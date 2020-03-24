Обновление Tor Browser 9.0.7

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|1.1, Аноним (1), 10:40, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>на уровне настройки javascript.enabled
чёт долго допетривали, сколько лет он там существует?
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|2.4, Аноним (4), 11:47, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Данное изменение не позволяет вести в NoScript белый список сайтов для выборочной отмены "Safest"
А ты не очень умный, да?
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|3.5, Zenitur (ok), 11:54, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Safest это профиль, в котором JavaScript выключен совсем. Независимо от того, на какой сайт ты заходишь. Во всяком случае, так написано в описании профиля. А тут вдруг выясняется, что JavaScript всё-таки выборочно включался для определённых сайтов
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|4.7, Аноним (1), 12:23, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я ещё в прошлый раз говорил, что noscript это скорее всего такой удобный бэкдор в интересах спецслужб. Вместо того, чтобы всё порезать, дают возможность свести на нет все усилия кривым куском стороннего глючного кода.
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|5.10, Аноним (-), 13:23, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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NoScript - это не бэкдор, а просто софт... и как и любой другой софт, в этом софте могут быть баги и уязвимости. Какие-то баги фиксит разработчик, когда ему присылают баг-репорты, но ЕСТЕСТВЕННО, что могут быть и 0-day, которыми пользуются спец. службы, АПТ группировки и тп.
Поэтому в стотысячный раз говорю - на NoScript надейся, но сам не плошай, то бишь ручками выставлять надо javascript.enabled = false.
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|6.11, Аноним (1), 13:39, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>NoScript - это не бэкдор, а просто софт...
В котором постоянно обнаруживаются ошибки и уязвимости…
Ну все же в курсе той истории, когда автор noscript активно продвигал спайварь (шпионящее ПО, не обязательно делающее что-то полезное или сложное)? Или другой истории, когда он закатывал истерики на тему перехода фф на webextentions? Потом выкатил какую-то шляпу, которая не имеет и половины прежних возможностей (и насколько я знаю, они так и не появились, потому что стали невозможны). Ещё есть такая история, что noscript создаёт помехи для работы других дополнений (но это отчасти проблема апи).
Я просто не понимаю, зачем его тулят в сабж. Очень странный выбор, лучше (и эффективней) бы umatrix засунули.
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|2.6, Аноним (6), 12:02, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы, как мне кажется, забыли одну старую древнюю поговорку «Что знают двое, знает и свинья.».
Но двое, кода Вы лично знаете вторую сторону все же лучше, чем двое, когда за маской неизвестного Вам ресурса может скрываться кто угодно! Не так ли?
Так что тема тема дыр и грызунов стара как Мир. И без канделябра Жизнь неполноценна ;)
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|1.3, KhabMan (ok), 11:44, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну пользоваться им боль конечно:) Я уж промолчу про скорость, но то, что половина сайтов считает тебя роботом и требует ввести капчу, реально раздражает :)
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|2.8, Аноним (8), 12:26, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>требует ввести капчу
до тех пор пока ты не уйдешь с сайта. мне во всяком случае не удалось пройти эти гребанные автобусы и светофоры.
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