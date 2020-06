Доступен Tor Browser 9.5

После шести месяцев разработки сформирован значительный релиз специализированного браузера Tor Browser 9.5, в котором продолжено развитие функциональности на базе ESR-ветки Firefox 68. Браузер сосредоточен на обеспечении анонимности, безопасности и приватности, весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Windows, macOS и Android. Для обеспечения дополнительной защиты в состав входит дополнение HTTPS Everywhere, позволяющее использовать шифрование трафика на всех сайтах где это возможно. Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования по умолчанию плагинов в комплекте поставляется дополнение NoScript. Для борьбы с блокировкой и инспектированием трафика применяются fteproxy и obfs4proxy. Для организации шифрованного канала связи в окружениях, блокирующих любой трафик кроме HTTP, предлагаются альтернативные транспорты, которые, например, позволяют обойти попытки блокировать Tor в Китае. Для защиты от отслеживания перемещения пользователя и от выделения специфичных для конкретного посетителя особенностей отключены или ограничены API WebGL, WebGL2, WebAudio, Social, SpeechSynthesis, Touch, AudioContext, HTMLMediaElement, Mediastream, Canvas, SharedWorker, Permissions, MediaDevices.enumerateDevices и screen.orientation, а также отключены средства отправки телеметрии, Pocket, Reader View, HTTP Alternative-Services, MozTCPSocket, "link rel=preconnect", модифицирован libmdns. В новом выпуске: Реализован индикатор наличия варианта сайта, работающего в форме скрытого сервиса, выводимый в адресной строке при просмотре обычного web-сайта. При первом открытии сайта, также доступного через onion-адрес, выводится диалог с предложением впредь автоматически переключаться на onion-сайт при открытии web-сайта. Сведения о доступности через .onion-адрес передаются владельцем сайта при помощи HTTP-заголовка Alt-Svc.

Владельцы скрытых сервисов, желающие ограничить доступ к своим ресурсам, теперь могут задать набор ключей для контроля доступа и аутентификации. Пользователь может сохранить переданный ключ доступа на своей системе и использовать интерфейс Onion Services Authentication в "about:preferences#privacy" для управления ключами.

Расширены индикаторы безопасности в адресной строке. Осуществлён переход от индикации безопасного соединения к индикации проблем с безопасностью. Безопасные onion-соединения теперь не выделяются и помечаются штатным серым значком. В случае выявления недостаточного уровня защиты соединения при доступе к onion-сервису индикатор соединения перечёркивается краской линией. При выявления на странице смешанной загрузки ресурсов выводится дополнительное предупреждение в форме значка с восклицательным знаком.

Добавлены отдельные варианты страниц, показываемых при ошибках подключения к onion-сервисам (ранее показывались штатные страницы ошибок Firefox, такие же, что для web-сайтов). Новые страницы включают дополнительные сведения для диагностики причин невозможности подключиться к скрытому сервису, позволяющие судить о проблемах в адресе, сервисе, клиенте или сетевой инфраструктуре.

Для более наглядного доступа к onion-сайтам предоставлена экспериментальная возможность привязки символьных имён, решающая проблемы с запоминанием и поиском onion-адресов. Для упрощения доступа совместно с организациями FPF (Freedom of the Press Foundation) и EFF (Electronic Frontier Foundation) на базе дополнения HTTPS Everywhere реализован прототип каталога имён. В настоящее время для тестирования предложены символьные имена для onion-сервисов SecureDrop - theintercept.securedrop.tor.onion и lucyparsonslabs.securedrop.tor.onion.

Обновлены версии сторонних компонентов, включая NoScript 11.0.26, Firefox 68.9.0esr, HTTPS-Everywhere 2020.5.20, NoScript 11.0.26, Tor Launcher 0.2.21.8 и Tor 0.4.3.5.

В версии для Android обеспечен вывод предупреждения о возможной работе в обход прокси при открытии внешних приложений. Решены проблемы с использованием obfs4.