Выпуск почтового клиента Thunderbird 78

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|1.2, Аноним (2), 14:33, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–17 +/–
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Tutanota, protonmail не поддерживается, с чем её пользовать? Только не говорите по селфхост.
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|2.20, Аноним (20), 15:36, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Это не проблема почтового клиента, а проблема сервисов использующих нестандартные протоколы.
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|2.33, Аноним (33), 16:18, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вот и вырасло поколение зумеров, для которых почта - это вебинтрефейс аля ГМЫЛ.
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|3.43, Аноним (44), 16:42, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я постарше тебя буду, а теперь расскажи мне умник, как скрестить тундерберд и протонимеил?
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|4.57, ann (??), 17:17, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так он тебе нормально и ответил.
Но я переведу если не понятно. Без плясок с бубном - никак.
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|4.59, Аноним (59), 17:20, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Установить мост. Но такая тупая свинья как ты, не способная даже загуглить, не заслуживает подробных инструкций. Иди в тутаноте сиди, сын свиньи
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|2.35, анон (?), 16:25, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>protonmail
>почта с привязкой только к одобренному пулу карт и почт
>прочий ложный маркетинг
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|2.70, Andy (??), 17:35, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В смысле с чем? Ну у меня коллеги на нем сидят. Используем свой почтовый сервер.
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|1.3, Аноним (2), 14:36, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>В Windows обеспечена поддержка сворачивания в системный лоток (ранее для сворачивания требовалась установка отдельного дополнения).
Вот это я понимаю прорывные технологии. Искал такое дополнение, не мог найти, все были истаревшие.
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|2.10, yep (?), 14:57, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Самое смешное и грустное, что баг с просьбой добавить иконку сворачивания в трей они закрыли как wontfix из-за того, что "в windows подход с использованием иконки в трее устарел и не рекомендуется" по их мнению.
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|3.16, КО (?), 15:16, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Собственно, да. Иконка на таскбаре есть. Уведомления модно, через панель уведомлений. Собственно смысла в иконке в окошке с мини иконками - не особенно большой.
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|4.46, Аноним (44), 16:46, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня все программы открепленны и не группируются в панели задач. Мне не удобна эта ерунда.
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|3.25, Аноним (25), 15:58, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, а шо нетак? Всё правильно! Используешь буревестника - сиди на вантузе! И не на до мне тут про кроссплатформенность зиливать! А, так ты на линуксе хочешь работать? Тогда буть бобр в аутглюк365, вкладка хромиума с ним весит меньше буревестника.
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|4.48, Аноним (44), 16:47, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А, так ты на линуксе хочешь работать?
Ктоже на линуксе работает, что ты чушь несешь.
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|5.60, ann (??), 17:22, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ой, только не надо про то что люди на венде работают. Угрёбищный бинарный формат в который не всякий код в сегмент данных без плясок с бубном влазит. MS компилято днище полное, элементарный код скомпилить не может.
Там где gcc и llvm кушают на ура, в bsd и linux без проблем собирают любые бинарники с сериализацие около 500 класов через темплейты, ms компилятор дохнет (как и всё г..но от ms), mingw ещё можно заставить, на не без плясок с бубном.
Днище этот ваш виндовс.
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|5.61, Аноним (25), 17:22, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я работаю. И около 4-х процентов людей. Так что завязывай со своей чушью.
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|2.47, iPony129412 (?), 16:47, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А то зашёл на Opennet...
Крики, визги, чпок-чпок потели бутылки шампанского 🍾
Thunderbird засунули в лоток Windows.
Неделю будет гулянка продолжаться на радостях.
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|2.75, Тот_Самый_Анонимус (?), 17:47, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Искал такое дополнение, не мог найти, все были истаревшие.
4t Tray Minimizer.
Сворачивает в трей всё, что угодно. Юниксвейно, в отличие от.
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|1.4, RANDOMIZE USR 15619 (?), 14:36, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда поддержку трея на линухе сделаете, уроды? Как сломать firetray - ума хватило, а как сделать свою - хрентамвертелся...
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|2.5, Аноним (1), 14:40, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Уроды я так понимаю в данном контексте относится к разрабам линуксов, которые не могут договориться и сделать нормальный трей, а не к разрабам Тсундербирд
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|3.12, mos87 (ok), 15:00, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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с разморозкой. В вашем резюме написано, что вы знаете КОБОЛ
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|3.23, llol (?), 15:56, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Уроды я так понимаю в данном контексте относится к разрабам линуксов
Нет, к разрабам тхундербхёрда. У таких приложений как: zoom, slack, telegram, skype проблем с треем нет.
