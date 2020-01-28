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Разработка Thunderbird переведена в MZLA Technologies Corporation

28.01.2020 20:12

Разработчики почтового клиента Thunderbird объявили о переводе разработки проекта в отдельную компанию MZLA Technologies Corporation, которая является дочерним предприятием Mozilla Foundation. До сих пор Thunderbird находился под покровительством организации Mozilla Foundation, которая курировала финансовые и юридические вопросы, но инфраструктура и разработка Thunderbird были отделены от Mozilla и проект развивался обособленно. Перевод в отдельное подразделение обусловлен желанием более явно отделить процессы, связанные с разработкой, и обработку поступающих пожертвований.

Отмечается, что увеличившийся в последние годы объём пожертвований от пользователей Thunderbird теперь позволяет проекту самостоятельно успешно развиваться. Перенос в отдельную компанию увеличит гибкость процессов, например, даст возможность самостоятельно нанимать персонал, более оперативно действовать и реализовывать идеи, которые в составе Mozilla Foundation были бы невозможны. В частности, упоминается формирование связанных с Thunderbird продуктов и сервисов, а также получение дохода через партнёрские отношения и неблаготворительные пожертвования. Структурные изменения не повлияют на рабочие процессы, миссию, состав команды разработчиков, график формирования выпусков и открытый характер проекта.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.thunderbird.net/2...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 68.0
  3. OpenNews: В Thunderbird будет встроена поддержка шифрования и цифровых подписей на основе OpenPGP
  4. OpenNews: Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений
  5. OpenNews: Thunderbird остаётся под покровительством Mozilla Foundation
  6. OpenNews: Mozilla ищет новое пристанище для проекта Thunderbird
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: thunderbird, mozilla
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  • 1.1, Аноним (1), 20:23, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не знаю, по мне так Evolution получше будет, чем Thunderbird.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:27, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На windows не очень https://ru.wikipedia.org/wiki/Evolution
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 20:31, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Как бы тебе так сказать помягче, windows он не очень то и нужен.
     
     
  • 4.8, A.Stahl (ok), 20:36, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вау, а 90% пользователей и не знали!
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 20:57, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да, многие действительно не знали. да и не знают
     
     
  • 6.19, A.Stahl (ok), 21:03, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > да, многие действительно не знали. да и не знают

    А *БСД, *БСД-то нужна?

     
     
  • 7.40, BlackRot (ok), 22:11, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2 раза пробовал. Инсталлятор даже не осилил
     
  • 2.16, Константавр (ok), 20:51, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Эволюшн действительно лучше. Лучше бы все те страдатели по Зундербёрду взялись бы за портирование Эволюшэна на винду.
     

  • 1.2, Аноним (3), 20:25, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раз за команду, после The Bat! приятно пользоваться данным продуктом. Хотя некоторых не отлучишь от Outlook
     
     
  • 2.13, VINRARUS (ok), 20:44, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нечего было приучать!
     

  • 1.5, Аноним (7), 20:30, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже плаг для протонмейла для линукс подвезут?
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 20:41, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Протонмейл против. Они "бабусики" теряют.
     
  • 2.23, Аноним84701 (ok), 21:19, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда уже плаг для протонмейла для линукс подвезут?

    Так уже давно все есть, называется "Bridge"
    > Today we are officially launching ProtonMail Bridge, which brings easy-to-use email encryption to desktop email clients.
    > The Bridge essentially acts like a local email server (using the IMAP and SMTP protocols) and interacts with email clients also installed locally on your desktop computer

    Естественно, только для
    > The ProtonMail Bridge is an application [b]for paid[/b] users

    Поэтому подвоз со стороны протонщиков маловероятен, а подвоз со стороны сообщества для любителей халявы легко "решается" регулярным перекраиванием внутренностей странички ;)

     

  • 1.6, Аноним (6), 20:31, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А тем временем сломали расширение FireTray, да так, что уже не починить https://github.com/Ximi1970/FireTray/issues/47

    Почесав репу, автор начал писать systray-х https://github.com/Ximi1970/systray-x Расширение, которое будет взаимодействовать с внешней программой на Qt. Затратно будет по ресурсам, но хоть как-то.

