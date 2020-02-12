The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление Thunderbird 68.5.0

12.02.2020 11:11

Доступен выпуск почтового клиента Thunderbird 68.5.0, в котором кроме исправления ошибок и уязвимостей предложено несколько новых возможностей:

  • Добавлена поддержка расширения IMAP/SMTP CLIENTID (Client Identity Service Extension) для идентификации клиента при помощи токена;
  • Добавлена поддержка аутентификации учётных записей POP3 с использованием OAuth 2.0 (поддерживается в GMail).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.thunderbird.net/en...)
  2. OpenNews: Разработка Thunderbird переведена в MZLA Technologies Corporation
  3. OpenNews: Обновление Firefox 70.0.1 и Thunderbird 68.2.1
  4. OpenNews: В Thunderbird будет встроена поддержка шифрования и цифровых подписей на основе OpenPGP
  5. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 68.0
  6. OpenNews: Обновление Thunderbird 60.5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: thunderbird
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 11:22, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Неактуально. Не вижу смыла пользоваться версиями старше 56 - "ржавый металолом"
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:37, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чем они плохи? И почему "ржавым"?
     
     
  • 3.6, Анонист (?), 12:25, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стал тормознее. Я сижу на 68, т.к. исправление уязвимостей важнее, но грущу по старому ламповому :-)
     
     
  • 4.8, Аноним_t (?), 13:30, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как могут сработать эти уязвимости, если просто получать почту по POP3, и отправлять по SMTP? Разве что в отображении HTML косяк, так я и не смотрю письма в HTML...
     
     
  • 5.25, Аноним (25), 15:30, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я вообще пользуюсь 3.1.20 - как самолет. html - нафиг, не нужен он в почте (для этого есть соцсети и прочие непотребство:))
     
     
  • 6.38, rvs2016 (ok), 18:04, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я вообще Thunderbird запускаю тогда, когда пришло письмо с нетекстовой информацией (pdf, картинки и т.п.), которую их под просто pine в терминале смотреть очень сложно. Тогда перекладываю письмо из pine в ящик для Thunderbird и в нём смотрю уж. :-)
    Остальная чепуха типа *.doc, *.html спокойно смотрится (и читается) в pine в терминале. :-)
     
  • 6.40, Суп из потрошков (?), 18:37, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вообще пользуюсь только тетрадкой и карандашом.. линукс-карандашом.
     
  • 3.31, Аноним (31), 16:57, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я вообще остановился на 38.8 - после этой версии сломали иконки на тулбарах.
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 11:54, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, капитан, в более новых версиях исправляют ошибки и уязвимости, поэтому использование более старших версий не рекомендуется.

    P.S. Да, я понимаю что ты просто косноязычен и имел в виду "версии с бóльшим номером", но как тут можно было удержаться от шутки?

     
     
  • 3.27, Anonim (??), 15:35, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ржавый - потому как кроме латания дыр ничего актуального и необходимого не добавляют. Металолом - Смена API не решила расхода ОЗУ приложением. "Карл" у меня Agnitum Outpost в 3 раза меньше отъедает памяти!!! Приетом в "громптице" всего 2 учётки.
    Неактуально потому как есть замечательные программы для почты которые до сих пор поддерживают "хрюшку" и расход памяти у них меньше чем у этой "птисы"
     
     
  • 4.35, artenox (?), 17:56, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Agnitum Outpost

    Советуешь для XP или, может, есть что получше?

     
  • 2.5, Аноним (5), 12:07, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Неактуально. Не вижу смыла...

    Вердикт вынесен. Осталось только проект закрыть.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:31, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну да. Это любитель Outlook. Его мнение очень ценно.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:42, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Потому что они написаны на rust на ржавчине?
     
  • 1.7, Аноним_t (?), 13:27, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я не понимаю, что они там добавляют и зачем. Наверное, что-то нужное. Но то, что они сломали совместимость с расширением fireTray - это мне не нравится однозначно.
     
     
  • 2.10, alfos (?), 13:41, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/Ximi1970/FireTray
     
     
  • 3.15, Аноним_t (?), 14:12, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И этот отвалился :-(
     
     
  • 4.16, alfos (?), 14:23, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Thunderbird 60.9.1 работает
     
  • 4.21, alfos (?), 14:44, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/Ximi1970/systray-x
     
     
  • 5.22, Sluggard (ok), 15:00, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, ещё и от автора FireTray. Спасибо за наводку!
     
