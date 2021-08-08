Уязвимость в сетевых библиотеках языков Rust и Go, позволяющая обойти проверку IP-адресов

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|3.17, Прохожий (??), 14:26, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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Думаю, в данном случае обделался все-таки ты. Сам поймёшь почему или разжевать?
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|4.20, Аноним (20), 14:32, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты обделался потому что раст хайповой УГ, которое не решает ни одной из заявленных задач. Поэтому софта на расте в реальном применении исчезающе мало.
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|5.24, Прохожий (??), 14:37, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я? В каком месте, малыш? :) Пойди таблеточек выпей.
То-то в Амазоне не знают, что решает Раст, а что - нет. :) Смешной ты.
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|7.57, Аноним (57), 15:00, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Надо было утверждать за мокрософт, раз уж апеллируешь к "авторитетам". Результаты где?
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|9.77, Аноним (57), 15:15, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не знаю Я вот посмотрел, как раст там используется, и не увидел ничего сложнее ... текст свёрнут, показать
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|6.35, Аноним (35), 14:45, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В амазоне знают где решает доллар а где нет. Ничего другого они не знают, очнись уже.
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|7.49, Прохожий (??), 14:53, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В Амазоне знают, что такое эффективность, в отличие от экспердов с Опеннета, это правда. Но я не утверждал обратного, заметь.
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|6.40, Аноним (105), 14:47, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я? В каком месте, малыш? :) Пойди таблеточек выпей.
Посмотри, сколько у тебя минусов и осознай уже свою ничтожность и ничтожность Раста!
ТЫ И ТВОЙ РАСТ ОБДЕЛАЛИСЯ! А СИ РУЛИТ! ВОТ!
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|7.45, Прохожий (??), 14:51, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Где я говорил, что я фанат Раста, малыш? :)
Ничтожность в глазах людей, не обделенных интеллектом, меня веселит, а не печалит :)
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|8.83, Аноним (57), 15:20, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну т е высокоинтеллектуальных, не благодари Иного и не ожидали, собственно, бу... текст свёрнут, показать
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|6.215, Хан (?), 17:09, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Amazon не ИТ компания а цифровые барыги, что они ярко продемонстрировали выкинув тип движок крайтековский и как бы положив не него болт, отправив в могильник N2 Linux Foundation, видимо у ASF места закончились
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|4.34, Аноним (20), 14:44, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В безопасном языке не может быть ошибок в библиотеках иначе какой же он безопасный? С другой стороны он безопасный только в воображении растофанатиков. Безопасный язык это как безопасная болгарка.
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|5.37, Аноним (35), 14:46, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так какой же он безопастный, если там unsafe во всех не "Hello World" программах? :^)
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|5.53, Прохожий (??), 14:56, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О, господи. Слышал звон, да не знаю, где он. Это про твоё высказывание относительно безопасности языка. Намекну, ибо сам ты вряд ли додумаешься. Раст такой же, как и другие языки в этом плане. Только чуть более удобный в некоторых определённых случаях.
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|5.187, Ананаоним (?), 16:44, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ХАхахах! Ага, это как безопасная бритва. Если умудриться то её можно и половину лица раскроить. Да и вообще сдуру можно и член при секасе сломать. Я серьёзно.
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|6.198, Аноним (91), 16:48, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В смысле серьезно? Ломал в сексе член?? Да ты, парень, не только в программировании ламер, ох ёё
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|2.19, Аноним (20), 14:31, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ого это по какой методике ты произвел такие измерения что в пять раз?
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|2.16, Аноним (16), 14:19, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Молодые, бунтующие - зачем ноль! мы ноль просто выкинем и пусть Они знают!!!
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|4.195, Аноним (195), 16:47, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Люди, делить на ноль можно! Не ведитесь на провокации всемирного заговора математиков!
