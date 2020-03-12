Релиз дистрибутива Tails 4.4

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 4.4 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ (1 ГБ), способный работать в Live-режиме.

В новой версии Tor Browser обновлён до выпуска 9.0.6 (официально пока не анонсирован), синхронизированного с кодовой базой Firefox 68.6.0 ESR. Также обновлены ядро Linux 5.4.19, Thunderbird 68.5.0, cURL 7.64.0, evince 3.30.2, Pillow 5.4.1, WebKitGTK 2.26.4, virtualbox 6.1.4. Добавлены отсутствующие прошивки для беспроводных карт на чипах Realtek RTL8822BE/RTL8822CE.



