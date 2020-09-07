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Выпуск libtorrent 2.0 с поддержкой протокола BitTorrent 2

07.09.2020 08:11

Представлен значительный выпуск библиотеки libtorrent 2.0, предлагающей реализацию протокола BitTorrent, эффективную с точки зрения потребления памяти и нагрузки на CPU. Библиотека задействована в таких торрент-клиентах, как Deluge, qBittorrent Folx, Lince, Miro и Flush (не путать с другой библиотекой libtorrent, которая используется в rTorrent). Код libtorrent написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD.

Выпуск примечателен добавлением поддержки протокола BitTorrent v2, в котором осуществлён уход от использования алгоритма SHA-1, имеющего проблемы с подбором коллизий, в пользу SHA2-256. SHA2-256 применяется как для контроля целостности блоков данных, так и для записей в индексах (info-dictionary), что нарушает совместимость с DHT и трекерами. Для магнитных ссылок на торренты с хэшами SHA2-256 предложен новый префикс "urn:btmh:" (для SHA-1 и гибридных торрентов используется "urn:btih:").

Так как замена функции хэширования нарушает совместимость протокола (поле с хэшем 32 байта вместо 20 байт) разработка спецификации BitTorrent v2 изначально велась без оглядки на обратную совместимость и в состав были приняты другие существенные изменения, такие как использование хеш-дерева Меркла в индексах для сокращения размера torrent-файлов и проверки загруженных данных на уровне блоков.

Из изменений в BitTorrent v2 также выделяется переход к привязке отдельных хэш-деревьев к каждому файлу и применение выравнивания файлов по частям (без добавления добавочного заполнения после каждого файла), что позволяет избавиться от дублирования данных при наличии одинаковых файлов и упрощает выявления разных источников для файлов. Повышена эффективность кодирования структуры каталогов в торренте и добавлены оптимизации для обработки большого числа мелких файлов.

Для сглаживания сосуществования BitTorrent v1 и BitTorrent v2 реализована возможность создания гибридных torrent-файлов, которые включают помимо структур с хэшами SHA-1, индексы с SHA2-256. Указанные гибридные торренты могут использоваться с клиентами, поддерживающими только протокол BitTorrent v1. Ожидаемая в libtorrent 2.0 поддержка протокола WebTorrent из-за нерешённых проблем со стабильностью отложена до следующего значительного выпуска, который выйдет не раньше конца года.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.libtorrent.org/20...)
  2. OpenNews: В libtorrent добавлена поддержка протокола WebTorrent
  3. OpenNews: Выпуск qBittorrent 4.2
  4. OpenNews: Релиз BitTorrent-клиента Deluge 2.0
  5. OpenNews: Новая версия BitTorrent-клиента Transmission 3.0
  6. OpenNews: Доступны PeerTube 2.3 и WebTorrent Desktop 0.23
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53669-libtorrent
Ключевые слова: libtorrent, torrent, bittorrent
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:27, 07/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    решетo
     
  • 2, Аноним (2), 08:47, 07/09/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой торрент-клиент посоветуете для сидбокса с сотнями торрентов? Т.е. с daemon mode.
    В Transmission есть определённые проблемы, особенно с сохранением состояния активных торрентов.
     
  • 3, Иваня (?), 08:53, 07/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Топ библиотека, работает шустро в qBittorrent
     
  • 4, Аноним (4), 08:54, 07/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Это что-то пингвинье? На нормальной системе такого нет?
     
     
  • 5, Аноним (5), 09:04, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QBitTorrent на нем, в Windows работает. Есть еще PicoTorrent (https://github.com/picotorrent/picotorrent) Windows only.  
     
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