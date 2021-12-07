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Третья редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

07.12.2021 12:11

Мигель Охеда (Miguel Ojeda), автор проекта Rust-for-Linux, предложил для рассмотрения разработчиками ядра Linux третий вариант компонентов для разработки драйверов устройств на языке Rust. Поддержка Rust рассматривается как экспериментальная, но уже согласована для включения в ветку linux-next. Разработка финансируется компанией Google и организацией ISRG (Internet Security Research Group), которая является учредителем проекта Let's Encrypt и способствует продвижению HTTPS и развитию технологий для повышения защищённости интернета.

Напомним, что предложенные изменения дают возможность использовать Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра. Поддержка Rust преподносится как опция, не активная по умолчанию и не приводящая к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру. Использование Rust для разработки драйверов позволит с минимальными усилиями создавать безопасные и более качественные драйверы, избавленные от таких проблем как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

В новом варианте патчей продолжено устранение замечаний, высказанных в процессе обсуждения первой и второй версий патчей. Наиболее заметные изменения:

  • Осуществлён переход на использование в качестве эталонного компилятора стабильного выпуска Rust 1.57 и обеспечена привязка к стабилизированной редакции языка Rust 2021. Ранее патчи были завязаны на бета-ветку Rust и использовали некоторые возможности языка, входящие в категорию нестабильных. Переход на спецификацию Rust 2021 позволил инициировать работу по уходу от использования в патчах таких нестабильных возможностей, как const_fn_transmute, const_panic, const_unreachable_unchecked и core_panic и try_reserve.
  • Продолжено развитие входящего в состав патчей варианта Rust-библиотеки alloc, изменённой для избавления функций распределения памяти от возможных генераций состояния "panic" при возникновении ошибок, таких как нехватка памяти. В новой версии реализованы опции "no_rc" и "no_sync" для отключения функциональности, не используемой в Rust-коде для ядра, делающие библиотеку более модульной. Продолжается работа с основными разработчиками alloc, нацеленная на перенос необходимых для ядра изменения в основной состав библиотеки. В базовую библиотеку Rust (core) перенесена опция "no_fp_fmt_parse", необходимая для работы библиотеки на уровне ядра.
  • Проведена чистка кода для избавления от возможных предупреждений компилятора при сборке ядра в режиме CONFIG_WERROR. При сборке кода на языке Rust включены дополнительные диагностические режимы компилятора и предупреждения lint-ера Clippy.
  • Предложены абстракции для использования в коде на языке Rust блокировок seqlock (sequence locks), callback-вызовов для управления питанием, I/O Memory (readX/writeX), обработчиков прерываний и потоков, GPIO, доступа к устройствам, драйверам и учётным данным.
  • Расширены средства для разработки драйверов с задействованием перемещаемых мьютексов, битовых итераторов, упрощённых обвязок над указателями, улучшенной диагностики сбоев и инфраструктуры, не зависимой от шины данных.
  • Улучшена работа со ссылками при помощи упрощённого типа Ref, базирующегося на бэкенде refcount_t, использующем одноимённый API ядра для подсчёта ссылок. Поддержка типов Arc и Rc, предоставляемых в штатной библиотеке alloc, удалена и не доступна в коде, выполняемом на уровне ядра (для самой библиотеки подготовлены опции, отключающие данные типы).
  • В состав патчей добавлен вариант драйвера PL061 GPIO, переписанный на Rust. Особенностью драйвера является то, что его реализация практически построчно повторяет имеющийся драйвер GPIO на языке Си. Для разработчиков, желающих познакомиться с созданием драйверов на Rust, подготовлено построчное сравнение, позволяющее понять в какие конструкции на Rust преобразован код на Си.
  • В основную кодовую базу Rust принят rustc_codegen_gcc, бэкенд rustc для GCC, реализующий возможность упреждающей (AOT) компиляции с использованием библиотеки libgccjit. При должном развитии бэкенда он позволит собирать задействованный в ядре Rust-код при помощи GCC.
  • Помимо компаний ARM, Google и Microsoft, интерес к использованию языка Rust в ядре Linux выразила компания Red Hat. Напомним, что Google напрямую обеспечивает поддержку проекта Rust for Linux, развивает новую реализацию механизма межпроцессного взаимодействия Binder на Rust и рассматривает возможность переработки на Rust различных драйверов. Компания Microsoft приступила к реализации драйверов для Hyper-V на Rust. Компания ARM работает над улучшением поддержи Rust для систем на базе процессоров ARM. Компания IBM реализовала поддержку Rust в ядре для систем PowerPC.


