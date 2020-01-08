Релиз дистрибутива Tails 4.2

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|2.15, Аноним (-), 15:13, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Я vsеgdа с sоboй бeрy Тails и Тor-брaузeр! ;)
Не обращайте внимания на aнона под моим каментом, это шигopин мacкируeтся под xoxлa.
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|2.6, Аноним (6), 13:08, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А я уже волновался, куда ты пропал. В Украину что-ли переехал?
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|4.14, Аноим (?), 15:11, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неее. То, о чём ты пишешь - это браузер. а Там брівзер какой-то...
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|5.22, Аноним (-), 15:20, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я так понимаю он не побрился. Очень долго небрился, борода уже залезла в рот, вот и несет что-то невнятное...
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|2.23, Аноним (-), 15:24, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Свободный обмен информацией - высшая человеческая ценность. Кто против нее, тот против человечества, а значит - враг народа.
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|1.13, Анонимчик (?), 14:38, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Для Украины в самом деле с интернетом без анонимности будет скучно в их маня-мирке, или вернее слишком весело, СБУшники не дадут мне соврать.) 73 огнелис вышел для остальных, окромя секты хромых...)
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|1.17, Аноим (?), 15:15, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Напоминает комиксовые картинки, на которых страус прячет голову в песок.
Ну вот пришел я с ноутом, в котором с live-usb "это" запущено, в какое-то общественное место, где есть "анонимный" wifi. Сижу - ломаю пентагон. И при этом на меня пялится штук 5 камер, которые теперь повсюду. Не говоря уже о тех 50ти, которые меня видели, пока я по городу шёл. В чём анонимность-то?..
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|2.21, Аноним (-), 15:19, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ну вот пришел я с ноутом, в котором с live-usb "это" запущено, в какое-то общественное место, где есть "анонимный" wifi.
В России анонимный WiFi? Это который через номер твоего телефона, получил СМС с кодом для "общественного анонимного интернета"? Лол.
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|3.24, Аноим (?), 15:29, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну, допустим, одноразовый б/ушный телефон телефон с радиорынка и купленная у метро симкарта позволяют намутить анонимный wifi. Я о том - как дальше быть? В чем Tails поможет? ))
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|1.26, Петручио (?), 15:53, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чёта всё тайны какий-то у всех. Чёта все скрывают, ата всех прячуца.
Я вот на селе живу, мне скрывать нечево. С утра вот летом встану, скотинку покормлю, сена накошу, дровишек порублю и обедать иду. Огород вспашешь прополешь, деревца польёш и спать можно.
На детей не поглядываю, в Бога и Президента верую, на власть не покушаюсь, секретов родины проклятым врагам не продаю. А што с Василича женой грешим иногда - да какая тут тайна, всё село знает. Он и сам налево сходить не проч!
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|2.27, user (??), 16:30, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>все скрывают
Не все, а власти. Это называется цензура.
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