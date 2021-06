Выпуск Tor Browser 10.0.17 и дистрибутива Tails 4.19

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.19 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ. В новом выпуске прекращена привязка TLS-сертификата к сайту Tails при выполнении автоматических обновлений (из-за подобной привязки уже два раза нарушалась доставка автоматических обновлений, остающейся проверки целостности обновления по ключу OpenPGP вполне достаточно). Обновлены версии Tor Browser 10.0.17 и Thunderbird 78.10.0. Добавлена наглядная индикация ввода пароля администратора в sudo (например, "[sudo] password for user: ********"). Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 10.0.17, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 78.11.0 ESR, в которой устранено 6 уязвимостей. Обновлены версии NoScript 11.2.8, HTTPS Everywhere 2021.4.15 и Tor 0.4.5.8. Выпуск Tor Browser для Android задерживается до следующей недели.