  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/lkml/2...)
  2. OpenNews: Вторая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  3. OpenNews: Для ядра Linux предложен драйвер GPIO, написанный на Rust
  4. OpenNews: Проект Kerla развивает Linux-совместимое ядро на языке Rust
  5. OpenNews: Поддержка Rust для ядра Linux столкнулась с критикой Торвальдса
  6. OpenNews: В ветку ядра Linux-next добавлен код для разработки драйверов на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56295-rust
Ключевые слова: rust, linux, kernel
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Обсуждение (74) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:44, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    чего только не сделают, лишь бы си не учить
     
     
  • 2.10, _hide_ (ok), 12:56, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да причем тут С? О чем Вы? Зачем тащить ненужный легаси код в ядро? Почему на множестве языков можно писать код для ядра, а Расту, понимаете ли, нужно какие-то особые привилегии?
    Есть Команда ядра Раста, вот там пусть и решают генетические проблемы, а код в ядре не должен содержать ничего лишнего. На крайний случай, пусть сделают модуль ядра RustCore, для запуска поддержки модулей на Расте.
     
     
  • 3.23, YetAnotherOnanym (ok), 13:11, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > на множестве языков можно писать код для ядра

    Огласите весь список, пжжжста!

     
     
  • 4.27, Аноним (27), 13:15, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    C
    assembler
     
     
  • 5.44, lockywolf (ok), 13:30, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    find /usr/src/linux/ -iname '*.sh' | wc -l
    611

    find /usr/src/linux/ -iname '*.py' | wc -l
    129

    find /usr/src/linux/ -iname '*.pl' | wc -l
    50

    find /usr/src/linux/ -iname '*.awk' | wc -l
    9

    find /usr/src/linux/ -iname '*.cpp' | wc -l
    7

    find /usr/src/linux/ -iname '*.asm' | wc -l
    5

    find /usr/src/linux/ -iname '*.rb' | wc -l
    1

    Вон, даже на Рубине можно. Так что не надо там тут.

     
     
  • 6.59, n00by (ok), 13:50, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проверьте патчи перед предъявлением при помощи scripts/checkpatch.pl

    Получите список сопровождающих при помощи scripts/get_maintainer.pl

    https://www.kernel.org/doc/html/latest/process/submitting-patches.html

     
  • 4.51, _hide_ (ok), 13:35, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Огласите весь список, пжжжста!

    На любом компилируемом, доступным под платформу -- это как минимум. Да, частенько, будет очень много проблем с MM (а это строки и т.п.), но никто не мешает реализовать костыли или буфер на самом языке.

     
  • 4.54, n00by (ok), 13:41, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот поддержка Rust для NT https://github.com/pravic/winapi-kmd-rs/
    согласия Микрософт не требует.
    Делал один человек, статус proof-of-concept, но тем не менее, для начала достаточно.

    Пользуясь случаем, прошу прокомментировать вопросы по примеру драйвера, который портирован с C++ https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/126023.html#121

    В варианте Rust не используется механизм структурной обработки исключений (SEH) и драйвер является потенциальным генератором BSOD, или я что-то упустил?

     
     
  • 5.71, Урри (ok), 14:40, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе же сказали - "с минимальными усилиями создавать безопасные и более качественные драйверы".

    Минимальными! Более лучшие качественные! Че еще непонятно то???

     

  • 1.2, Котовшив (?), 12:45, 07/12/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:50, 07/12/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:00, 07/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 13:03, 07/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.3, макпыф (ok), 12:46, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    главное чтобы без cargo и crates.io было
     
  • 1.4, Чебур (?), 12:47, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А чем опеннетовцам так rust не нравится, сложно учить?
     
