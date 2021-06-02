The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Tor Browser 10.0.17 и дистрибутива Tails 4.19

02.06.2021 22:07

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.19 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новом выпуске прекращена привязка TLS-сертификата к сайту Tails при выполнении автоматических обновлений (из-за подобной привязки уже два раза нарушалась доставка автоматических обновлений, остающейся проверки целостности обновления по ключу OpenPGP вполне достаточно). Обновлены версии Tor Browser 10.0.17 и Thunderbird 78.10.0. Добавлена наглядная индикация ввода пароля администратора в sudo (например, "[sudo] password for user: ********").

Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 10.0.17, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 78.11.0 ESR, в которой устранено 6 уязвимостей. Обновлены версии NoScript 11.2.8, HTTPS Everywhere 2021.4.15 и Tor 0.4.5.8. Выпуск Tor Browser для Android задерживается до следующей недели.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.0.16 и дистрибутива Tails 4.18
  3. OpenNews: Дистрибутив Tails перейдёт на использование Wayland
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.5
  5. OpenNews: Атака на пользователей Tor, в которую вовлечено четверть мощности выходных узлов
  6. OpenNews: Обновление Tor с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55258-tor
Ключевые слова: tor, tails
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:18, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Основная фишка это звëздочки для судо пароля?
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 01:14, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ya Всegda c coboй бeru Tаils и Тor бpaузep! ;)
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:38, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

    Для live дистрибутива это кошмар. Могли бы использовать какой-нибудь легковесный wm, а не gnome. Много бы мбайт выиграли.

     
     
  • 2.5, Аноним (-), 23:29, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они просто не знают как.
    Ждут твоего совета
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 23:32, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так передай же им его скорее
     
     
  • 4.8, Аноним (-), 23:49, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настрочил тикет
    Все в ожиданиях
     
     
  • 5.10, Аноним (3), 00:58, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отлично, может надо было им конкретный wm подсказать. Как насчёт tinywm?  Пусть на его основе сами что-нибудь под него придумают
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:08, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В новом выпуске прекращена привязка TLS-сертификата к сайту Tails при выполнении автоматических обновлений (из-за подобной привязки уже два раза нарушалась доставка автоматических обновлений, остающейся проверки целостности обновления по ключу OpenPGP вполне достаточно).

    Перевод на русский: создатели Tails захостили дистрибутив на инфраструктуре, принадлежащей врагам. Врагам не понравилось, что их инфраструктуру используют их враги против них. Поэтому тэйлтастов поставили перед выбором - сидеть без обновлений вообще либо сидеть без смягчения, которое могло бы предотвратить эксплуатируемость уже наскольких уязвимостей apt в дебилиане.

    Вообще действительно безопасные системы строятся на основе принципа fail deadly. Нет TLS на сайте - ты сидишь без сайта. Сертификат с недоверенным УЦ "Нур-Султан и 40 Боратов" - сидишь вообще без инета. Палёное обновление - сидишь без обновлений. Нет подтверждения, что ядерные ракеты работают нормально - запускается ядерный удар по всем потенциальным противникам.

    Любой компромисс тут равносилен капитуляции.

     
     
  • 2.6, Аноним (-), 23:31, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Скачать образ и обновить?
    Вообще не кашерно?
     

  • 1.9, пох. (?), 00:22, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Молодцы американцы, ловят всякую нечисть посредством этого дистра. Только не говорите мне, что оппозиционеры-зумерки в модных кроссах его используют, они предпочитают дырени отечественного производителя, вроде Телеги или даже ВК, за что и отправляются в места не столь удалённые.
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 01:15, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Четко ты oбдpистался, товарищ майор! :D
     
  • 2.13, Аноним (13), 01:20, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то СГА именно что используют сабж для координирования "оппозиционеров" и связи с террористами. Которые на территории экономических партнёров прячутся. Но это допустимая плата за повышенную анонимность, и без этого всегда можно переправить необходимую информацию своим миньонам, поэтому население только выигрывает. А ведь чаще всего вообще координируют все действия посредством смс, потому что всё остальное "слишком сложна" для исполнителей.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру