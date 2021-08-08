The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Уязвимость в сетевых библиотеках языков Rust и Go, позволяющая обойти проверку IP-адресов

08.08.2021 12:43

В стандартных библиотеках языков Rust и Go выявлены уязвимости, связанные с некорректной обработкой IP-адресов с восьмиричными цифрами в функциях разбора адреса. Уязвимости позволяют обойти проверки допустимых адресов в приложениях, например, для организации обращения к адресам loopback-интерфейса (127.x.x.x) или интранет-подсетям при совершении атак SSRF (Server-side request forgery). Уязвимости продолжают цикл проблем, ранее выявленных в библиотеках node-netmask (JavaScript, CVE-2021-28918, CVE-2021-29418), private-ip (JavaScript, CVE-2020-28360), ipaddress (Python, CVE-2021-29921), Data::Validate::IP (Perl, CVE-2021-29662) и Net::Netmask (Perl, CVE-2021-29424).

В соответствии со спецификацией строковые значения IP-адресов, начинающиеся с нуля, должны интерпретироваться как восьмеричные числа, но многие библиотеки не учитывает данную особенность и просто отбрасывают ноль, обрабатывая значение как десятичное число. Например, число 0177 в восьмеричной системе равно 127 в десятичной. Атакующий может запросить ресурс, указав значение "0177.0.0.1", которое в десятичном представлении соответствует "127.0.0.1". В случае использования проблемной библиотеки, приложение не определит вхождение адреса 0177.0.0.1 в подсеть 127.0.0.1/8, но фактически при отправке запроса может выполнить обращение к адресу "0177.0.0.1", который сетевые функции обработают как 127.0.0.1. Похожим образом можно обмануть и проверку обращения к интранет-адресам, указав значения подобные "012.0.0.1" (эквивалент "10.0.0.1").

В Rust проблеме оказалась подвержена стандартная библиотека "std::net" (CVE-2021-29922). Парсер IP-адресов данной библиотеки отбрасывал ноль перед значениями в адресе, но только если указано не более трёх цифр, например, "0177.0.0.1" будет воспринято как недопустимое значение, а в ответ на 010.8.8.8 и 127.0.026.1 будет возвращён неверный результат. Приложения, использующие std::net::IpAddr при разборе указанных пользователем адресов потенциально подвержены атакам SSRF (Server-side request forgery), RFI (Remote File Inclusion) и LFI (Local File Inclusion). Уязвимость устранена в ветке Rust 1.53.0.

В языке Go проблеме подвержена стандартная библиотека "net" (CVE-2021-29923). Встроенная функция net.ParseCIDR пропускает нули перед восьмеричными числами, вместо из обработки. Например, атакующий может передать значение 00000177.0.0.1, которое при проверке в функции net.ParseCIDR(00000177.0.0.1/24) будет разобрано как 177.0.0.1/24, а не 127.0.0.1/24. Проблема в том числе проявляется в платформе Kubernetes. Уязвимость устранена в выпуске Go 1.16.3 и бета-версии 1.17.






  1. Главная ссылка к новости (https://sick.codes/category/se...)
  2. OpenNews: Уязвимость в NPM-пакете node-netmask, применяемом в 270 тысячах проектов
  3. OpenNews: Атака на пользователей почтовых клиентов при помощи ссылок "mailto:"
  4. OpenNews: Представлен инструмент для проведения атак "DNS rebinding"
  5. OpenNews: Атака NAT slipstreaming для отправки запросов на внутренний IP
  6. OpenNews: Новый вариант атаки NAT slipstreaming, позволяющей отправить запросы на внутренний IP
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55607-ip
Ключевые слова: ip, net, rust, golang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (173) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:51, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –21 +/
    бывает и такое, баги, но реже чем в Си раз в пять
    раст сила

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:55, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    хваленый руст опять обделался 😂😂😂😂😂😂
     
     
  • 3.17, Прохожий (??), 14:26, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    Думаю, в данном случае обделался все-таки ты. Сам поймёшь почему или разжевать?
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 14:32, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты обделался потому что раст хайповой УГ, которое не решает ни одной из заявленных задач. Поэтому софта на расте в реальном применении исчезающе мало.
     
