Новая версия BitTorrent-клиента Transmission 3.0

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|1.1, Аноним (-), 09:56, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Лучше бы категории сделали. Из-за категорий использую qBittorrent.
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|2.6, Аноним (6), 10:16, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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Уважаемый, что ты в торрент клиенте хочешь делать "многопоточно"? Или у тебя дома настолько жирный канал (>10GBps), что одно ядро не в состоянии справится с обработкой входящего трафика?
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|3.43, Интересующийся (??), 13:07, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно это просто оттенки его натуры - хочет что бы всё, что он видит - работало. ;) Жена, дети, кот, каждое ядро CPU, все ячейки в модулях ОЗУ. ))
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|1.3, Eric Hartman (?), 10:07, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Возможность выбора загружаемых файлов по магнет присутствует, или до сих пор предлагается тянуть торрент целиком?
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|2.5, Аноним (-), 10:15, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В чем сложность дождаться загрузки торрент-файла? По магниту загружается торрент, там включаешь выбор файлов. В магнит-ссылке нет никакой информации о файлах.
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|4.12, Eric Hartman (?), 10:42, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Deluge и Ktorrent тоже давно так умеют, а вот разрабы Transmission, похоже, забили на эту фичу.
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|2.19, нона (?), 11:08, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всю жизнь присутствует. Правда пользую tranmission-remote-cli, что там в изкоробочных гуях не знаю.
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|2.32, Аноним (33), 12:19, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Возможность выбора загружаемых файлов по магнет присутствует
Да, и давно.
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|3.29, Аноним (29), 11:48, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен.
А что бы вас сугубо удовлетворило? На что похоже должно быть?
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|2.28, Аноним (29), 11:47, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Мой личный граммар-наци нэгодуйе!
"НЕТ НИЧЕГО ЛИШНЕГО".
Пишите правильно, иначе восприятие аргументации улетает в ноль.
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|2.37, мимо проходил (?), 12:54, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для десктопа однозначно удобнее. Интерфейс transmission слишком скуден.
Зато transmission-daemon отлично подходит для установки на openwrt чтоб сидировать 24/7
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|3.46, Аноним (46), 13:10, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальный интерфейс у трансмиссии: меньше грузит процессор и нет постоянно слетающих меток. Сортировать на диске удобней в любом случае.
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|1.20, P (?), 11:13, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не знаю почему, но transmission качает у меня медленнее, чем qbittorrent. При скорости 100 transmission 5-7 Mb/s, а qbittorrent 10-11 Mb/s
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|3.39, Скорее (?), 12:58, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего, это - ограничeниe на максимум сидов в трансмишене, 30 или 50, не помню уже. Настраивается где=то глубоуко в потрохах.
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|4.42, Аноним (46), 13:05, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ограничение на торрент, смотря как настраивать, но в штатной шкурке нигде не спрятано (т.е. как в qbittorent в "расширенных" настройках прячут). И в конфиге сразу видно. Но 30 дофига так-то, больше 5 редко когда надо (а скачать всё равно дадут только 2).
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|3.40, Аноним (46), 12:59, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно, у меня опыт прямо противоположный. Но быстрее и эффективней всего конечно скачивает aria2, тут без вариантов. Тоже исключительно субъективная оценка, да.
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|3.41, P (?), 13:02, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я же на цифры смотрю. Возможно, они неверно отображаются.
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|1.21, Banza1 (?), 11:27, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Юзаю сабж на винде, ничего лучше не нашел. Вообще нравятся такие программы, которые делают только то, для чего предназначенны.
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|4.45, Аноним (46), 13:08, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я магниты только им и скачиваю. Ты можешь настроить параметры соединения и добавить публичные трекеры к любому магниту (и торренту наверно). Потом просто даёшь ей магнит или торрент, и она очень хорошо скачивает. Если тебе отдают меньше 1кб/с не особо поможет правда.
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|1.23, Аноним (23), 11:35, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы все трекеры показывал в свойствах. Надо было пасскей для рутрекера глянуть и пришлось другой клиент ставить.
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|1.27, Повидло19 (?), 11:46, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Возвращено использование хэша в качестве имени для файлов .resume и .torrent (решает проблему с выводом в Linux ошибки "File name too long" при очень длинном имени торрента);
Слава яйцам!
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|1.38, user90 (?), 12:56, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Помню оно было почти без настроек, поэтому раньше юзал Tixati. Раньше, когда еще встречались интересные раздачи..
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|1.44, Андрей (??), 13:08, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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к сожалению данный клиент не может быть легким, только потому, что он как и ворох других подобных клиентов, является лишь обоями для библиотеки libtorrent, именно которая и осуществляет всю полезную деятельность. и я скажу, увы но это некачественная библиотека, и развивается она плохо.
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