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Уязвимости в eBPF, позволяющие обойти защиту от атаки Spectre 4

02.08.2021 11:53

В ядре Linux выявлены две уязвимости, позволяющие использовать подсистему еBPF для обхода защиты от атаки Spectre v4 (SSB, Speculative Store Bypass). При помощи непривилегированной BPF-программы атакующий может создать условия для спекулятивного выполнения определённых операций и определить содержимое произвольных областей памяти ядра. Сопровождающие подсистемы eBPF в ядре получили доступ к прототипу эксплоита, демонстрирующего возможность совершения атак на практике. Проблемы устранены в форме патчей (1, 2), которые войдут в состав ближайшего обновления ядра Linux. Обновления в дистрибутивах пока не сформированы (Debian, RHEL, SUSE, Arch, Fedora, Ubuntu).

Метод атаки Spectre 4 базируется на восстановлении осевших в процессорном кэше данных после отбрасывания результата спекулятивного выполнения операций при обработке чередующихся операций записи и чтения с использованием косвенной адресации. Когда операция чтения следует за операцией записи (например, mov [rbx + rcx], 0x0; mov rax, [rdx + rsi]), смещение адреса для чтения уже может быть известно из-за выполнения похожих операций (операции чтения выполняются значительно чаще и чтение может быть выполнено из кэша) и процессор может спекулятивно выполнить чтение раньше записи, не дожидаясь пока будет вычислено смещение косвенной адресации для записи.

Если после вычисления смещения выявлено пересечение областей памяти для записи и чтения, процессор просто отбросит уже спекулятивно полученный результат чтения и повторит эту операцию. Данная особенность позволяет инструкции чтения получить доступ к старому значению по некоторому адресу во время пока операция сохранения ещё не завершена. После отбрасывания неудачной спекулятивной операции в кэше остаются следы от её выполнения, после чего для его извлечения может применяться один из способов определения содержимого кэша на основе анализа изменения времени доступа к прокэшированным и не прокэшированным данным.

Первая уязвимость (CVE-2021-35477) вызвана недоработкой в механизме проверки программ BPF. Для защиты от атаки Spectre 4 верификатор добавляет после потенциально проблемных операций сохранения в память дополнительную инструкцию, сохраняющую нулевое значение для вытеснения следов прошлой операции. Предполагалось, что операция записи нуля выполнится очень быстро и блокирует спекулятивное выполнение, так как она зависит только от указателя на кадр стека BPF. Но на деле, оказалось возможным создание условий, при которых инструкция, приводящая к спекулятивному выполнению, успевает выполниться до операции вытесняющего сохранения.

Вторая уязвимость (CVE-2021-3455) связана с тем, что при выявлении верификатором BPF потенциально опасных операций сохранения в память, не учитываются неинициализированные области стека BPF, первая операция записи в которые не защищается. Подобная особенность приводит к возможности совершения спекулятивной операции чтения, зависимой от неинициализированной области памяти, перед выполнением инструкции сохранения. Новая память для BPF-стека выделяется без проверки содержимого, уже имеющегося в выделяемой памяти, и на стадии до запуска BPF-программы имеется способ управления содержимым области памяти, которая затем будет выделена под стек BPF.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимости в подсистеме eBPF, позволяющие обойти защиту от атак класса Spectre
  3. OpenNews: Уязвимость в eBPF, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux
  4. OpenNews: В eBPF найдена возможность обхода защиты ядра Linux от атаки Spectre
  5. OpenNews: Уязвимости в подсистеме eBPF, позволяющие выполнить код на уровне ядра Linux
  6. OpenNews: Раскрыты две новые уязвимости механизма спекулятивного выполнения в CPU
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55576-bpf
Ключевые слова: bpf, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, James Bond (?), 12:02, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А вот если б писали на Rust...
     
     
  • 2.6, _hide_ (ok), 12:08, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    >>>  А вот если б писали на Rust...

    То Rust был бы описан, если не сказать грубее обо*с**

     
  • 2.30, Аноним (30), 13:59, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > А вот если б писали на Rust...

    Вот, что странно. Под случайными новостями растохейтеры сами же приплетают раст, а после кричат о ПРОПАГАНДЕ раста. Что с вами не так? Почему вас это так задевает?

     
     
  • 3.32, llolik (ok), 14:14, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видимо, потому что с каких-то пор это стало "очень остроумной шуткой" (нет).
     
  • 3.46, Аноним (46), 17:10, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы помешать клоуну Фракталу делать это во всех темах без разбора.
     
     
  • 4.55, Аноним (-), 17:43, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чтобы помешать клоуну Фракталу делать это во всех темах без разбора.

