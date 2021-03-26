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Выпуск языка программирования Rust 1.51

26.03.2021 13:42

Опубликован релиз языка системного программирования Rust 1.51, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Основные новшества:

  • Функциональность, связанная с применением константных дженериков ("const generics"), получила статус минимально жизнеспособного продукта (MVP), дающего зелёный свет на широкое применение. Константные дженерики позволяют обобщать типы для постоянных значений, т.е. использовать обобщённые аргументы, ограниченные диапазоном постоянных значений, а не типами и не временем жизни. Указанная возможность даёт возможность использовать типы, параметризованные целыми числами, и абстрагироваться при создании типажей для массивов любого размера без необходимости создания отдельного типа для каждого диапазона допустимых значений, чтобы гарантировать отсутствие выхода за пределы допустимого диапазона.

    Начиная с текущего выпуска, для массивов с типом "[T; N]" (тип T и размер N) предоставлена возможность абстрагироваться от типа и размера, используя значения с любыми целыми, булевыми и символьными типами (типы struct и enum пока не поддерживаются). Константные дженерики значительно упрощают разработку библиотек, например, для использования массива, не привязанного к конкретному типу и размеру, можно указать: 

    
   struct Array<T, const LENGTH: usize> {
       //          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ определение константного дженерика
       list: [T; LENGTH]
       //        ^^^^^^ его использование
   }

    При фактическом использовании c этим определением "Array<u8, 32>" компилятор сгенерирует мономорфную версию Array: 

    
   struct Array<u8, 32> {
       list: [u8; 32]
   }
  • Стабилизирован основанный на константных дженериках API std::array::IntoIter, при помощи которого для любого массива можно создавать итераторы по значению: 
    
   fn main() {
     let array = [1, 2, 3, 4, 5];
     
     // Раньше для перебора значение нужно было вызывать метод .iter()
     for item in array.iter().copied() {
         println!("{}", item);
     }
  
     // Теперь можно указать
     for item in std::array::IntoIter::new(array) {
         println!("{}", item);
     }
   }
  • В пакетном менеджере cargo реализована поддержка нового поля resolver в Cargo.toml, при помощи которого можно включить вторую версию определителя доступных возможностей (feature resolver). Новая версия определителя избегает объединения возможностей зависимостей, перечисляемых в секции "[features]", там, где это неуместно, например, при подключении зависимости, запрашивающей какую-то стандартную возможность в сборочных скриптах и макросах, но при использовании нестандартной возможности в итоговом исполняемом файле.

    До сих пор возможности пакета, упоминаемого несколько раз в графе зависимости, объединялись. Например, если проект подключает зависимость foo, в которой определены возможности A и B, и этот пакет используется в других пакетах bar и baz, при том, что bar зависит от foo с возможностью A, а baz от foo с возможностью B, то в итоге cargo объединит эти возможности и откомпилирует foo с включением возможностей A и B. Подобный метод может привести к тому, что возможность включённая из-за какой-то зависимости может оказаться несовместимой с целевой системой, для которой осуществляется итоговая сборка. Например, когда требуется использовать версию foo с "#![no_std]" в исполняемом файле, собираемом с "#![no_std]", и одновременно использовать foo с "std" во время сборки в build.rs. При указании resolver="2" в Cargo.toml пакетный менеджер теперь попытается корректно обработать данный конфликт, разделяя dev-, host- и target-зависимости.

  • В cargo реализована опция split-debuginfo, задаваемая в секции "[profile]" и соответствующий флаг "-Csplit-debuginfo=unpacked" в rustc, предлагающие реализацию нового метода сохранения отладочной информации, который позволяет избавиться от необходимости вызова утилиты dsymutil и существенно ускорить процесс сборки с отладочной информацией в macOS.
  • Стабилизированы макосы "ptr::addr_of!" и "ptr::addr_of_mut!", позволяющие создавать raw-указатели для невыровненных полей. 
    

   use std::ptr;

   #[repr(packed)]
   struct Packed {
       f1: u8,
       f2: u16,
   }

   let packed = Packed { f1: 1, f2: 2 }; 
   // &packed.f2 создаст невыровненный указатель, приводящий к неопределённому поведению
   let raw_f2 = ptr::addr_of!(packed.f2);
   assert_eq!(unsafe { raw_f2.read_unaligned() }, 2);
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы:
  • Реализован третий уровень поддержки для платформ i386-unknown-linux-gnu, i486-unknown-linux-gnu, aarch64_be-unknown-linux-gnu, aarch64-unknown-linux-gnu_ilp32 и aarch64_be-unknown-linux-gnu_ilp32. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: В ветку ядра Linux-next добавлен код для разработки драйверов на языке Rust
  3. OpenNews: Адаптация Debian для использования реализации coreutils на языке Rust
  4. OpenNews: Выпуск uefi-rs 0.8, обвязки для создания UEFI-приложений на языке Rust
  5. OpenNews: Завершён процесс создания организации Rust Foundation
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.50
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54839-rust
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:52, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    просто лучший ЯП (сарказм)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:56, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А почему сарказм?
    Нельзя сказать, что он прям лучший среди языков (спойлер: таких нет, каждому свое, и на каждую задачу свое). Но, без сомнения, он хороший и перспективный, признан крупными компаниями, пятый год получает звание самого любимого языка на stackoverflow.
     
