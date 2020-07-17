Выпуск почтового клиента Thunderbird 78

3.39 , анон ( ? ), 16:33, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > плевать на лишние 200mb оперативки. 5 старушек - рупь

А вообще забавно, когда все весь этот зоопарк из нескольких "лишние 200mb оперативки" начинает насиловать свап, который и жрет много питания на том же ноуте, или постоянно выгружают друг друга.

3.50 , Аноним ( 44 ), 16:53, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Лимит на употребление "чувство прекрасного" превышен!

3.58 , Ilya Indigo ( ok ), 17:18, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Неужели у кого-то настолько отсутствуют минимальные эстетические требования Ага, хипстер! Так и запишем.

У меня есть эстетическое чувство удобного, быстрого, минимального, выпазительного, не напрягающее глаза. https://ibb.co/b64VnFs

Но хипстеры у которых глаза давно выжжены белым цветом этого, конечно не оценят.

4.68 , тоже Аноним ( ok ), 17:31, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Боги! Это же он - тот самый компьютер Искра 1030, выжигавший мне глаза своей ядовитой зеленью еще в институте! За тридцать лет - вообще не изменился...

4.74 , RomanCh ( ok ), 17:37, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У меня есть эстетическое чувство удобного, быстрого, минимального, выпазительного, не напрягающее глаза. https://ibb.co/b64VnFs Кровушка из глазонек,

Хлынула рекой... В смысле, на вкус и цвет и всё такое. Я лично пробовал эту клаву-мейл, давно правда.

Во-первых с моей точки зрения она тоже выглядела убого, ну да ладно, я не велик эстет, мог бы и привыкнуть. Во-вторых и главных - она регулярно падала. И вот этого я стерпеть уже не мог. Я могу стерпеть дизайн обработанный рашпилем, но не нестабильность. Так и сижу по привычке на тюндерпёрде. Кстати не знаю у кого как, а у меня он ~170 Mb ест, запущен уже несколько дней без перерыва. Много-ли это? Я считаю что да - много для почтового клиента, но всё же ни о каких "лишних 200 мб" лично для меня речи нет. Так и буду на нём видимо дальше сидеть, если вдруг сильно есть не попросит или не начнёт падать.

5.77 , Ilya Indigo ( ok ), 18:02, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Клаву и я пробовал, работала у меня стабильно, как и троица но она мне не понравилась.

> Во-первых с моей точки зрения она тоже выглядела убого Ну конечно же, она же на GTK3 который QtCurve не поддерживает, все они выглядят, большие окна гдн не понятно где заканчивается рамка и начинается окно и окно ли это вообще и активное ли оно, с большими пробелами между элементами для планшета и обязательно всегда с плоскими монохромными иконками. В этом я с Вами согласен. Но также она была менее удобней интерфейсом и умела работать только с проверкой почты по таймингу не умея работать с push-сообщениями, которые приходили мгновенно и без опроса. > "лишних 200 мб" Вы уверены что Вы правильно измеряете?

1 Закройте firefox и все другие браузеры

2 Выгрузите swap "sudo swapoff -a && sudo swapon -a"

3 Посмотрите потребление памяти не только главного процесса (я так мог бы сказать что у меня firefox жрёт всего 237 МБ) и суммируйте все открытые рабочие процессы Web Contant или Mail Content хз как у сабжа они называются и озвучте эту цифру.

Когда я 3 года назад запустил сабж, он у меня отожрал где-то 300 с чем-то, почти как firefox.

Предполагаю сейчас он должен жрать не менее 500, когда троица всего 20,9.

