Релиз дистрибутива Tails 4.8 и Tor Browser 9.5.1

3.10 , Аноним ( 10 ), 12:29, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Очередная пропагандистская чушь. Тупой человек ИТ просто не освоит. А та глупость, которую вы протолкнули, происходит из относительно недавних времен (из 90-х), когда компьютеры и иже с ними осваивали все больше люди молодые, а родители этих людей считали себя априори умней - такова особенность многих родителей, они порой путают ум и жизненный опыт. И соответственно сам этот термин нивелировался до "школьник", то есть неопытный человек. Ну, а настоящие школьники это не раз потом и подтверждали - действовать по прочитанным в интернете инструкциям могут и они.

4.11 , Аноним ( 3 ), 12:45, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет. Это как раз из нынешнего времени. Большинство "специалистов" просто знает о существовании софта и понимает, как его можно применить с выгодой для себя. Но дальше этого, совершенно не раздупляет, что и зачем. И не стоит переоценивать свои достижения, сейчас люди вливаются в айти с пелёнок, в детстве научится всему ГОРАЗДО проще, уж поверьте.

5.12 , Аноним ( 12 ), 12:59, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >сейчас люди вливаются в айти с пелёнок, в детстве научится всему ГОРАЗДО проще, уж поверьте. То есть вы даже толком не понимаете о чем говорите. В принципе ожидаемо. Несмотря на то, что порой говорят, что для программирования нужно какое-то особенное знание математики, это все чушь. Но вот для освоения программирования нужно обязательно знать математику на начальном уровне. Поэтому про пеленки забудьте. Программирование становится доступным только начиная примерно класса с шестого. А хакеры они не просто на начальном уровне языки программирования знают, они их на очень хорошем уровне знают. То есть к шестому классу вы можете добавить еще лет 5. Это по самой минимальной планке. А по факту - это самые настоящие программисты, с кучей комплексов неполноценности.

6.13 , Аноним ( 3 ), 13:13, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы, видимо, путаетесь в терминологии. Типичный злоумышленник -- это скрипт киддис, покупающий инструменты и информацию у более прошаренных коллег. Естественно, никакими глубокими познаниями там и не пахнет, только самый минимум, необходимый для получения прибыли обманом и манипуляциями. Вот их и ловят в первую очернедь, потому что они совершенно тупы и не особо эрудированы. Математика, скорее всего, совсем не нужна. Ни на каком уровне. Достаточно понимать базовые логические понятия, которые уже разжёваны до невозможности, и времени там с момента "научился читать и получил буст мотивации" более чем достаточно. Как и любые другие дисциплины, впрочем. Популярней всего у мошенников совершенно гуманитарные методы манипулирования, они прекрасно работают и отточены тысячелетиями. А всё что за пределами узкой области, полезной для обмана, их не особо интересует.

7.14 , Аноним ( 14 ), 13:16, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Типичный злоумышленник -- это скрипт киддис, покупающий инструменты и информацию у более прошаренных коллег. Естественно, никакими глубокими познаниями там и не пахнет, только самый минимум, необходимый для получения прибыли обманом и манипуляциями. Вот их и ловят в первую очернедь, потому что они совершенно тупы и не особо эрудированы. Это же не хакер, а обыкновенный мошенник. Это не я путаюсь, это журналисты их так называют, чтобы их статьи читали лучше.

8.15 , Аноним ( 3 ), 13:23, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну я представляю себе того кардера, сына российского депутата Он достаточно ха... 3.22 , Аноним ( 25 ), 14:20, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >думаете, что люди, совершающие преступления, в частности т.н. "хакеры" (хотя это слово не имеет никакого отношения к подобным низкопробным злоумышленникам) очень ловкие и умелые, но это не так. Я думаю, что многие люди, совершающие киберпреступления, не посажены только потому, что числятся в сотрудниках трёхбуквенных организаций и потому что их работодатель их именно для таких действий и нанимал. Так быть не должно.

4.27 , Аноним ( 3 ), 14:29, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>думаете, что люди, совершающие преступления, в частности т.н. "хакеры" (хотя это слово не имеет никакого отношения к подобным низкопробным злоумышленникам) очень ловкие и умелые, но это не так.

> Я думаю, что многие люди, совершающие киберпреступления, не посажены только потому, что

> числятся в сотрудниках трёхбуквенных организаций и потому что их работодатель их

> именно для таких действий и нанимал. Так быть не должно. А вот это правда. Не обязательно быть сотрудником, можно выполнять контракты. Но это работа в "легальном" поле. Тоже ни о чём не говорит, кроме того, что кто-то выбрал себе более тёплое и безопасное место. Разве что об отсутствии принципов, присущем многим преступникам.

