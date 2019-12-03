Релиз дистрибутива Tails 4.1 и браузера Tor Browser 9.0.2

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|2.19, Аноним84701 (ok), 00:24, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я vsegda с soboi bepy Tаilz & Тor-brоузeр! ;)
> Аноним (2)
http://wiki.opennet.ru/ForumHelp
> (?) - сообщение от не зарегистрированного участника;
> (-) - анонимный аноним, например, использующий Tor.
> (номер) - номер первого сообщения данного анонима в обсуждении, позволяет разделять разных анонимов.
найс трай, комрейд мейджер!
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|2.25, Аноним (25), 00:54, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С 2000-х с собой ничего не беру, не использую анонимайзеры, а также пользуюсь чужими пк и со мной ничего не случилось.
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|3.31, Аноним (-), 02:16, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное чинyшей не оскopбляй и на митинги не ходи, и дядя пу тобой не заинтересуется!
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|1.6, Аноним (6), 23:39, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нет ли сейчас каких-то аналогов Tor Browser, но построенных на одном из форков Firefox со старым добрым XUL?
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|2.7, zod noob (?), 23:52, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в догонку такой вопрос: нет ли сейчас способа из тбб выпилить тор? чтоб после рестарта не слетал about:config
и вообще, хорошая ли это идея юзать анторед тбб в качестве обычного браузера
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|4.30, Аноним (6), 02:16, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато этих прокси сотни, они бесплатны и не требуют ничего, кроме браузера.
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|1.11, JL2001 (ok), 00:07, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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//offtop
кто использует "i2p туннели"/"ipfs p2p"/"tor onion"/"tox-vpn" как туннель между своими серверами/устройствами - поделитесь опытом?
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|3.27, JL2001 (ok), 01:21, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "tor onion" - что это?
по сути это канал через tor к твоему серверу (на котором стоит tor-нода, не обязательно выходная)(например, ведущий на поднятый вебсервер с cp, или на ssh-сервер)
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|1.22, Аноним (-), 00:30, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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NoScript один из лучших аддонов в мире! Самый полезный. Когда смотришь на лог блокировок, сколько мpaзей пытается тебя засветить, просто офигиваешь от обилия мамкиных кулxaцкеров в современном вебе, хочется залезть в монитор и вылезти с той стороны, чтоб aнaльно покарать макак. А ведь из-за макак веб тормозит в сотни раз.
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|2.24, Аноним (25), 00:50, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видел бы ты сколько кросскукисов тебе лезет в систему, от которых твой носкрипт не спасает ни разу.
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|3.26, фиксики (?), 01:10, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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от этого спасает галочка в firefox, блокировать куки третьей стороны
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|4.28, Аноним (-), 02:08, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что за галочка? - порделитесь пожалйста. И актуальна ли она для Tor-Browser?
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