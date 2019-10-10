В Tor отключены 800 из 6000 узлов из-за применения устаревшего ПО

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|1.1, Аноним (1), 08:57, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Минуточку... Это что получается, узел не просто присоединяется к сети и регистрируется в этих "директориях" ad hoc, явочным порядком и только на время своего пребывания online? То есть, "директория" на просто отвергает заявку на присоединение узла с устаревшим ПО только в тот момент, когда он подключается, а до этого вообще даже не может подозревать о его существовании, а где-то на постоянной основе хранится инфо об этом узле, включая версию ПО и контактные данные владельца? Ну охренеть "анонимность".
Я не пользователь ТОРа, но как-то по описаниям ожидал принципа "никаких реестров, никаких логов"
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|2.3, Аноним (3), 09:10, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>а где-то на постоянной основе хранится инфо об этом узле, включая версию ПО и контактные данные владельца
выходной узел сам их анонсирует (и это важно для реагирования на запросы суда, если зайдёшь в тор, определишь ip выходного узла и подключишься к нему по http, то в большинстве случаев увидишь даже специальную страничку, где написано, что они только выходной узел, которым пользоваться может кто угодно, и что это не они тот человек, которого разыскивает полиция. также на этой страничке часто написано посвящение (некоторые выходные узлы делаются имени всяких правозащитников и литераторов-антиутопистов) ). Версию анонсирует вообще любой узел. Это часть протокола. А нехранения ожидать странно - просканить и сохранить может каждый.
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|3.9, Аноним (1), 10:35, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> просканить и сохранить может каждый
Это на здоровье. Но одно дело, когда эта информация что-то значит только пока узел подключён к сети, а при следующем подключении всё полностью генерируется заново и информация о когда-то существовавшем узле не имеет ни смысла ни ценности, а другое дело, когда какая-то актуальная информация об узле сохраняется между его подключениями и позволяет его однозначно идентифицировать (заметьте, что "Разработчики анонимной сети Tor" уверены, что не один узел с устаревшим ПО 800 раз подключался к сети, а в сети присутствуют 800 узлов с устаревшим ПО - т.е. они могут их идентифимцировать).
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|2.4, Аноним (4), 09:13, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну охренеть "анонимность".
А причем здесь анонимность? Тор прекрасное средство для обхода всяких блокировок. А как средство для достижения 100%-ной анонимности оно никогда и не было таковым.
> ожидал принципа "никаких реестров, никаких логов"
Опять двадцать пять. Если тебе дядя скажет, что он не ведёт никаких реестрево и никаких логов, ты ему поверишь на слово? С какой стати? По умолчанию надо к миру относится так: "Пишутся все логи, протоколируются все действия".
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|3.5, пофигист (?), 09:29, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эм, притом наверное, что Тор сам себя так позиционирует?
"Circumvent censorship. | Anonymity Online"
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|4.16, Аноним (4), 12:53, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Circumvent censorship. | Anonymity Online"
Мало ли что они сами себя так позиционируют... если каждый год появляется по пачке уязвимостей с деанонимизацеий пользователей. Великолепная анонимность. Иди в магазин и купи сливочное масло, там тоже написано - "Из натуральных сливок", а на деле в лабораторных условиях - пальмовое масло. Приятного аппетита.
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|5.32, Аноним (32), 14:26, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> каждый год появляется по пачке уязвимостей с деанонимизацеий пользователей.
В самом tor? это какие например?
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|3.10, Аноним (1), 10:44, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тор всегда позиционировался как технология обеспечения анонимности и сокрытия своих действий от силовых структур.
В конце концов, текст новости хотя бы почитай, хотя бы первые пять слов - "Разработчики анонимной сети Tor предупредили".
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|4.17, Аноним (4), 12:58, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И тебе продублирую.
Мало ли что они сами себя так позиционируют... если каждый год появляется по пачке уязвимостей с деанонимизацеий пользователей. Великолепная анонимность. Иди в магазин и купи сливочное масло, там тоже написано - "Из натуральных сливок", а на деле в лабораторных условиях - пальмовое масло. Приятного аппетита.
> Тор всегда позиционировался как технология обеспечения анонимности
Позиционировался, но как показала практика не всегда таким являлся.
> сокрытия своих действий от силовых структур.
Ещё передавай привет пачке хакеров, которых деанимизировали через Тор и успешно посадили. А также передавай привет площадкам, которые свалили мз Тора в i2p.
> хотя бы почитай
Ещё один. Прочитал. Дальше что? Написано "Из натуральных сливок" - мне верить на слово?
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|5.19, Аноним (-), 13:21, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> сокрытия своих действий от силовых структур.
> Ещё передавай привет пачке хакеров, которых деанимизировали через Тор и успешно посадили. А также передавай привет площадкам, которые свалили мз Тора в i2p.
