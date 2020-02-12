Релиз дистрибутива Tails 4.3 и браузера Tor Browser 9.0.5

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.3 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 Гб.

В новом выпуске Tails обновлены версии ядра Linux 5.4.13 (в прошлом выпуске поставлялась ветка 5.3), Tor Browser 9.0.5, Thunderbird 68.4.1, Tor 0.4.2.6 и VirtualBox Guest Additions 6.1.2. В состав включён пакет trezor с реализацией клиента командной строки для одноимённых аппаратных кошельков, обеспечивающих хранение ключей криптовалют. При установке обновлений решена проблема с индикатором прогресса выполнения операции и блокировано случайное закрытие окна в процессе применения обновления.

Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 9.0.5, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 68.5.0 ESR, в которой устранено 11 уязвимостей, из которых 7 проблем, собранных под CVE-2020-6800, потенциально могут привести к организации выполнения кода злоумышленника. Обновлены Tor 0.4.2.6 и дополнение NoScript 11.0.13. Добавлен новый мостовой узел в Дании.