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|1.5, Аноним (-), 13:54, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> стандартная библиотека "std::net" (CVE-2021-29922)
Ух ты, оказывается CVE можно на ЯП получить :)
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|1.8, Онаним (?), 13:55, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Мама дорогая.
Отбрасывал ноль перед значениями в адресе, но только если указано не более трёх цифр.
Эпичное смузихлёбство в ретро-академической степени, "типауниверсальность".
Ну вот кто мне расскажет, ЗАЧЕМ в типовых сервисах нужен восьмеричный формат human-readable IP? Или с лидирующими нулями?
Выкинуть и забыть. Строгий decimal-формат, никаких лидирующих нулей, никаких вторичных представлений. Стандартизация.
Ах, у мну столетний сервис, который восьмеричный вариант отдаёт? Поставить перед этим сервисом транслятор флагом, только для этого сервиса, остальных лесом.
Иначе такие разброды и шатания не прекратятся.
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|2.9, Онаним (?), 13:57, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все перечисленные на скринах представления - в стандартной библиотеке отбивать с ошибкой. Ибо нехер. Кто хочет - форматирует сам, на страх и риск.
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|2.12, Онаним (?), 14:00, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не надо в меня палочкой тыкать, вот этот вот адресный маразм, из C тянущийся - причина, по которой у меня перед inet_aton идёт собственная валидация всегда.
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|3.26, Аноним (35), 14:38, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, ну да. В других языках, конечно, при пользовательском вводе язык сам всё проверяет и даёт пользователю по башке. И только убогая сишечка до сих пор этого не умеет. Тьфу на вас. И второй раз тьфу. Если тестеры у вас дерьмо - увольте и наймите новых.
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|5.33, Аноним (35), 14:43, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем, что в следующий раз он будет тестеров проверять, прежде чем нанимать. А то любой студентишка с нулевым опытом может стать "тестером" сейчас.
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|6.36, Аноним (20), 14:45, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И что по итогу никого не наймет. Проблема тут явно не в тестерах.
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|7.41, Аноним (35), 14:48, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Например, атакующий может передать значение 00000177.0.0.1, которое при проверке в функции net.ParseCIDR(00000177.0.0.1/24) будет разобрано как 177.0.0.1/24, а не 127.0.0.1/24.
Ну да, проблема не в тестерах а в компьютерах. Давайте заново изобретём безопасный компьютер, который 100% будет защищать от кривого ввода юзверя.
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|2.44, Аноним (44), 14:50, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Все системы счисления, кроме десятичной - запретить! Разбивать разряды точкой - запретить!
В языках программирования литералы чисел только десятичные!!!111
Специалисты стандартизаторы...
Что такое IP - это целое число 4 байта. В одном байте слава богу не 10 бит, а 8. И несмотря на мнимую десятичность точечной записи, это именно октеты.
Поймите, проблема именно в том, что у нас даже в высшей школе работают только с одной системой исчисления.
В отрасли развелось макак, не понимающих, что такое число и как оно хранится в памяти.
>Отбрасывал ноль перед значениями в адресе, но только если указано не более трёх цифр
Это безграмотно с любой точки зрения.
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|3.50, пох. (?), 14:54, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Все системы счисления, кроме десятичной - запретить!
и любителей ipv6 тоже запретить. ящетаю, правильно (можно ради этой победы пожертвовать 0177)
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|3.191, Аноньимъ (ok), 16:45, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эк вас распёрло.
Проблема не в том, что люди разучились 8ричную систему понимать, это ваши чисто странные фантазии.
Проблема в идиотском стандарте. Мешающем в кучу две системы исчисления без явного указания конкретной системы.
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|2.46, пох. (?), 14:52, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Отбрасывал ноль перед значениями в адресе, но только если указано не более трёх цифр.
оне художнеги, оне так видют.
> Ну вот кто мне расскажет, ЗАЧЕМ в типовых сервисах нужен восьмеричный формат human-readable IP?
