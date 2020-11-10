Атака NAT slipstreaming для отправки запросов на внутренний IP

|
|
|
|2.25, Lex (??), 12:47, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> если WebRTC отключен, через перебор адресов с измерением времени отклика
Действительно, неожиданно
|
|
|
|3.41, Аноним (2), 14:51, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
WebRTC всё упрощает в разы. Даже перебирать не надо. Но ты дальше давай сиди на дырявом стуле.
|
|
|
|4.61, Lex (??), 17:13, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> дальше давай сиди на дырявом стуле.
Кто о чем, как говорится :) Ну это, давай, поосторожней там.. а то уже главная суть статей на опеннете доходить перестает
|
|1.3, Аноним (3), 11:37, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
|
Почему всегда костыли? Причём тут SIP? Почему только его? Почему 5060? А если у меня сервер на этом порту, то как мне зайти? Переходить на сафари?
Почему проблему в ALG решают в браузере?
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 11:55, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут ошибка не в самом НАТе или АЛГ, тут ошибка в самом браузере, который запускает код, который может открывать порты и т.д. Может следует отключить джаваскрипт?
|
|
|
|3.11, Аноним (3), 12:00, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Код в браузере не открывает порты. Браузер лишь делает запросы - то что и должен делать. Это NAT доверяет любому коду в запросе и начинает пробрасывать порты изнаружи вовнутрь.
|
|
|
|4.28, Аноним (28), 13:07, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Давайте еще и в NAT обязательные сертификаты добавим, сгорел сарай гори и хата.
|
|4.47, Аноним (47), 15:33, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Браузер должен открывать страницы и их рендерить. И нечего пихать в браузер системные функции, вроде открытия портов и т.д. А так же выполнять недоверенный по умолчанию код и не надо будет потом в браузер подписать костылями в виде загрубления таймеров и т.д.
|
|1.4, Cyber100 (ok), 11:39, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
|
бгага, лол какой == у меня внутренняя сетка 1.0.0.0/24
согласен - не правильно. но, как оказалось, я не подвержен данной атаке.)
|
|1.5, Аноним (5), 11:42, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>зная параметры фрагментации
В BSD есть scrub, а что делать в линуксе?
|
|1.6, Аноним (3), 11:46, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
ЧЁРНЫЙ список
587, // smtp (outgoing)
601, // syslog-conn
636, // ldap+ssl
993, // imap+ssl
995, // pop3+ssl
2049, // nfs
3659, // apple-sasl
4045, // lockd
+ 5060, // sip
+ 5061, // sips
6000, // x11
6665, // irc (alternate)
6666, // irc (alternate)
6667, // irc (default)
6668, // irc (alternate)
6669, // irc (alternate)
6697, // irc+tls
|
|
|
|2.8, Аноним (3), 11:47, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
|
Эй гугл, мозилла! Я у себя разместил сервис SIP на 80 и 443 порту. Заблокируйте их пожалуйста в своих браузерах немедленно!!!!!
|
|
|
|3.37, InuYasha (??), 14:24, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
мне тоже это понравилось. Надеюсь, в коммит пойдёт с комментерием HACK )
|
|3.86, Аноним (86), 20:08, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Эй, аноним! Ваш SIP-сервис на нестандартных портах не представляет никакой опасности, поскольку модуль ядра nf_nat_sip, используемый в данной атаке, не смотрит на пакеты на этих портах. Поэтому основания для блокировки указанных портов в браузерах нет.
|
|1.7, КО (?), 11:46, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
"Для проведения атаки достаточно, чтобы жертва запустила подготовленный атакующим JavaScript-код"
Перестал читать
|
|
|
|
|
|3.26, Аноним (3), 12:54, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
И перестал писать комментарии.. Он теперь не может вам ответить.
|
|2.55, Аноним (55), 16:19, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> "Для проведения атаки достаточно, чтобы жертва запустила подготовленный атакующим JavaScript-код"
> Перестал читать
Предлагаю все новости начинать с предложения: "Для проведения атаки достаточно, чтобы жертва запустила подготовленный атакующим JavaScript-код"
Число неадекватов в комментариях должно резко сократится
|
|
|
|3.63, fuzzi (ok), 17:29, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это вряд ли, скорее, наоборот!
