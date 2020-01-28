Разработка Thunderbird переведена в MZLA Technologies Corporation

|
|
|
|
|
|3.7, Аноним (7), 20:31, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Как бы тебе так сказать помягче, windows он не очень то и нужен.
|
|
|
|
|
|
|
|6.19, A.Stahl (ok), 21:03, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> да, многие действительно не знали. да и не знают
А *БСД, *БСД-то нужна?
|
|2.16, Константавр (ok), 20:51, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Эволюшн действительно лучше. Лучше бы все те страдатели по Зундербёрду взялись бы за портирование Эволюшэна на винду.
|
|1.2, Аноним (3), 20:25, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Раз за команду, после The Bat! приятно пользоваться данным продуктом. Хотя некоторых не отлучишь от Outlook
|
|
|
|2.23, Аноним84701 (ok), 21:19, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Когда уже плаг для протонмейла для линукс подвезут?
Так уже давно все есть, называется "Bridge"
> Today we are officially launching ProtonMail Bridge, which brings easy-to-use email encryption to desktop email clients.
> The Bridge essentially acts like a local email server (using the IMAP and SMTP protocols) and interacts with email clients also installed locally on your desktop computer
Естественно, только для
> The ProtonMail Bridge is an application [b]for paid[/b] users
Поэтому подвоз со стороны протонщиков маловероятен, а подвоз со стороны сообщества для любителей халявы легко "решается" регулярным перекраиванием внутренностей странички ;)
|
|
|
|2.22, Аноним (22), 21:14, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно было бы таким макаром в сам TB прикрутить значок, без выноса функциональности в отдельную программу. Была бы штатная функциональность.
|
|1.10, Аноним (-), 20:38, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Сколько лет их просят сделать банальное сворачивание в трэй и всё мимо ушей. Это стратегически важная "плюшка". На БТ у них этими просьбами забито всё и вся, только успевают удалять - и всё мимо ушей. Отмазываются расширениями, которые мало того что глючные ещё и память жрут.
Перевели сборку на новую платформу. Зачем? Безопасности это не добавляет и не добавит. Жизнь у них от этого легче не стала и проблемы не решили. А вот тем кто имеет XP уходить с неё не собирается они их явно обидели и крепко.
|
|
|
|2.25, йо ж (?), 21:21, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
д!
давайте надеяться, что им завозят правильные вещества.
|
|2.38, rm_ (ok), 21:56, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это карго-культ, назовём компанию как биржевой тикер, и у нас сразу появится много денег.
|
|1.24, Аноним (22), 21:20, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
В 68-м окончательно отломили темы оформления. В итоге, что мы имеем сейчас: убер-мега-жирнючий почтовик, который умеет отправлять почту, принимать почту, фильтровать почту. Показывать почту. И, пожалуй, все. А куда столько места ушло после установки и к чему такое дикое количество зависимостей?
|
|
|
|2.37, Ag (ok), 21:50, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То не досточки,
А косточки
Хрустят -
Раздавил меня бессовестный медведь!
Без обеда мне придется помереть.
Отдышаться до сих пор я не могу.
Еле-еле до постели добегу!
|
|1.30, user90 (?), 21:28, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну и ваще, Thunderbird похоже на лошадь, которую насилуют зоофилы :) Простити за образность.
|
|1.41, Аноним (-), 22:11, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Отмечается, что увеличившийся в последние годы объём пожертвований от пользователей Thunderbird теперь позволяет проекту самостоятельно успешно развиваться.
Значит мои донаты не прошли даром! Ура!
|