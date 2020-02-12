Обновление Thunderbird 68.5.0

2.11 , крок ( ? ), 13:57, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Clawsmail

2.12 , San ( ?? ), 13:57, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не то чтобы аналог (поскольку не плагин thunderbitd), но в принципе решить проблему позволяет - alltray. Есть правда недостаток - при сворачивании чтоб окно скрывалось не сделаешь.

3.14 , San ( ?? ), 14:00, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ничего из списка по ссылке кроме олтрея не пробовал, но может там и есть что-то годное: http://lostapp.ru/soft/alltray

2.13 , A.Stahl ( ok ), 13:59, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Получше по какому критерию? Кому и mutt хорош, ну так некоторые и vim нахваливают и от третьегнома тащатся.

2.17 , Аноним ( 17 ), 14:30, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смотря для чего. Я громоптицу использую только как скачивалку писем с imap и сохранения папок локально, как eml-файлы.

2.20 , Аноним ( 19 ), 14:34, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Выше уже сказали - уточните критерий. Удобнее сабжа в плане переноса и сохранности данных, а также восстановления их из упавших иных клиентов, не встречал.

3.34 , Аноним ( 17 ), 17:50, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поддерживаю категорически. Плюс ещё то, что громоптица есть на всех платформах.

