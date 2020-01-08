Релиз дистрибутива Tails 4.2

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 4.2 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ (1.1 ГБ), способный работать в Live-режиме. Основные изменения: Проведена работа по улучшению системы автоматической установки обновлений. Если раньше при необходимости обновить давно не обновлявшуюся систему требовалось поэтапное обновление c использованием промежуточных выпусков (например, при переходе с Tails 3.12 на Tails 3.16 нужно было вначале обновить систему до Tails 3.14, а уже потом до 3.16), то начиная с выпуска Tails 4.2 реализована возможность прямого автоматического обновления сразу до самой свежей версии. Кроме того, ручное участие при обновлении теперь требуется только при переходе на новую значительную ветку (например, потребуется при переходе на Tails 5.0 в 2021 году). Сокращено потребление памяти при выполнении автоматического обновления и оптимизирован размер загружаемых данных.

В состав включено несколько новых утилит, которые могут быть полезны пользователям сервиса SecureDrop, позволяющего анонимно передавать документы изданиям и журналистам. В частности, в поставку включён пакет PDF Redact Tools для очистки метаданных из PDF-документов, OCR Tesseract для преобразования изображентий в текст и FFmpeg для записи и преобразования звука и видео.

При запуске менеджера паролей KeePassX обеспечено по умолчанию открытие БД ~/Persistent/keepassx.kdbx, но если данный файл отсутствует, он исключается из списка недавно используемых баз.

Tor Browser обновлён до версии 9.0.3, синхронизированной с выпуском Firefox 68.4.0, в котором устранено 9 уязвимостей, из которых пять потенциально могут привести к выполнению кода при открытии специально оформленных страниц.

Почтовый клиент Thunderbird обновлён до выпуска 68.3.0, а ядро Linux до версии 5.3.15.



