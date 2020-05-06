Релиз дистрибутива Tails 4.6 и Tor Browser 9.0.10

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.6 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 Гб.

В новом выпуске Tails на базе libu2f-udev реализована поддержка универсальной двухфакторной аутентификации (U2F) с использованием USB-ключей. Обновлён состав меню с рекомендованными приложениями, в число которых добавлены конфигуратор постоянного дискового раздела, инсталлятор, документация и утилита отправки уведомлений о проблемах. Из списка удалён эмулятор терминала. Обновлены версии Tor Browser 9.0.10, Thunderbird 68.7.0, Git 1:2.11, Node.js 10.19.0, OpenLDAP 2.4.47, OpenSSL 1.1.1d, ReportLab 3.5.13, WebKitGTK 2.26.4.

Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 9.0.10, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 68.8.0 ESR, в которой устранено 14 уязвимостей, из которых 10 (CVE-2020-12387, CVE-2020-12388 и 8 под CVE-2020-12395) помечены как критические и потенциально способные привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Дополнение NoScript обновлено до выпуска 11.0.25, а библиотека openssl до версии 1.1.1g с устранением уязвимости, затрагивающей TLS 1.3.