     
  • 5.24, Прохожий (??), 14:37, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я? В каком месте, малыш? :) Пойди таблеточек выпей.

    То-то в Амазоне не знают, что решает Раст, а что - нет. :) Смешной ты.

     
     
  • 6.27, Прохожий (??), 14:39, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это к соседней новости комментарий. Впрочем, и сюда пойдёт
     
     
  • 7.57, Аноним (57), 15:00, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Надо было утверждать за мокрософт, раз уж апеллируешь к "авторитетам". Результаты где?
     
     
  • 8.64, Прохожий (??), 15:05, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почитай соседнюю новость Там Амазон запилил продукт на Расте Наверное, забыли ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.77, Аноним (57), 15:15, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю Я вот посмотрел, как раст там используется, и не увидел ничего сложнее ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.105, Аноним (105), 15:38, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотрел, как обычно - жопой ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.109, Прохожий (??), 15:40, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не стоит транслировать свои комплексы на окружающих ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.128, Аноним (57), 15:53, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, я заглянул в файлы, в отличие от тебя ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.153, Аноним (153), 16:10, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит, продемонстрировать аналог MemoryDataStore https github com bottlerock... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.155, Аноним (57), 16:16, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде вполне реально на шелле, на баше даже не особо проблематично Я не буду пи... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.175, Аноним (153), 16:34, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И вот так у вас - все с ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.29, Аноним (20), 14:41, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иди проспись да протрезвей. Что ты несешь?
     
     
  • 7.32, Прохожий (??), 14:43, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И что я несу, малыш? :)
     
     
  • 8.63, псевдонимус (?), 15:05, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яйцы Собственные ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.66, Прохожий (??), 15:06, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ещё один буйный забыл таблеток выпить, мешает собственные голубые фантазии с реа... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.82, псевдонимус (?), 15:20, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто буйный Ты буйный, ёпт Обтекай ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.111, Прохожий (??), 15:42, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну раз ты сказал уходит с поникшей головой и слезами на глазах ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.91, Аноним (91), 15:27, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так с тобой дыркой как с дыркой и разговаривают ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.115, Прохожий (??), 15:46, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока нет, не разговаривают Пытаются бормотать что-то бессвязное с ярко выраженн... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.122, Аноним (91), 15:49, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Диалог ведут с людьми, дурочка, в тебя же просто палкой тыкают и улыбаются... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.156, Прохожий (??), 16:16, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кто здесь нелюдь, малыш ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.35, Аноним (35), 14:45, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В амазоне знают где решает доллар а где нет. Ничего другого они не знают, очнись уже.
     
     
  • 7.49, Прохожий (??), 14:53, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Амазоне знают, что такое эффективность, в отличие от экспердов с Опеннета, это правда. Но я не утверждал обратного, заметь.
     
     
  • 8.65, псевдонимус (?), 15:06, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окучивания лохов ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.70, Прохожий (??), 15:10, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесплатный продукт для всех желающих Амазон запилил В чем подвох ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.90, псевдонимус (?), 15:26, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Им просто надо снижать издержки, в том числе за счёт персонала Какой-то м-ак на... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.100, Прохожий (??), 15:34, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наконец-то, мысли по существу Спасибо Скажите, пожалуйста, уменьшение количест... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.126, Аноним (91), 15:53, 08/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 13.131, Прохожий (??), 15:55, 08/08/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 14.152, Аноним (91), 16:09, 08/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 15.159, Прохожий (??), 16:18, 08/08/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 16.162, Аноним (91), 16:22, 08/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 17.177, Прохожий (??), 16:35, 08/08/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 18.185, Аноним (91), 16:43, 08/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 12.143, псевдонимус (?), 16:03, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идея у раста неплохая давайте обезопасим от человеческого фактора некритичные у... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.166, Прохожий (??), 16:24, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Насколько мне известно, Раст обратно совместим с версией 1 0, коей уже не один г... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.170, псевдонимус (?), 16:30, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отвечу чуть позже, у меня батарейка все ... текст свёрнут, показать
     
  • 12.149, псевдонимус (?), 16:08, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Считают, что дешевле нанять 20 наскоро обученных людей, чем 2-х спецов Расту, ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.38, Аноним (91), 14:46, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Больше скобочек, растаманя
     
     
  • 7.103, Прохожий (??), 15:36, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя пластинку заело, малыш. :)
     
     
  • 8.110, Аноним (91), 15:41, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще больше скобочек, растаманя ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.133, Прохожий (??), 15:56, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё больше восклицательных знаков и растамань , малыш ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.164, Аноним (91), 16:24, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще больше женских зеркалок, дурочка... текст свёрнут, показать
     
  • 6.40, Аноним (105), 14:47, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я? В каком месте, малыш? :) Пойди таблеточек выпей.

