Уязвимости в eBPF, позволяющие обойти защиту от атаки Spectre 4

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|2.6, _hide_ (ok), 12:08, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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>>> А вот если б писали на Rust...
То Rust был бы описан, если не сказать грубее обо*с**
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|2.30, Аноним (30), 13:59, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> А вот если б писали на Rust...
Вот, что странно. Под случайными новостями растохейтеры сами же приплетают раст, а после кричат о ПРОПАГАНДЕ раста. Что с вами не так? Почему вас это так задевает?
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|3.32, llolik (ok), 14:14, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Видимо, потому что с каких-то пор это стало "очень остроумной шуткой" (нет).
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|3.46, Аноним (46), 17:10, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы помешать клоуну Фракталу делать это во всех темах без разбора.
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|4.55, Аноним (-), 17:43, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Чтобы помешать клоуну Фракталу делать это во всех темах без разбора.
"Бей своих, чтоб чужие боялись!"?
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|1.3, InuYasha (??), 12:04, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Уязвимости в eBPF
*очередные. :)
Хорошо иметь AMD в датацентре. (за неимением альтернатив)
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|2.51, Аноним (51), 17:28, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Уязвимость ваших линуксов ровно в этом месте Кто вам разрешал запускать посторо... большой текст свёрнут, показать
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|3.65, Аноньимъ (ok), 18:33, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Кто вам разрешал запускать посторонние проги и скрипты? Это категорически запрещено
>Нормальный GNU/Linux не должен давать изменять исполняемые файлы в файловой системе и не должен давать изменять исполняемые области памяти, а также не должен давать запускать посторонние программы.
Так BPF именно для того и делают чтобы сторонние проги запускать в ядре.
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|4.69, Аноним (51), 18:46, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> именно для того и делают чтобы сторонние проги запускать в ядре.
Именно в этом, с его JIT и есть проблема безопасности...
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|3.29, ананим.orig (?), 13:56, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> При помощи непривилегированной BPF-программы атакующий может создать условия ...
угу.
условия самые благоприятные.
для всех.
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|3.37, Аноним (35), 14:27, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> вообще-то уязвимость в процессоре, а не в eBPF
Вот не надо бла-бла: "В ядре Linux выявлены две уязвимости"
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|4.54, Совершенно другой аноним (?), 17:38, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И всё-таки Нанобот прав - уязвимости в ядре. Аппаратно у Интела их исправить не получается. Пытаются заткнуть или не допустить программно. А уже в этих "затычках" возникают проблемы, ошибки, и оказывается, что они защищают не полностью.
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|2.9, Аноним (-), 12:10, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> дней без уязвимостей в eBPF: 0
The S in eBPF stands for security!
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|1.10, Аноним (10), 12:17, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Intel Inside, ага. Опять доспекулировались. Ну и монолитное ядро (в 2021г, Карл!) способствует, спасибо персонально Линусу.
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|3.12, Аноним (10), 12:25, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну Линус же прямо тогда ответил, что "если я буду пилить микро-ядро, непонятно когда всё работать будет". Тем более, на тот момент таких проблем с security никто и не предполагал. Но с того момента сколько прошло, мог бы и временное решение потихоньку улучшать хотя бы до гибридного ядра. Но зачем напрягаться, если и так "как-то" работает, а бабло и слава текут рекой.
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|4.14, Аноним (11), 12:29, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Было бы очень любопытно если у MINIX было столько же фанатов, как у linux. А то там из браузеров только links2 более-менее, а сама система не на каждый компьютер/ноутбук пойдёт. Но зато микроядро. 3000 строк кода. Быстрота и удовольствие.
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|5.20, Аноним (20), 13:15, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Было бы...
> если у MINIX было...
Если бы у бабки был Х11...
А фанатов надо ещё заработать. Из ниоткуда они не берутся.
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|8.39, Аноним (35), 14:33, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Все на Haiku https discuss haiku-os org t does-haiku-use-a-micro-kernel 6625... текст свёрнут, показать
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|3.21, Аноним (20), 13:19, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И как там миникс поживает? На вмшмаре под вантузом - шикаrrrно!
Недавно он также признал что было ошибкой не соглашаться слиться с бздёй 20 лет назад, и сейчас он так и не перенёс юзерспейс NetBSD в миникс. На вопрос о скорости - говорит что ему пофик. О том что нельзя запустить иксы - рекомендует просто запустить вантуз.
Успех однако! Зато некроведро.
