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Четвёртая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

17.01.2022 14:13

Мигель Охеда (Miguel Ojeda), автор проекта Rust-for-Linux, предложил для рассмотрения разработчиками ядра Linux четвёртый вариант компонентов для разработки драйверов устройств на языке Rust. Поддержка Rust рассматривается как экспериментальная, но уже согласована для включения в ветку linux-next и достаточно развита для начала работы по созданию слоёв абстракции над подсистемами ядра, а также для написания драйверов и модулей. Разработка финансируется компанией Google и организацией ISRG (Internet Security Research Group), которая является учредителем проекта Let's Encrypt и способствует продвижению HTTPS и развитию технологий для повышения защищённости интернета.

Напомним, что предложенные изменения дают возможность использовать Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра. Поддержка Rust преподносится как опция, не активная по умолчанию и не приводящая к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру. Использование Rust для разработки драйверов позволит с минимальными усилиями создавать безопасные и более качественные драйверы, избавленные от таких проблем как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

В новом варианте патчей продолжено устранение замечаний, высказанных в процессе обсуждения первой, второй и третьей редакций патчей. В новой версии:

  • Осуществлён переход на использование в качестве эталонного компилятора стабильного выпуска Rust 1.58.0. Из необходимых для проекта изменений, который пока ещё не включены в основной состав инструментария Rust, отмечаются флаг "-Zsymbol-mangling-version=v0" (ожидается в Rust 1.59.0) и режим "maybe_uninit_extra" (ожидается в Rust 1.60.0).
  • Добавлены автоматические проверки наличия подходящего инструментария Rust и расширены возможности по тестированию поддержки Rust в системе.
  • Предложены новые абстракции для доступа из кода на языке Rust к таблицам идентификаторов устройств ("IdArray" и "IdTable").
  • Добавлены прослойки для обращения к функциям, связанным с таймером (clock framework).
  • Драйверы для платформ теперь определены через реализацию типажей.
  • Добавлен новый макрос для упрощения регистрации драйверов платформ, а также предложен новый шаблон типового драйвера.
  • Добавлены макросы для структур "dev_*".
  • Добавлены методы "{read,write}*_relaxed" для типа IoMem<T>.
  • Удалено свойство FileOpener для упрощения операций с файлами.
  • В число аргументов, передаваемых при регистрации драйвера, добавлен параметр "ThisModule".
  • Предложен типовой шаблон для создания модулей ядра на языке Rust.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2022/1/1...)
  2. OpenNews: Третья редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  3. OpenNews: Проект Kerla развивает Linux-совместимое ядро на языке Rust
  4. OpenNews: В ветку ядра Linux-next добавлен код для разработки драйверов на языке Rust
  5. OpenNews: Google профинансирует добавление поддержки Rust в ядро Linux
  6. OpenNews: Поддержка Rust для ядра Linux столкнулась с критикой Торвальдса
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56523-rust
Ключевые слова: rust, kernel, patch
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Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Фофа (?), 14:18, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Наконец норм язык завезут
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:26, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    до сих пор всё писалось на ненормальном.
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 15:11, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на ненормальном

    Ты не знаешь определение "нормально"? Все знают, что "нормально" - это "выделятся из толпы".

     
  • 2.12, Старший аноним (?), 14:36, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И тут наступит звездец нормальной операционке
     
     
  • 3.38, Не будь васяном (?), 15:03, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так давай, включайся в разработку, пиши там на с/с++, на ассемблере ёпт, не дай Линуксу помереть, трепло картонное 🤦‍♂️
     
     
  • 4.46, pavlinux (ok), 15:15, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишем, чо пepдишь, вакуум!?  
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:41, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сегодня пишет он на Rust, а завтра Линуса продаст.