     
     
  • 2.14, VINRARUS (ok), 20:46, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О!
     
  • 2.22, Аноним (22), 21:14, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно было бы таким макаром в сам TB прикрутить значок, без выноса функциональности в отдельную программу. Была бы штатная функциональность.
     
     
  • 3.34, Аноним (6), 21:38, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, но не хотят https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=208923
     
  • 2.28, Анонимун (?), 21:24, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Птица так и не научилась сама сворачиваться?
     
  • 2.31, проф. Леблябянский (?), 21:33, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это решается нескольками строчками bash
     
     
  • 3.35, Аноним (6), 21:40, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, окно что ли скрыть научился?
     

  • 1.10, Аноним (-), 20:38, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сколько лет их просят сделать банальное сворачивание в трэй и всё мимо ушей. Это стратегически важная "плюшка". На БТ у них этими просьбами забито всё и вся, только успевают удалять - и всё мимо ушей. Отмазываются расширениями, которые мало того что глючные ещё и память жрут.
    Перевели сборку на новую платформу. Зачем? Безопасности это не добавляет и не добавит. Жизнь у них от этого легче не стала и проблемы не решили. А вот тем кто имеет XP уходить с неё не собирается они их явно обидели и крепко.
     
  • 1.11, Аноним (11), 20:39, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И снова понесли кровать в очередной угол....
     
     
  • 2.15, VINRARUS (ok), 20:48, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Картонную перегородку же воздвигли в комнате.
     

  • 1.17, Аноним (17), 20:54, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    claws-mail лучший клиент
     
  • 1.21, коржик (?), 21:13, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    MZLA это как Вонни и Птчк ?
     
     
  • 2.25, йо ж (?), 21:21, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    д!

    давайте надеяться, что им завозят правильные вещества.

     
  • 2.33, Аноним (33), 21:35, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    MZLA УПРЛС
     
  • 2.38, rm_ (ok), 21:56, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это карго-культ, назовём компанию как биржевой тикер, и у нас сразу появится много денег.
     

  • 1.24, Аноним (22), 21:20, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В 68-м окончательно отломили темы оформления. В итоге, что мы имеем сейчас: убер-мега-жирнючий почтовик, который умеет отправлять почту, принимать почту, фильтровать почту. Показывать почту. И, пожалуй, все. А куда столько места ушло после установки и к чему такое дикое количество зависимостей?
     
     
  • 2.26, йо ж (?), 21:22, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в 68ом было лето любви. тогда много чего наломали.
     

  • 1.27, user90 (?), 21:23, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я слышу хруст?))
     
     
  • 2.37, Ag (ok), 21:50, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То не досточки,
    А косточки
    Хрустят -
    Раздавил меня бессовестный медведь!
    Без обеда мне придется помереть.
    Отдышаться до сих пор я не могу.
    Еле-еле до постели добегу!
     

  • 1.30, user90 (?), 21:28, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и ваще, Thunderbird похоже на лошадь, которую насилуют зоофилы :) Простити за образность.
     
     
  • 2.32, проф. Леблябянский (?), 21:34, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    прошу прощения но тут скорее всего наоборот ... извяните
     
     
  • 3.36, user90 (?), 21:42, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гыы! Нет, не могу))
     

  • 1.39, Аноним (39), 22:08, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >связанных с Thunderbird продуктов и сервисов

    Requescat in pace.

     
  • 1.41, Аноним (-), 22:11, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Отмечается, что увеличившийся в последние годы объём пожертвований от пользователей Thunderbird теперь позволяет проекту самостоятельно успешно развиваться.

    Значит мои донаты не прошли даром! Ура!

     

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