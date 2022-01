Четвёртая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

2.6 , InuYasha ( ?? ), 14:26, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кстати, принцип "вы сами не можете безопасно, надо вас принудить" я где-то уже наблюдаю...

2.31 , Ordu ( ok ), 14:57, 17/01/2022 > Вся суть современного раскисяйства - хотим всё, ничего не де... "с минимальными усилиями"! Если хочется с максимальными усилиями, то можно писать ядро на ассемблере. Без макроязыка. Или даже на брейнфаке. Можно, на самом деле, придумать сколько угодно усложнений. Например, писать код ногами. Причём не по клавиатуре, а по сенсорному экрану смартфона. Кто-нибудь писал так ОС? Нет? А вот ты можешь: будет потом чем хвастаться перед зумерками.

2.39 , НяшМяш ( ok ), 15:04, 17/01/2022 > поколение пользователей спеллчекеров Не знаю какое поколение было до, но разве отцы-изобретатели ЭВМ придумали компьютер не для помощи человеку? Чем проверка кода отличается от каких-нибудь математических вычислений с точки зрения трудозатрат?

3.48 , pavlinux ( ok ), 15:18, 17/01/2022 > Чем проверка кода отличается от каких-нибудь математических вычислений с точки зрения трудозатрат? Код не знает где он будет работать.