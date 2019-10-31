Обновление Firefox 70.0.1 и Thunderbird 68.2.1

Опубликовано корректирующее обновление Firefox 70.0.1 в котором решена проблема, приводящая к сбою при открытии некоторых страниц или загрузке при помощи JavaScript отдельных элементов на странице. Проблема проявляется в том числе на таких сайтах, как YouTube и Facebook, из-за повреждения содержимого в новой реализации LocalStorage (NextGen). В связи с проблемами в Firefox 70.0.1 осуществлён откат на старую реализацию LocalStorage (dom.storage.next_gen=false в about:config). Для проверки проявления проблемы в системе пользователя подготовлен сайт firefox-storage-test.glitch.me. Из других изменений отмечается скрытие заголовка в полноэкранном режиме и обновление плагина OpenH264 для пользователей macOS 10.15.

Также доступен корректирующий выпуск почтового клиента Thunderbird 68.2.1, в котором добавлена возможность выбора языка интерфейса через расширенные настройки в конфигураторе. Решены проблемы с аутентификацией в Google (OAuth2), неверным выбором цвета для выделенных и непрочитанных сообщений, локализацией названий почтовых папок.