    Посмотри, сколько у тебя минусов и осознай уже свою ничтожность и ничтожность Раста!
    ТЫ И ТВОЙ РАСТ ОБДЕЛАЛИСЯ! А СИ РУЛИТ! ВОТ!

     
     
  • 7.45, Прохожий (??), 14:51, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где я говорил, что я фанат Раста, малыш? :)

    Ничтожность в глазах людей, не обделенных интеллектом, меня веселит, а не печалит :)

     
     
  • 8.83, Аноним (57), 15:20, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну т е высокоинтеллектуальных, не благодари Иного и не ожидали, собственно, бу... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.93, Прохожий (??), 15:28, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не к чему больше придраться было, кроме как к описке Вот этих людей, которые... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.101, Аноним (57), 15:35, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимать значение слова и использовать его -- теперь это называется описка ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.106, Прохожий (??), 15:39, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лишнее слово не - это описка в данном случае Сначала хотел написать одарённы... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.113, Аноним (91), 15:44, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оправдывайся теперь, ничтожество... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.125, Прохожий (??), 15:52, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем бы мне оправдываться, чтожество Человек задал вопрос, я ему ответил Вот ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.130, Аноним (91), 15:54, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе виднее зачем ты оправдываешься, ничтожество... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.139, Прохожий (??), 16:01, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Называя незнакомого человека ничтожеством, ты так пытаешься усилить свою позицию... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.169, Аноним (91), 16:28, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты слишком тупа и примитивна чтобы понять даже очевидно, дурочка... текст свёрнут, показать
     
  • 12.137, Аноним (57), 16:00, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь такого в русском языке нет Или он не родной ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.145, Прохожий (??), 16:04, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего в русском языке нет Обеделённых или одарённых ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.151, Аноним (57), 16:09, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выражения такого нет, не одарённый интеллектом Да и самого понятия, по-сути ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.179, Прохожий (??), 16:38, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно поэтому я и исправил в итоге одарённых на обделённых , забыв стереть ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.193, Аноним (91), 16:45, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая же ты тупая... текст свёрнут, показать
     
  • 8.94, псевдонимус (?), 15:28, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажите, почему вы всех незнакомых анонов называете малышами Это раст так пов... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.123, Прохожий (??), 15:49, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Называть кого-то малышом - это как-то связано с половой ориентацией гомерическ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.132, Аноним (91), 15:56, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В раст-лгбт это стандартное обращение друг к другу ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.146, Прохожий (??), 16:05, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты оттуда Нет, я не твоего круга общения, просто интересно ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.181, Аноним (153), 16:39, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и все то вы, опеннетные анонимы, знаете, и везде то вы побывали с ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.215, Хан (?), 17:09, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Amazon не ИТ компания а цифровые барыги, что они ярко продемонстрировали выкинув тип движок крайтековский и как бы положив не него болт, отправив в могильник N2 Linux Foundation, видимо у ASF места закончились
     
  • 2.7, Аноним (-), 13:55, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А в сях вообще были CVE на язык?
     
     
  • 3.31, Прохожий (??), 14:42, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Причём здесь язык? Речь об ошибках в библиотеках, а не в языке.
     
     
  • 4.34, Аноним (20), 14:44, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В безопасном языке не может быть ошибок в библиотеках иначе какой же он безопасный? С другой стороны он безопасный только в воображении растофанатиков. Безопасный язык это как безопасная болгарка.
     
