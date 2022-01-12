Уязвимость в подсистеме eBPF, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux

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|1.1, Онаним (?), 21:21, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Никогда не было, и вот...
Опять...
В очередной раз повторюсь: по умолчанию ЭТО должно быть выключено.
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|3.38, Медоед (?), 23:45, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Миша, Миргородский вас хвалит, а на вики Альта про вас нехорошести написаны :)
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|1.2, Аноним (2), 21:23, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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больше BumbleBee богу BumbleBee! облегчим распространение [и эксплуатацию] уязвимостей уровня ядра!
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|2.30, Аноним (30), 22:43, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это к чему? Bumblebee — решение, позволяющее задействовать NVIDIA Optimus в ноутбуках с GNU/Linux. При чем тут оно?
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|3.32, Аноним (30), 22:50, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Однако, это еще и инструментарий для eBPF. Вся силы ушли на придумывание названия, а на проверку кода в ядре уже не осталось.
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|1.3, Аноним (3), 21:26, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да сейчас все так работает. Что удивляться то? Разрабы по умолчанию включают все опции, ибо юзверь дурак и не сможет сам догадаться включить все эти мегаполезные фичи. И вдвойне дурак, если решит их выключить. Так что не просто включаем их, но еще и опции на всякий случай уберем.
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|1.4, Аноним (4), 21:27, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Предлагаю начинать заголовки с "очередная уязвимость в ebpf, позволяющая выполнить код на уровне ядра".
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|2.21, AntonAlekseevich (ok), 21:57, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хмм, вот это было неожиданно.
Я же подозревал что это будет. eBPF работает для меня как черный ящик, а ведь могли сделать проще и одокументить его особенности и функции.
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|1.11, Аноним (11), 21:42, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Надо поместить это в изолированный сандбокс-контейнер!!! Лучше в два слоя!
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|2.14, Онаним (?), 21:47, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ды вот да.
Корпорасты втянули в пространство ядра то, чего там по определению быть не должно.
Оптимизировать передачу данных для пакетной обработки в сторону юзерспейса оказалось сложно - подкостылили порося.
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|3.18, fernandos (ok), 21:52, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вытянули б и вытянули, но оно ещё и включено зачем-то по умолчанию.
То есть, тут не просто кто-то пропихнул в ядро странную технологию, её ещё и включили у пользователей просто так, чтоб была.
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|2.31, Аноним (31), 22:47, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Из новости непонятно зачем? Для выполнения кода на уровне ядра.
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|1.15, Аноним (-), 21:48, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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jit в ядре небезопасно говорили они,а потом хренак хренак и в продакшн
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