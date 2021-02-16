Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.5

Представлен выпуск инструментария Tor 0.4.5.6, используемого для организации работы анонимной сети Tor. Версия Tor 0.4.5.6 признана первым стабильным выпуском ветки 0.4.5, которая развивалась последние пять месяцев. Ветка 0.4.5 будет сопровождаться в рамках штатного цикла сопровождения - выпуск обновлений будет прекращён через 9 месяцев или через 3 месяца после релиза ветки 0.4.6.x. Длительный цикл поддержки (LTS) обеспечен для ветки 0.3.5, обновления для которой будут выпускаться до 1 февраля 2022 года. Поддержка веток 0.4.0.x, 0.2.9.x, 0.4.2.x и 0.4.3 прекращена. Поддержка ветки 0.4.1.x будет прекращена 20 мая, а ветки 0.4.4 - в июне 2021 года. Основные новшества: Реализована возможность сборки Tor в форме статически связываемой библиотеки для встраивания в приложения.

Значительно улучшено определение релеев, поддерживающих IPv6. В torrc в опции Address разрешено указание адресов IPv6. На релеях обеспечено автоматическое прикрепление к IPv6 для указанных через ORPort портов, за исключением тех, которые явно помечены флагом IPv4Only. Достижимость ORPort с IPv6 теперь отслеживается релеем отдельно от ORPort с IPv4. Релеи с поддержкой IPv6 при подсоединении к другому релею включают в список ячеек оба адреса IPv4 и IPv6, и выбирают тот, который будет использован для соединения, случайным образом.

Для операторов релеев предложен механизм "MetricsPort" для мониторинга производительности узла. Доступ к статистке о работе узла предоставляется через HTTP-интерфейс. В настоящее время поддерживается вывод в формате Prometheus.

Добавлена поддержка системы трассировки LTTng и трассировки в пространстве пользователя в режиме USDT (User-space Statically Defined Tracing), подразумевающем сборку программ с включением специальных статических контрольных точек.

Решены проблемы с производительностью релеев, запущенных на платформе Windows.



