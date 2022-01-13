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Ещё одна уязвимость в подсистеме eBPF, позволяющая повысить свои привилегии

13.01.2022 22:08

В подсистеме eBPF выявлена ещё одна уязвимость (CVE отсутствует), как и вчерашняя проблема позволяющая локальному непривилегированному пользователю выполнить код на уровне ядра Linux. Проблема проявляется начиная с ядра Linux 5.8 и пока остаётся неисправленной. Рабочий эксплоит обещают опубликовать 18 января.

Новая уязвимость вызвана некорректной проверкой передаваемых для выполнения eBPF-программ. В частности верификатор eBPF должным образом не ограничивал некоторые типы указателей *_OR_NULL, что давало возможность производить манипуляции с указателями из eBPF-программ и добиться повышения своих привилегий. Для блокирования эксплуатации уязвимости предлагается запретить выполнение BPF-программ непривилегированным пользователям командой "sysctl -w kernel.unprivileged_bpf_disabled=1".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в подсистеме eBPF, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux
  3. OpenNews: Уязвимости в eBPF, позволяющие обойти защиту от атаки Spectre 4
  4. OpenNews: Уязвимость в eBPF, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux
  5. OpenNews: Уязвимости в подсистеме eBPF, позволяющие выполнить код на уровне ядра Linux
  6. OpenNews: Уязвимости в подсистеме eBPF ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56504-ebpf
Ключевые слова: ebpf
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:15, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Нужно срочно написать несколько новых helloworlds с использованием инструментария bumblebee!
     
  • 1.2, Пылающий танцор (?), 22:18, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нет, ну как же банально, и мне больно это говорить, но всё же:
    "Это безопасно, говорили они"
     
  • 1.3, Онаним (?), 22:52, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    @#$%ь, ну сколько ж можно-то.
     
  • 1.4, Онаним (?), 22:55, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У этой шляпы, если уж так не хочется её выпиливать или делать модулем, должна быть единственная и железная опция параметров ядра при загрузке: ebpf.enable=1, при отсутствии которой эта шляпа должна полностью выпиливаться из загруженного кода, не оставляя даже шансов на активацию.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:00, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bpf и ebpf_jit больше не отключаются (bpf_jit отключается), но можно убрать bpf_syscall. Этого достаточно?
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:02, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а мне нравится фильм "дежа вю", пересматриваю иногда. не каждый день, правда
     
  • 1.13, Анонка (?), 23:31, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ни дня без уязвимости!
     

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