Проект Tor опубликовал OnionShare 2.2

Проект Tor представил выпуск утилиты OnionShare 2.2, позволяющей безопасно и анонимно передавать и получать файлы, а также организовать работу публичного сервиса для обмена файлами. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензий GPLv3. Готовые пакеты подготовлены для Ubuntu, Fedora, Windows и macOS. OnionShare запускает на локальной системе web-сервер, работающий в форме скрытого сервиса Tor, и делает его доступным для других пользователей. Для доступа к серверу генерируется непредсказуемый onion-адрес, который выступает в роли точки входа для организации обмена файлами (например, "http://ash4...pajf2b.onion/slug", где slug - два случайных слова для усиления защиты). Для загрузки или отправки файлов другим пользователям достаточно открыть этот адрес в Tor Browser. В отличие от отправки файлов по email или через такие сервисы, как Google Drive, DropBox и WeTransfer, система OnionShare является самодостаточной, не требует обращения к внешним серверам и позволяет передать файл без посредников напрямую со своего компьютера. От других участников обмена файлами не требуется установка OnionShare, достаточно обычного Tor Browser и одного экземпляра OnionShare у одного из пользователей. Конфиденциальность пересылки осуществляется путём безопасной передачи адреса, например, используя режим end2end-шифрования в мессенджере. После завершения передачи адрес сразу удаляется, т.е. передать файл второй раз в обычном режиме не получится (требуется применение отдельного публичного режима). Для управления отдаваемыми и принимаемыми файлами, а также для контроля за передачей данных, на стороне запущенного на системе пользователя сервера предоставляется графический интерфейс. В новом выпуске, помимо вкладок для открытия совместного доступа и приёма файлов, появилась функция публикации сайта. Указанная возможность позволяет использовать OnionShare в качестве простого web-сервера для отдачи статических страниц. Пользователю достаточно перетащить мышью необходимые файлы в окно OnionShare и нажать кнопку "Start sharing". После этого любые пользователи Tor Browser смогут обратиться к размещённой информации как к обычному сайту, используя URL с onion-адресом. Если в корне размещён файл index.html, то будет показано его содержимое, а если его нет, то будет выведен список файлов и каталогов. При необходимости ограничить доступ к информации OnionShare поддерживает вход на страницу по логину и паролю при помощи штатного метода аутентификации HTTP Basic. В интерфейс OnionShare также добавлена возможность просмотра информации об истории посещений, позволяющая судить о том какие и когда были запрошены страницы. По умолчанию для сайта генерируется временный onion-адреc, действующий пока запущен OnionShare. Чтобы сохранить адрес между перезапусками в настройках предусмотрена опция для генерации постоянных onion-адресов. Местоположение и IP-адрес пользовательской системы, на которой запущен OnionShare, скрыты при помощи технологии скрытых сервисов Tor, что позволяет быстро создавать сайты, которые невозможно цензурировать и отследить владельца. Из изменений в новом выпуске также можно отметить появление в режиме обмена файлами возможности навигации по каталогам - пользователь может открыть доступ не к отдельным файлам, а к иерархии каталогов и другие пользователи смогут просматривать содержимое и загружать файлы, если в настройках не выбрана опция блокирования доступа после первой загрузки.



