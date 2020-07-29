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Релиз дистрибутива Tails 4.9 и Tor Browser 9.5.3

29.07.2020 10:09

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.9 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 Гб.

В новом выпуске Tails ядро Linux обновлено до версии 5.7.6 (в прошлой версии использовалась ветка 5.6), задействованы новые выпуски Tor Browser 9.5.3 и Thunderbird 68.10.0. В пароле администратора разрешено использование символов, отличных от A–Z, a–z, 1–9, и _@%+=:,./-. Обеспечено применение раскладки клавиатуры, автоматически выбранной при изменении языка в интерфейсе приветствия входа в систему (Welcome Screen). Решены проблемы с запуском Tails c загрузочной опцией toram.

Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 9.5.3, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 68.11.0 ESR, в которой устранено 7 уязвимостей. Дополнение NoScript обновлено до выпуска 11.0.34. Пакет Tor обновлён до версии 0.4.3.6 с устранением DoS-уязвимости.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 4.8 и Tor Browser 9.5.1
  3. OpenNews: Проект Tor объявил о значительном сокращении сотрудников
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.3
  5. OpenNews: Доступен Tor Browser 9.5
  6. OpenNews: Обновление Tor 0.3.5.11, 0.4.2.8 и 0.4.3.6 с устранением DoS-уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53447-tails
Ключевые слова: tails, tor
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  • 1.3, Аноним (3), 10:23, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Дополнение NoScript обновлено до выпуска 11.0.34.

    В NoScript недавно опять был "баг", что выключение JS для сайта его не выключало. Виноват, разумеется, Maone - это он как разраб отвечает за последствия своего решения полностью полагаться на CSP для отключения JS для сайта. А мы отвечаем за последствия своего решения использовать NoScript. А разрабы Могиллы - за свои решения, в результате которых разрабам WebExtension для предотвращения доступа страниц к опасным функциям приходится использовать всякие извращённые костыли, не предназначенные для этого.

    В общем, отключайте JS в самом браузере. Сломается всё, включая части браузера, но хотя-бы Гугл не сможет своё говно на вашем компе исполнять.

     
     
  • 2.11, m.makhno (ok), 13:19, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему сообщение 1.3 стало показываться выше 1.1?..
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:22, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модераторам оно показалось более забавным?
     

  • 1.1, Satori (ok), 10:16, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Возрадуйтесь, пентестеры и юные хакеры.
     
     
  • 2.6, Анонолекс (?), 10:50, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но не забудьте рашпиль.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:10, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Со спиленной мушкой.
     
  • 2.8, m.makhno (ok), 11:10, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Praise the Tor!
     
  • 2.10, Аноним (-), 12:48, 29/07/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.2, ryoken (ok), 10:16, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже Тпру-браузер сразу и в I2P загонят..?
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 13:32, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда объединяться силы Даркнета )
     
     
  • 3.15, Аноним (7), 14:04, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы всех отыскать, воедино созвать
    И единою чёрною волей сковать
    В Мордоре, где вековечная тьма.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:36, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну если учесть что мне Tor Browser нужен только чтобы ходить на Флибусту, то у меня JS всегда включен!
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:44, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Для защиты детей от цензуры.
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 13:33, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много детей пользуется ТВ?
     

  • 1.16, Аноним (16), 14:26, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему они не стали использовать последний firefox-esr (78)?
     

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