потому что ты никогда не угадаешь, где и внутри каких протоколов передается этот human-readable и каким он внезапно может оказаться.
Вариант выкинуть, конечно, самый простой (всегда с риском что адрес продублирован внутри протокола и там он другой в результате), но ничуть не сложно и сделать правильно, с поддержкой восьмиричных форматов.
Здесь умудрились подойдить - художественно! 0010 у них, интересно, тоже не то же самое что 010 ?
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|3.212, PnD (??), 17:01, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Внутри протокола" обычно достаточно гонять те самые запакованные 4 байта (для v4). Максимум что там можно напутать — порядок битиков. "Сетевой" против того как работает конкретный CPU.
Вероятность успешно пройти тесты с такой ошибкой имеет в районе минус девяти в показателе степени.
А вот отказ от стандартизации библиотек между разными ЯП — он не радует. Нетрудно видеть, что дурости растиражировали кратно количеству языков со своими "велосипедами". И улучшения тут не предвидится: должность "математик-программист" или как там её звали осталась где-то в 1980х годах. Вместе с олимпийским мишкой и прочими сказочными персонажами.
* Не ну попадаются ещё чуваки типа Бернштейна но им наверное выписывать стандартную математику для гошечки/растишки немного западло́.
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|2.121, Noname (??), 15:49, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Опять растушки не осилили стандарты, поэтому… надо написать новые, ага
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|1.14, Аноним (16), 14:16, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Остроумие, магия - результат.
Нолик в начале придумать - да, остроумно и даже решает проблему. Важно успеть уволиться за время, на которое костыль решил проблему.
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|1.18, Аноним (20), 14:29, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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В Rust не может быть уязвимостей все это знают. А в Go уязвимость потому что его тоже надо переписать на Rust.
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|2.39, Прохожий (??), 14:47, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В Раст не может быть уязвимостей определённого класса при определённых условиях. Все это знают. Но не ты, увы. :(
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|3.43, Аноним (35), 14:49, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Зато могут быть такие уязвимости, которыми уже давно пользуются, но растовики о них не знают :)
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|4.60, Прохожий (??), 15:02, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Твоё высказывание к любому программному продукту применимо. Надеюсь, ты это понимаешь?
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|4.74, Аноним (74), 15:11, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Действительно, вот дураки. Исправляют уязвимости. Ими надо ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
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|3.86, Аноним (20), 15:24, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А почему защита от этого класс уязвимостей в определенных условиях не делают софт безопаснее? Может все же дело не в языке подумай об это когда вырастешь.
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|3.150, An (??), 16:09, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эту для любого языка справедливо. Толлько условия для всех языков будут разными.
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|1.28, псевдонимус (?), 14:41, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как та бе-бе-безопасный дристибутив от безоса из соседней новости? ;-/
Все, что надо знать о растосообчестве. :-)
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|2.42, Прохожий (??), 14:49, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В любом сообществе есть люди, делающие ошибки. Что сказать-то хотел?
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|3.48, Аноним (48), 14:52, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вероятно, то, что если так сказать про C/C++ - сразу поднимется вой с болот, не?
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|3.52, Аноним (35), 14:54, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это другое, понимать надо? То есть когда ошибки в Си программах - виноват язык а не криворукий программист, когда ошибки в стандартной библиотеке Раста (уже не первая, между прочим) - ну ошиблись, с кем не бывает. Ох уж эти двойные стандарты.
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|4.67, Аноним (91), 15:08, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так это стандартная практика всего лгбт-движа, адепты раста здесь не исключение
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|4.199, Прохожий (??), 16:49, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На любом языке возможны ошибки, пока человек занимается программированием. Нет людей, которые ошибки не совершают.
Но! На Расте НЕКОТОРЫЕ ошибки при НЕКОТОРЫХ условиях невозможны от слова "совсем", потому что компилятор даст по рукам. На C/C++ такие ошибки ВОЗМОЖНЫ, потому что компилятор НЕ СЛЕДИТ за ними. Это и является одним из преимуществ Раста перед C/C++.
