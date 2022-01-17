Четвёртая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

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|3.45, Аноним (45), 15:11, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на ненормальном
Ты не знаешь определение "нормально"? Все знают, что "нормально" - это "выделятся из толпы".
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|3.38, Не будь васяном (?), 15:03, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так давай, включайся в разработку, пиши там на с/с++, на ассемблере ёпт, не дай Линуксу помереть, трепло картонное 🤦♂️
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|2.15, Аноним (15), 14:41, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сегодня пишет он на Rust, а завтра Линуса продаст.
Почему что-то, написанное на Rust, всегда преподносится с такой помпой и церемониями? Каждому, пишущему на Rust, обязательно нужно всем сообщить, что он пишет на Rust, всегда мечтал писать на Rust, и всегда будет писать на Rust. А еще он ща пришлет куда-нибудь, где нет Rust, свои патчи на Rust. И потом все пойдем на парад по Rust.
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|3.19, Аноним (19), 14:45, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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предлагаю написать систему инициализации, такую, чтобы раст запускался с pid=0. Тогда будет система инициализации pid0rast
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|5.41, Не будь васяном (?), 15:06, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но ты обиделась =)) Точек давай ещё больше, так твои опусы будут смотреться многозначительнее и серьёзней.
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|6.42, Не будь васяном (?), 15:07, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И да, раст я никогда не использовал🤣 уточняю для больных которым везде растоманы мерещатся, завязывайте с наркотой.
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|1.3, Аноним (3), 14:20, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно насколько сильно возрастает число комитетеров в ядре, после добавление раста.
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|2.35, Аноним (35), 15:01, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю отрицательно. Чем большую "необязательную" (драйвера устройств, не хочешь Rust - сиди без поддержки устройства, а ведь большинство коммиттит в ядро именно из-за поддержки их железок) часть ядра перепишут на раст, тем меньше будет желающих к ЭТОМУ прикасаться.
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|1.4, InuYasha (??), 14:24, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> позволит с минимальными усилиями создавать безопасные и более качественные драйверы
Вся суть современного раскисяйства - хотим всё, ничего не де... "с минимальными усилиями"! Что ж, поколение пользователей спеллчекеров подросло и дотянулось до ядра.
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|2.6, InuYasha (??), 14:26, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кстати, принцип "вы сами не можете безопасно, надо вас принудить" я где-то уже наблюдаю...
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|2.31, Ordu (ok), 14:57, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вся суть современного раскисяйства - хотим всё, ничего не де... "с минимальными усилиями"!
Если хочется с максимальными усилиями, то можно писать ядро на ассемблере. Без макроязыка. Или даже на брейнфаке. Можно, на самом деле, придумать сколько угодно усложнений. Например, писать код ногами. Причём не по клавиатуре, а по сенсорному экрану смартфона. Кто-нибудь писал так ОС? Нет? А вот ты можешь: будет потом чем хвастаться перед зумерками.
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|2.39, НяшМяш (ok), 15:04, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> поколение пользователей спеллчекеров
Не знаю какое поколение было до, но разве отцы-изобретатели ЭВМ придумали компьютер не для помощи человеку? Чем проверка кода отличается от каких-нибудь математических вычислений с точки зрения трудозатрат?
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|3.48, pavlinux (ok), 15:18, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чем проверка кода отличается от каких-нибудь математических вычислений с точки зрения трудозатрат?
Код не знает где он будет работать.
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|1.5, keydon (ok), 14:24, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Поддержка Rust преподносится как опция, не активная по умолчанию и не приводящая к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру.
Лягушку варят постепенно
> Использование Rust для разработки драйверов позволит с минимальными усилиями создавать безопасные и более качественные драйверы, избавленные от таких проблем как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.
Т.е. то же самое что и современный C++ со статическим анализатором.
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|2.9, Анонн (?), 14:30, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Linus Torvalds: “C++ is really a terrible language!”
Так что мимо.
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|3.13, Урри (ok), 14:37, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох уже верующие в Бога Нашего Иисуса^W^W^W Святого Линуса Торвальдса.
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|3.25, Агл (?), 14:51, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я и сам это напишу, без Линуса. Это как с палочками для еды - кто-то ест только ими, другим пофигу чем, а есть те кто требуют ложку и вилку
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|1.8, Аноним (7), 14:29, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> избавленные от таких проблем как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.
когда нельзя создать программистов, пишущих более качественный код, приходится создавать язык, более толерантный к качествам программистов.
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|2.14, Урри (ok), 14:38, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"программистов".
Ну или старый добрый термин - кодеров.
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|2.33, Девичья сладость (?), 14:59, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дядя, но ведь это буквально для того, чтобы писать более качественный код. Не думаешь о ручном управлении памятью -> в освободившееся время пишешь код. В чём проблема?
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|1.10, Аноним (35), 14:34, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Поддержка Rust преподносится как опция, не активная по умолчанию и не приводящая к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру.
Но фактически, если хочешь работать с устройством - то придётся вступить в культ Cargo. Ну или переписать драйвер на сишке и его самому поддерживать.
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|1.16, Аноним (45), 14:43, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Поддержка Rust рассматривается как экспериментальная
А при чем тут mainline? Пусть копаются в своей песочнице со своими экспериментами.
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|2.34, Не будь васяном (?), 15:01, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Осталось понять что и где тебе полудурку навязывают с учётом твоего неучастия ни в каких проектах. В разработке ядра Линукс ты тоже не участвуешь, так что тебе навязывают, дурачок?🤣
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|2.36, Аноним (45), 15:02, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> panic и выброс архитектур
Отличная новая функциональность, которая срочно нужна в основной ветке ядра. Вместо драйверов, файловых систем и тп.
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|1.28, Аноним (28), 14:57, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот линуксоиды постоянно жалуются на утечки памяти, для которых даже например нужен такой костыль, как перезапуск сессии Cinnamon. А чтобы устранить их, нужна не Растом баловаться, а инструменты отладки нормальные запилить, типа FastMM Full Debug Mode, чтобы не наугад утечки памяти ловить, а четко видеть, что и где их вызывает.
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|1.29, Аноним (-), 14:57, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Предлагаю, раз такая пьянка, пропатчить ведро под C# и Haskell, они ещё безопаснее раста будут (но каждый по-своему).
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|2.47, Аноним (45), 15:16, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше javascript. "Он ещё безопаснее раста будет (но по-своему)". Тем более у Гугла уже есть v8, а у MS - npm.
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|1.32, Не будь васяном (?), 14:58, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очередная порция взорвавшихся попеннет-пуканов =) Ща стадо полудурков которые на любом языке даже хелловорлды пишут через жопу, расскажут нам ))
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|3.44, Не будь васяном (?), 15:10, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мой пукан не взрывается от новостей о расте который я ни разу не использовал)) Обращайся к пациентам выше.
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