>> хотя бы почитай
> Ещё один. Прочитал. Дальше что? Написано "Из натуральных сливок" - мне верить на слово?
А вот представь если бы хакеры еще бы пальмовое масло в сливочное подмешивали то было бы на кого это дело свалить. И представь подмешивали бы через Tor!
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|6.20, Аноним (-), 13:23, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Представил! Ужас! Но мамкиных хакиров с тором и с кали линуксом таким не испугать!
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|7.30, Аноним (-), 14:21, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не про хакеров. Хакер это специалист высокого класса. А про то что можно отвлечь внимание населения от проблемы пальмового масла в сливочном.
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|4.18, Антимамкин хакер (?), 13:15, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Тор всегда позиционировался как технология обеспечения анонимности и
> сокрытия своих действий от силовых структур.
ага... это только у клоунов он так позиционировался... максимум, что там можно юзать, так это скрытые сервисы и то не всегда из-за ддосов... многие топовые группы давно сидят в дакрнетах по типу инвизибл нета...
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|4.33, Аноним (32), 14:31, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тор всегда позиционировался как технология обеспечения анонимности и сокрытия своих действий
Для кого? Для клиента сети tor? Для транзитного узла? Для выходного узла?
Как вы вообще себе представляете например анонимный выходной узел? Каждый час он должен IP менять?
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|2.14, Гентушник (ok), 12:01, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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TOR это не одноранговая сеть, а, скорее, федеративная.
В новости речь не идёт об обычных пользователях сети (те кто используют TOR с настройками по-умолчанию, всякие TOR-браузеры и т.д.), а о тех кто поддерживает работу сети (релеи).
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|3.23, Noname (??), 13:42, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Сначала добейся" , "Ты должен меня ломать", "Переши на расте", "Ну раз так, то давай, деанонимизируй меня" 🙄
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|4.25, Аноним84701 (ok), 13:47, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> "Сначала добейся" , "Ты должен меня ломать", "Переши на расте",
"Или оно защищает от происков тайной ложи жидомасонорептилоидов или оно фигня полная!"
Модель угроз? Не, не слышали.
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|1.2, Аноним (3), 08:59, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Многие сайты брутили себе адреса с красивым началом, релевантным для их задачи, на домашнем компьютере или на кластере, кому что по карману. Некоторое время назад на Хабре промелькнул полностью красивый адрес.
Если можно сбрутить красивый адрес, имеющий заказное начало вплоть до всего адреса, то о какой безопасности можно говорить? Если кто-то сбрутит адрес фейсбука или ддг, то обломается - там https поверх onion. Но все остальные, включая сам Tor Project, используют plain http поверх onion.
Вам не кажется всё это странным и подозрительным?
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|2.7, rm_ (ok), 09:40, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Если можно сбрутить красивый адрес, имеющий заказное начало
Начало можно, но с добавлением каждой следующей желаемой буквы сложность возрастает на порядок (К.О.)
Скачайте, попробуйте, программа называется Scallion.
> вплоть до всего адреса
А вот всего (конкретного заказного) адреса вы обломаетесь, не хватит времени до тепловой смерти вселенной брутфорсить, как говорится. Можно разве что из потока тысяч вариантов генерируемых софтиной выбрать что-то красивое и более-менее подходящее. Например написать скрипт, который в хвосте сгенерированных адресов будет искать случайно попавшиеся словарные слова.
Но ваше беспокойство авторам Tor тоже понятно, поэтому они сейчас внедрили и призывают всех переходить на Hidden Services version 3, с гораздо более длинными адресами. Так что "целиком красивым" адресам придёт конец, очень жаль, надеюсь version 2 таки не отключат, и они останутся.
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|2.27, qqqqq (?), 13:51, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Если можно сбрутить
Нельзя сбрутить. Это раньше было кране трудно, сейцес же это невозможно с ветки 0.3 - длину адресов сильно увеличили.
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|3.21, Аноним (21), 13:26, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>обновить 7-zip
Так он вроде всё равно с сорсфорджа качается. Офсайт при таких раскладах и не нужен вовсе
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|3.26, Аноним (26), 13:49, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не могу открыть сайт https://www.7-zip.org/, чтобы обновить 7-zip
Вендопроблемы-вендопроблемушки. GNU/Linux-господа пользуются дистрибутивными репами. Например, запрещенный телеграм можно качнуть бесплатно без смс из RPM Fusion.
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|1.24, Zenitur (ok), 13:44, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Например, в настоящее время в сети Tor ещё встречаются даже узлы с Tor 0.2.4.x
Debian 7 идёт с ним, и в бэкпортах более нового нет. На седьмом дебиане вполне себе неплохо живётся: Firefox офф. сайта работает, LibreOffice и Java тоже. Crossover вот только не хочет запускаться, требуя Glibc 2.19.
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|2.28, qqqqq (?), 13:52, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальный способ установки тор - подключение официального репозитория, есть оф репа для дебиан.
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