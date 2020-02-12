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Релиз дистрибутива Tails 4.3 и браузера Tor Browser 9.0.5

12.02.2020 20:00

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.3 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 Гб.

В новом выпуске Tails обновлены версии ядра Linux 5.4.13 (в прошлом выпуске поставлялась ветка 5.3), Tor Browser 9.0.5, Thunderbird 68.4.1, Tor 0.4.2.6 и VirtualBox Guest Additions 6.1.2. В состав включён пакет trezor с реализацией клиента командной строки для одноимённых аппаратных кошельков, обеспечивающих хранение ключей криптовалют. При установке обновлений решена проблема с индикатором прогресса выполнения операции и блокировано случайное закрытие окна в процессе применения обновления.

Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 9.0.5, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 68.5.0 ESR, в которой устранено 11 уязвимостей, из которых 7 проблем, собранных под CVE-2020-6800, потенциально могут привести к организации выполнения кода злоумышленника. Обновлены Tor 0.4.2.6 и дополнение NoScript 11.0.13. Добавлен новый мостовой узел в Дании.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 73
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 4.2
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 4.1 и браузера Tor Browser 9.0.2
  5. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tor, tails
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, АНБ (?), 20:19, 12/02/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    Одобряю!
     
     
  • 2.2, village_coder (ok), 20:23, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *Ободряю
     
     
  • 3.3, A.Stahl (ok), 20:35, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *Обдираю
     

  • 1.4, Аноним (-), 20:42, 12/02/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Под мелодию: Я всег-да с со-бой бе-ру, ку-ка-ку-ка-ре-ку...
     
  • 1.5, Антоним23 (?), 20:45, 12/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Тор для стада... Загнали весь криминал и прочую быдлоту в одно стойло - удобно) А сектанты думают они аннони(сты)мны...
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:51, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И почему же для стада? По-моему, весьма и весьма анонимно получается. Если отрубить трекеры, идентификаторы и проч, и ходить только по .onion доменам, спалиться сложно.
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 20:59, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > весьма анонимно получается

    ну такая себе тут анонимость... слишком уж много мамкиных хакиров тут переловили... я вот тор использую для обхода блокировок... для большего он особо и не годится... вполне допускаю, что это разработка спецслужб, а может и нет, кто его знает... так или иначе для обхода блокировок самое то... рекомендую.

    а анонимность надо начинать с рандомизации мак-адреса сетевой карточки, свободного биоса, виртуальных машин, свободной прошивки для роутера и триллиардами впн цепочек и так далее, так далее, так далее... если где-то след оставил, то всё...

     

  • 1.6, Аноним (7), 20:49, 12/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    No script, насколько я знаю, ребята не очень хорошие.
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 21:03, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > No script, насколько я знаю, ребята не очень хорошие.

    немного не так... правильно вот так:

    NoScript работает прекрасно, но как и любой софт подвержен багам/уязвимостям, среди которых бывают и 0-day... так что на NoScript надейся, но сам не плошай (это я про javascript.enabled = false).

     
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