Почему ж такие простые мысли так долго надо объяснять-то?
На всякий случай сделаю оговорку. Я - не сторонник ни Раста, ни C/C++. Но непонимание многих хейтеров Раста его очевидных преимуществ огорчает и расстраивает.
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|4.203, Прохожий (??), 16:51, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видимо, когда вы и подобные запилите библиотеки для этого подходящие. Для production он уже готов, Амазон не даст соврать.
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|1.54, Аноним (91), 14:58, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Rust - современный язык с безопасным управлением памятью, адекватным мультиинженирингом, современным овертрейтингом, актуальным мегатайчингом и нескучным гипервайзингом! Все топовые корпорации и разрабы уже перешли на Rust, торопись хомяк, присоединяйся к лучшим!!!!
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|2.114, Аноним (114), 15:45, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Повторять как мантру пока во рту слаще не станет.
Сразу 2 языка, а главное баги были у всех, кто их использовал. Си явно впереди.
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|1.61, Хан (?), 15:03, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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То чувство когда розовый растомирок встречает с гендернонейтральной спецификаций IETF на многа букав
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|1.72, Аноним (72), 15:11, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Все думал что дежавю какое-то... А оказывается не только перловеки и питонисты доки не читают.
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|1.75, Аноним (75), 15:13, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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ух как все дружно на раст возбудились!)
а ошибка-то чисто логическая, от языка не зависит
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|3.129, Аноним (153), 15:54, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
И то ли дело https cve mitre org cgi-bin cvename cgi name CVE-2021-29424 http... большой текст свёрнут, показать
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|2.154, Прохожий (??), 16:13, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там, похоже, уже вообще никого нет. Как чёрной кошки в пресловутой тёмной комнате. ;)
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|1.135, Нанобот (ok), 15:57, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Какие-то наркоманы придумали, что в айпи-адресах можно использовать восьмеричную систему (хотя оно никому не нужно), а потом оказывается, что почти никто такой креатив не поддерживает...Наверное авторы спецификации и разработчики принимали разные вещества, вот и не сошлось с реализацией
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|1.140, Аноним (140), 16:01, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Rust - это язык будущего!!!1!
На смотря на истерику людей которые против прогресса, SystemD приняли за стандарт! Точно также и Сhromium стал стандартом!
Сейчас на ваших глазах Rust становится стандартом!!!
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|2.160, An (??), 16:19, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К сожалению, очень похоже на правду. По крайней мере, он очень агрессивно продвигается в качестве такогого. Это факт.
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|3.180, An (??), 16:38, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Допишу... И то, что он продвигается в мейнстрим - прискорбно. Так как язык по сути проблем не решает. Да, пишущие на нем не парятся за арифметику указателей, но, как мы видим, косячат если не в указателях так в другой матетатике... Не в языке дело. Решение проблемы путем написания "безопасного языка" - это неправильный путь(ИМХО, естественно).
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|3.186, Хан (?), 16:43, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если ты хочешь знать что такое агрессивное продвижение ЯП зайди на форум поехавших паскалистов или не дай бог на форум фортрана, там тебе сразу обьяснят кто ты по жизни
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|2.178, Аноним (114), 16:37, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пишу с Void, кому куда пропихнули стандарт? Вообще хромиум падает как лох на ютубе постоянно. Ошибка 256. Может на стандартной glibc там подушки срабатывают, а в musl версии он постоянно падает. Ненужнод, блин, она же тормозная как нечто неестественное. А впрочем продолжай, жри говно. Станешь хорошим мальчиком.
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|3.189, An (??), 16:44, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подпишусь под словами про chromium на void с musl, так как сам использую.
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|1.157, Аноним (91), 16:16, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Все кто критикует Раст - луддиты. А еще вы все фашысты, сексисты и гомофобы!!!
