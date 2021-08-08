Уязвимость в сетевых библиотеках языков Rust и Go, позволяющая обойти проверку IP-адресов

2.9 , Онаним ( ? ), 13:57, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все перечисленные на скринах представления - в стандартной библиотеке отбивать с ошибкой. Ибо нехер. Кто хочет - форматирует сам, на страх и риск.

2.12 , Онаним ( ? ), 14:00, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не надо в меня палочкой тыкать, вот этот вот адресный маразм, из C тянущийся - причина, по которой у меня перед inet_aton идёт собственная валидация всегда.

3.26 , Аноним ( 35 ), 14:38, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, ну да. В других языках, конечно, при пользовательском вводе язык сам всё проверяет и даёт пользователю по башке. И только убогая сишечка до сих пор этого не умеет. Тьфу на вас. И второй раз тьфу. Если тестеры у вас дерьмо - увольте и наймите новых.

4.30 , Аноним ( 20 ), 14:42, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А чем новые тестеры отличаются от старых?

5.33 , Аноним ( 35 ), 14:43, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тем, что в следующий раз он будет тестеров проверять, прежде чем нанимать. А то любой студентишка с нулевым опытом может стать "тестером" сейчас.

6.36 , Аноним ( 20 ), 14:45, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И что по итогу никого не наймет. Проблема тут явно не в тестерах.

7.41 , Аноним ( 35 ), 14:48, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Например, атакующий может передать значение 00000177.0.0.1, которое при проверке в функции net.ParseCIDR(00000177.0.0.1/24) будет разобрано как 177.0.0.1/24, а не 127.0.0.1/24. Ну да, проблема не в тестерах а в компьютерах. Давайте заново изобретём безопасный компьютер, который 100% будет защищать от кривого ввода юзверя.

2.44 , Аноним ( 44 ), 14:50, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Все системы счисления, кроме десятичной - запретить! Разбивать разряды точкой - запретить!

В языках программирования литералы чисел только десятичные!!!111

Специалисты стандартизаторы... Что такое IP - это целое число 4 байта. В одном байте слава богу не 10 бит, а 8. И несмотря на мнимую десятичность точечной записи, это именно октеты. Поймите, проблема именно в том, что у нас даже в высшей школе работают только с одной системой исчисления.

В отрасли развелось макак, не понимающих, что такое число и как оно хранится в памяти. >Отбрасывал ноль перед значениями в адресе, но только если указано не более трёх цифр Это безграмотно с любой точки зрения.

3.50 , пох. ( ? ), 14:54, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Все системы счисления, кроме десятичной - запретить! и любителей ipv6 тоже запретить. ящетаю, правильно (можно ради этой победы пожертвовать 0177) 4.69 , псевдонимус ( ? ), 15:10, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >любителей ipv6 тоже запретить Полностью поддерживаю!

3.191 , Аноньимъ ( ok ), 16:45, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эк вас распёрло. Проблема не в том, что люди разучились 8ричную систему понимать, это ваши чисто странные фантазии. Проблема в идиотском стандарте. Мешающем в кучу две системы исчисления без явного указания конкретной системы.

2.46 , пох. ( ? ), 14:52, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Отбрасывал ноль перед значениями в адресе, но только если указано не более трёх цифр. оне художнеги, оне так видют. > Ну вот кто мне расскажет, ЗАЧЕМ в типовых сервисах нужен восьмеричный формат human-readable IP? потому что ты никогда не угадаешь, где и внутри каких протоколов передается этот human-readable и каким он внезапно может оказаться. Вариант выкинуть, конечно, самый простой (всегда с риском что адрес продублирован внутри протокола и там он другой в результате), но ничуть не сложно и сделать правильно, с поддержкой восьмиричных форматов. Здесь умудрились подойдить - художественно! 0010 у них, интересно, тоже не то же самое что 010 ? 3.212 , PnD ( ?? ), 17:01, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Внутри протокола" обычно достаточно гонять те самые запакованные 4 байта (для v4). Максимум что там можно напутать — порядок битиков. "Сетевой" против того как работает конкретный CPU.

Вероятность успешно пройти тесты с такой ошибкой имеет в районе минус девяти в показателе степени. А вот отказ от стандартизации библиотек между разными ЯП — он не радует. Нетрудно видеть, что дурости растиражировали кратно количеству языков со своими "велосипедами". И улучшения тут не предвидится: должность "математик-программист" или как там её звали осталась где-то в 1980х годах. Вместе с олимпийским мишкой и прочими сказочными персонажами.

* Не ну попадаются ещё чуваки типа Бернштейна но им наверное выписывать стандартную математику для гошечки/растишки немного западло́.

2.121 , Noname ( ?? ), 15:49, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Опять растушки не осилили стандарты, поэтому… надо написать новые, ага

3.142 , Аноним ( 91 ), 16:03, 08/08/2021 Скрыто модератором –1 + / –