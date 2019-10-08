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В Thunderbird будет встроена поддержка шифрования и цифровых подписей на основе OpenPGP

08.10.2019 21:30

Разработчики почтового клиента Thunderbird сообщили о намерении добавить в выпуск Thunderbird 78, который ожидается летом следующего года, встроенную поддержку шифрования переписки и заверения писем цифровой подписью на основе открытых ключей OpenPGP.

Ранее подобная функциональность обеспечивалась дополнением Enigmail, сопровождение которого продлится до окончания времени поддержки ветки Thunderbird 68 (в выпусках после Thunderbird 68 возможность установки Enigmail будет убрана). Встроенная реализация является новой разработкой, которая подготовлена при участии автора Enigmail. Основным отличием станет использование одной из библиотек, предоставляющих функциональность OpenPGP, вместо вызова внешней утилиты GnuPG, а также задействование собственного хранилища ключей, не совместимого с форматом файлов ключей GnuPG и использующего для защиты master-пароль, тот же, что используется для защиты учётных записей и ключей S/MIME.

Процесс переноса ключей и настроек после миграции с Enigmail на встроенную реализацию OpenPGP будет автоматизирован. Ранее доступная встроенная поддержка S/MIME в Thunderbird сохранится без изменения. Решение относительно возможности подтверждения принадлежности ключей через механизм Web of Trust (WoT) пока не принято.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/thund...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 68.0
  3. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 60.0
  4. OpenNews: Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений
  5. OpenNews: Thunderbird остаётся под покровительством Mozilla Foundation
  6. OpenNews: Подробности атаки на шифрование PGP и S/MIME в почтовых клиентах
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: thunderbird, pgp, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Аноним (2), 21:44, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Если включат Autocrypt по дефолту, готов пожертвовать им одну свою месячную зарплату.

    Да хоть годовую, всё равно не включат.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:31, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Готов посмотреть на твое лицо, когда включат то, о чем ты просишь.
     
  • 2.11, xm (ok), 01:14, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А прикольно - можно будет с Deltachat переписываться...
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:45, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец то проснулись
     
  • 1.4, timur.davletshin (ok), 22:07, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Чем кроме нестандартности эти autocrypt и р-"три чёрточки"-р лучше классического pgp?
     
  • 1.5, suffix (ok), 22:32, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Всё равно s/mime удобнее - ширование им писем понимается на порядок большим кол-вом клиентов. А подпись на основе s/mime понимает (входящие письма) даже обычный gmail.
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:17, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы редактор хтмл/rtf долелали до вменяемого состояния...
     
  • 1.8, Ан (??), 23:32, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ... собственного хранилища ключей, не совместимого с форматом файлов ...

    Ну ну. И ФФ тоже потерял за прошедшее время. Почему-то.

     
  • 1.9, Аноним (9), 00:45, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем внесения в запрещенное
     
  • 1.10, aim (ok), 00:54, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    поздно. Это было бы актуально в начале 2000х...
     
  • 1.12, Дон Ягон (ok), 01:37, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это, конечно, неплохо, наверное. Но культура важнее. Иначе мало что поможет:

    "Always assume most people will respond to a PGP-encrypted email with a plaintext one. Quoting your original text. Happens all the time."

    ( https://twitter.com/rootkovska/status/830750306799607808 )

     

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