     
  • 3.21, Урри (ok), 14:13, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сомнительное достижение быть "самым любимым" языком на площадке "я что-то делаю, а оно не работает, подскажите как правильно". Перед этим самым любимым языком на стековерфлоу дыл джаваскрипт.
     

  • 1.2, InuYasha (??), 13:53, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    fn main()
    aaaargh! Думал, хоть в расте заставят писать полноценные заголовки с (void), но нет! >:(
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 13:57, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это шутка?
     
  • 2.18, eganru (?), 14:08, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [i]fn main()
    aaaargh! Думал, хоть в расте заставят писать полноценные заголовки с (void), но нет! >:([/i]
    в Си:
    при объявлении прототипа функции:
    - функция c аргументом void подразумевает, что у функции нет аргументов.
    - функция с пустые скобки аргументом подразумевает, что у функции произвольное число любых аргументов.

    Очень часто люди, чтобы не путаться(особенно в сложных) при написании прототипа копируют имя функции и ее описание - вот Вам и прототип.

    Естественно для пустые скобки в прототипе или void в прототипе это очень разные вещи.

     

  • 1.3, Аноним (5), 13:54, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хороший релиз
    Долгих лет жизни языку
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:03, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Долгих лет жизни и большого объема памяти проекту!
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:56, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На колу мочало,начинай сначала.
     
  • 1.6, Аноним (6), 13:57, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Зачем они пишут копию плюсов? Не хотят учить плюсы?
     
     
  • 2.9, Аноним (5), 13:58, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как плюсовик, могу сказать, что Раст не копия плюсов, спроектирован лучше и без тонны легаси, мешающие развитию языка.
     
     
  • 3.22, Урри (ok), 14:14, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже с тонной заплаток поверх уже легаси.
    Каждый релиз новые заплатки. Через годик два он станет намного, намного хуже плюсов.
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:05, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая же это копия плюсов? Классов у них, я так понял, нет. Можно структуры, но там полная опа с наследованием.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:57, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Забавный факт: в арчике пакет rust 1.50 весил 567мб, а 1.51 — 496мб. Доколе его вес будет так штормить?
     
     
  • 2.12, Alladin (?), 14:01, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставь rustup и не морочь мозги.

    Да и ты сравниваешь не размер package, а его разжатый вид:)

    Размер package: 80мб.

     
     
  • 3.19, Аноним (8), 14:11, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я же пользуюсь растом в разжатом виде. Зачем мне обращать внимание на размер архива? ¯\_(ツ)_/¯
     
  • 2.13, data man (ok), 14:02, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    clang + все зависимости не штормят?
     
     
  • 3.20, Аноним (8), 14:12, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю. Но gcc в порядке.
     
  • 2.15, A.Stahl (ok), 14:03, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Предлагаю округлить до 1 ГиБ и искусственно поддерживать это значение чтобы анонимы не пугались шторма. Их укачивает.
     
     
  • 3.23, Аноним (8), 14:15, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-твоему это совершенно нормально, что плагин к LLVM весит примерно столько же, сколько clang + llvm-libs + llvm?
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:59, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    // Раньше для перебора
    for item in array.iter().copied() {

    // Теперь можно указать
    for item in std::array::IntoIter::new(array) {

    Помоему язык развивается в противоположенную от упрощения сторону.


     
     
  • 2.11, Аноним (5), 14:01, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Норм
    for item in array.iter().copied() {
    for item in IntoIter::new(array) {

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:05, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    foreach (var item in array)
     
  • 3.24, Филимон Осмотрительный (?), 14:15, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    for (auto item : array)
    {}

    просто, удобно надёжно и не нужно даже новый язык придумывать...

    Почему злой и страшный С++ выглядит удобнее и понятнее Rust ?


     

  • 1.25, White Crow (?), 14:17, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Для тех, кому ненужен низкоуровневый доступ, есть Go.

    Для чего форсят это ржавое убожество, мне совершенно непонятно.

     
     
  • 2.32, Аноним (-), 14:25, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто ты упоротый технарь и совсем не понимаешь, что в айти решает бабло, а не технологии.
     

  • 1.26, Аноним (26), 14:17, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если Rust и Go лучшие языки программирования, почему Firefox и Chrome сделаны на c++?
     
     
  • 2.27, Fracta1L (ok), 14:20, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Из первого С++ уже выпиливают, из второго - планируют
     
     
  • 3.31, Аноним (14), 14:25, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно будет запланировать докупить оперативочки.
     
  • 2.28, Аноним (-), 14:24, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если Rust и Go лучшие языки программирования, почему Firefox и Chrome сделаны на c++?

    Если C++ такой крутой ЯП, то почему OpenNet на Perl?

     

  • 1.29, Аноним (29), 14:25, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас налетят растохейтеры
     
  • 1.30, Аноним (-), 14:25, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто ты упоротый технарь и совсем не понимаешь, что в айти решает бабло, а не технологии.
     
  • 1.33, DildoZilla (?), 14:26, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даёшь Rust++ с обобщёнными асинхронными абстрактными шаблонами полиморфных классов!
     
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