     
  • 5.37, Аноним (35), 14:46, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так какой же он безопастный, если там unsafe во всех не "Hello World" программах? :^)
     
  • 5.53, Прохожий (??), 14:56, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, господи. Слышал звон, да не знаю, где он. Это про твоё высказывание относительно безопасности языка. Намекну, ибо сам ты вряд ли додумаешься. Раст такой же, как и другие языки в этом плане. Только чуть более удобный в некоторых определённых случаях.
     
     
  • 6.117, Noname (??), 15:47, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. опять ненужное сделяли
     
     
  • 7.124, Прохожий (??), 15:51, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Время покажет. Я же понаблюдаю со стороны пока.
     
  • 5.187, Ананаоним (?), 16:44, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ХАхахах! Ага, это как безопасная бритва. Если умудриться то её можно и половину лица раскроить. Да и вообще сдуру можно и член при секасе сломать. Я серьёзно.
     
     
  • 6.198, Аноним (91), 16:48, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле серьезно? Ломал в сексе член?? Да ты, парень, не только в программировании ламер, ох ёё
     
  • 2.19, Аноним (20), 14:31, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого это по какой методике ты произвел такие измерения что в пять раз?
     
     
  • 3.85, Прохожий (??), 15:21, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Предположу, что по этим данным. Но наверняка не уверен.

    https://cwe.mitre.org/top25/archive/2021/2021_cwe_top25.html

     
  • 2.23, Аноним (35), 14:35, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так толсто, что аж тонко.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (80)

  • 1.2, OnTheEdge (ok), 13:51, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    двое из ларца одинаковых с лица
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:19, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Молодые, бунтующие - зачем ноль! мы ноль просто выкинем и пусть Они знают!!!
     
     
  • 3.22, Аноним (20), 14:34, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С твоим подходом можно и на нуль поделить.
     
     
  • 4.195, Аноним (195), 16:47, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди, делить на ноль можно! Не ведитесь на провокации всемирного заговора математиков!
     

  • 1.5, Аноним (-), 13:54, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > стандартная библиотека "std::net" (CVE-2021-29922)

    Ух ты, оказывается CVE можно на ЯП получить :)

     
  • 1.8, Онаним (?), 13:55, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мама дорогая.
    Отбрасывал ноль перед значениями в адресе, но только если указано не более трёх цифр.
    Эпичное смузихлёбство в ретро-академической степени, "типауниверсальность".
    Ну вот кто мне расскажет, ЗАЧЕМ в типовых сервисах нужен восьмеричный формат human-readable IP? Или с лидирующими нулями?
    Выкинуть и забыть. Строгий decimal-формат, никаких лидирующих нулей, никаких вторичных представлений. Стандартизация.
    Ах, у мну столетний сервис, который восьмеричный вариант отдаёт? Поставить перед этим сервисом транслятор флагом, только для этого сервиса, остальных лесом.
    Иначе такие разброды и шатания не прекратятся.
     
     
  • 2.9, Онаним (?), 13:57, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все перечисленные на скринах представления - в стандартной библиотеке отбивать с ошибкой. Ибо нехер. Кто хочет - форматирует сам, на страх и риск.
     
  • 2.12, Онаним (?), 14:00, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не надо в меня палочкой тыкать, вот этот вот адресный маразм, из C тянущийся - причина, по которой у меня перед inet_aton идёт собственная валидация всегда.
     
     
  • 3.26, Аноним (35), 14:38, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, ну да. В других языках, конечно, при пользовательском вводе язык сам всё проверяет и даёт пользователю по башке. И только убогая сишечка до сих пор этого не умеет. Тьфу на вас. И второй раз тьфу. Если тестеры у вас дерьмо - увольте и наймите новых.
     
     
  • 4.30, Аноним (20), 14:42, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чем новые тестеры отличаются от старых?
     
     
  • 5.33, Аноним (35), 14:43, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что в следующий раз он будет тестеров проверять, прежде чем нанимать. А то любой студентишка с нулевым опытом может стать "тестером" сейчас.
     
     
  • 6.36, Аноним (20), 14:45, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что по итогу никого не наймет. Проблема тут явно не в тестерах.
     
     
  • 7.41, Аноним (35), 14:48, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Например, атакующий может передать значение 00000177.0.0.1, которое при проверке в функции net.ParseCIDR(00000177.0.0.1/24) будет разобрано как 177.0.0.1/24, а не 127.0.0.1/24.

