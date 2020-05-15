Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.3

Представлен выпуск инструментария Tor 0.4.3.5, используемого для организации работы анонимной сети Tor. Tor 0.4.3.5 признан первым стабильным выпуском ветки 0.4.3, которая развивалась последние пять месяцев. Ветка 0.4.3 будет сопровождаться в рамках штатного цикла сопровождения - выпуск обновлений будет прекращён через 9 месяцев или через 3 месяца после релиза ветки 0.4.4.x. Длительный цикл поддержки (LTS) обеспечен для ветки 0.3.5, обновления для которой будут выпускаться до 1 февраля 2022 года. Поддержка веток 0.4.0.x и 0.2.9.x прекращена. Поддержка ветки 0.4.1.x будет прекращена 20 мая, а 0.4.2.x - 15 сентября. Основные новшества: Реализована возможность сборки без включения кода релея и кэша серверов директорий. Отключение производится при помощи опции "--disable-module-relay" при запуске скрипта configure, которая также отключает сборку модуля "dirauth";

Добавлена функциональность, необходимая для работы скрытых сервиов на базе третьей версии протокола с балансировщиком OnionBalance, позволяющим создавать масштабируемые скрытые сервисы, работающие на нескольких бэкендах со своими экземплярами Tor;

Добавлены новые команды для управления учётными данными, применяемыми для авторизации скрытых сервисов: ONION_CLIENT_AUTH_ADD для добавления учётных данных, ONION_CLIENT_AUTH_REMOVE для удаления учётных данных и ONION_CLIENT_AUTH_VIEW для вывода списка учётных данных. Для SocksPort добавлен новый флаг "ExtendedErrors", позволяющий получить более детальную информацию об ошибке;

В дополнение к уже поддерживаемым типам прокси (HTTP CONNECT, SOCKS4 и SOCKS5) добавлена возможность соединения через сервер HAProxy. Настройка проброса осуществляется через параметр "TCPProxy <protocol> <host>:<port>" в torrc с указанием в качестве протокола "haproxy";

В серверах директорий добавлена поддержка блокирования ed25519-ключей релеев при помощи файла approved-routers (ранее допускалось блокирование только RSA-ключей);

Значительно переработаны возможности, связанные с обработкой конфигурации и работой контроллера;

Повышены системные требования для сборки - для запуска тестов теперь необходимо наличие Python 3 (Python 2 больше не поддерживается).