     
  • 2.6, keydon (ok), 12:49, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сложно на него смотреть. Я то думал хуже старых плюсов и перла ничего нет (в плане смотреть, писать на них здорово), но у раста получилось.
     
     
  • 3.30, НяшМяш (ok), 13:19, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня прямо противоположное впечатление. В расте код куда понятнее чем в плюсах.
     
     
  • 4.65, Вася123 (?), 14:10, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это пока евоные generic'и не докрутят до уровня template'ов, да и то, сейчас уже лапша часто бывает.
     
  • 4.72, Урри (ok), 14:40, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хелловорлд небось только видел?
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:57, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Учить его не сложнее питона. На мой взгляд, есть 2 недостатка. Это cargo и llvm. Есть ещё 3, что язык сыроват и до сих пор не обеспечивает многих ожидаемых от него возможностей. Кому-то не нравится, что проверки совсем не бесплатны (скорее всего где-то можно ограничится компайл-тайм проверками, я не разбираюсь пока в достаточной мере).
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:11, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Три недостатка: Сargo, LLVM, BSDL. Или 4, если учесть, что сырой. GNU Rust, как-то, ненаблюдается.
     
  • 3.73, Урри (ok), 14:43, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть еще нулевой недостаток, самый главный - гигантский технический долг, обусловленный полным отсутствием целостного дизайна.

    Язык развивается по классическому аджайлу - тут допилим, там отломанное приклеим, тут накопившийся груз костылей переделаем, попутно отломав что-то еще и навешивая сверху новые заплатки и костыли.

     
  • 2.15, Аноним (14), 13:01, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Особо одарёнными личностями, засравшими всю ленту проектами на Rust только потому, что они - на Rust.
     
  • 2.26, YetAnotherOnanym (ok), 13:13, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Лично меня пока что отталкивает от него экзальтированный энтузиазм растофанатиков. Человек в таком состоянии редко способен создать что-то путное.
     
  • 2.48, Аноним (48), 13:31, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Тем что сырой язык общего назначения, на котором ничего сложнее http-серверов и одного нано-ядра так и не написали, пихают в низкоуровневую системщину для которой он в принципе и не предназначался. Мотивируя это тем что ценой дополнительных накладных расходов он должен решить проблемы, которые можно решить и без впердоливания целого ЯП со своим рантаймом, компилятором и ПМ.
     
  • 2.60, Аноним (60), 13:54, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    1) Навязчивый форс, ставший мемом.
    2) Плохо читаемый синтаксис, даже на C++ можно писать понятнее.
    3) Нет реальных преимуществ, все то же можно сделать средствами C++.
    4) Фрагментация кодовой базы. Теперь нужно учить еще один язык, тогда как необходимость знать C/C++ никуда не делась и не денется.
    5) Фактически не является свободным языком.
     
     
  • 3.70, макпыф (ok), 14:37, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    забыл про cargo и llvm
     
  • 2.61, n00by (ok), 13:54, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чем опеннетовцам так rust не нравится, сложно учить?

    Дело не в языке, а в странной тенденции. Раньше переписывали из машинного кода в Си. Что бы сменить лицензию. Теперь переписывают готовые исходники на Rust.

     

  • 1.5, keydon (ok), 12:47, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Разработка финансируется компанией Google
    > Помимо компаний ARM, Google и Microsoft
    > выразила компания Red Hat
    > Напомним, что Google напрямую обеспечивает поддержку проекта Rust for Linux
    > Компания Microsoft приступила к реализации драйверов для Hyper-V на Rust
    > Компания IBM реализовала поддержку Rust в ядре для систем PowerPC

    Этого достаточно чтобы не любить ржавчину.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:00, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А чего нос воротишь? Основной вклад в Linux вносят как раз эти и другие крупные компании. Патчей от энтузиастов жалкие проценты. Что бывает, когда компании прекращают активно развивать, можно видеть на примере стагнации BSD систем. Они на плаву лишь потому, что портируют из ядра Linux драйверы. По каким-то идейным соображениям драйверы для WiFi они пытаются сами писать. Их результ – еле работающий WiFi, не старше N. Недавно появились новости, что наконец начнут работу над AC. А в Linux уже давно AX есть.
    Не нравятся компании – удаляйте Linux и ставьте NetBSD или OpenBSD.
     