    Ну да, проблема не в тестерах а в компьютерах. Давайте заново изобретём безопасный компьютер, который 100% будет защищать от кривого ввода юзверя.

     
  • 2.44, Аноним (44), 14:50, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Все системы счисления, кроме десятичной - запретить! Разбивать разряды точкой - запретить!
    В языках программирования литералы чисел только десятичные!!!111
    Специалисты стандартизаторы...

    Что такое IP - это целое число 4 байта. В одном байте слава богу не 10 бит, а 8. И несмотря на мнимую десятичность точечной записи, это именно октеты.

    Поймите, проблема именно в том, что у нас даже в высшей школе работают только с одной системой исчисления.
    В отрасли развелось макак, не понимающих, что такое число и как оно хранится в памяти.

    >Отбрасывал ноль перед значениями в адресе, но только если указано не более трёх цифр

    Это безграмотно с любой точки зрения.

     
     
  • 3.50, пох. (?), 14:54, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Все системы счисления, кроме десятичной - запретить!

    и любителей ipv6 тоже запретить. ящетаю, правильно (можно ради этой победы пожертвовать 0177)

     
     
  • 4.69, псевдонимус (?), 15:10, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >любителей ipv6 тоже запретить

    Полностью поддерживаю!

     
  • 3.191, Аноньимъ (ok), 16:45, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эк вас распёрло.

    Проблема не в том, что люди разучились 8ричную систему понимать, это ваши чисто странные фантазии.

    Проблема в идиотском стандарте. Мешающем в кучу две системы исчисления без явного указания конкретной системы.

     
  • 2.46, пох. (?), 14:52, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отбрасывал ноль перед значениями в адресе, но только если указано не более трёх цифр.

    оне художнеги, оне так видют.

    > Ну вот кто мне расскажет, ЗАЧЕМ в типовых сервисах нужен восьмеричный формат human-readable IP?

    потому что ты никогда не угадаешь, где и внутри каких протоколов передается этот human-readable и каким он внезапно может оказаться.

    Вариант выкинуть, конечно, самый простой (всегда с риском что адрес продублирован внутри протокола и там он другой в результате), но ничуть не сложно и сделать правильно, с поддержкой восьмиричных форматов.

    Здесь умудрились подойдить - художественно! 0010 у них, интересно, тоже не то же самое что 010 ?

     
     
  • 3.212, PnD (??), 17:01, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Внутри протокола" обычно достаточно гонять те самые запакованные 4 байта (для v4). Максимум что там можно напутать — порядок битиков. "Сетевой" против того как работает конкретный CPU.
    Вероятность успешно пройти тесты с такой ошибкой имеет в районе минус девяти в показателе степени.

    А вот отказ от стандартизации библиотек между разными ЯП — он не радует. Нетрудно видеть, что дурости растиражировали кратно количеству языков со своими "велосипедами". И улучшения тут не предвидится: должность "математик-программист" или как там её звали осталась где-то в 1980х годах. Вместе с олимпийским мишкой и прочими сказочными персонажами.
    * Не ну попадаются ещё чуваки типа Бернштейна но им наверное выписывать стандартную математику для гошечки/растишки немного западло́.

     
  • 2.121, Noname (??), 15:49, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опять растушки не осилили стандарты, поэтому… надо написать новые, ага
     
     
  • 3.142, Аноним (91), 16:03, 08/08/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.11, InuYasha (??), 13:58, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "За нами не заржавеет" - говорили они.
    А для IP вообще достаточно uint32.
     
     
  • 2.13, Онаним (?), 14:01, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только для IPv4.
    Впрочем да, достаточно.
     
     
  • 3.25, псевдонимус (?), 14:37, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так ипв4 самого по себе достаточно)
     

  • 1.14, Аноним (16), 14:16, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Остроумие, магия - результат.

    Нолик в начале придумать - да, остроумно и даже решает проблему. Важно успеть уволиться за время, на которое костыль решил проблему.

     
  • 1.18, Аноним (20), 14:29, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    В Rust не может быть уязвимостей все это знают. А в Go уязвимость потому что его тоже надо переписать на Rust.
     
