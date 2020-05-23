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Новая версия BitTorrent-клиента Transmission 3.0

23.05.2020 09:53

После года разработки опубликован релиз Transmission 3.0, относительно лёгкого и нетребовательного к ресурсам BitTorrent-клиента, написанного на языке Cи и поддерживающего разнообразные интерфейсы пользователя: GTK, Qt, native Mac, Web-интерфейс, daemon, command-line.

Основные изменения:

  • В RPC server добавлена возможность приёма соединений через IPv6;
  • Включена по умолчанию верификация сертификатов SSL для загрузок по HTTPS;
  • Возвращено использование хэша в качестве имени для файлов .resume и .torrent (решает проблему с выводом в Linux ошибки "File name too long" при очень длинном имени торрента);
  • Во встроенном http-сервере до 100 ограничено число неуспешных попыток аутентификации для защиты от подбора пароля;
  • Добавлены идентификаторы Peer ID для торрент клиентов Xfplay, PicoTorrent, Free Download Manager, Folx и Baidu Netdisk;
  • Добавлена поддержка опции TCP_FASTOPEN, позволяющей немного сократить время установки соединений;
  • Улучшена обработка флага ToS (Type of Service, класс трафика) для соединений IPv6;
  • В чёрных списках добавлена возможность указания масок подсетей в нотации CIDR (например, 1.2.3.4/24);
  • Добавлена поддержка сборки с mbedtls (polarssl), wolfssl (cyassl) и LibreSSL, а также с новыми выпусками OpenSSL (1.1.0+);
  • В сценариях сборки на основе CMake улучшена поддержка Ninja generator, libappindicator, systemd, Solaris и macOS;
  • В клиенте для macOS подняты требования к версии платформы (10.10), добавлена поддержка тёмной темы оформления;
  • В клиенте для GTK добавлены горячие клавиши для перемещения по очереди загрузки, модернизирован файл .desktop, добавлен файл AppData, предложены символьные пиктограммы для верхней панели GNOME, осуществлён переход с intltool на gettext;
  • В клиенте для Qt повышены требования к версии Qt (5.2+), добавлены горячие клавиши для перемещения по очереди загрузки, сокращено потребление памяти при обработке свойств торрентов, обеспечен вывод всплывающих подсказок для файлов с длинными именами, интерфейс адаптирован для экранов HiDPI;
  • В фоновом процессе осуществлён переход на использование libsystemd вместо libsystemd-daemon, в файле transmission-daemon.service запрещено повышение привилегий;
  • В Web-клиенте устранена XSS-уязвимость (межсайтовый скриптинг), решены проблемы с производительностью, улучшен интерфейс для мобильных устройств.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/transmissio...)
  2. OpenNews: Релиз BitTorrent-клиента KTorrent 5.0
  3. OpenNews: Выпуск qBittorrent 4.2
  4. OpenNews: Релиз BitTorrent-клиента Deluge 2.0
  5. OpenNews: Атака на системы с rTorrent для скрытого майнинга криптовалюты
  6. OpenNews: Уязвимость в BitTorrent-клиенте Transmission, позволяющая выполнить код
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53012-transmission
Ключевые слова: transmission, bittorrent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 09:56, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Лучше бы категории сделали. Из-за категорий использую qBittorrent.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:02, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Туда многопоточность завезли?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:16, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    Уважаемый, что ты в торрент клиенте хочешь делать "многопоточно"? Или у тебя дома настолько жирный канал (>10GBps), что одно ядро не в состоянии справится с обработкой входящего трафика?
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 12:15, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Core i99 0.5GGz
     
  • 3.43, Интересующийся (??), 13:07, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно это просто оттенки его натуры - хочет что бы всё, что он видит -  работало. ;) Жена, дети, кот, каждое ядро CPU, все ячейки в модулях ОЗУ. ))
     

  • 1.3, Eric Hartman (?), 10:07, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Возможность выбора загружаемых файлов по магнет присутствует, или до сих пор предлагается тянуть торрент целиком?
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 10:15, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В чем сложность дождаться загрузки торрент-файла? По магниту загружается торрент, там включаешь выбор файлов. В магнит-ссылке нет никакой информации о файлах.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:29, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    qBittorent по магниту подтягивает список файлов.
     
     
  • 4.12, Eric Hartman (?), 10:42, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Deluge и Ktorrent тоже давно так умеют, а вот разрабы Transmission, похоже, забили на эту фичу.
     
  • 2.19, нона (?), 11:08, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всю жизнь присутствует. Правда пользую tranmission-remote-cli, что там в изкоробочных гуях не знаю.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 12:22, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    add url в гуях понимает и магниты, и просто хэши.
     
  • 2.32, Аноним (33), 12:19, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Возможность выбора загружаемых файлов по магнет присутствует

    Да, и давно.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:23, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Интерфейс по прежнему уродлив?
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 10:29, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только дефолтный.
     
