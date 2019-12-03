Релиз дистрибутива Tails 4.1 и браузера Tor Browser 9.0.2

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.1 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.1 Гб.

В новом выпуске Tails обновлены версии ядра Linux 5.3.9, Tor Browser 9.0.2, Enigmail 2.1.3 и Thunderbird 68.2.2. В качестве сервера ключей OpenPGP по умолчанию задействован keys.openpgp.org. Удалено дополнение TorBirdy, вместо которого применены патчи к Thunderbird.

Одновременно, выпущена новая версия браузера Tor Browser 9.0.2, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 68.3.0 ESR, в которой устранено 14 уязвимостей, из которых 7 проблем, собранных под CVE-2019-17012, потенциально могут привести к организации выполнения кода злоумышленника. Обновлено дополнение NoScript 11.0.9 с устранением проблемы, из-за которой не работали настройки TRUSTED. Дополнение HTTPS Everywhere обновлено до выпуска 2019.11.7. Улучшена реализация отображения серой рамки (letterboxing) вокруг содержимого веб-страниц для блокирования идентификации по размеру окна. В Tor Browser для Android решены проблемы с локализацией.



