии 4.0.2. При запуске почтового клиента Thunderbird убрана приветственная заставка. Налажена работа беспроводных адаптеров Atheros AR9271.

Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 9.5.4, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 68.12.0 ESR, в которой устранено 3 уязвимости. Обновлены дополнения NoScript 11.0.38 и HTTPS Everywhere 2020.08.13.



