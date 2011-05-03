Обновление Tor 0.3.5.11, 0.4.2.8 и 0.4.3.6 с устранением DoS-уязвимости

Представлены корректирующие выпуски инструментария Tor (0.3.5.11, 0.4.2.8, 0.4.3.6 и 4.4.2-alpha), используемого для организации работы анонимной сети Tor. В новых версиях устранена уязвимость (CVE-2020-15572), вызванная обращением к области памяти вне границ выделенного буфера. Уязвимость позволяет удалённому атакующему инициировать крах процесса tor. Проблема проявляется только при сборке с библиотекой NSS (по умолчанию Tor собирается с OpenSSL, а использование NSS требует указания флага "--enable-nss").

Дополнительно представлен план прекращения поддержки второй версии протокола onion-сервисов (ранее именовались скрытыми сервисами). Полтора года назад в выпуске 0.3.2.9 пользователям была предложена третья версия протокола для onion-сервисов, примечательная переходом на 56-символьные адреса, более надёжной защитой от утечек данных через серверы директорий, расширяемой модульной структурой и использованием алгоритмов SHA3, ed25519 и curve25519 вместо SHA1, DH и RSA-1024.

Вторая версия протокола была разработана около 15 лет назад и из-за применения устаревших алгоритмов в современных условиях не может считаться безопасной. С учётом истечения времени поддержки старых веток в настоящее время любой актуальных шлюз Tor поддерживает третью версию протокола, которая предлагается по умолчанию при создании новых onion-сервисов.

15 сентября 2020 года Tor начнёт выводить предупреждение операторам и клиентам об устаревании второй версии протокола. 15 июля 2021 года поддержка второй версии протокола будет удалена из кодовой базы, а 15 октября 2021 года выйдет новый стабильный выпуск Tor без поддержки старого протокола. Таким образом, у владельцев старых onion-сервисов в распоряжении имеется 16 месяцев на переход на новую версию протокола, который требует генерации для сервиса нового 56-символьного адреса.



