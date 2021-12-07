Третья редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

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|2.10, _hide_ (ok), 12:56, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да причем тут С? О чем Вы? Зачем тащить ненужный легаси код в ядро? Почему на множестве языков можно писать код для ядра, а Расту, понимаете ли, нужно какие-то особые привилегии?
Есть Команда ядра Раста, вот там пусть и решают генетические проблемы, а код в ядре не должен содержать ничего лишнего. На крайний случай, пусть сделают модуль ядра RustCore, для запуска поддержки модулей на Расте.
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|5.44, lockywolf (ok), 13:30, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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find /usr/src/linux/ -iname '*.sh' | wc -l
611
find /usr/src/linux/ -iname '*.py' | wc -l
129
find /usr/src/linux/ -iname '*.pl' | wc -l
50
find /usr/src/linux/ -iname '*.awk' | wc -l
9
find /usr/src/linux/ -iname '*.cpp' | wc -l
7
find /usr/src/linux/ -iname '*.asm' | wc -l
5
find /usr/src/linux/ -iname '*.rb' | wc -l
1
Вон, даже на Рубине можно. Так что не надо там тут.
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|4.51, _hide_ (ok), 13:35, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Огласите весь список, пжжжста!
На любом компилируемом, доступным под платформу -- это как минимум. Да, частенько, будет очень много проблем с MM (а это строки и т.п.), но никто не мешает реализовать костыли или буфер на самом языке.
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|5.71, Урри (ok), 14:40, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебе же сказали - "с минимальными усилиями создавать безопасные и более качественные драйверы".
Минимальными! Более лучшие качественные! Че еще непонятно то???
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|2.6, keydon (ok), 12:49, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Сложно на него смотреть. Я то думал хуже старых плюсов и перла ничего нет (в плане смотреть, писать на них здорово), но у раста получилось.
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|3.30, НяшМяш (ok), 13:19, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня прямо противоположное впечатление. В расте код куда понятнее чем в плюсах.
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|4.65, Вася123 (?), 14:10, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это пока евоные generic'и не докрутят до уровня template'ов, да и то, сейчас уже лапша часто бывает.
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|2.11, Аноним (11), 12:57, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Учить его не сложнее питона. На мой взгляд, есть 2 недостатка. Это cargo и llvm. Есть ещё 3, что язык сыроват и до сих пор не обеспечивает многих ожидаемых от него возможностей. Кому-то не нравится, что проверки совсем не бесплатны (скорее всего где-то можно ограничится компайл-тайм проверками, я не разбираюсь пока в достаточной мере).
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|3.22, Аноним (22), 13:11, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Три недостатка: Сargo, LLVM, BSDL. Или 4, если учесть, что сырой. GNU Rust, как-то, ненаблюдается.
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|3.73, Урри (ok), 14:43, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть еще нулевой недостаток, самый главный - гигантский технический долг, обусловленный полным отсутствием целостного дизайна.
Язык развивается по классическому аджайлу - тут допилим, там отломанное приклеим, тут накопившийся груз костылей переделаем, попутно отломав что-то еще и навешивая сверху новые заплатки и костыли.
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|2.15, Аноним (14), 13:01, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Особо одарёнными личностями, засравшими всю ленту проектами на Rust только потому, что они - на Rust.
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|2.26, YetAnotherOnanym (ok), 13:13, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Лично меня пока что отталкивает от него экзальтированный энтузиазм растофанатиков. Человек в таком состоянии редко способен создать что-то путное.
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|2.48, Аноним (48), 13:31, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Тем что сырой язык общего назначения, на котором ничего сложнее http-серверов и одного нано-ядра так и не написали, пихают в низкоуровневую системщину для которой он в принципе и не предназначался. Мотивируя это тем что ценой дополнительных накладных расходов он должен решить проблемы, которые можно решить и без впердоливания целого ЯП со своим рантаймом, компилятором и ПМ.
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|2.60, Аноним (60), 13:54, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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1) Навязчивый форс, ставший мемом.
2) Плохо читаемый синтаксис, даже на C++ можно писать понятнее.
3) Нет реальных преимуществ, все то же можно сделать средствами C++.
4) Фрагментация кодовой базы. Теперь нужно учить еще один язык, тогда как необходимость знать C/C++ никуда не делась и не денется.
5) Фактически не является свободным языком.
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|2.61, n00by (ok), 13:54, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А чем опеннетовцам так rust не нравится, сложно учить?
Дело не в языке, а в странной тенденции. Раньше переписывали из машинного кода в Си. Что бы сменить лицензию. Теперь переписывают готовые исходники на Rust.
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|1.5, keydon (ok), 12:47, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Разработка финансируется компанией Google
> Помимо компаний ARM, Google и Microsoft
> выразила компания Red Hat
> Напомним, что Google напрямую обеспечивает поддержку проекта Rust for Linux
> Компания Microsoft приступила к реализации драйверов для Hyper-V на Rust
> Компания IBM реализовала поддержку Rust в ядре для систем PowerPC
Этого достаточно чтобы не любить ржавчину.
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|2.13, Аноним (13), 13:00, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А чего нос воротишь? Основной вклад в Linux вносят как раз эти и другие крупные компании. Патчей от энтузиастов жалкие проценты. Что бывает, когда компании прекращают активно развивать, можно видеть на примере стагнации BSD систем. Они на плаву лишь потому, что портируют из ядра Linux драйверы. По каким-то идейным соображениям драйверы для WiFi они пытаются сами писать. Их результ – еле работающий WiFi, не старше N. Недавно появились новости, что наконец начнут работу над AC. А в Linux уже давно AX есть.