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|4.37, анон (?), 16:29, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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часть окон zoom не сворачиваются
скайп только после правой кнопки
а телега иногда остается на таскбаре
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|5.66, тоже Аноним (ok), 17:27, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не проблема "нестандартных треев".
С ними как раз у длинного списка программ давно нет никаких проблем.
Для ТВ последние двадцать версий, после поломки дополнений, предлагаются сторонние программы, которые висят в трее, проверяют почту и открывают Громоптицу, если что-то пришло. У этих программ, внезапно, тоже нет проблем с "нестандартным треем". Только у ТВ они почему-то годами неразрешимы.
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|2.7, cool29 (?), 14:46, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Также озаботился данной проблемой, нашел дополнение которое при закрытии программы, просто ее сворачивает (закрыть можно через ctrl+q). У меня все программы коммуникаций запускаются на отдельном рабочем столе, поэтому проблем с лишним окном ThunderBird у меня не было. Единственно, что я постоянно забывал и закрывал окно. Теперь такой проблемы нет.
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|3.8, cool29 (?), 14:50, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дополнение называется "Minimize on Close" от разработчика "rsjtdrjgfuzkfg"
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|3.30, Аноним (30), 16:04, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В KDE можно штатно убрать кнопку закрытия окон или поменять её местами с кнопкой сворачивания.
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|2.14, igor (??), 15:08, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда поддержку трея на линухе сделаете, уроды? Как сломать firetray - ума
> хватило, а как сделать свою - хрентамвертелся...
Уже несколько месяцев пользуюсь связкой дополнения к thunderbird и программой на Qt. Работает отлично - как раньше дополнение c XUL.
Проект находится здесь: https://github.com/Ximi1970/systray-x/releases/tag/0.2.1.
Если кому-то нужно помочь настроить - пишите на почту igor_bi sobaka mail.ru.
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|3.15, Аноним (15), 15:15, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Если кому-то нужно помочь настроить - пишите на почту igor_bi sobaka mail.ru.
Ага, доверьте настройку своего почтового клиента эксперту с mail.ru
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|4.18, igor_b (ok), 15:25, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Если кому-то нужно помочь настроить - пишите на почту igor_bi sobaka mail.ru.
> Ага, доверьте настройку своего почтового клиента эксперту с mail.ru
Вы же не предлагаете свою помощь. В данном случае подсказка как настроить связку дополнения и приложения никак не повлияет на безопасность. Ну и слово "эксперт" от Вас прозвучало ...
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|2.49, Аноним (44), 16:50, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Когда поддержку трея на линухе сделаете, уроды? Как сломать firetray - ума хватило, а как сделать свою - хрентамвертелся...
Почтовые клиент должен быть частью среды рабочего стола линукс и соответственно иметь функцию свораивания в свой трей, все просто. А если почтовый клиент отдельно, то и получается тундербёрд.
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|2.62, ann (??), 17:23, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никогда. Там теперь люди умеющие только ломать и жопаскрипт.
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|1.11, mos87 (ok), 14:59, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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почему-то большинство приложений к которым приделывают "тёмный режим" выглядят в нём вырвиглазно. авторы похоже не понимают что это и зачем. пусть что ли у текстовых редакторов учатся
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|1.17, Ilya Indigo (ok), 15:21, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вот объясните, никак понять не могу, кто как и зачем использует этого прожорливого монстра, который является по сути браузером, жрущий ресурсы как firefox, просто для работы с почтой?
Есть же нормальные легковесные клиенты, например trojita на Qt и claws-mail на GTK. Проблем с иконками в трее у них нет, поддержка каких-то ключей шифрования, у них есть, письма в формате HTML рендерит прекрасно, на сколько это нужно для письма. При этом они быстрые легковесные и удобные!
Зачем и для чего Вы используете сабж!?
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|2.21, Дмитрий (??), 15:43, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я пытался пользоваться trojita. А конкретно собрать ее под себя для поддержки темного режима - последние qt хорошо поддерживают это дело... Но она завязана была на старый компонент веб просмотрщика, не получилось. Там переделок требовалось немало.
Плюс поддерживалась только одна учетная запись.
Плюс немного непонятно как с gmail там поддержкой.
Для себя сделал вывод что пока рановато.
Пока что mailspring - именно из-за хорошей поддержки темного режима и gmail.
Но не нравится отсутствие дерева переписки.
Посмотрю на новый thunderbird конечно...
Нюанс еще в том что приходится возиться с двумя маками и двумя убунтами. Кроссплатформенный почтовик существенно облегчает жизнь.
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|3.71, Ilya Indigo (ok), 17:35, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> темного режима
https://ibb.co/b64VnFs
Я не понимаю все эти фишки с тёмными режимами. У меня в KDE если я выставляю настроенную тему, то все нативные Qt и GTK2 приложения все раскрашиваются в неё, не зависимо от того тёмная она или светлая.
