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Релиз дистрибутива Tails 4.0

23.10.2019 08:10

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 4.0 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ (1 ГБ), способный работать в Live-режиме.

Основные изменения:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 10 "Buster". Применены накопившиеся исправления проблем с безопасностью;
  • Менеджер паролей KeePassX заменён на более активно развиваемый сообществом форк KeePassXC;
  • До версии 1.3.2 обновлено приложение OnionShare, позволяющее безопасно и анонимно передавать и получать файлы, а также организовать работу публичного сервиса для обмена файлами. Переход на ветку OnionShare 2.x пока отложен;
  • Tor Browser обновлён до версии 9.0 в которой при изменении размера окна обеспечено отображение серой рамки (letterboxing) вокруг содержимого веб-страниц. Данная рамка не позволяет сайтам идентифицировать браузер по размеру окна. Содержимое значка Onion перенесено из панели в меню "(i)" вначале адресной строки и в кнопку создания новой идентичности на панели;
  • Инструмент очистки метаданных MAT обновлён до выпуска 0.8.0 (ранее поставлялась версия 0.6.1). MAT больше не поддерживает собственный графический интерфейс, а поставляется только в форме утилиты командной строки и дополнения к файловому менеджеру Nautilus. Для очистки метаданных в Nautilus теперь достаточно вызвать для файла контекстное меню и выбрать "Удалить метаданные";
  • Задействовано свежее ядро Linux 5.3.2. Улучшена поддержка оборудования (добавлены новые драйверы для Wi-Fi и графических карт). Добавлена поддержка устройств с интерфейсом Thunderbolt;
  • Обновлены версии большинства программ, включая:
    • Electrum 3.3.8;
    • Enigmail 2.0.12;
    • Gnupg 2.2.12;
    • Audacity 2.2.2.2;
    • GIMP 2.10.8;
    • Inkscape 0.92.4;
    • LibreOffice 6.1.5;
    • git 2.20.1;
    • Tor 0.4.1.6.
  • Из базовой поставки удалён Scribus (можно установить из репозитория, используя интерфейс установки дополнительного ПО;
  • Улучшен интерфейс первичной настройки после первого входа в систему (Tails Greeter). Упрощена начальная настройка для пользователей, не владеющих английским языком. В диалоге выбора языка проведена чистка языков, оставлены только языки с достаточным объёмом переводов. Упрощён выбор раскладки клавиатуры. Устранены проблемы с открытием доступных страниц помощи на языках, отличных от английского. Налажена настройка форматов. Обеспечено игнорирование дополнительных настроек после нажатие кнопок "Отмена" или "Назад";
  • Проведена оптимизация производительности и потребления памяти. Время загрузки сокращено на 20%, а потребность в оперативной памяти уменьшена примерно на 250 МБ. Размер загрузочного образа сокращён на 46 МБ;
  • Переработана экранная клавиатура, которая стала проще в использовании;
  • Добавлена возможность отображение пароля постоянного хранилища при его создании.
  • Добавлена поддержка подключения к сети через iPhone, подключённый через USB-порт (USB Tethering);
  • В документацию добавлены новые руководства по безопасному удалению всех данных с устройства, включая USB-накопители и SSD-накопители, а также по созданию резервных копий постоянного хранилища;
  • Home launcher удалён с рабочего стола. В Pidgin удалены предлагаемые по умолчанию учётные записи;
  • Решена проблема с открытием разделов с данными Tails с других USB-накопителей.


  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Доступен Tor Browser 9.0
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.0
  4. OpenNews: Проект Tor опубликовал OnionShare 2.2
  5. OpenNews: Релиз Debian 10 "Buster"
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.16 и браузера Tor Browser 8.5.5
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:25, 23/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Четко сделано
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:33, 23/10/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Audacity, GIMP, ещё Blender не хватает для Анонима.
     
     
  • 2.3, anonononon (?), 09:36, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для анонимных дизайнеров. Можно состряпать гуано и никто не поймёт, чьих рук дело.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:27, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати это большая проблема для современных дизайнеров. Их потом унижают, судят, оскорбляют и в целом устраивают настоящую травлю за их желание творить и делать мир лучше.
     
     
  • 4.6, Нонон (?), 10:40, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Артемий Лебедев, пожалуйста, залогиньтесь под своим ником
     
  • 2.4, Аноним (1), 10:01, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они как раз избавились от лишнего Scribus, остальное нужно
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:47, 23/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    синоптики объявили релиз Tails. кол-во даунов на лоре удвоилось.
     
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