    "Бей своих, чтоб чужие боялись!"?

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:02, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    горшочек не вари
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 14:25, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В ядре Linux

    Ну хоть не в чипах.

     
     
  • 3.53, Аноним (53), 17:30, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    O_o
     

  • 1.3, InuYasha (??), 12:04, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Уязвимости в eBPF

    *очередные. :)

    Хорошо иметь AMD в датацентре. (за неимением альтернатив)

     
     
  • 2.41, Оно ним (?), 15:03, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Проблемы не специфичны для архитектуры x86 и кроме процессоров Intel и AMD, также проявляются в CPU ARM и IBM (POWER 8, POWER 9, System z)" https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48639
     
  • 2.51, Аноним (51), 17:28, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уязвимость ваших линуксов ровно в этом месте Кто вам разрешал запускать посторо... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.65, Аноньимъ (ok), 18:33, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кто вам разрешал запускать посторонние проги и скрипты? Это категорически запрещено
    >Нормальный GNU/Linux не должен давать изменять исполняемые файлы в файловой системе и не должен давать изменять исполняемые области памяти, а также не должен давать запускать посторонние программы.

    Так BPF именно для того и делают чтобы сторонние проги запускать в ядре.

     
     
  • 4.69, Аноним (51), 18:46, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > именно для того и делают чтобы сторонние проги запускать в ядре.

    Именно в этом, с его JIT и есть проблема безопасности...

     

  • 1.4, lockywolf (ok), 12:06, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    У кого есть готовый эксплойт?
     
     
  • 2.38, Массоны Рептилоиды (?), 14:30, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > У кого есть готовый эксплойт?

    У сопровождающих подсистемы eBPF в ядре

     

  • 1.5, Аноним (5), 12:06, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    дней без уязвимостей в eBPF: 0
     
     
  • 2.7, Нанобот (ok), 12:08, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    вообще-то уязвимость в процессоре, а не в eBPF
     
     
  • 3.29, ананим.orig (?), 13:56, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > При помощи непривилегированной BPF-программы атакующий может создать условия ...

    угу.
    условия самые благоприятные.
    для всех.

     
  • 3.37, Аноним (35), 14:27, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > вообще-то уязвимость в процессоре, а не в eBPF

    Вот не надо бла-бла: "В ядре Linux выявлены две уязвимости"

     
     
  • 4.54, Совершенно другой аноним (?), 17:38, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И всё-таки Нанобот прав - уязвимости в ядре. Аппаратно у Интела их исправить не получается. Пытаются заткнуть или не допустить программно. А уже в этих "затычках" возникают проблемы, ошибки, и оказывается, что они защищают не полностью.
     
  • 3.52, Аноним (51), 17:30, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот где уязвимость: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/124947.html#51
     
  • 2.9, Аноним (-), 12:10, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > дней без уязвимостей в eBPF: 0

    The S in eBPF stands for security!

     

  • 1.10, Аноним (10), 12:17, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Intel Inside, ага. Опять доспекулировались. Ну и монолитное ядро (в 2021г, Карл!) способствует, спасибо персонально Линусу.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:18, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Таненбаум предупреждал.
     
     
  • 3.12, Аноним (10), 12:25, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну Линус же прямо тогда ответил, что "если я буду пилить микро-ядро, непонятно когда всё работать будет". Тем более, на тот момент таких проблем с security никто и не предполагал.  Но с того момента сколько прошло, мог бы и временное решение потихоньку улучшать хотя бы до гибридного ядра. Но зачем напрягаться, если и так "как-то" работает, а бабло и слава текут рекой.
     
     
  • 4.14, Аноним (11), 12:29, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Было бы очень любопытно если у MINIX было столько же фанатов, как у linux. А то там из браузеров только links2 более-менее, а сама система не на каждый компьютер/ноутбук пойдёт. Но зато микроядро. 3000 строк кода. Быстрота и удовольствие.
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 13:15, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Было бы...
    > если у MINIX было...

    Если бы у бабки был Х11...

    А фанатов надо ещё заработать. Из ниоткуда они не берутся.

     
     
  • 6.23, Аногим (?), 13:20, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще-то X11 для MINIX есть
     
     
  • 7.27, Аноним (20), 13:27, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был. Уже нет. Где-то после перехода на нетбздовый юзерленд.
     