  • 2.14, 777 (??), 10:48, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    сам ты уродлив
     
  • 2.15, Eric Hartman (?), 10:51, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что там уродливого? Самый обычный вид qt/gtk тулкитов.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 11:48, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен.
    А что бы вас сугубо удовлетворило? На что похоже должно быть?
     
     
  • 4.47, Anonymousss (?), 13:12, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Windows Vista
     

  • 1.8, Анон.im (?), 10:27, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличная хорошая программа.
     
  • 1.11, Аноним (29), 10:39, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пожалуй, это - лучший среди торрент-клиентов.
     
  • 1.13, Professor (??), 10:46, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучший среди клиентов нет не чего лишнего.
     
     
  • 2.28, Аноним (29), 11:47, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Мой личный граммар-наци нэгодуйе!
    "НЕТ НИЧЕГО ЛИШНЕГО".
    Пишите правильно, иначе восприятие аргументации улетает в ноль.
     

  • 1.16, Иваня (?), 10:51, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я юзаю https://www.qbittorrent.org/ самый топовый клиент. Всем рекомендую.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:01, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    +1
     
  • 2.26, Аноним (29), 11:45, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем лучше?
    "... чем трансмишн"?
     
     
  • 3.30, Dzen Python (ok), 12:14, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем грузины
     
  • 2.37, мимо проходил (?), 12:54, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для десктопа однозначно удобнее. Интерфейс transmission слишком скуден.
    Зато transmission-daemon отлично подходит для установки на openwrt чтоб сидировать 24/7
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 13:10, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальный интерфейс у трансмиссии: меньше грузит процессор и нет постоянно слетающих меток. Сортировать на диске удобней в любом случае.
     

  • 1.17, Анинам (?), 10:53, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отлично. Лучший клиент ever...
     
  • 1.20, P (?), 11:13, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знаю почему, но transmission качает у меня медленнее, чем qbittorrent. При скорости 100 transmission 5-7 Mb/s, а qbittorrent 10-11 Mb/s
     
     
  • 2.24, Аноним (29), 11:43, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скорее всего, это - субъективно-эмоциональное.
     
     
  • 3.39, Скорее (?), 12:58, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего, это - ограничeниe на максимум сидов в трансмишене, 30 или 50, не помню уже. Настраивается где=то глубоуко в потрохах.
     
     
  • 4.42, Аноним (46), 13:05, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ограничение на торрент, смотря как настраивать, но в штатной шкурке нигде не спрятано (т.е. как в qbittorent в "расширенных" настройках прячут). И в конфиге сразу видно. Но 30 дофига так-то, больше 5 редко когда надо (а скачать всё равно дадут только 2).
     
  • 3.40, Аноним (46), 12:59, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно, у меня опыт прямо противоположный. Но быстрее и эффективней всего конечно скачивает aria2, тут без вариантов. Тоже исключительно субъективная оценка, да.
     
  • 3.41, P (?), 13:02, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я же на цифры смотрю. Возможно, они неверно отображаются.
     

  • 1.21, Banza1 (?), 11:27, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Юзаю сабж на винде, ничего лучше не нашел. Вообще нравятся такие программы, которые делают только то, для чего предназначенны.
     
     
  • 2.22, iPony129412 (?), 11:30, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не боишься, что отпенетрируют?
    Мне как-то сыкотно. Использую aria2
     
     
  • 3.34, Аноним (-), 12:26, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    atia2 как-то очень уж странно с торентами себя ведет
     
     
  • 4.45, Аноним (46), 13:08, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я магниты только им и скачиваю. Ты можешь настроить параметры соединения и добавить публичные трекеры к любому магниту (и торренту наверно). Потом просто даёшь ей магнит или торрент, и она очень хорошо скачивает. Если тебе отдают меньше 1кб/с не особо поможет правда.
     

  • 1.23, Аноним (23), 11:35, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы все трекеры показывал в свойствах. Надо было пасскей для рутрекера глянуть и пришлось другой клиент ставить.
     
     
  • 2.25, Аноним (29), 11:44, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому "надо"?
     

  • 1.27, Повидло19 (?), 11:46, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Возвращено использование хэша в качестве имени для файлов .resume и .torrent (решает проблему с выводом в Linux ошибки "File name too long" при очень длинном имени торрента);

    Слава яйцам!

     
  • 1.35, Аноним (35), 12:35, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Работу с трекером через прокси так и не сделали?
     
  • 1.36, коржик (?), 12:39, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "File name too long" джва года ждал
     
  • 1.38, user90 (?), 12:56, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помню оно было почти без настроек, поэтому раньше юзал Tixati. Раньше, когда еще встречались интересные раздачи..
     
  • 1.44, Андрей (??), 13:08, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    к сожалению данный клиент не может быть легким, только потому, что он как и ворох других подобных клиентов, является лишь обоями для библиотеки libtorrent, именно которая и осуществляет всю полезную деятельность. и я скажу, увы но это некачественная библиотека, и развивается она плохо.
     

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