Разработка Thunderbird переведена в MZLA Technologies Corporation

> Когда уже плаг для протонмейла для линукс подвезут?

Так уже давно все есть, называется "Bridge"

> Today we are officially launching ProtonMail Bridge, which brings easy-to-use email encryption to desktop email clients.

> The Bridge essentially acts like a local email server (using the IMAP and SMTP protocols) and interacts with email clients also installed locally on your desktop computer

Естественно, только для

> The ProtonMail Bridge is an application [b]for paid[/b] users

Поэтому подвоз со стороны протонщиков маловероятен, а подвоз со стороны сообщества для любителей халявы легко "решается" регулярным перекраиванием внутренностей странички ;)