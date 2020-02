Релиз дистрибутива Tails 4.3 и браузера Tor Browser 9.0.5

1.1 , АНБ ( ? ), 20:19, 12/02/2020 [ответить] +3 + / – Одобряю!

2.2 , village_coder ( ok ), 20:23, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – *Ободряю

3.3 , A.Stahl ( ok ), 20:35, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – *Обдираю



1.4 , Аноним ( - ), 20:42, 12/02/2020 [ответить] +1 + / – Под мелодию: Я всег-да с со-бой бе-ру, ку-ка-ку-ка-ре-ку...

1.5 , Антоним23 ( ? ), 20:45, 12/02/2020 [ответить] + / – Тор для стада... Загнали весь криминал и прочую быдлоту в одно стойло - удобно) А сектанты думают они аннони(сты)мны...

2.7 , Аноним ( 7 ), 20:51, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И почему же для стада? По-моему, весьма и весьма анонимно получается. Если отрубить трекеры, идентификаторы и проч, и ходить только по .onion доменам, спалиться сложно.

3.8 , Аноним ( - ), 20:59, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > весьма анонимно получается ну такая себе тут анонимость... слишком уж много мамкиных хакиров тут переловили... я вот тор использую для обхода блокировок... для большего он особо и не годится... вполне допускаю, что это разработка спецслужб, а может и нет, кто его знает... так или иначе для обхода блокировок самое то... рекомендую. а анонимность надо начинать с рандомизации мак-адреса сетевой карточки, свободного биоса, виртуальных машин, свободной прошивки для роутера и триллиардами впн цепочек и так далее, так далее, так далее... если где-то след оставил, то всё...



1.6 , Аноним ( 7 ), 20:49, 12/02/2020 [ответить] + / – No script, насколько я знаю, ребята не очень хорошие.

2.9 , Аноним ( - ), 21:03, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > No script, насколько я знаю, ребята не очень хорошие. немного не так... правильно вот так: NoScript работает прекрасно, но как и любой софт подвержен багам/уязвимостям, среди которых бывают и 0-day... так что на NoScript надейся, но сам не плошай (это я про javascript.enabled = false).