     
  • 2.39, Прохожий (??), 14:47, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В Раст не может быть уязвимостей определённого класса при определённых условиях. Все это знают. Но не ты, увы. :(
     
     
  • 3.43, Аноним (35), 14:49, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зато могут быть такие уязвимости, которыми уже давно пользуются, но растовики о них не знают :)
     
     
  • 4.60, Прохожий (??), 15:02, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Твоё высказывание к любому программному продукту применимо. Надеюсь, ты это понимаешь?
     
     
  • 5.200, Аноним (91), 16:49, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не подменяй понятия, растодырка
     
  • 4.74, Аноним (74), 15:11, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, вот дураки. Исправляют уязвимости. Ими надо ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
     
  • 3.86, Аноним (20), 15:24, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А почему защита от этого класс уязвимостей в определенных условиях не делают софт безопаснее? Может все же дело не в языке подумай об это когда вырастешь.    
     
  • 3.150, An (??), 16:09, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эту для любого языка справедливо. Толлько условия для всех языков будут разными.
     

  • 1.21, Аноним (44), 14:32, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Детские ошибки.
     
     
  • 2.51, Хан (?), 14:54, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В детских языках, все логично
     

  • 1.28, псевдонимус (?), 14:41, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как та бе-бе-безопасный дристибутив от безоса из соседней новости? ;-/


    Все, что надо знать о растосообчестве. :-)

     
     
  • 2.42, Прохожий (??), 14:49, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В любом сообществе есть люди, делающие ошибки. Что сказать-то хотел?
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 14:52, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вероятно, то, что если так сказать про C/C++ - сразу поднимется вой с болот, не?
     
     
  • 4.196, Аноньимъ (ok), 16:47, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Си, ноль будет отброшен из за переполнения буфера.
     
  • 3.52, Аноним (35), 14:54, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это другое, понимать надо? То есть когда ошибки в Си программах - виноват язык а не криворукий программист, когда ошибки в стандартной библиотеке Раста (уже не первая, между прочим) - ну ошиблись, с кем не бывает. Ох уж эти двойные стандарты.
     
     
  • 4.67, Аноним (91), 15:08, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так это стандартная практика всего лгбт-движа, адепты раста здесь не исключение
     
  • 4.199, Прохожий (??), 16:49, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На любом языке возможны ошибки, пока человек занимается программированием. Нет людей, которые ошибки не совершают.

    Но! На Расте НЕКОТОРЫЕ ошибки при НЕКОТОРЫХ условиях невозможны от слова "совсем", потому что компилятор даст по рукам. На C/C++ такие ошибки ВОЗМОЖНЫ, потому что компилятор НЕ СЛЕДИТ за ними. Это и является одним из преимуществ Раста перед C/C++.

    Почему ж такие простые мысли так долго надо объяснять-то?

    На всякий случай сделаю оговорку. Я - не сторонник ни Раста, ни C/C++. Но непонимание многих хейтеров Раста его очевидных преимуществ огорчает и расстраивает.

     
  • 3.59, псевдонимус (?), 15:01, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда уже сраст будет готов для деск..продакшона?
     
     
  • 4.203, Прохожий (??), 16:51, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, когда вы и подобные запилите библиотеки для этого подходящие. Для production он уже готов, Амазон не даст соврать.
     

  • 1.47, Хан (?), 14:52, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да ладно!
     
  • 1.54, Аноним (91), 14:58, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Rust - современный язык с безопасным управлением памятью, адекватным мультиинженирингом, современным овертрейтингом, актуальным  мегатайчингом и нескучным гипервайзингом! Все топовые корпорации и разрабы уже перешли на Rust, торопись хомяк, присоединяйся к лучшим!!!!
     
     
  • 2.114, Аноним (114), 15:45, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Повторять как мантру пока во рту слаще не станет.
    Сразу 2 языка, а главное баги были у всех, кто их использовал. Си явно впереди.
     
     
  • 3.204, Аноним (91), 16:52, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сравнении с растомусором любая скриптуха будет впереди
     

  • 1.55, Хан (?), 14:58, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Короче фуфел ваш раст дырявый
     
  • 1.61, Хан (?), 15:03, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То чувство когда розовый растомирок встречает с гендернонейтральной спецификаций IETF на многа букав
     
     
  • 2.158, Аноним (158), 16:18, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    *с гендеронейтральным костылём от мира погромистов и IETF.
     