    Почему что-то, написанное на Rust, всегда преподносится с такой помпой и церемониями? Каждому, пишущему на Rust, обязательно нужно всем сообщить, что он пишет на Rust, всегда мечтал писать на Rust, и всегда будет писать на Rust. А еще он ща пришлет куда-нибудь, где нет Rust, свои патчи на Rust. И потом все пойдем на парад по Rust.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:45, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    предлагаю написать систему инициализации, такую, чтобы раст запускался с pid=0. Тогда будет система инициализации pid0rast
     
  • 3.20, Аноним (20), 14:46, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    назовите нам фамилию вашего лечащего врача
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 14:50, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На правду не обижаются, растоман...
     
     
  • 5.41, Не будь васяном (?), 15:06, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но ты обиделась =)) Точек давай ещё больше, так твои опусы будут смотреться многозначительнее и серьёзней.
     
     
  • 6.42, Не будь васяном (?), 15:07, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И да, раст я никогда не использовал🤣 уточняю для больных которым везде растоманы мерещатся, завязывайте с наркотой.
     

  • 1.2, Анонн (?), 14:20, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Спасибо за новость!
    Пойду за попкорном.
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:20, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно насколько сильно возрастает число комитетеров в ядре, после добавление раста.
     
     
  • 2.22, Аноним12345 (?), 14:49, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Учитывая масштабы гугла, многократно
     
  • 2.35, Аноним (35), 15:01, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю отрицательно. Чем большую "необязательную" (драйвера устройств, не хочешь Rust - сиди без поддержки устройства, а ведь большинство коммиттит в ядро именно из-за поддержки их железок) часть ядра перепишут на раст, тем меньше будет желающих к ЭТОМУ прикасаться.
     

  • 1.4, InuYasha (??), 14:24, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволит с минимальными усилиями создавать безопасные и более качественные драйверы

    Вся суть современного раскисяйства - хотим всё, ничего не де... "с минимальными усилиями"! Что ж, поколение пользователей спеллчекеров подросло и дотянулось до ядра.

     
     
  • 2.6, InuYasha (??), 14:26, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати, принцип "вы сами не можете безопасно, надо вас принудить" я где-то уже наблюдаю...
     
  • 2.31, Ordu (ok), 14:57, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вся суть современного раскисяйства - хотим всё, ничего не де... "с минимальными усилиями"!

    Если хочется с максимальными усилиями, то можно писать ядро на ассемблере. Без макроязыка. Или даже на брейнфаке. Можно, на самом деле, придумать сколько угодно усложнений. Например, писать код ногами. Причём не по клавиатуре, а по сенсорному экрану смартфона. Кто-нибудь писал так ОС? Нет? А вот ты можешь: будет потом чем хвастаться перед зумерками.

     
  • 2.39, НяшМяш (ok), 15:04, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > поколение пользователей спеллчекеров

    Не знаю какое поколение было до, но разве отцы-изобретатели ЭВМ придумали компьютер не для помощи человеку? Чем проверка кода отличается от каких-нибудь математических вычислений с точки зрения трудозатрат?

     
     
  • 3.48, pavlinux (ok), 15:18, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем проверка кода отличается от каких-нибудь математических вычислений с точки зрения трудозатрат?

    Код не знает где он будет работать.

     

  • 1.5, keydon (ok), 14:24, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Поддержка Rust преподносится как опция, не активная по умолчанию и не приводящая к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру.

    Лягушку варят постепенно

    > Использование Rust для разработки драйверов позволит с минимальными усилиями создавать безопасные и более качественные драйверы, избавленные от таких проблем как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.

    Т.е. то же самое что и современный C++ со статическим анализатором.

     
     
  • 2.9, Анонн (?), 14:30, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Linus Torvalds: “C++ is really a terrible language!”
    Так что мимо.
     
     
  • 3.11, Аноним (45), 14:35, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, было время, когда Линус мог сказать и показать пальцем.
     
  • 3.13, Урри (ok), 14:37, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох уже верующие в Бога Нашего Иисуса^W^W^W Святого Линуса Торвальдса.
     
