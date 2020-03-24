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Обновление Tor Browser 9.0.7

24.03.2020 10:33

Доступна новая версия браузера Tor Browser 9.0.7, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Браузер сосредоточен на обеспечении анонимности, безопасности и приватности, весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Windows, macOS и Android.

В новом выпуске обновлены компоненты Tor 0.4.2.7 и NoScript 11.0.19, в которых были устранены уязвимости. В Tor устранена DoS-уязвимость, позволяющая создать слишком большую нагрузку на CPU при обращении к подконтрольным злоумышленникам серверам каталогов Tor. В NoScript решена проблема, позволяющая обходным путём организовать запуск кода JavaScript в режиме защиты "Safest" через перенаправление на URI "data:".

Кроме того, разработчики Tor Browser добавили дополнительную защиту и в случае включения режима "Safest" автоматически полностью отключают JavaScript на уровне настройки javascript.enabled в about:config. Данное изменение не позволяет вести в NoScript белый список сайтов для выборочной отмены "Safest" (для возвращения старого поведения можно вручную изменить значение javascript.enabled). После того, как разработчики Tor убедятся, что в NoScript точно прикрыты все лазейки для обхода "Safest", возможно, дополнительная защита будет убрана.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Обновление Tor 0.3.5.10, 0.4.1.9 и 0.4.2.7 с устранением DoS-уязвимости
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 4.4 и Tor Browser 9.0.6
  4. OpenNews: Доступен Tor Browser 9.0
  5. OpenNews: Проект Tor опубликовал OnionShare 2.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52598-torbrowser
Ключевые слова: torbrowser, tor
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  • 1.1, Аноним (1), 10:40, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >на уровне настройки javascript.enabled

    чёт долго допетривали, сколько лет он там существует?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:47, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Данное изменение не позволяет вести в NoScript белый список сайтов для выборочной отмены "Safest"

    А ты не очень умный, да?

     
     
  • 3.5, Zenitur (ok), 11:54, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Safest это профиль, в котором JavaScript выключен совсем. Независимо от того, на какой сайт ты заходишь. Во всяком случае, так написано в описании профиля. А тут вдруг выясняется, что JavaScript всё-таки выборочно включался для определённых сайтов
     
     
  • 4.7, Аноним (1), 12:23, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я ещё в прошлый раз говорил, что noscript это скорее всего такой удобный бэкдор в интересах спецслужб. Вместо того, чтобы всё порезать, дают возможность свести на нет все усилия кривым куском стороннего глючного кода.
     
     
  • 5.10, Аноним (-), 13:23, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    NoScript - это не бэкдор, а просто софт... и как и любой другой софт, в этом софте могут быть баги и уязвимости. Какие-то баги фиксит разработчик, когда ему присылают баг-репорты, но ЕСТЕСТВЕННО, что могут быть и 0-day, которыми пользуются спец. службы, АПТ группировки и тп.

    Поэтому в стотысячный раз говорю - на NoScript надейся, но сам не плошай, то бишь ручками выставлять надо javascript.enabled = false.

     
     
  • 6.11, Аноним (1), 13:39, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >NoScript - это не бэкдор, а просто софт...

    В котором постоянно обнаруживаются ошибки и уязвимости…

    Ну все же в курсе той истории, когда автор noscript активно продвигал спайварь (шпионящее ПО, не обязательно делающее что-то полезное или сложное)? Или другой истории, когда он закатывал истерики на тему перехода фф на webextentions? Потом выкатил какую-то шляпу, которая не имеет и половины прежних возможностей (и насколько я знаю, они так и не появились, потому что стали невозможны). Ещё есть такая история, что noscript создаёт помехи для работы других дополнений (но это отчасти проблема апи).

    Я просто не понимаю, зачем его тулят в сабж. Очень странный выбор, лучше (и эффективней) бы umatrix засунули.

     

  • 1.2, InuYasha (?), 11:39, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Этот браузер слишком сыр
    В нём ужасно много дыр
    Ну и в Торе заодно
    Потому что он давно
    https://restoreprivacy.com/tor/
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:02, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы, как мне кажется, забыли одну старую древнюю поговорку «Что знают двое, знает и свинья.».
    Но двое, кода Вы лично знаете вторую сторону все же лучше, чем двое, когда за маской неизвестного Вам ресурса может скрываться кто угодно! Не так ли?
    Так что тема тема дыр и грызунов стара как Мир. И без канделябра Жизнь неполноценна ;)
     
  • 2.9, Zenitur (ok), 13:06, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Этот браузер слишком сыр

    Сыр это вкусно

     

  • 1.3, KhabMan (ok), 11:44, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну пользоваться им боль конечно:) Я уж промолчу про скорость, но то, что половина сайтов считает тебя роботом и требует ввести капчу, реально раздражает :)
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:26, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>требует ввести капчу

    до тех пор пока ты не уйдешь с сайта. мне во всяком случае не удалось пройти эти гребанные автобусы и светофоры.

     

  • 1.12, user (??), 13:43, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сторонники цензуры - враги России.
     
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