За исключением GTK3 (нет поддержки QtCurve) и всяких телеграмов, ферфоксов и возможно сабжа, которые чхать хотели на системную тему и рисуют каждая свою.
> Плюс поддерживалась только одна учетная запись.
Да у троицы, на мой взгляд, есть 3 существенных недостатка
1 Только одна учётка.
2 Нет звукового оповещения о новом письме.
3 Нет всплывающего оповещения о новом письме.
Но тем не менее это всё равно удобно.
Но есть и kmail и claws-mail у которых таких недостатков нет.
> Пока что mailspring
Странно что его нет в openSUSE. Как-нибудь попробую его его.
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|4.78, Ilya Indigo (ok), 18:07, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Пока что mailspring
>Странно что его нет в openSUSE. Как-нибудь попробую его его.
Mailspring's UI is open source (GPLv3) and written in TypeScript with Electron and React.
..
Беру свои слова обратно, к нему я даже не прикоснусь.
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|2.29, llol (?), 16:03, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> кто как и зачем использует этого прожорливого монстра
Его используют люди, у которых есть хотябы минимальное чувство прекрасного, и кому плевать на лишние 200mb оперативки.
Каждый раз, когда я вижу что-то подобное claws mail, мне хочется блевать. Неужели у кого-то настолько отсутствуют минимальные эстетические требования, что кто-то юзает claws mail?
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|3.39, анон (?), 16:33, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> плевать на лишние 200mb оперативки.
5 старушек - рупь
А вообще забавно, когда все весь этот зоопарк из нескольких "лишние 200mb оперативки" начинает насиловать свап, который и жрет много питания на том же ноуте, или постоянно выгружают друг друга.
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|3.58, Ilya Indigo (ok), 17:18, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Неужели у кого-то настолько отсутствуют минимальные эстетические требования
Ага, хипстер! Так и запишем.
У меня есть эстетическое чувство удобного, быстрого, минимального, выпазительного, не напрягающее глаза. https://ibb.co/b64VnFs
Но хипстеры у которых глаза давно выжжены белым цветом этого, конечно не оценят.
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|4.68, тоже Аноним (ok), 17:31, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Боги! Это же он - тот самый компьютер Искра 1030, выжигавший мне глаза своей ядовитой зеленью еще в институте! За тридцать лет - вообще не изменился...
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|4.74, RomanCh (ok), 17:37, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У меня есть эстетическое чувство удобного, быстрого, минимального, выпазительного, не напрягающее глаза. https://ibb.co/b64VnFs
Кровушка из глазонек,
Хлынула рекой...
В смысле, на вкус и цвет и всё такое.
Я лично пробовал эту клаву-мейл, давно правда.
Во-первых с моей точки зрения она тоже выглядела убого, ну да ладно, я не велик эстет, мог бы и привыкнуть. Во-вторых и главных - она регулярно падала. И вот этого я стерпеть уже не мог. Я могу стерпеть дизайн обработанный рашпилем, но не нестабильность.
Так и сижу по привычке на тюндерпёрде. Кстати не знаю у кого как, а у меня он ~170 Mb ест, запущен уже несколько дней без перерыва. Много-ли это? Я считаю что да - много для почтового клиента, но всё же ни о каких "лишних 200 мб" лично для меня речи нет. Так и буду на нём видимо дальше сидеть, если вдруг сильно есть не попросит или не начнёт падать.
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|5.77, Ilya Indigo (ok), 18:02, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Клаву и я пробовал, работала у меня стабильно, как и троица но она мне не понравилась.
> Во-первых с моей точки зрения она тоже выглядела убого
Ну конечно же, она же на GTK3 который QtCurve не поддерживает, все они выглядят, большие окна гдн не понятно где заканчивается рамка и начинается окно и окно ли это вообще и активное ли оно, с большими пробелами между элементами для планшета и обязательно всегда с плоскими монохромными иконками. В этом я с Вами согласен.
Но также она была менее удобней интерфейсом и умела работать только с проверкой почты по таймингу не умея работать с push-сообщениями, которые приходили мгновенно и без опроса.
> "лишних 200 мб"
Вы уверены что Вы правильно измеряете?
1 Закройте firefox и все другие браузеры
2 Выгрузите swap "sudo swapoff -a && sudo swapon -a"
3 Посмотрите потребление памяти не только главного процесса (я так мог бы сказать что у меня firefox жрёт всего 237 МБ) и суммируйте все открытые рабочие процессы Web Contant или Mail Content хз как у сабжа они называются и озвучте эту цифру.
