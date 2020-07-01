Релиз дистрибутива Tails 4.8 и Tor Browser 9.5.1

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|1.1, КО (?), 10:56, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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"предназначенного для обеспечения анонимного выхода"
"использование Unsafe Browser"
А нахера он там собссно?
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|1.2, Zenitur (ok), 10:58, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как там с блокировкой Tor и I2P в России, которая должна была начать действовать с 1 июля?
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|1.4, Аноним (4), 11:17, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дыру с помощью которой фбр с фейсбуком людей деанонимизировали еще не нашли?
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|2.7, Аноним (3), 11:47, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы думаете, что люди, совершающие преступления, в частности т.н. "хакеры" (хотя это слово не имеет никакого отношения к подобным низкопробным злоумышленникам) очень ловкие и умелые, но это не так. Подавляющее, исключительное большинство людей среди контингента мошенников поразительно, невероятно тупы.
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|3.10, Аноним (10), 12:29, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очередная пропагандистская чушь. Тупой человек ИТ просто не освоит. А та глупость, которую вы протолкнули, происходит из относительно недавних времен (из 90-х), когда компьютеры и иже с ними осваивали все больше люди молодые, а родители этих людей считали себя априори умней - такова особенность многих родителей, они порой путают ум и жизненный опыт. И соответственно сам этот термин нивелировался до "школьник", то есть неопытный человек. Ну, а настоящие школьники это не раз потом и подтверждали - действовать по прочитанным в интернете инструкциям могут и они.
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|4.11, Аноним (3), 12:45, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Это как раз из нынешнего времени. Большинство "специалистов" просто знает о существовании софта и понимает, как его можно применить с выгодой для себя. Но дальше этого, совершенно не раздупляет, что и зачем. И не стоит переоценивать свои достижения, сейчас люди вливаются в айти с пелёнок, в детстве научится всему ГОРАЗДО проще, уж поверьте.
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|5.12, Аноним (12), 12:59, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>сейчас люди вливаются в айти с пелёнок, в детстве научится всему ГОРАЗДО проще, уж поверьте.
То есть вы даже толком не понимаете о чем говорите. В принципе ожидаемо. Несмотря на то, что порой говорят, что для программирования нужно какое-то особенное знание математики, это все чушь. Но вот для освоения программирования нужно обязательно знать математику на начальном уровне. Поэтому про пеленки забудьте. Программирование становится доступным только начиная примерно класса с шестого. А хакеры они не просто на начальном уровне языки программирования знают, они их на очень хорошем уровне знают. То есть к шестому классу вы можете добавить еще лет 5. Это по самой минимальной планке. А по факту - это самые настоящие программисты, с кучей комплексов неполноценности.
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|6.13, Аноним (3), 13:13, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы, видимо, путаетесь в терминологии. Типичный злоумышленник -- это скрипт киддис, покупающий инструменты и информацию у более прошаренных коллег. Естественно, никакими глубокими познаниями там и не пахнет, только самый минимум, необходимый для получения прибыли обманом и манипуляциями. Вот их и ловят в первую очернедь, потому что они совершенно тупы и не особо эрудированы.
Математика, скорее всего, совсем не нужна. Ни на каком уровне. Достаточно понимать базовые логические понятия, которые уже разжёваны до невозможности, и времени там с момента "научился читать и получил буст мотивации" более чем достаточно. Как и любые другие дисциплины, впрочем. Популярней всего у мошенников совершенно гуманитарные методы манипулирования, они прекрасно работают и отточены тысячелетиями. А всё что за пределами узкой области, полезной для обмана, их не особо интересует.
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|7.14, Аноним (14), 13:16, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Типичный злоумышленник -- это скрипт киддис, покупающий инструменты и информацию у более прошаренных коллег. Естественно, никакими глубокими познаниями там и не пахнет, только самый минимум, необходимый для получения прибыли обманом и манипуляциями. Вот их и ловят в первую очернедь, потому что они совершенно тупы и не особо эрудированы.
