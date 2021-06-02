Выпуск Tor Browser 10.0.17 и дистрибутива Tails 4.19

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|1.3, Аноним (3), 22:38, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.
Для live дистрибутива это кошмар. Могли бы использовать какой-нибудь легковесный wm, а не gnome. Много бы мбайт выиграли.
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|5.10, Аноним (3), 00:58, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отлично, может надо было им конкретный wm подсказать. Как насчёт tinywm? Пусть на его основе сами что-нибудь под него придумают
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|1.4, Аноним (4), 23:08, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В новом выпуске прекращена привязка TLS-сертификата к сайту Tails при выполнении автоматических обновлений (из-за подобной привязки уже два раза нарушалась доставка автоматических обновлений, остающейся проверки целостности обновления по ключу OpenPGP вполне достаточно).
Перевод на русский: создатели Tails захостили дистрибутив на инфраструктуре, принадлежащей врагам. Врагам не понравилось, что их инфраструктуру используют их враги против них. Поэтому тэйлтастов поставили перед выбором - сидеть без обновлений вообще либо сидеть без смягчения, которое могло бы предотвратить эксплуатируемость уже наскольких уязвимостей apt в дебилиане.
Вообще действительно безопасные системы строятся на основе принципа fail deadly. Нет TLS на сайте - ты сидишь без сайта. Сертификат с недоверенным УЦ "Нур-Султан и 40 Боратов" - сидишь вообще без инета. Палёное обновление - сидишь без обновлений. Нет подтверждения, что ядерные ракеты работают нормально - запускается ядерный удар по всем потенциальным противникам.
Любой компромисс тут равносилен капитуляции.
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|1.9, пох. (?), 00:22, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Молодцы американцы, ловят всякую нечисть посредством этого дистра. Только не говорите мне, что оппозиционеры-зумерки в модных кроссах его используют, они предпочитают дырени отечественного производителя, вроде Телеги или даже ВК, за что и отправляются в места не столь удалённые.
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|2.13, Аноним (13), 01:20, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то СГА именно что используют сабж для координирования "оппозиционеров" и связи с террористами. Которые на территории экономических партнёров прячутся. Но это допустимая плата за повышенную анонимность, и без этого всегда можно переправить необходимую информацию своим миньонам, поэтому население только выигрывает. А ведь чаще всего вообще координируют все действия посредством смс, потому что всё остальное "слишком сложна" для исполнителей.
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