аноним выше перестал читать,
но писать не перестал...
|
|3.69, Аноним (-), 17:45, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
учитывая, что js обычно надо при посещении 702FAA-сервисов, можно сказать что пользователь сам запускает чужие программы (хоть на си, хоть на обфускрипте), альтернативы заботливо вытираются из памяти. неадекватна это как раз глобальная социопатия, а не, например, словарный перевод (овладение языком) вместо js cloud api.
|
|1.13, Аноним (3), 12:03, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
RFC 2616
The default port is TCP 80 [19], but other ports can be used.
Своим фиксом они нарушают это. Все HTTP сервисы на нестандартных портах могут перестать работать после этого обновления. Но им плевать.
|
|
|
|2.66, Аноним (66), 17:37, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> RFC 2616
> The default port is TCP 80 [19], but other ports can be used.
> Своим фиксом они нарушают это.
Нет.
> Secondly, RFC 2616 has been replaced by the RFC 7230 family of RFCs in 2014. These RFCs define how HTTP is implemented, not how a web browser is using HTTP. Outgoing HTTP requests for the purpose of a web browser are standardized in https://fetch.spec.whatwg.org/ which has a list of blocked ports for a very long while. This change is merely updating that list of disallowed ports. The standard has been fixed and other browsers are implementing this block as well.
https://github.com/whatwg/fetch/issues/1108
> Все HTTP сервисы на нестандартных портах могут перестать работать после этого обновления.
Не могут. Достаточно не использовать порты из блеклиста.
|
|
|
|3.84, Аноним (3), 19:58, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поправьте меня, но насколько я понял https://fetch.spec.whatwg.org/ описывает поведение fetch JS API а также политики загрузки картинок CSS и прочего. Но это не относится к самим HTML страницам.
Что касается "Не могут. Достаточно не использовать порты из блеклиста." Дело в том что достаточно не использовать уязвимые реализации NAT. А вот сайты на портах из блеклиста не уязвимы и порты менять никому не обязаны. Недефолтные порты популярны на разных админках, роутерах и т д. И вот однажды вы не сможете зайти на них потому что хром захотел решить проблемы SIPa c NATом.
|
|1.15, Аноним (12), 12:09, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Не понял необходимости хвостоманипуляции с HTTP-запросом. Далее говорится, что JavaScript-код генерирует корректный SIP-пакет, в котором указан внутренний IP жертвы, и отправляет его на TCP-порт 5060 сервера атакующего. А сразу нельзя послать пакет с компа жертвы на TCP-порт 5060 сервера, если уж отправка на этот порт явно не заблокирована в исходящей цепочке файервола?
|
|
|
|2.17, Аноним (3), 12:14, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Я так понял что из браузера можно послать только HTTP запрос. Браузер сам добавит заголовки, куки и т д. Поэтому делается большой запрос, который фрагментируется на два. Первая часть с этим мусором, а вторая начинается с SIP REGISTER на которую доверчивые NAT ALG и клюют.
|
|
|
|2.18, Аноним (3), 12:16, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
У них там уже 15 портов закрыты изолентой. Поэтому на 16-ый раз даже думать не стали, достали заготовленный рулон. Только я бы это не изолентой, а туалетной бумагой назвал. Ну или пищевой плёнкой.
|
|
|
|2.31, Аноним (31), 13:24, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
локалхост может эмулировать сеть любой сложности и глубины, а неуловимые джо за пачкой роутеров и связкой телефонов навряд читают провокации в комментах под блэком, ходящим по краю.
|
|2.32, pofigist (?), 13:33, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Может просто надо прочитать не только заголовок?
И то что NAT не защищает - расскажи ка Cisco ASA...
|
|
|
|3.40, Аноним (40), 14:50, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты баклажан. Cisco ASA делает не только NAT. NAT сам по себе даже у Cisco ни от чего не защищает.
|
|
|
|4.74, Аноним (-), 19:04, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
workstation->airgap->fpg(General_Purpose_Device_With_Ability_To_Plug-In_ Removable_Drive_and_Siemens_Step_7_PLC-Programming_Software_?Win95/98?)->plc->ics
realtek/jmicron-devcerts, ms{spoolsv,rpc,smb}.
