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Выпуск языка программирования Rust 1.57

02.12.2021 21:47

Опубликован релиз языка системного программирования Rust 1.57, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Основные новшества:

  • Стабилизировано использование макроса "panic!" в контекстах, создаваемых при компиляции, таких как объявления "const fn". Кроме того, помимо использования "panic!" в const-объявлениях разрешено использование макроса "assert!" и некоторых других API стандартной библиотеки. Стабилизация пока не охватывает всю инфраструктуру форматирования, поэтому в текущем виде макрос "panic!" может использоваться только со статическими строками (panic!("...")) или с одним интерполированным значением "&str" при подстановке (panic!("{}", a)), которое должно ограничиваться подстановкой "{}" без спецификаторов форматирования и других типажей. В будущем применимость макросов в константных контекстах будет расширена, но стабилизированных возможностей уже достаточно для выполнения assert-проверок на этапе компиляции: 
    
   const _: () = assert!(std::mem::size_of::<u64>() == 8);
   const _: () = assert!(std::mem::size_of::<u8>() == 1);
  • В пакетном менеджере Cargo разрешено использование профилей с произвольными именами, не ограниченными "dev", "release", "test" и "bench". Например, для включения оптимизации на этапе связывания (LTO) только при формирования финальных сборок продукта можно в Cargo.toml создать профиль "production" и добавить в него флаг "lto = true". При этом при определении собственных профилей обязательно требуется указать существующий профиль для наследования из него настроек по умолчанию. В примере ниже создаётся профиль "production", который дополняет профиль "release" включением флага "lto = true". Сам профиль активируется при вызове cargo с опцией "--profile production", а сборочные артефакты будут размещены в каталоге "target/production". 
    
   [profile.production]
   inherits = "release"
   lto = true
  • Стабилизировано использование try_reserve для типов Vec, String, HashMap, HashSet и VecDeque, что позволяет заранее резервировать место для определённого числа элементов заданного типа для того, чтобы снизить частоту выполнения операций выделения памяти и избежать аварийного завершения в процессе работы из-за нехватки памяти.
  • Разрешено указание макросов с фигурными скобками в выражениях подобных "m!{ .. }.method()" и "m!{ .. }?".
  • Оптимизировано выполнение функций File::read_to_end и read_to_string.
  • Поддержка спецификации Unicode обновлена до версии 14.0.
  • Расширено число функций, помеченных "#[must_use]" для вывода предупреждения в случае игнорирования возвращаемого значения, что помогает выявить ошибки, вызванные предположением, что функция изменит значения, а не вернёт новое значение.
  • Добавлен экспериментальный бэкенд для генерации кода с использованием libgccjit.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в функции hint::unreachable_unchecked.
  • Реализован третий уровень поддержки для платформ armv6k-nintendo-3ds, armv7-unknown-linux-uclibceabihf, m68k-unknown-linux-gnu, aarch64-kmc-solid_asp3, armv7a-kmc-solid_asp3-eabi и armv7a-kmc-solid_asp3-eabihf. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Rust 2021 (1.56)
  3. OpenNews: Модераторы сообщества Rust в знак протеста объявили об отставке
  4. OpenNews: Для Mesa развивается фронтэнд OpenCL, написанный на языке Rust
  5. OpenNews: Уязвимость в сетевых библиотеках языков Rust и Go, позволяющая обойти проверку IP-адресов
  6. OpenNews: Представлена реализация Tor на языке Rust, которая в будущем заменит вариант на Си
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56270-rust
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:53, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Генераторы когда?
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 22:10, 02/12/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 2.6, morphe (?), 22:15, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С настоящими генераторами ещё много неразрешенных вопросов, а пока можно использовать https://github.com/whatisaphone/genawaiter , что не сильно хуже
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:04, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там с Core Team?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:46, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правит неограниченной властью и никому не подотчетна, что же с ней ещё будет?
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 23:01, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Требуем, чтобы 50 процентов из них изменило ориентацию.... Кому конкретно менять ориентацию, решим всеобщим голосованием....
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:20, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > const _: () = assert!(std::mem::size_of::<u8>() == 1);

    Уж на что синтаксис perl своеобразный, но это, гм, практически брейнфак какой-то...

     
     
  • 2.17, Аноним (16), 22:46, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ж тут такого? На C++ с шаблонами примерно такие же перлы
     

  • 1.11, AirToad (?), 22:25, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что системного написано на этом "языке системного программирования"?
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 22:44, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А что системного написано на этом "языке системного программирования"?

    https://firecracker-microvm.github.io/
    >Firecracker is an open source virtualization technology that is purpose-built for creating and managing secure, multi-tenant container and function-based services.

    https://github.com/0x59616e/SteinsOS
    > SteinsOS is an operating system featuring non-preemptive kernel targeting on single-core armv8 architecture.

    https://github.com/smoltcp-rs/smoltcp
    > smoltcp is a standalone, event-driven TCP/IP stack that is designed for bare-metal, real-time systems.

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56056
    > Релиз RustZX 0.15.0, кросплатформенного эмулятора ZX Spectrum

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56193
    > Выпуск Stratis 3.0, инструментария для управления локальными хранилищами

    Ждем-с привычного "Это и вот это не считается, потому что не считается! И это тоже не считается! Вот!"

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 22:49, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Посоветуйте антивирус на Расте
     
  • 2.18, anonymous (??), 22:47, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из моих интересов первыми приходят на ум:
    Oreboot
    Alacritty
     

  • 1.21, Аноним (21), 23:02, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздравляю копрофилов.
     

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