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|2.28, gogo (?), 13:29, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если бы ядро было не монолитное, можно было бы тыкнуть в кого-то пальцем и сказать "это в его модуле дырка, не в ядре"?
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|2.16, Аноним (20), 13:03, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Поставь на FreeBSD слак, зум, Ungoogled Chromium, пару модных IDE, заставь вайфай нормально работать, тачпад и клаву - не отпадать рандомно. Хотел ещё вспомнить про reboot, но без него я научился обходиться через shutdown -p now и вкл.
Короче - тогда и поговорим... Кстати, кое-что из вышеперечисленного софта под линуксатором таки взлетело как-то.
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|3.22, Аноним (-), 13:19, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> слак, зум,
Кто о чем, а линуксоид о любимой проприетари.
> тачпад и клаву - не отпадать рандомно.
Про разваливающуюся при чтении UFS забыл написать! Как же так?
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|4.25, Аноним (20), 13:25, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Кто о чем, а линуксоид о любимой проприетари.
Я не любитель проприетари. А возможность запускать сторонний софт, в т.ч. и проприетарный - это достоинство, а не недостаток.
> Про разваливающуюся при чтении UFS забыл написать! Как же так?
В 13-й пока не наблюдал. Других инсталляций фрибзды у меня нет. Если развалится - напишу.
А так - добавлю что бздешечка - кривоватое глюкалово, хоть и работает немного лучше чем раньше. И не в последнюю очередь за счёт того самого линукса, от которого у тебя пригорело.
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|4.26, Аноним (20), 13:26, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И ещё одно - слак и зум мне по работе нужны минимум каждый день. Вот такие дела...
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|4.31, kusb (?), 14:12, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При чтении - просто удивительно. Надо таки попытаться понять как работают фС, раз они такие упоротые.
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|5.56, Аноним (56), 17:58, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если они полагают, что это невозможно, тогда, действительно, стоит воспользоваться этим советом.
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|4.48, Аноним (46), 17:13, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Приложения под электрон всегда с открытым исходниым кодом, просто код иногда сильно обфусцирован.
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|5.67, Аноньимъ (ok), 18:43, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Приложения под электрон всегда с открытым исходниым кодом, просто код иногда сильно обфусцирован.
Это верно для любого приложения если оно без онлайн DRM.
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|3.40, DildoZilla (?), 14:56, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот когда линух перестанет глючить, системдироваться и починят наконец 12309, т.е. вот когда все эти NOTABUG начнут чинить, а не соревноваться, кто быстрее продастся корпам, тогда и поговорим.
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|3.43, Аноним (15), 15:56, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так мне ж для серверов (exim, dovecot, roundcube, mysql, apache24, nextcloud, bareos, zabbix) и автоматизации производственных процессов. Вполне отлично справляется. 10 лет полёт великолепный.
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|2.62, Хан (?), 18:29, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FreeBSD уже не та, смузихлебы там инсталятор в браузере делают...
Только бескомпромиссный OpenBSD!
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|1.18, gefest (??), 13:13, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Воот ! А на Эльбрусах - богомерзского спекулятивного выполнения нетЪ! Слава России ! Компилляторам Слава !!
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|2.59, Я топтал твои хелловорлды (?), 18:10, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На эльбрусах и прочих бОйкалах уязвимостей "нет" потому-что никому не впёрлось их там искать. Всем наcpать 🤣 А так уверен там многое сделано по скрепным технологиям "всё через жопу" и "авось".
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|3.64, Аноним (56), 18:32, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там нет _этих_ уязвимостей как класса. Про _другие_ разговор отдельный.
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|4.66, Аноним (56), 18:35, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насколько мне известно, там многих различных уязвимостей нет как класса. То, что оно неуязвимо, никто не говорит. Чем меньше ищут, тем меньше находят.
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|2.45, Аноним (-), 16:15, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) в механизме проверки предполагалось, но на деле оказалось; 2) механизм проверки не учитывает и выделяет без проверки. две следующих: 1) механизм проверки блокирует спекуляцию, но вызывает состояние гонки 2) механизм проверки учитывает, но выделяет без проверки
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|1.60, макпыф (ok), 18:20, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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когда начал читать заголовок подумал что какой то глюк опеннета, в телеграмм канал старое сообщение отправилось
P.S. Теперь на вопрос "как улучшить безопасность в linux" первым ответом должно быть "отключить ebpf"
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|1.61, Хан (?), 18:28, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Без ebpf дыр хватает... столько старья в ядре дырявого это ужос... тип 100500 мертвых ФС, драйверов реликтовых устройств, кода поддержки вымерших более 30 лет назад процессоров
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