  • 2.16, Аноним (-), 13:03, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Разработка финансируется компанией Google
    >> Помимо компаний ARM, Google и Microsoft
    >> выразила компания Red Hat
    >> Напомним, что Google напрямую обеспечивает поддержку проекта Rust for Linux
    >> Компания Microsoft приступила к реализации драйверов для Hyper-V на Rust
    >> Компания IBM реализовала поддержку Rust в ядре для систем PowerPC
    > Этого достаточно чтобы не любить ржавчину.

    То, что "Rust" в куске выше вполне заменяется на "Linux", тебя не смущает потому что ты маковод?
    Или "вы не понимаете, это другое!"(с) ?


     
     
  • 3.21, Аноним (1), 13:10, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    риторику кремлеботскую в словах твоих вижу я
     
     
  • 4.24, Аноним (1), 13:11, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сравнить с чем-нибудь другим, оскорбить, бросить издёвку
     
     
  • 5.33, Аноним (-), 13:22, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сравнил с риторикой, оскорбил "кремлеботом", бросил в Йода стиле
    > сравнить с чем-нибудь другим, оскорбить, бросить издёвку

    Свое не пахнет, да?

     
  • 4.29, Аноним (-), 13:18, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > риторику кремлеботскую в словах твоих вижу я

    Громкий пук не по теме слышу я.

    Или ты не в курсе, что Linux спонсируют все вышеперечисленные (причем тот же IBM - еще с прошлого века)?
    https://money.cnn.com/2000/12/12/technology/ibm_linux/
    > IBM to spend $1B on Linux
    > pledged to invest nearly $1 billion in Linux efforts next year.
    >

     
     
  • 5.41, Аноним (41), 13:29, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, чувак, пёрнул ты знатно.
     
  • 5.43, Аноним (-), 13:30, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посоны из нижнего планировали вложить в эти ваши линyпсы 10Б $ в 1999м. такшо у пасанов вклад больше
     
     
  • 6.55, Аноним (22), 13:42, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда у посонов с Нижнего 10 лярдов лишних, даже в 2021-м?
     
  • 6.64, Аноним (-), 14:05, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очередная опеннетная клоунада https www opennet ru opennews art shtml num ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:22, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще помню времена, когда на опеннете главным аргументом против Rust было то, что "большие серьезные корпорации его не используют". Забавно наблюдать за попытками рационализировать совершенно иррациональное. Писали б уж честно: "руст/хруст/ржавчина/<you name it> - хрень, потому что лично мне он не нравится (потому что просто не нравится)".
     

  • 1.8, Аноним12345 (?), 12:52, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Почему бы гуглу не создать форк ядра и не пилить его на хрусте ?
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:17, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пилить и хрустать такой огромный проект даже гуглу в одиночку нерентабельно.
     

  • 1.9, InuYasha (??), 12:56, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - Убери эти патчи отсюда! Сейчас будешь весь код вылизывать! Что ты мне прислал, ты что - растоман что-ли совсем?! Зачем ты растом-то обложился-то?! codemonkey... И весь код заслал... Я тебя счас забаню, блин. Ну ты сумасшедший! С кем меня посадили?.. Мэйнтейнер! Мэйнтейнер! Я с этим коммитером здесь работать не буду! Зачем вы меня с сумасшедшим поселили?! Он он на мэйллист подписался... Он подписался :_(
     
     
  • 2.20, Пахом (?), 13:06, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Братишка, у тебя логин отклеился.
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:59, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Все IT-гиганты выражают интерес к расту, и только космонавт как всегда на своей волне - тащит в себя dart
     
     
  • 2.18, JJ (??), 13:05, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Навязывают его, интересоваться им никто не мешает.
     
  • 2.46, Аноним (22), 13:31, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А Гугель Дартом совсем не интересуется?
     

