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Релиз дистрибутива Tails 4.2

08.01.2020 09:55

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 4.2 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ (1.1 ГБ), способный работать в Live-режиме.

Основные изменения:

  • Проведена работа по улучшению системы автоматической установки обновлений. Если раньше при необходимости обновить давно не обновлявшуюся систему требовалось поэтапное обновление c использованием промежуточных выпусков (например, при переходе с Tails 3.12 на Tails 3.16 нужно было вначале обновить систему до Tails 3.14, а уже потом до 3.16), то начиная с выпуска Tails 4.2 реализована возможность прямого автоматического обновления сразу до самой свежей версии. Кроме того, ручное участие при обновлении теперь требуется только при переходе на новую значительную ветку (например, потребуется при переходе на Tails 5.0 в 2021 году). Сокращено потребление памяти при выполнении автоматического обновления и оптимизирован размер загружаемых данных.
  • В состав включено несколько новых утилит, которые могут быть полезны пользователям сервиса SecureDrop, позволяющего анонимно передавать документы изданиям и журналистам. В частности, в поставку включён пакет PDF Redact Tools для очистки метаданных из PDF-документов, OCR Tesseract для преобразования изображентий в текст и FFmpeg для записи и преобразования звука и видео.
  • При запуске менеджера паролей KeePassX обеспечено по умолчанию открытие БД ~/Persistent/keepassx.kdbx, но если данный файл отсутствует, он исключается из списка недавно используемых баз.
  • Tor Browser обновлён до версии 9.0.3, синхронизированной с выпуском Firefox 68.4.0, в котором устранено 9 уязвимостей, из которых пять потенциально могут привести к выполнению кода при открытии специально оформленных страниц.
  • Почтовый клиент Thunderbird обновлён до выпуска 68.3.0, а ядро Linux до версии 5.3.15.


  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 4.1 и браузера Tor Browser 9.0.2
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 4.0
  4. OpenNews: Доступен Tor Browser 9.0
  5. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.2
  6. OpenNews: Релиз Firefox 72
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tails
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  • 1.3, user (??), 12:07, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сторонники цензуры - информационные петухи.
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 15:13, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Я vsеgdа с sоboй бeрy Тails и Тor-брaузeр! ;)

    Не обращайте внимания на aнона под моим каментом, это шигopин мacкируeтся под xoxлa.

     

  • 1.4, Аноним (4), 12:15, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    я завжди з собою беру
    тейлс и тор-брівзер
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:08, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А я уже волновался, куда ты пропал. В Украину что-ли переехал?
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:37, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    че такое брівзер?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:13, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Клиент гипертекстовой обработки данных
     
     
  • 4.14, Аноим (?), 15:11, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неее. То, о чём ты пишешь - это браузер. а Там брівзер какой-то...
     
     
  • 5.22, Аноним (-), 15:20, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понимаю он не побрился. Очень долго небрился, борода уже залезла в рот, вот и несет что-то невнятное...
     
  • 3.18, Аноним (-), 15:15, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Бритва чтоль какая-то.
     
  • 2.16, Аноним (-), 15:15, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ты что? Звиздишь и бреешься? Ниче непонятно...
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:02, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Цензура - это терроризм.
     
     
  • 2.19, Аноним (-), 15:16, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я бы даже сказал что это фaшизм чистой воды.
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:09, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    АНБ одобряет.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:26, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://tjournal.ru/tech/129290-v-kitae-vveli-obyazatelnoe-skanirovanie-lica-p
     

  • 1.11, Аноним (5), 14:32, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Tor помогает скачивать оплаченный михалковским процентом контент.
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 15:17, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, чтобы в новом году он не мигал еще сильнее! :)
     

  • 1.12, Аноним (5), 14:32, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Tor помогает скачивать оплаченный михалковским процентом контент.
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 15:24, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Свободный обмен информацией - высшая человеческая ценность. Кто против нее, тот против человечества, а значит - враг народа.
     

  • 1.13, Анонимчик (?), 14:38, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Для Украины в самом деле с интернетом без анонимности будет скучно в их маня-мирке, или вернее слишком весело, СБУшники не дадут мне соврать.) 73 огнелис вышел для остальных, окромя секты хромых...)
     
  • 1.17, Аноим (?), 15:15, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напоминает комиксовые картинки, на которых страус прячет голову в песок.
    Ну вот пришел я с ноутом, в котором с live-usb "это" запущено, в какое-то общественное место, где есть "анонимный" wifi. Сижу - ломаю пентагон. И при этом на меня пялится штук 5 камер, которые теперь повсюду. Не говоря уже о тех 50ти, которые меня видели, пока я по городу шёл. В чём анонимность-то?..
     
     
  • 2.21, Аноним (-), 15:19, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ну вот пришел я с ноутом, в котором с live-usb "это" запущено, в какое-то общественное место, где есть "анонимный" wifi.

    В России анонимный WiFi? Это который через номер твоего телефона, получил СМС с кодом для "общественного анонимного интернета"? Лол.

     
     
  • 3.24, Аноим (?), 15:29, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, допустим, одноразовый б/ушный телефон телефон с радиорынка и купленная у метро симкарта позволяют намутить анонимный wifi. Я о том - как дальше быть? В чем Tails поможет? ))
     

  • 1.25, Анонимчик (?), 15:51, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помолжет во вконтактнике сидеть.)
     
  • 1.26, Петручио (?), 15:53, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чёта всё тайны какий-то у всех. Чёта все скрывают, ата всех прячуца.
    Я вот на селе живу, мне скрывать нечево. С утра вот летом встану, скотинку покормлю, сена накошу, дровишек порублю и обедать иду. Огород вспашешь прополешь, деревца польёш и спать можно.
    На детей не поглядываю, в Бога и Президента верую, на власть не покушаюсь, секретов родины проклятым врагам не продаю. А што с Василича женой грешим иногда - да какая тут тайна, всё село знает. Он и сам налево сходить не проч!
     
     
  • 2.27, user (??), 16:30, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >все скрывают

    Не все, а власти. Это называется цензура.

     
  • 2.28, патриот (?), 17:23, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Враги родины в Кремле.
     

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