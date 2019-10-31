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Обновление Firefox 70.0.1 и Thunderbird 68.2.1

31.10.2019 22:07

Опубликовано корректирующее обновление Firefox 70.0.1 в котором решена проблема, приводящая к сбою при открытии некоторых страниц или загрузке при помощи JavaScript отдельных элементов на странице. Проблема проявляется в том числе на таких сайтах, как YouTube и Facebook, из-за повреждения содержимого в новой реализации LocalStorage (NextGen). В связи с проблемами в Firefox 70.0.1 осуществлён откат на старую реализацию LocalStorage (dom.storage.next_gen=false в about:config). Для проверки проявления проблемы в системе пользователя подготовлен сайт firefox-storage-test.glitch.me. Из других изменений отмечается скрытие заголовка в полноэкранном режиме и обновление плагина OpenH264 для пользователей macOS 10.15.

Также доступен корректирующий выпуск почтового клиента Thunderbird 68.2.1, в котором добавлена возможность выбора языка интерфейса через расширенные настройки в конфигураторе. Решены проблемы с аутентификацией в Google (OAuth2), неверным выбором цвета для выделенных и непрочитанных сообщений, локализацией названий почтовых папок.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Thunderbird будет встроена поддержка шифрования и цифровых подписей на основе OpenPGP
  3. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 68.0
  4. OpenNews: Релиз Firefox 70
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox, thunderbird
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:19, 31/10/2019 [ответить]  
    		• –7 +/
    Последние версии FF - это что-то! Дай думаю обновлю до 68esr, Ок, добавляю лангпак - и все, кирдык: падает на старте с дебильнейшей ошибкой. Деинсталлировать данный лангпак естественно уже никак.. Пришлось сносить весь профиль, на котором сидел много лет. Зато сколько рекламной мути и откровенного пи*жа от Мозиллы..
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:04, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Она регулярно показывает мне спам при открытии. Рекламу покетов и прочее такое. Во что они превратили браузер? Даже у Оперы не такое навязчивое и отключается.
     
  • 2.6, Kuromi (ok), 01:08, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы не сумели руками удалить ленгпак из профиля? Это достижение.
     
  • 2.10, Crazy Alex (ok), 02:52, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Повод настроить ежедневные инкрементные бэкапы хомяка - очень помогают спокойному сну и экономии нервов.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:35, 31/10/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    Instabird не работает джаббер. Сделайте мне джаббер
     
     
  • 2.4, Jonny Quest (?), 00:06, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жжошь!!! Во вспомнил :D
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 02:14, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жгу напалмом. Я ещё и Songbird использую.  Кто-нибудь продолжте поддержку этих софин. XULRunner forever!
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:13, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он же умер еще в олдфажном 2014.
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 02:15, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень жаль. Верните его к жизни.
     

  • 1.9, ano (??), 02:39, 01/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Для проверки проявления проблемы в системе пользователя подготовлен сайт firefox-storage-test.glitch.me.

    firefox 70, проблемы нет, dom.storage.next_gen на дефолтном true. чяднт?

     
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