Циска только пушистая жертва, после того как дракон развернулся в ответ, или вы не про stuxnet?
|
|1.22, none (??), 12:22, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Проблема в косых NAT ALG - не нужно открывать канал только по фрагменту.
|
|
|
|2.24, К. О. (?), 12:43, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Пакетный фильтр разбирает пакеты по отдельности. Для него просто не существует чего-то более целого, чем "фрагменты".
|
|
|
|
|
|4.62, Аноним (58), 17:14, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну значит дыры надо пробивать не через отслеживание соединений, а через upnp явно.
|
|4.67, К. О. (?), 17:38, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Пакетный фильтр ты этому не научишь. То есть, если научишь, он уже перестанет быть пакетным фильтром. Ну и ресурсов станет жрать больше на несколько порядков, конечно же.
|
|
|
|4.64, К. О. (?), 17:36, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да. Conntrack, грубо говоря, поворачивает ручку, ориентируясь на содержимое единственного пакета.
|
|3.38, BorichL (?), 14:31, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
fwcmd="/sbin/ipfw"
${fwcmd} add reass all from any to any in
${fwcmd} add deny all from any to any frag
|
|1.27, Аноним (27), 13:05, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А в чем проблема, крутая фича же. Можно решить часть типичных нат-проблем без перехода на ipv6. Или кто-то все ещё думает, что нат, он для безопасности?
|
|
|
|2.50, JL2001 (ok), 15:47, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А в чем проблема, крутая фича же. Можно решить часть типичных нат-проблем
> без перехода на ipv6. Или кто-то все ещё думает, что нат,
> он для безопасности?
это не проход ната, инициируемый снаружи, для подключения, это очередной WebRTC - требуется действие, инициируемое изнутри ната
|
|1.29, ryoken (ok), 13:07, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Очень теоретический вопрос. А если внутренняя сеть только по IPv6 шарашится?
|
|
|
|2.52, JL2001 (ok), 15:48, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Очень теоретический вопрос. А если внутренняя сеть только по IPv6 шарашится?
предполагаю, что дырявый нат так же откроет порт
сложнее будет только получить внутренний айпишник перебором
|
|1.30, vitalif (ok), 13:17, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Эм, что-то я не понял. При чём тут SIP? И при чём тут данные? Я думал, что NAT пробрасывает соединения по заголовкам пакета, а не по данным...
// А, понял, это как раз ALG так делают. Ну и изврат.
|
|
|
|2.39, Аноним (39), 14:32, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А я вот не до конца понял... Linux подвержен?
Там не просто "содержимое пакета"! В iptables (conntrack) вообще-то есть "состояние": new, established, related и еще можно counters добавить, если не хватает.
Может нужно более корректные conntrack-обработчики протоколов написать? Или пофиксить проблему более жёсткими правилами iptables на стороне NAT?
|
|
|
|3.70, vitalif (ok), 17:58, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сам по себе нет, это работает только если на роутере стоит ALG - софт, который анализирует содержимое пакетов, смотрит, когда, скажем, FTP просит открыть входящий порт, и открывает ему этот порт автоматом сквозь NAT. Чтобы типа работали соединения FTP через NAT. То есть, по-видимому, чтобы работали FTP ACTIVE соединения, т.к. PASSIVE-то и так работают.
А анализ получается смотрит на отдельные пакеты и поэтому уязвим к фрагментации.
Ну и аналогично видимо с SIP. В OpenWrt, например, как я понял, это реализовано через siproxd. Если такой или подобной хрени в роутере нет - то и дырки такой нет... По ссылке в статье у автора в каком-то нетгире это через какие-то модули ядра вообще работает.
|
|
|
|4.83, Аноним (39), 19:57, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот с ftp отличный пример. В том же nf_conntrack_ftp учтено, что PORT может оказаться между двух пакетов и еще много разных "состояний" пакета учтено - "будущие" (перепутанные) пакеты не сразу анализируются, соединения должны быть установлены и т.д. Внедрить PORT посреди HTTP-пакета (в какие-нибудь заголовки) вполне можно и conntrack на это вполне может среагировать, ждать "начала пакета" не нужно...
А здесь... - либо определение MSS в уязвимости надо нафиг выкинуть, либо поправить реализацию CONFIG_NF_CONNTRACK_SIP в ядре... либо я чего-то не понимаю (или очень замороченный этот протокол SIP, да еще и поверх TCP).
|
|1.34, Аноним (34), 13:45, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну что где там то махровое профрепригодное ламерьё что не любит IPv6 потому что привыкло защищаться NAT'ом?
|
|
|
|
|
|3.53, JL2001 (ok), 15:52, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> А он тут каким боком вообще?
