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Релиз дистрибутива Tails 4.1 и браузера Tor Browser 9.0.2

03.12.2019 22:37

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.1 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.1 Гб.

В новом выпуске Tails обновлены версии ядра Linux 5.3.9, Tor Browser 9.0.2, Enigmail 2.1.3 и Thunderbird 68.2.2. В качестве сервера ключей OpenPGP по умолчанию задействован keys.openpgp.org. Удалено дополнение TorBirdy, вместо которого применены патчи к Thunderbird.

Одновременно, выпущена новая версия браузера Tor Browser 9.0.2, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 68.3.0 ESR, в которой устранено 14 уязвимостей, из которых 7 проблем, собранных под CVE-2019-17012, потенциально могут привести к организации выполнения кода злоумышленника. Обновлено дополнение NoScript 11.0.9 с устранением проблемы, из-за которой не работали настройки TRUSTED. Дополнение HTTPS Everywhere обновлено до выпуска 2019.11.7. Улучшена реализация отображения серой рамки (letterboxing) вокруг содержимого веб-страниц для блокирования идентификации по размеру окна. В Tor Browser для Android решены проблемы с локализацией.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Доступен Tor Browser 9.0
  3. OpenNews: Проект Tor опубликовал OnionShare 2.2
  4. OpenNews: В Tor отключены 800 из 6000 узлов из-за применения устаревшего ПО
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:10, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Я vsegda с soboi bepy Tаilz & Тor-brоузeр! ;)
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:12, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Golovy ne zabivay brat.
     
     
  • 3.5, Аноним (-), 23:21, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    $паси6о, она vsegda при мне!
     
     
  • 4.13, Аноним (-), 00:14, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вам вот все не уняться ))))
     
  • 2.19, Аноним84701 (ok), 00:24, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Я vsegda с soboi bepy Tаilz & Тor-brоузeр! ;)
    > Аноним (2)

    http://wiki.opennet.ru/ForumHelp
    > (?) - сообщение от не зарегистрированного участника;
    > (-) - анонимный аноним, например, использующий Tor.
    > (номер) - номер первого сообщения данного анонима в обсуждении, позволяет разделять разных анонимов.

    найс трай, комрейд мейджер!

     
     
  • 3.29, Аноним (-), 02:15, 04/12/2019 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.25, Аноним (25), 00:54, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С 2000-х с собой ничего не беру, не использую анонимайзеры, а также пользуюсь чужими пк и со мной ничего не случилось.
     
     
  • 3.31, Аноним (-), 02:16, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главное чинyшей не оскopбляй и на митинги не ходи, и дядя пу тобой не заинтересуется!
     

  • 1.4, АНБ (?), 23:16, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ;)
     
     
  • 2.32, ФСБ (?), 03:13, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ;(
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:39, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет ли сейчас каких-то аналогов Tor Browser, но построенных на одном из форков Firefox со старым добрым XUL?
     
     
  • 2.7, zod noob (?), 23:52, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в догонку такой вопрос: нет ли сейчас способа из тбб выпилить тор? чтоб после рестарта не слетал about:config
    и вообще, хорошая ли это идея юзать анторед тбб в качестве обычного браузера
     
     
  • 3.23, Аноним (25), 00:46, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Присоединяюсь к вопросу выпила аэнбэшного зонда из фф
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:00, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужно в странах, где враги народа блокируют Википедию.
     
     
  • 2.10, Аноним (6), 00:03, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для Википедии и веб-прокси будет достаточно.
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 00:10, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но проще скачать торбраузер.
     
  • 3.20, Аноним (-), 00:24, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прокси сегодня работает, а завтра нет. Лучше закупить впн!
     
     
  • 4.30, Аноним (6), 02:16, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато этих прокси сотни, они бесплатны и не требуют ничего, кроме браузера.
     

  • 1.9, Аноним (8), 00:01, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Я не уважаю нарушителей Конституции и сторонников цензуры.
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 00:16, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Покиньте страну
     
     
  • 3.16, Аноним (8), 00:20, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    От иностранного агента слышу.
     
  • 3.21, Аноним (-), 00:24, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Твой мозг тебя уже покинул.
     

  • 1.11, JL2001 (ok), 00:07, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    //offtop

    кто использует "i2p туннели"/"ipfs p2p"/"tor onion"/"tox-vpn" как туннель между своими серверами/устройствами - поделитесь опытом?

     
     
  • 2.15, Аноним (-), 00:17, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "tor onion" - что это?
     
     
  • 3.27, JL2001 (ok), 01:21, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "tor onion" - что это?

    по сути это канал через tor к твоему серверу (на котором стоит tor-нода, не обязательно выходная)(например, ведущий на поднятый вебсервер с cp, или на ssh-сервер)

     

  • 1.17, Аноним (-), 00:21, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начинаю обновляться...
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 00:22, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже обновился! Полет нормальный.
     

  • 1.22, Аноним (-), 00:30, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    NoScript один из лучших аддонов в мире! Самый полезный. Когда смотришь на лог блокировок, сколько мpaзей пытается тебя засветить, просто офигиваешь от обилия мамкиных кулxaцкеров в современном вебе, хочется залезть в монитор и вылезти с той стороны, чтоб aнaльно покарать макак. А ведь из-за макак веб тормозит в сотни раз.
     
     
  • 2.24, Аноним (25), 00:50, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видел бы ты сколько кросскукисов тебе лезет в систему, от которых твой носкрипт не спасает ни разу.
     
     
  • 3.26, фиксики (?), 01:10, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    от этого спасает галочка в firefox, блокировать куки третьей стороны
     
     
  • 4.28, Аноним (-), 02:08, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что за галочка? - порделитесь пожалйста. И актуальна ли она для Tor-Browser?
     

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