  • 1.19, Какойточел (?), 13:06, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    с этим надо бороться, так как привращение в зоопарк ядра явно пойдет ему не на пользу ((
     
     
  • 2.25, GrNa (?), 13:13, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "привращение" - это немного покрутить?
     
     
  • 3.49, Аноним (22), 13:33, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У виска, глядя на тех, кто впендюривает Rust в ядро.
     
  • 2.37, Аноним (37), 13:27, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Доведут поддержку Rust до ума и начнут бороться: выкинут древний C, что б не засирать ядро зоопарком языков
     
     
  • 3.40, Аноним (41), 13:28, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пусть пишут своё ядро и уже потом туда к себе добавляют поддержку Хаскеля.  
     
     
  • 4.52, Аноним (22), 13:35, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но вторыми после Rust, непременно, добавят JS/Electron.
     
     
  • 5.57, Аноним (22), 13:45, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А модули ядра поставлять в NPM.
     

  • 1.31, YetAnotherOnanym (ok), 13:19, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надеюсь, ядро можно будет билдить с отключёнными растокомпонентами. Хотя бы до тех пор, пока вот это всё по-настоящему не доведут до ума.
     
     
  • 2.35, макпыф (ok), 13:26, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пока его и не включали туда
     
     
  • 3.56, YetAnotherOnanym (ok), 13:45, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    eBPF тоже не сразу включили.
     
  • 2.58, Аноним (22), 13:50, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И пока не будет gcc-rust в мейнстриме GCC, а не где-то там.
     
  • 2.66, пох. (?), 14:13, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Билдить будет можно. Но пользы никакой потому что драйвера для нового современного оборудования будут на хрусте. А для немодного и несовременного будут выкинуты, разумеется. "в связи с отсутствием майнтейнеров", например.

     

  • 1.34, BratishkaErik (ok), 13:24, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Zig имхо куда лучше подходит для замены C в ядре, но он нестабильный и новый

    > Integration with C libraries without FFI/bindings
    > Export functions, variables, and types for C code to depend on
    > В поставку входит Clang

     
     
  • 2.38, Аноним (41), 13:27, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zig это как раз правильный С
     
     
  • 3.39, BratishkaErik (ok), 13:28, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в то же время остается простым для чтения и понятия, код на Rust мне немного тяжелее даётся
     
  • 2.74, ананоша (?), 14:44, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока практически не решает проблем с памятью
     

  • 1.36, Аноним (41), 13:26, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что это за бред. В ядре просто интерфейс, а к нему пишешь что хочешь. Или речь идет про некий тулинг фреймвор который помогает написать модуль для ядра?
     
  • 1.42, TormoZilla (?), 13:30, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надеюсь Linux с поддержкой языка Rust станет таким же стабильным как и Firefox.
     
     
  • 2.53, Аноним (41), 13:36, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет это невозможно. Это троянский конь который в ядро загоняют Майки с Гуглом чтобы разрушить ядро.  
     

  • 1.45, Аноним (45), 13:31, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >ARM, Google и Microsoft

    Хана ядру

     
  • 1.47, Аноним (47), 13:31, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Разработка финансируется компанией Google

    Ну так-то оно и понятно, что никому, кроме гуглов, этот Rust никому не нужен. Как бы его название (ржавчина) само за себя говорит, учитывая то, как софт на этом языке работает))))

     
     
  • 2.50, Аноним (41), 13:35, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Загадят ядро и выкатят свою Фуксию. Профит. А уж Майкрософт это главный враг опенсорса.  
     
  • 2.62, Никнейм (?), 13:57, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У гугля чего только нет, GO, Dart, D?
     
     
  • 3.63, Аноним (22), 14:04, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот D точно не их.
     

  • 1.67, Фан (?), 14:14, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В гроб линукс, так ему и надо
     
  • 1.68, Fracta1L (ok), 14:14, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень хорошо, караван идёт. Линуксу необходимо впитывать новые технологии.
     
     
  • 2.69, test (??), 14:27, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Линуксу необходимо впитывать новые технологии.

    Типа новая технология колбасу делать из сои. Если что то новая технология это не означает что она лучше старой и вообще нормальная.

     

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