  • 2.18, Vitto74 (ok), 14:31, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После того как отвалился firetray я использую birdtray. В debian 10 и новее есть.
     

  • 1.9, BlackRot (ok), 13:38, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посоветуйте, может есть аналог получше?
     
     
  • 2.11, крок (?), 13:57, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Clawsmail
     
  • 2.12, San (??), 13:57, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не то чтобы аналог (поскольку не плагин thunderbitd), но в принципе решить проблему позволяет - alltray. Есть правда недостаток - при сворачивании чтоб окно скрывалось не сделаешь.
     
     
  • 3.14, San (??), 14:00, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничего из списка по ссылке кроме олтрея не пробовал, но может там и есть что-то годное: http://lostapp.ru/soft/alltray
     
  • 2.13, A.Stahl (ok), 13:59, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Получше по какому критерию? Кому и mutt хорош, ну так некоторые и vim нахваливают и от третьегнома тащатся.
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:30, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря для чего.

    Я громоптицу использую только как скачивалку писем с imap и сохранения папок локально, как eml-файлы.

     
  • 2.20, Аноним (19), 14:34, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше уже сказали - уточните критерий. Удобнее сабжа в плане переноса и сохранности данных, а также восстановления их из упавших иных клиентов, не встречал.
     
     
  • 3.34, Аноним (17), 17:50, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю категорически.

    Плюс ещё то, что громоптица есть на всех платформах.

     

  • 1.23, Аноним (23), 15:15, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У этих ушлепков весь раздел тем оформления на сайте пестрит "This add-on is not compatible with your version of Thunderbird".
     
     
  • 2.32, Аноним (31), 17:01, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Казалось бы, что может быть проще, не изобретайте велосипед, используйте системную тему... а нет, после 38 началась ахинея с иконками.
     

  • 1.24, Аноним (25), 15:27, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    какой же он стал жирный и неповоротливый
     
  • 1.26, Аноним (26), 15:33, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не поверите, юзаю 17.0.11 (последний "официальный" мозилловский ESR). Понимаю, что много чего исправили/пофиксили, но к тому же больше добавили и утяжелили... Не знаю, программа летает и свои простые функции получения/отправки выполняет. Пробовал свежую версию недавно, это ужоснах, честно говоря.
     
     
  • 2.28, Anonim (??), 15:39, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот-вот. Там за каждую учётку и дополнение отъедает памяти раза в 2 больше чем хороший антивирус.
     
     
  • 3.29, Аноним (26), 16:13, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, дополнениями в громоптице я не пользуюсь, а вот учеток штук десять.
     

  • 1.30, Аноним (30), 16:29, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все вышеперечисленное - дерьмо. Даже Clawsmail, которым одно время пользовался, потому что его так и не сумели научить работать через прокси, хотя напоминал им неоднократно.
    Единственный достойный почтовик - Сильфида: маленькая, шустрая, чего и вам желаю.
     
     
  • 2.33, Аноним (26), 17:07, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не помню уже точно, то Sylpheed плодил у меня овердохера папок на каждую учетку в моей домашней директории. Нахер этот мусор мне там?.. Есть решение для этого?
     
     
  • 3.36, artenox (?), 17:59, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Путаешь с Clawsmail.
     
     
  • 4.41, Аноним84701 (ok), 18:37, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Путаешь с Clawsmail.

    У меня их ровно 2:
    ~/Mail (по умолчанию "your local mail archive is by default located in $HOME/Mail." )  и ~/.claws-mail (в силфиде это будет ~/.sylpheed-2.0).

     
  • 2.39, Аноним84701 (ok), 18:20, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже Clawsmail, которым одно время пользовался, потому что его так и не сумели научить работать через прокси, хотя напоминал им неоднократно.

    С разморозкой!
    https://pic4a.ru/02/Q7L.png

     

  • 1.37, suffix (ok), 18:03, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Thunderbird нормально поддерживает s/mime - за это всё остальное ему простить можно.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру