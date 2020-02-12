Обновление Thunderbird 68.5.0

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|1.1, Аноним (-), 11:22, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Неактуально. Не вижу смыла пользоваться версиями старше 56 - "ржавый металолом"
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|3.6, Анонист (?), 12:25, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стал тормознее. Я сижу на 68, т.к. исправление уязвимостей важнее, но грущу по старому ламповому :-)
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|4.8, Аноним_t (?), 13:30, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как могут сработать эти уязвимости, если просто получать почту по POP3, и отправлять по SMTP? Разве что в отображении HTML косяк, так я и не смотрю письма в HTML...
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|5.25, Аноним (25), 15:30, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я вообще пользуюсь 3.1.20 - как самолет. html - нафиг, не нужен он в почте (для этого есть соцсети и прочие непотребство:))
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|6.38, rvs2016 (ok), 18:04, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да я вообще Thunderbird запускаю тогда, когда пришло письмо с нетекстовой информацией (pdf, картинки и т.п.), которую их под просто pine в терминале смотреть очень сложно. Тогда перекладываю письмо из pine в ящик для Thunderbird и в нём смотрю уж. :-)
Остальная чепуха типа *.doc, *.html спокойно смотрится (и читается) в pine в терминале. :-)
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|3.31, Аноним (31), 16:57, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вообще остановился на 38.8 - после этой версии сломали иконки на тулбарах.
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|2.4, A.Stahl (ok), 11:54, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, капитан, в более новых версиях исправляют ошибки и уязвимости, поэтому использование более старших версий не рекомендуется.
P.S. Да, я понимаю что ты просто косноязычен и имел в виду "версии с бóльшим номером", но как тут можно было удержаться от шутки?
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|3.27, Anonim (??), 15:35, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ржавый - потому как кроме латания дыр ничего актуального и необходимого не добавляют. Металолом - Смена API не решила расхода ОЗУ приложением. "Карл" у меня Agnitum Outpost в 3 раза меньше отъедает памяти!!! Приетом в "громптице" всего 2 учётки.
Неактуально потому как есть замечательные программы для почты которые до сих пор поддерживают "хрюшку" и расход памяти у них меньше чем у этой "птисы"
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|2.5, Аноним (5), 12:07, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Неактуально. Не вижу смыла...
Вердикт вынесен. Осталось только проект закрыть.
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|1.7, Аноним_t (?), 13:27, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не понимаю, что они там добавляют и зачем. Наверное, что-то нужное. Но то, что они сломали совместимость с расширением fireTray - это мне не нравится однозначно.
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|2.18, Vitto74 (ok), 14:31, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После того как отвалился firetray я использую birdtray. В debian 10 и новее есть.
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|2.12, San (??), 13:57, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не то чтобы аналог (поскольку не плагин thunderbitd), но в принципе решить проблему позволяет - alltray. Есть правда недостаток - при сворачивании чтоб окно скрывалось не сделаешь.
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|2.13, A.Stahl (ok), 13:59, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Получше по какому критерию? Кому и mutt хорош, ну так некоторые и vim нахваливают и от третьегнома тащатся.
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|2.17, Аноним (17), 14:30, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотря для чего.
Я громоптицу использую только как скачивалку писем с imap и сохранения папок локально, как eml-файлы.
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|2.20, Аноним (19), 14:34, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выше уже сказали - уточните критерий. Удобнее сабжа в плане переноса и сохранности данных, а также восстановления их из упавших иных клиентов, не встречал.
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|3.34, Аноним (17), 17:50, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддерживаю категорически.
Плюс ещё то, что громоптица есть на всех платформах.
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|1.23, Аноним (23), 15:15, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У этих ушлепков весь раздел тем оформления на сайте пестрит "This add-on is not compatible with your version of Thunderbird".
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|2.32, Аноним (31), 17:01, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Казалось бы, что может быть проще, не изобретайте велосипед, используйте системную тему... а нет, после 38 началась ахинея с иконками.
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|1.26, Аноним (26), 15:33, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не поверите, юзаю 17.0.11 (последний "официальный" мозилловский ESR). Понимаю, что много чего исправили/пофиксили, но к тому же больше добавили и утяжелили... Не знаю, программа летает и свои простые функции получения/отправки выполняет. Пробовал свежую версию недавно, это ужоснах, честно говоря.
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|2.28, Anonim (??), 15:39, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот-вот. Там за каждую учётку и дополнение отъедает памяти раза в 2 больше чем хороший антивирус.
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|3.29, Аноним (26), 16:13, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, дополнениями в громоптице я не пользуюсь, а вот учеток штук десять.
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|1.30, Аноним (30), 16:29, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все вышеперечисленное - дерьмо. Даже Clawsmail, которым одно время пользовался, потому что его так и не сумели научить работать через прокси, хотя напоминал им неоднократно.
Единственный достойный почтовик - Сильфида: маленькая, шустрая, чего и вам желаю.
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|2.33, Аноним (26), 17:07, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не помню уже точно, то Sylpheed плодил у меня овердохера папок на каждую учетку в моей домашней директории. Нахер этот мусор мне там?.. Есть решение для этого?
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|4.41, Аноним84701 (ok), 18:37, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Путаешь с Clawsmail.
У меня их ровно 2:
~/Mail (по умолчанию "your local mail archive is by default located in $HOME/Mail." ) и ~/.claws-mail (в силфиде это будет ~/.sylpheed-2.0).
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|1.37, suffix (ok), 18:03, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Thunderbird нормально поддерживает s/mime - за это всё остальное ему простить можно.
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