так главный аргумент у них против ipv6 - "нат нас защищает!! нат вороги не пройдут!!1"
хотя в обсуждениях ipv4+nat vs ipv6 регулярно приводят даже методы открытия ната снаружи
|
|
|
|4.54, Аноним (2), 15:57, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Вполне себе защищает, что не так то? Ломают через троян в виде браузера.
|
|
|
|5.72, Аноним (34), 18:28, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Интересно посмотреть где этого "трояна" нету.
Смешнее другое - сейчас костылей понаставят, а завтра окажется что то же самое можно сделать простым пингом.
|
|
|
|6.73, Аноним (2), 19:01, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет браузера - нет трояна. Найти другой способ выполнить свой код на стороне клиента за натом ещё постараться надо.
|
|2.51, Michael Shigorin (ok), 15:48, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Справжнє(tm) махровое профнепригодное ламерьё даже статью не осилило и вектор атаки не осознало, а уже в каминаут ринулось.
|
|
|
|3.89, Урри (ok), 20:30, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А сейчас Шигорин удалит комментарий Шигорина как офтопик. Хотя нет, не удалит, кто бы сомневался...
|
|1.43, Аноним (43), 14:58, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
UPnP выключайте в роутере и будет вам счастье
Тоже дыра дырой
А еще у меня NAT провайдера и потом NAT роутера и firewall в убунточке включен (и в десяточке), так что давайте вперед!
|
|1.44, Аноним (44), 15:00, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Насколько я понимаю, тот факт, что PF по умолчанию работает в stateful-режиме уже не первый год, делает маршрутизаторы на базе OpenBSD по умолчанию (пока кто-то специально не начнёт использовать no state) неуязвимыми к данной атаке?
|
|1.45, An (??), 15:01, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
ну так дропать соединения по портам 5060(1) в наружу от пользаков, не?
|
|1.46, YetAnotherOnanym (ok), 15:03, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> пакет с HTTP-заголовками и частью данных и корректный SIP-пакет, в котором указан внутренний IP жертвы
А что, NATящий шлюз не смотрит, что у "корректного SIP-пакета" в заголовке Sequence Number field указывает на его принадлежность к другому соединению, и обрабатывать его как пакет SIP не следует?
|
|
|
|2.77, Ordu (ok), 19:17, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не, не смотрит. Если я не путаю ничего, TCP/IP (точнее IP) от этих номеров ждёт лишь последовательности, чтоб на потери проверять, а вот какой там номер будет у первого пакета ему пофигу. То есть этот номер _не_ говорит о принадлежности к другому соединению, соединение идентифицируется адресами и портами источника/приёмника. Тут занятно иное -- файрволл по идее должен отслеживать состояние как-то, и наверное должен помнить, что это вроде http был, но он "не помнит". Непонятно как там это сделано так: тут помню, а тут не помню.
|
|1.59, Аноним (59), 17:13, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну, правильное решение это настроенный как для сервера файрвол локалхоста. Либо запускать браузер из ВМ. Рутковская это предвидела.
|
|
|
|2.65, OpenEcho (?), 17:37, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Угу, и так для всей локалки и всем пользователям...
Не проще, запретить весь исходящий трафик на гейте, и выпускать машины с браузерами через прокси с аутенфикацией?
|
|
|
|3.75, Аноним (75), 19:11, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лучше поставить терминальный сервер приложений и запускать браузер на нем. А на машинах конечных пользователей интернет ни к чему.
|
|
|
|4.79, Аноним (79), 19:27, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В самом деле. Чтобы если проломили терминальный сервер - проломили всех сразу.
|
|4.87, OpenEcho (?), 20:11, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Терминальный сервер ? В домаших и малых бизнесах сетках? А вы знаете толк как экономить чужие деньги!
Не проще и дешевле поставить + прокси ?
|
|1.68, Аноним (68), 17:44, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А ничего, что SIP висит на UDP-порту 5060? Каким образом хвост HTTP-запроса, отправляемого по TCP, превратится в отдельный UDP-пакет на порт 5060? Я чего-то не понял в этой уязвимости.
|
|
|
|2.76, Аноним (76), 19:13, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
SIP может работать как через TCP, так и через UDP порт 5060. При отправке по UDP используется WebRTC TURN, о чем в скобках написано.
|
|1.80, Аноним (79), 19:29, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
В общем случае данная "атака" упрётся в файрвол на машине пользователя.
Да, роутер-то пакет обратно пробросит. Но поскольку файрвол на машине пользователя коннектов снаружи не разрешает, а об открытом в сторону сервера атакующего коннекте ничего не знает - давай, до свидания.
|