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Выпуск Tor Browser 10.0.16 и дистрибутива Tails 4.18

21.04.2021 09:32

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.18 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новом выпуске при подсоединении к сети Tor убран вывод уведомления о необходимости синхронизации системных часов ("Synchronizing the system's clock"). Из состава удалён Poedit, для управления переводами проект перешёл на Weblate. Обновлены версии Tor Browser 10.0.16 и Thunderbird 78.9.0. Обновлены пакеты с прошивками и улучшена поддержка беспроводных и графических чипов. При обращении к репозиториям Debian для повышения надёжности теперь используется HTTPS, вместо обращения по onion-адресу (в работе onion-сервисов Debian наблюдаются сбои).

Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 10.0.16, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 78.10.0 ESR, в которой устранено 8 уязвимостей. Обновлена версия NoScript 11.2.4. Запрещено использование SVG Context Paint. Разработчики также напомнили, что на 15 июля 2021 года запланировано удаление из кодовой базы поддержки второй версии протокола Tor, а 15 октября 2021 года выйдет новый стабильный выпуск Tor без поддержки старого протокола.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.0.14 и дистрибутива Tails 4.17
  3. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.5
  4. OpenNews: В Brave выявлена утечка через DNS сведений об открываемых в Tor-режиме onion-сайтах
  5. OpenNews: Проект Tor опубликовал приложение для обмена файлами OnionShare 2.3
  6. OpenNews: Обновление Tor с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54996-tails
Ключевые слова: tails, tor, torbrowser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, bi brother (?), 09:37, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >в работе onion-сервисов Debian наблюдаются сбои

    А в диване всё тип топ.)

     
     
  • 2.3, Никитушкин Андрей (?), 10:23, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Devuan, действительно всё стабильно, стабильнее, чем в Debian'e ;-)
     
     
  • 3.7, би браза вотчинг ю (?), 11:41, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тор-ноды как минимум стабильнее. Может тоже на диване работают?
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:28, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А у них есть свои репы в тор? Или они паразитируют на дебиановских да еще имеют наглость при этом гадить на голову апстрима?
     
     
  • 4.11, би браза вотчинг ю (?), 12:32, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А у них есть свои репы в тор? Или они паразитируют на
    > дебиановских да еще имеют наглость при этом гадить на голову апстрима?

    https://www.devuan.org/os/packages

    Как видишь, никто не гадит на голову твоего апстрима.

     

  • 1.4, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 11:19, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Телеметрия отправленная через тор - это так мило!
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:27, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Tor против Столмана голосовал!
    Только I2P!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:40, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Только I2P!

    Через это ещё тормознее.

     
     
  • 3.16, анон (?), 15:40, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в i2p хоть торренты работают на нормальных скоростях.
     
  • 2.8, Аноним (-), 11:45, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > I2P

    если бы ещё тут что-то было в этом вашем ай-ту-пи...

     
  • 2.10, Аноним (9), 12:30, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Tor против Столмана голосовал!

    Не "tor" а какое-то тело, которое обозначило себя разработчиком тора на том основании что в 2012 году видите ли патч прислало. И с тех пор уже давно не в проекте. А официальные statement проектов логично на их сайтах смотреть.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:21, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, именно Tor: https://twitter.com/torproject/status/1374754834050654212
     
  • 2.12, Сейд (ok), 13:53, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иггдрасиль.
     
     
  • 3.14, анананим (?), 15:26, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    закопали уже
     

  • 1.15, Аноним (15), 15:31, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень сильно систему грузит. На старых ноутах практически не юзабельно. Может в обнове что то оптимизировали.
     
  • 1.17, Аноним (17), 16:07, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Россия оккупирована сторонниками цензуры.
    РФ - враг России.
     

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