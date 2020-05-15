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Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.3

15.05.2020 20:51

Представлен выпуск инструментария Tor 0.4.3.5, используемого для организации работы анонимной сети Tor. Tor 0.4.3.5 признан первым стабильным выпуском ветки 0.4.3, которая развивалась последние пять месяцев. Ветка 0.4.3 будет сопровождаться в рамках штатного цикла сопровождения - выпуск обновлений будет прекращён через 9 месяцев или через 3 месяца после релиза ветки 0.4.4.x. Длительный цикл поддержки (LTS) обеспечен для ветки 0.3.5, обновления для которой будут выпускаться до 1 февраля 2022 года. Поддержка веток 0.4.0.x и 0.2.9.x прекращена. Поддержка ветки 0.4.1.x будет прекращена 20 мая, а 0.4.2.x - 15 сентября.

Основные новшества:

  • Реализована возможность сборки без включения кода релея и кэша серверов директорий. Отключение производится при помощи опции "--disable-module-relay" при запуске скрипта configure, которая также отключает сборку модуля "dirauth";
  • Добавлена функциональность, необходимая для работы скрытых сервиов на базе третьей версии протокола с балансировщиком OnionBalance, позволяющим создавать масштабируемые скрытые сервисы, работающие на нескольких бэкендах со своими экземплярами Tor;
  • Добавлены новые команды для управления учётными данными, применяемыми для авторизации скрытых сервисов: ONION_CLIENT_AUTH_ADD для добавления учётных данных, ONION_CLIENT_AUTH_REMOVE для удаления учётных данных и ONION_CLIENT_AUTH_VIEW для вывода списка учётных данных. Для SocksPort добавлен новый флаг "ExtendedErrors", позволяющий получить более детальную информацию об ошибке;
  • В дополнение к уже поддерживаемым типам прокси (HTTP CONNECT, SOCKS4 и SOCKS5) добавлена возможность соединения через сервер HAProxy. Настройка проброса осуществляется через параметр "TCPProxy <protocol> <host>:<port>" в torrc с указанием в качестве протокола "haproxy";
  • В серверах директорий добавлена поддержка блокирования ed25519-ключей релеев при помощи файла approved-routers (ранее допускалось блокирование только RSA-ключей);
  • Значительно переработаны возможности, связанные с обработкой конфигурации и работой контроллера;
  • Повышены системные требования для сборки - для запуска тестов теперь необходимо наличие Python 3 (Python 2 больше не поддерживается).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/no...)
  2. OpenNews: Проект Tor объявил о значительном сокращении сотрудников
  3. OpenNews: Обновление Tor 0.3.5.10, 0.4.1.9 и 0.4.2.7 с устранением DoS-уязвимости
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.2
  5. OpenNews: Доступен Tor Browser 9.0
  6. OpenNews: Проект Tor опубликовал OnionShare 2.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52963-tor
Ключевые слова: tor
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:22, 15/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Установил тор, что дальше? Куда все ходят? Теперь туда куда ходил обычным браузером хожу через тор,всё безопасно получается.А куда вы обычно ходите на своем торе,что посоветуете?
     
     
  • 2, Аноним6544 (?), 21:25, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никуда не ходим, товарищ майор.
     
  • 4, онанимуз (?), 21:31, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    илита ходит на озон, школота ходит на гидру.
     

  • 3, Аноним (3), 21:25, 15/05/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Повышены системные требования для сборки - для запуска тестов теперь необходимо наличие Python 3 (Python 2 больше не поддерживается

    Опять хипстеры всё выпиливают?

     
  • 5, Аноним (5), 21:33, 15/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Не могу войти на тор сайты версии "v3". Стоит последний тор браузер. Кто сталкивался?
     
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