  • 3.18, Аноним (18), 14:45, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мнение всяких идиотов разве нужно учитывать?
     
     
  • 4.24, Аноним12345 (?), 14:50, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы учтем ваш голос, аноним !
     
  • 3.25, Агл (?), 14:51, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я и сам это напишу, без Линуса. Это как с палочками для еды - кто-то ест только ими, другим пофигу чем, а  есть те кто требуют ложку и вилку
     

  • 1.8, Аноним (7), 14:29, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > избавленные от таких проблем как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.

    когда нельзя создать программистов, пишущих более качественный код, приходится создавать язык, более толерантный к качествам программистов.

     
     
  • 2.14, Урри (ok), 14:38, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "программистов".

    Ну или старый добрый термин - кодеров.

     
  • 2.33, Девичья сладость (?), 14:59, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дядя, но ведь это буквально для того, чтобы писать более качественный код. Не думаешь о ручном управлении памятью -> в освободившееся время пишешь код. В чём проблема?
     

  • 1.10, Аноним (35), 14:34, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Поддержка Rust преподносится как опция, не активная по умолчанию и не приводящая к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру.

    Но фактически, если хочешь работать с устройством - то придётся вступить в культ Cargo. Ну или переписать драйвер на сишке и его самому поддерживать.

     
  • 1.16, Аноним (45), 14:43, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поддержка Rust рассматривается как экспериментальная

    А при чем тут mainline? Пусть копаются в своей песочнице со своими экспериментами.

     
     
  • 2.26, Аноним12345 (?), 14:51, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прочитал как экскриментами
     
     
  • 3.37, Аноним (35), 15:02, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    экскрЕментами
     

  • 1.17, Аноним (17), 14:43, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Задолбали навязывать это гуано.
     
     
  • 2.30, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:57, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто девушку ужинает, то её и танцует.
     
  • 2.34, Не будь васяном (?), 15:01, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Осталось понять что и где тебе полудурку навязывают с учётом твоего неучастия ни в каких проектах. В разработке ядра Линукс ты тоже не участвуешь, так что тебе навязывают, дурачок?🤣
     
     
  • 3.43, Аноним (17), 15:09, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сосницкий, спок.
     

  • 1.21, Аноним (21), 14:46, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дак вам и надо линуксоиды.
     
  • 1.27, Аноним (-), 14:55, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чё, пацаны, panic и выброс архитектур?
     
     
  • 2.36, Аноним (45), 15:02, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > panic и выброс архитектур

    Отличная новая функциональность, которая срочно нужна в основной ветке ядра. Вместо драйверов, файловых систем и тп.

     

  • 1.28, Аноним (28), 14:57, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот линуксоиды постоянно жалуются на утечки памяти, для которых даже например нужен такой костыль, как перезапуск сессии Cinnamon. А чтобы устранить их, нужна не Растом баловаться, а инструменты отладки нормальные запилить, типа FastMM Full Debug Mode, чтобы не наугад утечки памяти ловить, а четко видеть, что и где их вызывает.
     
  • 1.29, Аноним (-), 14:57, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предлагаю, раз такая пьянка, пропатчить ведро под C# и Haskell, они ещё безопаснее раста будут (но каждый по-своему).
     
     
  • 2.47, Аноним (45), 15:16, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше javascript. "Он ещё безопаснее раста будет (но по-своему)". Тем более у Гугла уже есть v8, а у MS - npm.
     

  • 1.32, Не будь васяном (?), 14:58, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередная порция взорвавшихся попеннет-пуканов =) Ща стадо полудурков которые на любом языке даже хелловорлды пишут через жопу, расскажут нам ))
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 15:04, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи нам!
     
     
  • 3.44, Не будь васяном (?), 15:10, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой пукан не взрывается от новостей о расте который я ни разу не использовал)) Обращайся к пациентам выше.
     
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