Выпуск языка программирования Rust 1.57

> А что системного написано на этом "языке системного программирования"?

https://firecracker-microvm.github.io/

>Firecracker is an open source virtualization technology that is purpose-built for creating and managing secure, multi-tenant container and function-based services.

https://github.com/0x59616e/SteinsOS

> SteinsOS is an operating system featuring non-preemptive kernel targeting on single-core armv8 architecture.

https://github.com/smoltcp-rs/smoltcp

> smoltcp is a standalone, event-driven TCP/IP stack that is designed for bare-metal, real-time systems.

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56056

> Релиз RustZX 0.15.0, кросплатформенного эмулятора ZX Spectrum

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56193

> Выпуск Stratis 3.0, инструментария для управления локальными хранилищами

Ждем-с привычного "Это и вот это не считается, потому что не считается! И это тоже не считается! Вот!"