Не нравятся компании – удаляйте Linux и ставьте NetBSD или OpenBSD.
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|2.16, Аноним (-), 13:03, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Разработка финансируется компанией Google
>> Помимо компаний ARM, Google и Microsoft
>> выразила компания Red Hat
>> Напомним, что Google напрямую обеспечивает поддержку проекта Rust for Linux
>> Компания Microsoft приступила к реализации драйверов для Hyper-V на Rust
>> Компания IBM реализовала поддержку Rust в ядре для систем PowerPC
> Этого достаточно чтобы не любить ржавчину.
То, что "Rust" в куске выше вполне заменяется на "Linux", тебя не смущает потому что ты маковод?
Или "вы не понимаете, это другое!"(с) ?
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|5.33, Аноним (-), 13:22, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сравнил с риторикой, оскорбил "кремлеботом", бросил в Йода стиле
> сравнить с чем-нибудь другим, оскорбить, бросить издёвку
Свое не пахнет, да?
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|4.29, Аноним (-), 13:18, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> риторику кремлеботскую в словах твоих вижу я
Громкий пук не по теме слышу я.
Или ты не в курсе, что Linux спонсируют все вышеперечисленные (причем тот же IBM - еще с прошлого века)?
https://money.cnn.com/2000/12/12/technology/ibm_linux/
> IBM to spend $1B on Linux
> pledged to invest nearly $1 billion in Linux efforts next year.
>
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|5.43, Аноним (-), 13:30, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Посоны из нижнего планировали вложить в эти ваши линyпсы 10Б $ в 1999м. такшо у пасанов вклад больше
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|6.64, Аноним (-), 14:05, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Очередная опеннетная клоунада https www opennet ru opennews art shtml num ... большой текст свёрнут, показать
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|2.32, Аноним (32), 13:22, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Еще помню времена, когда на опеннете главным аргументом против Rust было то, что "большие серьезные корпорации его не используют". Забавно наблюдать за попытками рационализировать совершенно иррациональное. Писали б уж честно: "руст/хруст/ржавчина/<you name it> - хрень, потому что лично мне он не нравится (потому что просто не нравится)".
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|2.28, Аноним (28), 13:17, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пилить и хрустать такой огромный проект даже гуглу в одиночку нерентабельно.
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|1.9, InuYasha (??), 12:56, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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- Убери эти патчи отсюда! Сейчас будешь весь код вылизывать! Что ты мне прислал, ты что - растоман что-ли совсем?! Зачем ты растом-то обложился-то?! codemonkey... И весь код заслал... Я тебя счас забаню, блин. Ну ты сумасшедший! С кем меня посадили?.. Мэйнтейнер! Мэйнтейнер! Я с этим коммитером здесь работать не буду! Зачем вы меня с сумасшедшим поселили?! Он он на мэйллист подписался... Он подписался :_(
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|1.12, Аноним (12), 12:59, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Все IT-гиганты выражают интерес к расту, и только космонавт как всегда на своей волне - тащит в себя dart
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|2.18, JJ (??), 13:05, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Навязывают его, интересоваться им никто не мешает.
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|2.37, Аноним (37), 13:27, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Доведут поддержку Rust до ума и начнут бороться: выкинут древний C, что б не засирать ядро зоопарком языков
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|3.40, Аноним (41), 13:28, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пусть пишут своё ядро и уже потом туда к себе добавляют поддержку Хаскеля.
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|1.31, YetAnotherOnanym (ok), 13:19, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Надеюсь, ядро можно будет билдить с отключёнными растокомпонентами. Хотя бы до тех пор, пока вот это всё по-настоящему не доведут до ума.
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|2.66, пох. (?), 14:13, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Билдить будет можно. Но пользы никакой потому что драйвера для нового современного оборудования будут на хрусте. А для немодного и несовременного будут выкинуты, разумеется. "в связи с отсутствием майнтейнеров", например.
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|1.34, BratishkaErik (ok), 13:24, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Zig имхо куда лучше подходит для замены C в ядре, но он нестабильный и новый
> Integration with C libraries without FFI/bindings
> Export functions, variables, and types for C code to depend on
> В поставку входит Clang
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|3.39, BratishkaErik (ok), 13:28, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И в то же время остается простым для чтения и понятия, код на Rust мне немного тяжелее даётся
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|1.36, Аноним (41), 13:26, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что это за бред. В ядре просто интерфейс, а к нему пишешь что хочешь. Или речь идет про некий тулинг фреймвор который помогает написать модуль для ядра?
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|2.53, Аноним (41), 13:36, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет это невозможно. Это троянский конь который в ядро загоняют Майки с Гуглом чтобы разрушить ядро.
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|1.47, Аноним (47), 13:31, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Разработка финансируется компанией Google
Ну так-то оно и понятно, что никому, кроме гуглов, этот Rust никому не нужен. Как бы его название (ржавчина) само за себя говорит, учитывая то, как софт на этом языке работает))))
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|2.50, Аноним (41), 13:35, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Загадят ядро и выкатят свою Фуксию. Профит. А уж Майкрософт это главный враг опенсорса.
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|2.69, test (??), 14:27, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Линуксу необходимо впитывать новые технологии.
Типа новая технология колбасу делать из сои. Если что то новая технология это не означает что она лучше старой и вообще нормальная.
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