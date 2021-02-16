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Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.5

16.02.2021 21:14

Представлен выпуск инструментария Tor 0.4.5.6, используемого для организации работы анонимной сети Tor. Версия Tor 0.4.5.6 признана первым стабильным выпуском ветки 0.4.5, которая развивалась последние пять месяцев. Ветка 0.4.5 будет сопровождаться в рамках штатного цикла сопровождения - выпуск обновлений будет прекращён через 9 месяцев или через 3 месяца после релиза ветки 0.4.6.x. Длительный цикл поддержки (LTS) обеспечен для ветки 0.3.5, обновления для которой будут выпускаться до 1 февраля 2022 года. Поддержка веток 0.4.0.x, 0.2.9.x, 0.4.2.x и 0.4.3 прекращена. Поддержка ветки 0.4.1.x будет прекращена 20 мая, а ветки 0.4.4 - в июне 2021 года.

Основные новшества:

  • Реализована возможность сборки Tor в форме статически связываемой библиотеки для встраивания в приложения.
  • Значительно улучшено определение релеев, поддерживающих IPv6. В torrc в опции Address разрешено указание адресов IPv6. На релеях обеспечено автоматическое прикрепление к IPv6 для указанных через ORPort портов, за исключением тех, которые явно помечены флагом IPv4Only. Достижимость ORPort с IPv6 теперь отслеживается релеем отдельно от ORPort с IPv4. Релеи с поддержкой IPv6 при подсоединении к другому релею включают в список ячеек оба адреса IPv4 и IPv6, и выбирают тот, который будет использован для соединения, случайным образом.
  • Для операторов релеев предложен механизм "MetricsPort" для мониторинга производительности узла. Доступ к статистке о работе узла предоставляется через HTTP-интерфейс. В настоящее время поддерживается вывод в формате Prometheus.
  • Добавлена поддержка системы трассировки LTTng и трассировки в пространстве пользователя в режиме USDT (User-space Statically Defined Tracing), подразумевающем сборку программ с включением специальных статических контрольных точек.
  • Решены проблемы с производительностью релеев, запущенных на платформе Windows.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/no...)
  2. OpenNews: Проект Tor представил систему анонимных тикетов для GitLab
  3. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.0.5 и дистрибутив Tails 4.13
  4. OpenNews: Обновление Tor 0.3.5.12, 0.4.3.7 и 0.4.4.6 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.4
  6. OpenNews: Атака на пользователей Tor, в которую вовлечено четверть мощности выходных узлов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54597-tor
Ключевые слова: tor
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