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|2.168, псевдонимус (?), 16:27, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут такое поймут только олды, закидают минусами, потому что родившиеся в нулевых не умеют в иронию.
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|3.206, Аноньимъ (ok), 16:54, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Шутка плоская и откровенно тупая. Странно что вы видите её как тонкую, понятную только избранным иронию.
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|1.163, Аноним (163), 16:23, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А зачем парсить эту муть руками, если проще сделать биндинг к проверенным inet_ntop и pton_inet?
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|1.174, Хан (?), 16:33, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А все почему? Потому что чудес не бывает... дыры есть везде и это норма... да в отдельных экземплярах человека есть критические баги такие как рак(клетка забоговала и вместо цикла со счетчиков вошла бесконечный цикл деления) и вич(иммунитет кушает того кого призван защищать)...
Над растоманами все ржут потому что они из обычного языка некоего неуязвимого мессию, 100% безопасность все дела и тут... бац бац бац
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|2.192, Аноним (192), 16:45, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это опеннетовцы форсят неуязвимость раста, я никогда ещё не видел на опеннете неадекватного растомана. Типичный опеннетовец приходит домой со школы, включает кампухтер и свой любимый новостной сайт, видит в заголовке "Rust" а затем идёт строчить свои вскукареки, не разобравшись в сабже. Оно и понятно, выучить Си с его скудной либой порой не сложнее чем тот же петухон. Только вот одно НО, комментарии опеннета посещают только школо-тролли, так что у деток с опеннет не получиться поджечь жопу растоманам.
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|3.217, Хан (?), 17:11, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На ютубе полно 30-40 летних дядек на полном серйозе уверовавших в магию раста и его неуязвимость
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|1.182, Аноним (91), 16:39, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Админ, а почему пр упоминании раста не прописаны стандартные дифирамбы о том какой он современный, многопоточный, безопасный и ваще агоооонь, а?
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|1.183, Хан (?), 16:40, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чем то мне это все напоминает древний движ Java vs C++, где в заранее подготовленном синтетическом куске кода с циклом и прогретой JVM делался замер где Java показывала результат чуть ли не 1.5 раза быстрее C++, но при этом все знали что она тормозит...
Лозунг Java тех лет - "Не тормозит!"
Лозунг Rust наше время - "Дыр нет!"
Но все все знают... кароче времена меняются на хоть что то постоянное
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|2.188, Аноним (188), 16:44, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, времена меняются, а дыры в плюсах остаются. При этом номальный ентерпрайз как крутися на джаве, так и крутится.
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|3.205, Хан (?), 16:53, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Энтерпрайз это что по твоему банки? Ну окя? Кто еще из крупных? Интернет магазины? Ну допустим... че и все?
А теперь малыш зайди на индекс Nasdaq, там 9 из 10 технологических гигантов или стартапов свой флагманский продукт строят на C++... вот это настоящий энтерпрайз... а не галимая сфера услуг еще и госбанков
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|3.210, Хан (?), 16:59, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во всех остальных крупных классических отраслях типа жд, ритейла, авиа и прочей комивояжерщины с хабаром юзается SAP, javой там и не пахнет
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|1.197, Аноним (197), 16:47, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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напомните какая там библиотека в C для работы с сокетами? Ах да, её же нет. Он вызвает API операционной системы - "идеально".
Удивительно что все так набросились на Rust, когда именно на Go написаны все докеры, кубернетсы и множество микросервисов.
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|2.211, Аноним (91), 17:01, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Удивительно что все так набросились на Rust, когда именно на Go написаны все докеры, кубернетсы и множество микросервисов.
Действительно, за что критиковать крикливых хеловордщиков раста
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|1.213, Хан (?), 17:01, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Растодетям переодически нужно рассказывать сказочку про неуязвимый Rust, чтобы они помнили о нем и любили его, ну и голосовали на githube и so
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