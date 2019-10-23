Доступен Tor Browser 9.0

После пяти месяцев разработки опубликован значительный релиз специализированного браузера Tor Browser 9.0, сосредоточенного на обеспечении анонимности, безопасности и приватности. Весь трафик в Tor Browser направляется только через сеть Tor, а обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Windows, macOS и Android. Для обеспечения дополнительной защиты в состав входит дополнение HTTPS Everywhere, позволяющее использовать шифрование трафика на всех сайтах где это возможно. Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования по умолчанию плагинов в комплекте поставляется дополнение NoScript. Для борьбы с блокировкой и инспектированием трафика применяются fteproxy и obfs4proxy. Для организации шифрованного канала связи в окружениях, блокирующих любой трафик кроме HTTP, предлагаются альтернативные транспорты, которые, например, позволяют обойти попытки блокировать Tor в Китае. Для защиты от отслеживания перемещения пользователя и от выделения специфичных для конкретного посетителя особенностей отключены или ограничены API WebGL, WebGL2, WebAudio, Social, SpeechSynthesis, Touch, AudioContext, HTMLMediaElement, Mediastream, Canvas, SharedWorker, Permissions, MediaDevices.enumerateDevices и screen.orientation, а также отключены средства отправки телеметрии, Pocket, Reader View, HTTP Alternative-Services, MozTCPSocket, "link rel=preconnect", модифицирован libmdns. В новом выпуске: Осуществлён переход на новый значительный выпуск Tor 0.4.1 и ESR-ветку Firefox 68;

Из панели убрана отдельная кнопка "Onion Button". Функции просмотра пути следования трафика через сеть Tor и запроса новой цепочки узлов, используемых для проброса трафика в Tor, теперь доступны через кнопку "(i)" вначале адресной строки;

Из "Onion Button" на панель вынесена кнопка запроса новой идентичности ("New Identity"), через которую можно быстро сбросить параметры, которые могут использоваться сайтами для скрытой идентификации пользователя (меняется IP через установку новой цепочки, очищается содержимое кэша и внутренних хранилищ, закрываются все вкладки и окна). Ссылка для смены идентичности также добавлена в основное меню, наряду со ссылкой для запроса новой цепочки узлов;

Реализована техника блокирования идентификации "letterboxing", добавляющая в каждой вкладке отступы между рамкой окна и отображаемым контентом для предотвращения привязки к размеру видимой области. Отступы добавляются с расчётом приведения разрешения к значению кратному 128 и 100 пикселей по горизонтали и вертикали. В случае произвольного изменения размера окна пользователем, размер видимой области становится фактором, достаточным для идентификации разных вкладок в одном окне браузера. Приведение видимой области к типовому размеру не позволяет осуществить данную привязку;

Дополнения Torbutton и Tor Launcher интегрированы непосредственно в браузер и больше не показываются на странице "about:addons". Специфичные для Tor настройки подключения через мостовые узлы и прокси перенесены в штатный конфигуратор браузера (about:preferences#tor). В том числе при необходимости обхода цензуры там, где Tor заблокирован, через штатный конфигуратор можно запросить список мостовых узлов или указать мостовые узлы вручную.



