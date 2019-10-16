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Проект Tor опубликовал OnionShare 2.2

16.10.2019 08:37

Проект Tor представил выпуск утилиты OnionShare 2.2, позволяющей безопасно и анонимно передавать и получать файлы, а также организовать работу публичного сервиса для обмена файлами. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензий GPLv3. Готовые пакеты подготовлены для Ubuntu, Fedora, Windows и macOS.

OnionShare запускает на локальной системе web-сервер, работающий в форме скрытого сервиса Tor, и делает его доступным для других пользователей. Для доступа к серверу генерируется непредсказуемый onion-адрес, который выступает в роли точки входа для организации обмена файлами (например, "http://ash4...pajf2b.onion/slug", где slug - два случайных слова для усиления защиты). Для загрузки или отправки файлов другим пользователям достаточно открыть этот адрес в Tor Browser. В отличие от отправки файлов по email или через такие сервисы, как Google Drive, DropBox и WeTransfer, система OnionShare является самодостаточной, не требует обращения к внешним серверам и позволяет передать файл без посредников напрямую со своего компьютера.

От других участников обмена файлами не требуется установка OnionShare, достаточно обычного Tor Browser и одного экземпляра OnionShare у одного из пользователей. Конфиденциальность пересылки осуществляется путём безопасной передачи адреса, например, используя режим end2end-шифрования в мессенджере. После завершения передачи адрес сразу удаляется, т.е. передать файл второй раз в обычном режиме не получится (требуется применение отдельного публичного режима). Для управления отдаваемыми и принимаемыми файлами, а также для контроля за передачей данных, на стороне запущенного на системе пользователя сервера предоставляется графический интерфейс.

В новом выпуске, помимо вкладок для открытия совместного доступа и приёма файлов, появилась функция публикации сайта. Указанная возможность позволяет использовать OnionShare в качестве простого web-сервера для отдачи статических страниц. Пользователю достаточно перетащить мышью необходимые файлы в окно OnionShare и нажать кнопку "Start sharing". После этого любые пользователи Tor Browser смогут обратиться к размещённой информации как к обычному сайту, используя URL с onion-адресом.

Если в корне размещён файл index.html, то будет показано его содержимое, а если его нет, то будет выведен список файлов и каталогов. При необходимости ограничить доступ к информации OnionShare поддерживает вход на страницу по логину и паролю при помощи штатного метода аутентификации HTTP Basic. В интерфейс OnionShare также добавлена возможность просмотра информации об истории посещений, позволяющая судить о том какие и когда были запрошены страницы.

По умолчанию для сайта генерируется временный onion-адреc, действующий пока запущен OnionShare. Чтобы сохранить адрес между перезапусками в настройках предусмотрена опция для генерации постоянных onion-адресов. Местоположение и IP-адрес пользовательской системы, на которой запущен OnionShare, скрыты при помощи технологии скрытых сервисов Tor, что позволяет быстро создавать сайты, которые невозможно цензурировать и отследить владельца.

Из изменений в новом выпуске также можно отметить появление в режиме обмена файлами возможности навигации по каталогам - пользователь может открыть доступ не к отдельным файлам, а к иерархии каталогов и другие пользователи смогут просматривать содержимое и загружать файлы, если в настройках не выбрана опция блокирования доступа после первой загрузки.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla ввела в строй сервис обмена файлами Firefox Send
  3. OpenNews: Проект Tor представил OnionShare 2, приложение для защищённого обмена файлами
  4. OpenNews: Возобновление работы по интеграции поддержки Tor в Firefox
  5. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.1
  6. OpenNews: В Tor отключены 800 из 6000 узлов из-за применения устаревшего ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: onionshare, tor
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:51, 16/10/2019 [ответить]  
    		• –6 +/
    > Код проекта написан на языке Python

    Невероятно! Ну кто бы мог подумать, что оказывается оно на петоне!

     
     
  • 2.7, macfaq (?), 10:09, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не на электроне, уже хорошо.
     

  • 1.2, JL2001 (ok), 08:54, 16/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    они сделали скрипт для поднятия onion-сервиса к которому бекендом крепится мелкий хттп-сервер с мелким вебсайтиком?

    передача файлов осуществляется стандартно сервер-(tor-туннель)-клиент без всякой распределёнщины и возможно только пока жив мой сервер с onion-сервисом?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:16, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >мелкий хттп-сервер

    в стандартной библиотеке питона есть.

     
  • 2.4, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:28, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >без всякой распределёнщины

    Ну-ка, ну-ка, расскажи про какой-такой распределёнщины тебе надо для обмена файликами.  Между двумя, предпорложительно, лицами, стремящимися отгородиться/сховаться от всего остального Мира?

    > и возможно только пока жив мой сервер

    Типа, положил _торрент_ в [... куда?? Интернет? Облако??] и отключился.  И он там лежит и хостится, и доступен --  всем.  И навсегда?!

    Всё уже там --> https://duckduckgo.com/?q=%D0%B3%D1%83%D0%B1

     
     
  • 3.5, JL2001 (ok), 09:54, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>без всякой распределёнщины
    > Ну-ка, ну-ка, расскажи про какой-такой распределёнщины тебе надо для обмена файликами.
    >> и возможно только пока жив мой сервер
    > Типа, положил _торрент_ в [... куда?? Интернет? Облако??] и отключился.  И
    > он там лежит и хостится, и доступен --  всем.  
    > И навсегда?!

    ipfs выглядит лучше (без учёта шифрования "туннеля получения" и ананимности отправителя/получателя, про них в ipfs не помню)
    и есть шанс что останется доступен "навсегда", особенно если сделать сервер (общественный или там платный/подписка как на амазоне) с припиниванием

     

  • 1.6, DmA (??), 10:02, 16/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Круто, чё!
    Пригодится во многих местах!А на сером IP работает?
     
     
  • 2.8, JL2001 (ok), 10:27, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на сером IP работает?

    tor работает на сером ip, оно поверх tor'а

     
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