  • 1.72, Аноним (72), 15:11, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все думал что дежавю какое-то... А оказывается не только перловеки и питонисты доки не читают.
     
  • 1.75, Аноним (75), 15:13, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ух как все дружно на раст возбудились!)
    а ошибка-то чисто логическая, от языка не зависит
     
     
  • 2.79, псевдонимус (?), 15:16, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верно. А все почему? Потому что растонаркоман и логика плохо совместимые понятия.
     
     
  • 3.129, Аноним (153), 15:54, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И то ли дело https cve mitre org cgi-bin cvename cgi name CVE-2021-29424 http... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.76, псевдонимус (?), 15:14, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот в форт такой херни бы не было ;-)

    Потому, что в нем нет растаманов.

     
     
  • 2.154, Прохожий (??), 16:13, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там, похоже, уже вообще никого нет. Как чёрной кошки в пресловутой тёмной комнате. ;)
     
     
  • 3.171, псевдонимус (?), 16:31, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато работает, без звизданутого сообщества.
     
     
  • 4.201, Аноньимъ (ok), 16:50, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только никто не знает где оно работает, и как.
    Одни легенды остались.
     

  • 1.95, Аноним (95), 15:28, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И вот опять!
     
     
  • 2.108, псевдонимус (?), 15:40, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снова же!

    Стабильность признак мастерства!

     

  • 1.119, Аноним (114), 15:47, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Растишка уже не тот. Видимо потому что не все йогурты одинаково полезны.
     
     
  • 2.165, псевдонимус (?), 16:24, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Давайте вместе поспособствует тому, чтобы это стало надписью на надгробной плите:-)
     

  • 1.135, Нанобот (ok), 15:57, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Какие-то наркоманы придумали, что в айпи-адресах можно использовать восьмеричную систему (хотя оно никому не нужно), а потом оказывается, что почти никто такой креатив не поддерживает...Наверное авторы спецификации и разработчики принимали разные вещества, вот и не сошлось с реализацией
     
  • 1.140, Аноним (140), 16:01, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Rust - это язык будущего!!!1!
    На смотря на истерику людей которые против прогресса, SystemD приняли за стандарт! Точно также и Сhromium стал стандартом!
    Сейчас на ваших глазах Rust становится стандартом!!!
     
     
  • 2.160, An (??), 16:19, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К сожалению, очень похоже на правду. По крайней мере, он очень агрессивно продвигается в качестве такогого. Это факт.
     
     
  • 3.180, An (??), 16:38, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Допишу... И то, что он продвигается в мейнстрим - прискорбно. Так как язык по сути проблем не решает. Да, пишущие на нем не парятся за арифметику указателей, но, как мы видим, косячат если не в указателях так в другой матетатике... Не в языке дело. Решение проблемы путем написания "безопасного языка" - это неправильный путь(ИМХО, естественно).
     
  • 3.186, Хан (?), 16:43, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты хочешь знать что такое агрессивное продвижение ЯП зайди на форум поехавших паскалистов или не дай бог на форум фортрана, там тебе сразу обьяснят кто ты по жизни
     
  • 2.178, Аноним (114), 16:37, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишу с Void, кому куда пропихнули стандарт? Вообще хромиум падает как лох на ютубе постоянно. Ошибка 256. Может на стандартной glibc там подушки срабатывают, а в musl версии он постоянно падает. Ненужнод, блин, она же тормозная как нечто неестественное. А впрочем продолжай, жри говно. Станешь хорошим мальчиком.
     
     
  • 3.189, An (??), 16:44, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подпишусь под словами про chromium на void с musl, так как сам использую.
     

  • 1.144, лолшто (?), 16:04, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С комментариев можно и прикурить
     
  • 1.157, Аноним (91), 16:16, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все кто критикует Раст - луддиты. А еще вы все фашысты, сексисты и гомофобы!!!
     
     
  • 2.168, псевдонимус (?), 16:27, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут такое поймут только олды, закидают минусами, потому что родившиеся в нулевых не умеют в иронию.
     