Это же не хакер, а обыкновенный мошенник. Это не я путаюсь, это журналисты их так называют, чтобы их статьи читали лучше.
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|8.15, Аноним (3), 13:23, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я представляю себе того кардера, сына российского депутата Он достаточно ха... текст свёрнут, показать
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|3.22, Аноним (25), 14:20, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>думаете, что люди, совершающие преступления, в частности т.н. "хакеры" (хотя это слово не имеет никакого отношения к подобным низкопробным злоумышленникам) очень ловкие и умелые, но это не так.
Я думаю, что многие люди, совершающие киберпреступления, не посажены только потому, что числятся в сотрудниках трёхбуквенных организаций и потому что их работодатель их именно для таких действий и нанимал. Так быть не должно.
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|4.27, Аноним (3), 14:29, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>думаете, что люди, совершающие преступления, в частности т.н. "хакеры" (хотя это слово не имеет никакого отношения к подобным низкопробным злоумышленникам) очень ловкие и умелые, но это не так.
> Я думаю, что многие люди, совершающие киберпреступления, не посажены только потому, что
> числятся в сотрудниках трёхбуквенных организаций и потому что их работодатель их
> именно для таких действий и нанимал. Так быть не должно.
А вот это правда. Не обязательно быть сотрудником, можно выполнять контракты. Но это работа в "легальном" поле. Тоже ни о чём не говорит, кроме того, что кто-то выбрал себе более тёплое и безопасное место. Разве что об отсутствии принципов, присущем многим преступникам.
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|2.9, Аноним (8), 12:10, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новость перечитай.
В ней было написано, что ее
заделали сдучайно
в последующих билдах.
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|2.19, Аноним (3), 13:58, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что про это? - https://www.securitylab.ru/news/509437.php
> "Разработчики Tails теряются в догадках, как Facebook и ФБР удалось взломать ОС"
> 09:55 / 24 Июня, 2020
Чё? В заголовке написано одно, в новости совершенно другое. Скажем, дефолтный (во всех дистрибутивах он собран именно так) ffmpeg умеет ходить в интернет, имеет дырявый код проверки лицензий, и arbitrary code execution в различных (особенно экзотичнских) форматах там находят достаточно регулярно. Сам гном адовое нагромождение багованного кода различной степени протухшести — вполне могли использовать уязвимость в мусорном гномоплеере, никто не удивлён. Если получили локальный доступ в виртуалке, он дальше эскалируется до рута в виртуалке, а там можно перейти на хост через какой-нибудь вечно дырявый драйвер сети опять же в виртуалке. На хосте ещё проще должно быть (с одной стороны, с другой — security by oscurity никто не отменял и цена такого взлома может оказаться неоправданно высокой).
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|3.23, Аноним (23), 14:24, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда они файервол нормальный поставят, чтобы плееры в интернет не лазали? Ах да, под линуксом же нет нормальных файерволов, иначе бы их давно внедрили.
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|1.18, Урри (?), 13:58, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 68.10.0 ESR, в которой устранено несколько уязвимостей, детали по которым до сих пор остаются нераскрытыми
В исходники посмотрите и узнаете.
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|2.20, Аноним (-), 14:03, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не уверен что понял верно, но они в TBB как-то не так нумеруют версии, в бложике что-то такое пробегало, вроде бы не дефект... но это не точно.
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|1.24, Аноним (23), 14:26, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Tails небезопасен. Whonix еще может быть.
Но все равно рекомендуется поставить перед ним цепочку аппаратных роутеров: VPN - Tor - VPN - Whonix (Tor)
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|2.26, Аноним (23), 14:28, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А файлы Whonix'а держать в VeraCrypt контейнере (скрытом томе), конечно.
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|2.28, Аноним (23), 14:30, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя, Whonix та еще дырища. Чего только эпичный KDE баг стоит. Потому лучше использовать альтернативное ПО в нем (другие ФМ, плееры, image viewer'ы). Это нарушит вектор атаки.
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