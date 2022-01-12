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Уязвимость в подсистеме eBPF, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux

12.01.2022 21:11

В подсистеме eBPF, позволяющей запускать обработчики внутри ядра Linux в специальной виртуальной машине с JIT, выявлена уязвимость (CVE-2021-4204), дающая возможность локальному непривилегированному пользователю добиться повышения привилегий и выполнения своего кода на уровне ядра Linux. Проблема проявляется начиная с ядра Linux 5.8 и пока остаётся неисправленной (затрагивает в том числе выпуск 5.16). Состояние формирования обновлений с устранением проблемы в дистрибутивах можно отследить на данных страницах: Debian, RHEL, SUSE, Fedora, Ubuntu, Arch. Заявлено о создании рабочего эксплоита, который планируют опубликовать 18 января (пользователям и разработчикам дана неделя на устранение уязвимости).

Уязвимость вызвана некорректной проверкой передаваемых для выполнения eBPF-программ. Подсистема eBPF предоставляет вспомогательные функции, корректность использования которых проверяет специальный верификатор. Некоторые функции требуют передачи значения PTR_TO_MEM в качестве аргумента и для предотвращения возможных переполнений буфера верификатор должен знать размер связанной с аргументом памяти. Для функций bpf_ringbuf_submit и bpf_ringbuf_discard данные о размере передаваемой памяти не сообщались верификатору, что могло использоваться для перезаписи областей памяти за границей буфера при выполнении специально оформленного eBPF-кода.

Для проведения атаки пользователь должен иметь возможность загрузки своей BPF-программы, а многие свежие дистрибутивы Linux по умолчанию блокируют такую возможность (в том числе непривилегрированный доступ к eBPF теперь запрещён по умолчанию и в самом ядре, начиная с выпуска 5.16). Например, уязвимость может быть эксплуатирована в конфигурации по умолчанию в Ubuntu 20.04 LTS, но в окружениях Ubuntu 22.04-dev, Debian 11, openSUSE 15.3, RHEL 8.5, SUSE 15-SP4 и Fedora 33 проявляется только если администратор выставил параметр kernel.unprivileged_bpf_disabled в значение 0. В качестве обходного пути блокирования уязвимости можно запретить выполнение BPF-программ непривилегированным пользователям командой "sysctl -w kernel.unprivileged_bpf_disabled=1".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимости в eBPF, позволяющие обойти защиту от атаки Spectre 4
  3. OpenNews: Уязвимость в eBPF, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux
  4. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии через BPF
  5. OpenNews: Уязвимости в подсистеме eBPF, позволяющие выполнить код на уровне ядра Linux
  6. OpenNews: Уязвимости в подсистеме eBPF ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56497-ebpf
Ключевые слова: ebpf, kernel
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Онаним (?), 21:21, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Никогда не было, и вот...
    Опять...

    В очередной раз повторюсь: по умолчанию ЭТО должно быть выключено.

     
     
  • 2.24, Michael Shigorin (ok), 22:00, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Не опять, а снова.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 22:24, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не снова, а ещё раз
     
     
  • 4.37, Медоед (?), 23:44, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    про дырявого Тьюринга уже пошучено? Если нет, я первый занимал.
     
  • 3.38, Медоед (?), 23:45, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Миша, Миргородский вас хвалит, а на вики Альта про вас нехорошести написаны :)
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:23, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    больше BumbleBee богу BumbleBee! облегчим распространение [и эксплуатацию] уязвимостей уровня ядра!
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 22:43, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это к чему? Bumblebee — решение, позволяющее задействовать NVIDIA Optimus в ноутбуках с GNU/Linux. При чем тут оно?
     
     
  • 3.32, Аноним (30), 22:50, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однако, это еще и инструментарий для eBPF. Вся силы ушли на придумывание названия, а на проверку кода в ядре уже не осталось.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:26, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да сейчас все так работает. Что удивляться то? Разрабы по умолчанию включают все опции, ибо юзверь дурак и не сможет сам догадаться включить все эти мегаполезные фичи. И вдвойне дурак, если решит их выключить. Так что не просто включаем их, но еще и опции на всякий случай уберем.
     
     
  • 2.5, Онаним (?), 21:27, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну не с встроенным ж в ядро бэкдором так делать...
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:27, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Предлагаю начинать заголовки с "очередная уязвимость в ebpf, позволяющая выполнить код на уровне ядра".
     
     
  • 2.6, Онаним (?), 21:28, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Очередная ebpf с уязвимостью.
     

  • 1.7, Анонус (?), 21:30, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хмм, вот это было неожиданно.
     
     
  • 2.21, AntonAlekseevich (ok), 21:57, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хмм, вот это было неожиданно.

    Я же подозревал что это будет. eBPF работает для меня как черный ящик, а ведь могли сделать проще и одокументить его особенности и функции.

     

  • 1.8, Аноним (8), 21:35, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    не дыра, а технологическое отверстие
     
     
  • 2.10, Онаним (?), 21:41, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зияющая технологическая пропасть.
     

  • 1.11, Аноним (11), 21:42, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надо поместить это в изолированный сандбокс-контейнер!!! Лучше в два слоя!
     
     
  • 2.16, Аноним (2), 21:51, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ехал докер через докер...
     

  • 1.12, fernandos (ok), 21:45, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Ну JIT же --- сложнейшая штука, на кой чёрт это в ядре?
     
     
  • 2.14, Онаним (?), 21:47, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ды вот да.
    Корпорасты втянули в пространство ядра то, чего там по определению быть не должно.
    Оптимизировать передачу данных для пакетной обработки в сторону юзерспейса оказалось сложно - подкостылили порося.
     
     
  • 3.18, fernandos (ok), 21:52, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вытянули б и вытянули, но оно ещё и включено зачем-то по умолчанию.

    То есть, тут не просто кто-то пропихнул в ядро странную технологию, её ещё и включили у пользователей просто так, чтоб была.

     
  • 2.31, Аноним (31), 22:47, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из новости непонятно зачем? Для выполнения кода на уровне ядра.
     

  • 1.15, Аноним (-), 21:48, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    jit в ядре небезопасно говорили они,а потом хренак хренак и в продакшн
     
  • 1.20, Аноним (-), 21:53, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну ожидаемо.
     
  • 1.22, псевдонимус (?), 21:57, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну только новость про очередное Yo-бпф поделие вышла, как в дырище нашли очередную дыру.
     
  • 1.25, InuYasha (??), 22:01, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    NPM vs. eBPF
    - Fight! -
     
     
  • 2.26, Аноним (8), 22:07, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хардварные бэкдоры винс
     

  • 1.27, Аноним (27), 22:07, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой ужас!
     
  • 1.28, Аноним (28), 22:16, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    BPF и прочие NFTables - от лукавого, а iptables - православно.
     
  • 1.34, Аноним (34), 23:14, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название EbPF как бы символизирует
     
  • 1.35, Аноним (35), 23:22, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и где этот ваш палец Линуса, когда он нужен?
     
     
  • 2.36, yet another anonymous (?), 23:43, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ему этот палец открутила кодла, которая поттеринга явила миру.
     

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