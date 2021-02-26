Проект Tor опубликовал приложение для обмена файлами OnionShare 2.3

После более года разработки проект Tor представил выпуск утилиты OnionShare 2.3, позволяющей безопасно и анонимно передавать и получать файлы, а также организовать работу публичного сервиса для обмена файлами. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензий GPLv3. Готовые пакеты подготовлены для Ubuntu, Fedora, Windows и macOS. OnionShare запускает на локальной системе web-сервер, работающий в форме скрытого сервиса Tor, и делает его доступным для других пользователей. Для доступа к серверу генерируется непредсказуемый onion-адрес, который выступает в роли точки входа для организации обмена файлами (например, "http://ash4...pajf2b.onion/slug", где slug - два случайных слова для усиления защиты). Для загрузки или отправки файлов другим пользователям достаточно открыть этот адрес в Tor Browser. В отличие от отправки файлов по email или через такие сервисы, как Google Drive, DropBox и WeTransfer, система OnionShare является самодостаточной, не требует обращения к внешним серверам и позволяет передать файл без посредников напрямую со своего компьютера. От других участников обмена файлами не требуется установка OnionShare, достаточно обычного Tor Browser и одного экземпляра OnionShare у одного из пользователей. Конфиденциальность пересылки осуществляется путём безопасной передачи адреса, например, используя режим end2end-шифрования в мессенджере. После завершения передачи адрес сразу удаляется, т.е. передать файл второй раз в обычном режиме не получится (требуется применение отдельного публичного режима). Для управления отдаваемыми и принимаемыми файлами, а также для контроля за передачей данных, на стороне запущенного на системе пользователя сервера предоставляется графический интерфейс. Основные новшества: Реализована поддержка вкладок, позволяющих одновременно выполнять несколько действий в программе. Поддерживается запуск четырёх типов сервисов во вкладках: предоставление доступа к своим файлами, получение сторонних файлов, управление локальным сайтом и общение в чате. Для каждого сервиса можно открывать несколько вкладок, например, можно запустить несколько локальных сайтов и создать несколько чатов. После перезапуска ранее открытые вкладки сохраняются и привязываются к тому же OnionShare-адресу.

Добавлена возможность создания защищённых одноразовых чат-комнат для анонимного общения без сохранения истории переписки. Доступ к чату предоставляется на основе типового адреса OnionShare, который можно отправить участникам, с которыми необходимо что-то обсудить. К чату можно подключиться без необходимости установки OnionShare, просто открыв присланный адрес в Tor Browser. Обмен сообщениями в чате шифруется с использованием оконечного шифрования, реализованного на базе штатных onion-сервисов Tor без изобретения дополнительных механизмов шифрования. В качестве возможной области применения встроенного чата называются ситуации, в которых требуется что-то обсудить без оставления следов, - в обычных мессенджерах нет гарантии того, что отправленное сообщение будет удалено получателем и не осядет в промежуточных хранилищах и дисковом кэше. В чате OnionShare сообщения только показываются и нигде не сохраняются. Чат OnionShare также можно использовать для организации быстрого общения без заведения учётных записей или когда нужно обеспечить анонимность участника.

Расширены возможности для работы с OnionShare из командной строки без запуска графического интерфейса. Интерфейс командной строки выделен в отдельное приложение onionshare-cli, которое в том числе можно использовать на серверах без монитора. Поддерживаются все базовые операции, например, для создания чата можно запустить команду "onionshare-cli --chat", для создания сайта - "onionshare-cli --website", а для приёма файла - "onionshare-cli --receive".



