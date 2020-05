Новая версия BitTorrent-клиента Transmission 3.0

После года разработки опубликован релиз Transmission 3.0, относительно лёгкого и нетребовательного к ресурсам BitTorrent-клиента, написанного на языке Cи и поддерживающего разнообразные интерфейсы пользователя: GTK, Qt, native Mac, Web-интерфейс, daemon, command-line. Основные изменения: В RPC server добавлена возможность приёма соединений через IPv6;

Включена по умолчанию верификация сертификатов SSL для загрузок по HTTPS;

Возвращено использование хэша в качестве имени для файлов .resume и .torrent (решает проблему с выводом в Linux ошибки "File name too long" при очень длинном имени торрента);

Во встроенном http-сервере до 100 ограничено число неуспешных попыток аутентификации для защиты от подбора пароля;

Добавлены идентификаторы Peer ID для торрент клиентов Xfplay, PicoTorrent, Free Download Manager, Folx и Baidu Netdisk;

Добавлена поддержка опции TCP_FASTOPEN, позволяющей немного сократить время установки соединений;

Улучшена обработка флага ToS (Type of Service, класс трафика) для соединений IPv6;

В чёрных списках добавлена возможность указания масок подсетей в нотации CIDR (например, 1.2.3.4/24);

Добавлена поддержка сборки с mbedtls (polarssl), wolfssl (cyassl) и LibreSSL, а также с новыми выпусками OpenSSL (1.1.0+);

В сценариях сборки на основе CMake улучшена поддержка Ninja generator, libappindicator, systemd, Solaris и macOS;

В клиенте для macOS подняты требования к версии платформы (10.10), добавлена поддержка тёмной темы оформления;

В клиенте для GTK добавлены горячие клавиши для перемещения по очереди загрузки, модернизирован файл .desktop, добавлен файл AppData, предложены символьные пиктограммы для верхней панели GNOME, осуществлён переход с intltool на gettext;

В клиенте для Qt повышены требования к версии Qt (5.2+), добавлены горячие клавиши для перемещения по очереди загрузки, сокращено потребление памяти при обработке свойств торрентов, обеспечен вывод всплывающих подсказок для файлов с длинными именами, интерфейс адаптирован для экранов HiDPI;

В фоновом процессе осуществлён переход на использование libsystemd вместо libsystemd-daemon, в файле transmission-daemon.service запрещено повышение привилегий;

В Web-клиенте устранена XSS-уязвимость (межсайтовый скриптинг), решены проблемы с производительностью, улучшен интерфейс для мобильных устройств.