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Уязвимость в ядре Linux, позволяющая исказить файлы, доступные только для чтения

07.03.2022 19:40

В ядре Linux выявлена уязвимость (CVE-2022-0847), позволяющая перезаписать содержимое страничного кэша для любых файлов, в том числе находящихся в режиме только для чтения, открытых с флагом O_RDONLY или размещённых в файловых системах, примонтированных в режиме только для чтения. С практической стороны, уязвимость может применяться для подстановки кода в произвольные процессы или искажения данных в открываемых файлах. Например, можно изменить содержимое файла authorized_keys для процесса sshd. Для тестирования доступен прототип эксплоита.

Проблеме присвоено кодовое имя Dirty Pipe, по аналогии с выявленной в 2016 году критической уязвимостью Dirty COW. Отмечается, что по уровню опасности Dirty Pipe находится на одном уровне с Dirty COW, но значительно проще в эксплутации. Уязвимость была выявлена в ходе разбора жалоб о периодическом повреждении загружаемых по сети файлов в системе, загружающей сжатые архивы с log-сервера (37 повреждений за 3 месяца на нагруженной системе), при подготовке которых использовалась операция splice() и неименнованные каналы.

Уязвимость проявляется начиная с ядра Linux 5.8, выпущенного в августе 2020 года, т.е. присутствует в Debian 11, но не затрагивает базовое ядро в Ubuntu 20.04 LTS. Ядра RHEL 8.x и openSUSE/SUSE 15 изначально основаны на старых ветках, но не исключено, что вызывавшее проблему изменение было бэкпоритировано в них (точных данных пока нет). Проследить за публикацией обновлений пакетов в дистрибутивах можно на данных страницах: Debian, SUSE, Ubuntu, RHEL, Fedora, Gentoo, Arch Linux. Исправление уязвимости предложено в выпусках 5.16.11, 5.15.25 и 5.10.102. Исправление также включено в ядро, используемое в платформе Android.

Уязвимость вызвана отсутствием инициализации значения "buf->flags" в коде функций copy_page_to_iter_pipe() и push_pipe(), при том, что память при выделении структуры не очищается и при определённых манипуляциях с неименованными каналами в "buf->flags" может оказаться значение от другой операции. Используя данную особенность непривилегированный локальный пользователь может добиться появления во флаге значения PIPE_BUF_FLAG_CAN_MERGE, которое позволяет организовать перезапись данных в страничном кэше через простую запись новых данных в специально подготовленный неименованный канал (pipe).

Для атаки целевой файл должен быть доступен на чтение, при этом так как при записи в pipe не проверяются права доступа замена в страничном кэше может быть произведена в том числе и для файлов, находящихся в разделах, примонтированных только для чтения (например, для файлов c CD-ROM). После замены информации в страничном кэше процесс при чтении данных из файла получит не фактические, а подменённые данные.

Эксплуатация сводится к созданию неименованного канала и наполнению его произвольными данными для того, чтобы добиться выставления флага PIPE_BUF_FLAG_CAN_MERGE во всех связанных с ним кольцевых структурах. Далее данные читаются из канала, но флаг остаётся выставленных во всех экземплярах структуры pipe_buffer в кольцевых структурах pipe_inode_info. Затем выполняется вызов splice() для чтения данных из целевого файла в неименованный канал, начиная с требуемого смещения. При записи данных в этот неименованный канал из-за выставленного флага PIPE_BUF_FLAG_CAN_MERGE данные в страничном кэше будут перезаписаны, вместо создания нового экземпляра структуры pipe_buffer.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: В ядре Linux выявлен новый вариант уязвимости Dirty COW
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в ядре Linux, уже эксплуатируемая злоумышленниками
  4. OpenNews: Раскрыта техника эксплуатации уязвимости в tty-подсистеме ядра Linux
  5. OpenNews: Уязвимость в подсистеме eBPF, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в bash, которая может привести к удалённому запуску команд
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56818-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:52, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –29 +/
    Сколько лет вы ещё будете жрать эти уязвимости! Когда уже будет система на НОРМАЛЬНОМ языке со сборщиком мусора
     
     
  • 2.2, a. (?), 19:58, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Когда ты её напишешь.
     
  • 2.3, AKTEON (?), 19:59, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Воот в 1996 году дедушку Вирта не послушали, Zonon развивать не стали, теперь мучаются ...
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:18, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На РНР, да?
     
  • 2.8, Кир (?), 20:44, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И как сборщик мусора помог бы в данном случае? Ну-ка, просвети?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 23:20, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не было бы ручного выделения памяти и ошибки связанной с наличием старого значения в ней
     
  • 2.11, freecoder (ok), 21:00, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В Rust нет сборщика мусора.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 22:53, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем, в расте все же есть "сборщики мусора" все возможные Box Rc Arc в зависимости от ситуации. Возможно ли писать без них, ну вообще интересный вопрос.
     
  • 2.20, Аноним (20), 21:15, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе любой фанатик объяснит, что нормальных языков со сборщиком мусора не бывает.
     

  • 1.12, Аноним (12), 21:01, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот если бы линукс был бы микроядром?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:06, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Его бы так и не написали как Hurd
     
  • 2.24, Аноним (24), 21:43, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    …на плюсах!
     

  • 1.14, Аноним (16), 21:05, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хаскель же.
     
  • 1.17, Аноним (17), 21:06, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый надёжный ReadOnly - аппаратный
     
     
  • 2.19, Аноним (20), 21:14, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Покупай write once hdd, да такие бывает и радуйся жизни.
     
  • 2.26, Аноним (26), 22:17, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем здесь аппаратный readonly, если модификации подвергаются данные в страничном кеше? Там написано, что возникают и при чтении с cdrom и данные на жестких дисках, скорее всего, не модифицируются.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 23:57, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если пользователь с правами на запись решит прочитать и потом записать, видимо, вполне себе модифицируются. Ну и вообще ты фактически можешь вмешаться в любой процесс.
     

  • 1.21, Аноним (21), 21:20, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вопрос: У Миши было 5 яблок.
    Два яблока он отдал Маше.
    Сколько стало у Маши?
    Ответ: Неизвестно. Нужно
    инициализировать переменные.
     
     
  • 2.23, ыы (?), 21:26, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в нормальных языках они инициализируются при первом применении.
     
     
  • 3.25, AKTEON (?), 21:54, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В самых лучших языках - ключами компиллятора ,хе-хе
     

  • 1.22, Consta (ok), 21:21, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никто не копал, ключ fs.protected_fifos в 1 или 2 не поможет на время?
     
  • 1.29, Аноним (29), 23:43, 07/03/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     

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