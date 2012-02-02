Релиз дистрибутива Tails 4.0

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Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 4.0 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ (1 ГБ), способный работать в Live-режиме.
Основные изменения:
- Осуществлён переход на пакетную базу Debian 10 "Buster". Применены накопившиеся исправления проблем с безопасностью;
- Менеджер паролей KeePassX заменён на более активно развиваемый сообществом форк KeePassXC;
- До версии 1.3.2 обновлено приложение OnionShare, позволяющее безопасно и анонимно передавать и получать файлы, а также организовать работу публичного сервиса для обмена файлами. Переход на ветку OnionShare 2.x пока отложен;
- Tor Browser обновлён до версии 9.0 в которой при изменении размера окна обеспечено отображение серой рамки (letterboxing) вокруг содержимого веб-страниц. Данная рамка не позволяет сайтам идентифицировать браузер по размеру окна. Содержимое значка Onion перенесено из панели в меню "(i)" вначале адресной строки и в кнопку создания новой идентичности на панели;
- Инструмент очистки метаданных MAT обновлён до выпуска 0.8.0 (ранее поставлялась версия 0.6.1). MAT больше не поддерживает собственный графический интерфейс, а поставляется только в форме утилиты командной строки и дополнения к файловому менеджеру Nautilus. Для очистки метаданных в Nautilus теперь достаточно вызвать для файла контекстное меню и выбрать "Удалить метаданные";
- Задействовано свежее ядро Linux 5.3.2. Улучшена поддержка оборудования (добавлены новые драйверы для Wi-Fi и графических карт). Добавлена поддержка устройств с интерфейсом Thunderbolt;
- Обновлены версии большинства программ, включая:
- Electrum 3.3.8;
- Enigmail 2.0.12;
- Gnupg 2.2.12;
- Audacity 2.2.2.2;
- GIMP 2.10.8;
- Inkscape 0.92.4;
- LibreOffice 6.1.5;
- git 2.20.1;
- Tor 0.4.1.6.
- Из базовой поставки удалён Scribus (можно установить из репозитория, используя интерфейс установки дополнительного ПО;
- Улучшен интерфейс первичной настройки после первого входа в систему (Tails Greeter). Упрощена начальная настройка для пользователей, не владеющих английским языком. В диалоге выбора языка проведена чистка языков, оставлены только языки с достаточным объёмом переводов. Упрощён выбор раскладки клавиатуры. Устранены проблемы с открытием доступных страниц помощи на языках, отличных от английского. Налажена настройка форматов. Обеспечено игнорирование дополнительных настроек после нажатие кнопок "Отмена" или "Назад";
- Проведена оптимизация производительности и потребления памяти. Время загрузки сокращено на 20%, а потребность в оперативной памяти уменьшена примерно на 250 МБ. Размер загрузочного образа сокращён на 46 МБ;
- Переработана экранная клавиатура, которая стала проще в использовании;
- Добавлена возможность отображение пароля постоянного хранилища при его создании.
- Добавлена поддержка подключения к сети через iPhone, подключённый через USB-порт (USB Tethering);
- В документацию добавлены новые руководства по безопасному удалению всех данных с устройства, включая USB-накопители и SSD-накопители, а также по созданию резервных копий постоянного хранилища;
- Home launcher удалён с рабочего стола. В Pidgin удалены предлагаемые по умолчанию учётные записи;
- Решена проблема с открытием разделов с данными Tails с других USB-накопителей.