Выпуск языка программирования Rust 1.51

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|2.5, Аноним (5), 13:56, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему сарказм?
Нельзя сказать, что он прям лучший среди языков (спойлер: таких нет, каждому свое, и на каждую задачу свое). Но, без сомнения, он хороший и перспективный, признан крупными компаниями, пятый год получает звание самого любимого языка на stackoverflow.
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|3.21, Урри (ok), 14:13, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сомнительное достижение быть "самым любимым" языком на площадке "я что-то делаю, а оно не работает, подскажите как правильно". Перед этим самым любимым языком на стековерфлоу дыл джаваскрипт.
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|1.2, InuYasha (??), 13:53, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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fn main()
aaaargh! Думал, хоть в расте заставят писать полноценные заголовки с (void), но нет! >:(
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|2.18, eganru (?), 14:08, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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[i]fn main()
aaaargh! Думал, хоть в расте заставят писать полноценные заголовки с (void), но нет! >:([/i]
в Си:
при объявлении прототипа функции:
- функция c аргументом void подразумевает, что у функции нет аргументов.
- функция с пустые скобки аргументом подразумевает, что у функции произвольное число любых аргументов.
Очень часто люди, чтобы не путаться(особенно в сложных) при написании прототипа копируют имя функции и ее описание - вот Вам и прототип.
Естественно для пустые скобки в прототипе или void в прототипе это очень разные вещи.
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|2.9, Аноним (5), 13:58, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Как плюсовик, могу сказать, что Раст не копия плюсов, спроектирован лучше и без тонны легаси, мешающие развитию языка.
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|3.22, Урри (ok), 14:14, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже с тонной заплаток поверх уже легаси.
Каждый релиз новые заплатки. Через годик два он станет намного, намного хуже плюсов.
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|2.17, Аноним (17), 14:05, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая же это копия плюсов? Классов у них, я так понял, нет. Можно структуры, но там полная опа с наследованием.
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|1.8, Аноним (8), 13:57, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Забавный факт: в арчике пакет rust 1.50 весил 567мб, а 1.51 — 496мб. Доколе его вес будет так штормить?
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|2.12, Alladin (?), 14:01, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ставь rustup и не морочь мозги.
Да и ты сравниваешь не размер package, а его разжатый вид:)
Размер package: 80мб.
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|3.19, Аноним (8), 14:11, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я же пользуюсь растом в разжатом виде. Зачем мне обращать внимание на размер архива? ¯\_(ツ)_/¯
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|2.15, A.Stahl (ok), 14:03, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Предлагаю округлить до 1 ГиБ и искусственно поддерживать это значение чтобы анонимы не пугались шторма. Их укачивает.
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|3.23, Аноним (8), 14:15, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По-твоему это совершенно нормально, что плагин к LLVM весит примерно столько же, сколько clang + llvm-libs + llvm?
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|1.10, Аноним (10), 13:59, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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// Раньше для перебора
for item in array.iter().copied() {
// Теперь можно указать
for item in std::array::IntoIter::new(array) {
Помоему язык развивается в противоположенную от упрощения сторону.
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|2.11, Аноним (5), 14:01, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Норм
for item in array.iter().copied() {
for item in IntoIter::new(array) {
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|3.24, Филимон Осмотрительный (?), 14:15, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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for (auto item : array)
{}
просто, удобно надёжно и не нужно даже новый язык придумывать...
Почему злой и страшный С++ выглядит удобнее и понятнее Rust ?
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|1.25, White Crow (?), 14:17, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Для тех, кому ненужен низкоуровневый доступ, есть Go.
Для чего форсят это ржавое убожество, мне совершенно непонятно.
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|2.32, Аноним (-), 14:25, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто ты упоротый технарь и совсем не понимаешь, что в айти решает бабло, а не технологии.
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|1.26, Аноним (26), 14:17, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если Rust и Go лучшие языки программирования, почему Firefox и Chrome сделаны на c++?
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|2.28, Аноним (-), 14:24, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если Rust и Go лучшие языки программирования, почему Firefox и Chrome сделаны на c++?
Если C++ такой крутой ЯП, то почему OpenNet на Perl?
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|1.30, Аноним (-), 14:25, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Просто ты упоротый технарь и совсем не понимаешь, что в айти решает бабло, а не технологии.
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