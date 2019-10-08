В Thunderbird будет встроена поддержка шифрования и цифровых подписей на основе OpenPGP

Разработчики почтового клиента Thunderbird сообщили о намерении добавить в выпуск Thunderbird 78, который ожидается летом следующего года, встроенную поддержку шифрования переписки и заверения писем цифровой подписью на основе открытых ключей OpenPGP.

Ранее подобная функциональность обеспечивалась дополнением Enigmail, сопровождение которого продлится до окончания времени поддержки ветки Thunderbird 68 (в выпусках после Thunderbird 68 возможность установки Enigmail будет убрана). Встроенная реализация является новой разработкой, которая подготовлена при участии автора Enigmail. Основным отличием станет использование одной из библиотек, предоставляющих функциональность OpenPGP, вместо вызова внешней утилиты GnuPG, а также задействование собственного хранилища ключей, не совместимого с форматом файлов ключей GnuPG и использующего для защиты master-пароль, тот же, что используется для защиты учётных записей и ключей S/MIME.

Процесс переноса ключей и настроек после миграции с Enigmail на встроенную реализацию OpenPGP будет автоматизирован. Ранее доступная встроенная поддержка S/MIME в Thunderbird сохранится без изменения. Решение относительно возможности подтверждения принадлежности ключей через механизм Web of Trust (WoT) пока не принято.