Когда я 3 года назад запустил сабж, он у меня отожрал где-то 300 с чем-то, почти как firefox.
Предполагаю сейчас он должен жрать не менее 500, когда троица всего 20,9.
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|2.51, arachnid (ok), 16:56, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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как только claws научится нормально работать с большим количеством писем, не требуя ожидания по минуте на открытие папки - сразу вернусь.
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|2.65, ann (??), 17:27, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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trojita - отличная штука. Вот только он только imap и только один аккаунт.
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|1.19, danonimous (?), 15:28, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Будем ждать дальше, когда наконец сделают в списке писем тему сообщения под именем контакта (адресом) как в Geary.
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|1.22, Аноним (22), 15:53, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Такое ощущение, что ТБ разрабатывают деды из 70-х. Как спроектировали когда-то более или менее удобный UI, так ни на шаг теперь от него не отступают.
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|2.31, llol (?), 16:05, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Скажи, а ты трусы носишь так, как их спроектировали 400 лет назад, или ты что-то новое уже придумал?
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|2.52, Аноним (44), 16:57, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Закомплексованный школьник пошел, надо самоутверждаться, переизобретать велосипед.
Зачем старые скучные прямоугольные окна. давайте переизобретем инетрефейс, сделаем круглые окна с кнопкой по центру, которая будет убегать когда будешь пытаться нажать её. Бред? Зато модно-стильно-молодёжно.
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|2.63, VladSh (?), 17:24, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кнопки доступа к вложениям и адресной книге перемещены в основную верхнюю панель.
> Изменён стиль пиктограмм.
Ну вот, пожалуйста - новшества! Ну после этих изменений теперь-то всё должно быть хорошо!
Раньше кнопка вложений была прямо над вложениями - интуитивно и удобно. И что с пиктограммами случилось? По ним кто-то потоптался, что их развезло? Или их развезло по другой причине?
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|2.67, ann (??), 17:30, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорэ ныть. Сделали они тебе твой проклятый гамбургер меню. Даже по умолчанию. Жри не обляпайся.
Хорошо хоть возможность вернуть нормальное оставил (надолго ли) так нормальные люди первым дело его обратно включают.
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|1.32, Аноним (32), 16:13, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пользовался птицей много лет, но в последнее время совсем задолбали баги, и я перелез на KMail. Всё теперь всё зашибись.
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|2.34, Саша (??), 16:25, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поддерживаю...настроил KMail и наслаждаюсь. Куча почтовых ящиков,фильтры, антивирус, антиспам, шифрование pgp и сертификатами. Вполне годно. Нехватает только встроенного просмотра pdf
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|2.38, Аноним (40), 16:33, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какие баги? А кормить птиц своих не пробовал? Голубям тоже, знаешь ли, кушать требуется
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|2.69, ann (??), 17:32, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они аконади починили на работу с sqlite? поиск работает? Проверь плиз рас уж пользуешься.
Письма не дублируются?
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|2.54, iPony129412 (?), 17:04, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Почему даже?
На Маке как раз труднее выглядеть нормально, когда всё такое, что просто лизать 👅 охота. Малейшая кривизна – и то уже видно.
В линуксах наоборот – проще всего. Ну криво и ладно, если всё вокруг кривое.
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|1.64, zhart (ok), 17:24, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Прекращена поддержка дополнений в формате XUL
Первая мысль: вот блин, оставили юзеров без календаря и задач.
> В основной состав интегрированы календарь-планировщик Lightning и менеджер задач Tasks
Фух, выдохнул)
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|1.72, Kuromi (ok), 17:35, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мне вот непонятна вся эта история с Enigmail и S/MIME в Тундре. Люди стали использовать Энигмейл чтбы не покупать сертификаты под S/MIME(варианты получить бесплатно сегда были, хотя и уменьшились со временем). Но сейчас у Мозиллы как бы есть LetEncrypt,а для S/MIME нужны сертификаты почти такие же как для сайтов, почему бы не использовать их?
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|1.73, Kuromi (ok), 17:35, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мне вот непонятна вся эта история с Enigmail и S/MIME в Тундре. Люди стали использовать Энигмейл чтбы не покупать сертификаты под S/MIME(варианты получить бесплатно сегда были, хотя и уменьшились со временем). Но сейчас у Мозиллы как бы есть LetEncrypt,а для S/MIME нужны сертификаты почти такие же как для сайтов, почему бы не использовать их?
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|1.79, Аноним (79), 18:12, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"а также задействование собственного хранилища ключей, не совместимого с форматом файлов ключей GnuPG и использующего для защиты master-пароль, тот же, что используется для защиты учётных записей и ключей S/MIME"
Умм, фрагментация это так здорово и нужно! [нет]
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