Проект Tor опубликовал OnionShare 2.2

1.1 , Аноним ( 1 ), 08:51, 16/10/2019 [ответить] –6 + / – > Код проекта написан на языке Python Невероятно! Ну кто бы мог подумать, что оказывается оно на петоне!

2.7 , macfaq ( ? ), 10:09, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не на электроне, уже хорошо.



1.2 , JL2001 ( ok ), 08:54, 16/10/2019 [ответить] + / – они сделали скрипт для поднятия onion-сервиса к которому бекендом крепится мелкий хттп-сервер с мелким вебсайтиком? передача файлов осуществляется стандартно сервер-(tor-туннель)-клиент без всякой распределёнщины и возможно только пока жив мой сервер с onion-сервисом?

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:16, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >мелкий хттп-сервер в стандартной библиотеке питона есть.

2.4 , Andrey Mitrofanov_N0 ( ?? ), 09:28, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >без всякой распределёнщины Ну-ка, ну-ка, расскажи про какой-такой распределёнщины тебе надо для обмена файликами. Между двумя, предпорложительно, лицами, стремящимися отгородиться/сховаться от всего остального Мира? > и возможно только пока жив мой сервер Типа, положил _торрент_ в [... куда?? Интернет? Облако??] и отключился. И он там лежит и хостится, и доступен -- всем. И навсегда?! Всё уже там --> https://duckduckgo.com/?q=%D0%B3%D1%83%D0%B1

3.5 , JL2001 ( ok ), 09:54, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>без всякой распределёнщины

> Ну-ка, ну-ка, расскажи про какой-такой распределёнщины тебе надо для обмена файликами.

>> и возможно только пока жив мой сервер

> Типа, положил _торрент_ в [... куда?? Интернет? Облако??] и отключился. И

> он там лежит и хостится, и доступен -- всем.

> И навсегда?! ipfs выглядит лучше (без учёта шифрования "туннеля получения" и ананимности отправителя/получателя, про них в ipfs не помню)

и есть шанс что останется доступен "навсегда", особенно если сделать сервер (общественный или там платный/подписка как на амазоне) с припиниванием



1.6 , DmA ( ?? ), 10:02, 16/10/2019 [ответить] + / – Круто, чё!

Пригодится во многих местах!А на сером IP работает?

2.8 , JL2001 ( ok ), 10:27, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > на сером IP работает? tor работает на сером ip, оно поверх tor'а