     
  • 3.206, Аноньимъ (ok), 16:54, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шутка плоская и откровенно тупая. Странно что вы видите её как тонкую, понятную только избранным иронию.
     
  • 2.190, Хан (?), 16:44, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст и C++ один народ?
     
     
  • 3.208, Аноним (91), 16:54, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст- лгбт, С++ - натуралы
     

  • 1.163, Аноним (163), 16:23, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем парсить эту муть руками, если проще сделать биндинг к проверенным inet_ntop и pton_inet?
     
  • 1.174, Хан (?), 16:33, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А все почему? Потому что чудес не бывает... дыры есть везде и это норма... да в отдельных экземплярах человека есть критические баги такие как рак(клетка забоговала и вместо цикла со счетчиков вошла бесконечный цикл деления) и вич(иммунитет кушает того кого призван защищать)...

    Над растоманами все ржут потому что они из обычного языка некоего неуязвимого мессию, 100% безопасность все дела и тут... бац бац бац

     
     
  • 2.192, Аноним (192), 16:45, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это опеннетовцы форсят неуязвимость раста, я никогда ещё не видел на опеннете неадекватного растомана. Типичный опеннетовец приходит домой со школы, включает кампухтер и свой любимый новостной сайт, видит в заголовке "Rust" а затем идёт строчить свои вскукареки, не разобравшись в сабже. Оно и понятно, выучить Си с его скудной либой порой не сложнее чем тот же петухон. Только вот одно НО, комментарии опеннета посещают только школо-тролли, так что у деток с опеннет не получиться поджечь жопу растоманам.
     
     
  • 3.217, Хан (?), 17:11, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ютубе полно 30-40 летних дядек на полном серйозе уверовавших в магию раста и его неуязвимость
     
  • 2.194, Аноним (192), 16:46, 08/08/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.182, Аноним (91), 16:39, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Админ, а почему пр упоминании раста не прописаны стандартные дифирамбы о том какой он современный, многопоточный, безопасный и ваще агоооонь, а?
     
  • 1.183, Хан (?), 16:40, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем то мне это все напоминает древний движ Java vs C++, где в заранее подготовленном синтетическом куске кода с циклом и прогретой JVM делался замер где Java показывала результат чуть ли не 1.5 раза быстрее C++, но при этом все знали что она тормозит...

    Лозунг Java тех лет - "Не тормозит!"
    Лозунг Rust наше время - "Дыр нет!"

    Но все все знают... кароче времена меняются на хоть что то постоянное

     
     
  • 2.188, Аноним (188), 16:44, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну да, времена меняются, а дыры  в плюсах остаются. При этом номальный ентерпрайз как крутися на джаве, так и крутится.
     
     
  • 3.205, Хан (?), 16:53, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Энтерпрайз это что по твоему банки? Ну окя? Кто еще из крупных? Интернет магазины? Ну допустим... че и все?

    А теперь малыш зайди на индекс Nasdaq, там 9 из 10 технологических гигантов или стартапов свой флагманский продукт строят на C++... вот это настоящий энтерпрайз... а не галимая сфера услуг еще и госбанков

     
  • 3.210, Хан (?), 16:59, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во всех остальных крупных классических отраслях типа жд, ритейла, авиа и прочей комивояжерщины с хабаром юзается SAP, javой там и не пахнет
     

  • 1.197, Аноним (197), 16:47, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    напомните какая там библиотека в C для работы с сокетами? Ах да, её же нет. Он вызвает API операционной системы - "идеально".
    Удивительно что все так набросились на Rust, когда именно на Go написаны все докеры, кубернетсы и множество микросервисов.
     
     
  • 2.207, Хан (?), 16:54, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там API ядра на Си(POSIX)... в чем вопрос?
     
  • 2.211, Аноним (91), 17:01, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Удивительно что все так набросились на Rust, когда именно на Go написаны все докеры, кубернетсы и множество микросервисов.

    Действительно, за что критиковать крикливых хеловордщиков раста

     

  • 1.213, Хан (?), 17:01, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Растодетям переодически нужно рассказывать сказочку про неуязвимый Rust, чтобы они помнили о нем и любили его, ну и голосовали на githube и so
     
  • 1.214, Хан (?), 17:05, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Rust это же как дядя Степа милиционер!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру