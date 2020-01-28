Разработка Thunderbird переведена в MZLA Technologies Corporation

Разработчики почтового клиента Thunderbird объявили о переводе разработки проекта в отдельную компанию MZLA Technologies Corporation, которая является дочерним предприятием Mozilla Foundation. До сих пор Thunderbird находился под покровительством организации Mozilla Foundation, которая курировала финансовые и юридические вопросы, но инфраструктура и разработка Thunderbird были отделены от Mozilla и проект развивался обособленно. Перевод в отдельное подразделение обусловлен желанием более явно отделить процессы, связанные с разработкой, и обработку поступающих пожертвований.

Отмечается, что увеличившийся в последние годы объём пожертвований от пользователей Thunderbird теперь позволяет проекту самостоятельно успешно развиваться. Перенос в отдельную компанию увеличит гибкость процессов, например, даст возможность самостоятельно нанимать персонал, более оперативно действовать и реализовывать идеи, которые в составе Mozilla Foundation были бы невозможны. В частности, упоминается формирование связанных с Thunderbird продуктов и сервисов, а также получение дохода через партнёрские отношения и неблаготворительные пожертвования. Структурные изменения не повлияют на рабочие процессы, миссию, состав команды разработчиков, график формирования выпусков и открытый характер проекта.



