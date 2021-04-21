Выпуск Tor Browser 10.0.16 и дистрибутива Tails 4.18

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.18 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новом выпуске при подсоединении к сети Tor убран вывод уведомления о необходимости синхронизации системных часов ("Synchronizing the system's clock"). Из состава удалён Poedit, для управления переводами проект перешёл на Weblate. Обновлены версии Tor Browser 10.0.16 и Thunderbird 78.9.0. Обновлены пакеты с прошивками и улучшена поддержка беспроводных и графических чипов. При обращении к репозиториям Debian для повышения надёжности теперь используется HTTPS, вместо обращения по onion-адресу (в работе onion-сервисов Debian наблюдаются сбои).

Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 10.0.16, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 78.10.0 ESR, в которой устранено 8 уязвимостей. Обновлена версия NoScript 11.2.4. Запрещено использование SVG Context Paint. Разработчики также напомнили, что на 15 июля 2021 года запланировано удаление из кодовой базы поддержки второй версии протокола Tor, а 15 октября 2021 года выйдет новый стабильный выпуск Tor без поддержки старого протокола.



