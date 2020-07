Релиз дистрибутива Tails 4.9 и Tor Browser 9.5.3

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.9 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 Гб. В новом выпуске Tails ядро Linux обновлено до версии 5.7.6 (в прошлой версии использовалась ветка 5.6), задействованы новые выпуски Tor Browser 9.5.3 и Thunderbird 68.10.0. В пароле администратора разрешено использование символов, отличных от A–Z, a–z, 1–9, и _@%+=:,./-. Обеспечено применение раскладки клавиатуры, автоматически выбранной при изменении языка в интерфейсе приветствия входа в систему (Welcome Screen). Решены проблемы с запуском Tails c загрузочной опцией toram. Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 9.5.3, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 68.11.0 ESR, в которой устранено 7 уязвимостей. Дополнение NoScript обновлено до выпуска 11.0.34. Пакет Tor обновлён до версии 0.4.3.6 с устранением DoS-уязвимости.