     
  • 8.39, Аноним (35), 14:33, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все на Haiku https discuss haiku-os org t does-haiku-use-a-micro-kernel 6625... текст свёрнут, показать
     
  • 3.21, Аноним (20), 13:19, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И как там миникс поживает? На вмшмаре под вантузом - шикаrrrно!
    Недавно он также признал что было ошибкой не соглашаться слиться с бздёй 20 лет назад, и сейчас он так и не перенёс юзерспейс NetBSD в миникс. На вопрос о скорости - говорит что ему пофик. О том что нельзя запустить иксы - рекомендует просто запустить вантуз.
    Успех однако! Зато некроведро.
     
  • 2.28, gogo (?), 13:29, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы ядро было не монолитное, можно было бы тыкнуть в кого-то пальцем и сказать "это в его модуле дырка, не в ядре"?
     
     
  • 3.58, Я топтал твои хелловорлды (?), 18:04, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а сейчас можно тыкать сразу во всех разрабов ядра(а не только в минесоту) 🤣
     
  • 2.47, Аноним (46), 17:11, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так этож легаси, оно и в Африке легаси.
     

  • 1.13, Аноним (11), 12:27, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    еBPF синоним уязвимости
     
  • 1.15, Аноним (15), 12:44, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую FreeBSD - сплю спокойно :)
     
     
  • 2.16, Аноним (20), 13:03, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Поставь на FreeBSD слак, зум, Ungoogled Chromium, пару модных IDE, заставь вайфай нормально работать, тачпад и клаву - не отпадать рандомно. Хотел ещё вспомнить про reboot, но без него я научился обходиться через shutdown -p now и вкл.
    Короче - тогда и поговорим... Кстати, кое-что из вышеперечисленного софта под линуксатором таки взлетело как-то.
     
     
  • 3.22, Аноним (-), 13:19, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > слак, зум,

    Кто о чем, а линуксоид о любимой проприетари.

    > тачпад и клаву - не отпадать рандомно.

    Про разваливающуюся при чтении UFS забыл написать! Как же так?


     
     
  • 4.25, Аноним (20), 13:25, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Кто о чем, а линуксоид о любимой проприетари.

    Я не любитель проприетари. А возможность запускать сторонний софт, в т.ч. и проприетарный - это достоинство, а не недостаток.

    > Про разваливающуюся при чтении UFS забыл написать! Как же так?

    В 13-й пока не наблюдал. Других инсталляций фрибзды у меня нет. Если развалится - напишу.

    А так - добавлю что бздешечка - кривоватое глюкалово, хоть и работает немного лучше чем раньше. И не в последнюю очередь за счёт того самого линукса, от которого у тебя пригорело.

     
  • 4.26, Аноним (20), 13:26, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И ещё одно - слак и зум мне по работе нужны минимум каждый день. Вот такие дела...
     
  • 4.31, kusb (?), 14:12, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чтении - просто удивительно. Надо таки попытаться понять как работают фС, раз они такие упоротые.
     
     
  • 5.56, Аноним (56), 17:58, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если они полагают, что это невозможно, тогда, действительно, стоит воспользоваться этим советом.
     
  • 4.48, Аноним (46), 17:13, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приложения под электрон всегда с открытым исходниым кодом, просто код иногда сильно обфусцирован.
     
     
  • 5.57, Аноним (56), 17:59, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жс вроде ж легко деобфусцирутся, в чём проблема?
     
  • 5.67, Аноньимъ (ok), 18:43, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Приложения под электрон всегда с открытым исходниым кодом, просто код иногда сильно обфусцирован.

    Это верно для любого приложения если оно без онлайн DRM.

     
  • 3.40, DildoZilla (?), 14:56, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот когда линух перестанет глючить, системдироваться и починят наконец 12309, т.е. вот когда все эти NOTABUG начнут чинить, а не соревноваться, кто быстрее продастся корпам, тогда и поговорим.
     
     
  • 4.49, Аноним (46), 17:13, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да блин оперативы себе докупи и не будет у тебя 12309
     
     
  • 5.68, Аноньимъ (ok), 18:44, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз большой объём ОЗУ один из триггеров 12309.
     
  • 3.43, Аноним (15), 15:56, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так мне ж для серверов (exim, dovecot, roundcube, mysql, apache24, nextcloud, bareos, zabbix) и автоматизации производственных процессов. Вполне отлично справляется. 10 лет полёт великолепный.
     
  • 2.62, Хан (?), 18:29, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeBSD уже не та, смузихлебы там инсталятор в браузере делают...


    Только бескомпромиссный OpenBSD!

     

  • 1.17, YetAnotherOnanym (ok), 13:05, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Шо, опять?
     
  • 1.18, gefest (??), 13:13, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Воот ! А на Эльбрусах - богомерзского спекулятивного выполнения нетЪ! Слава России ! Компилляторам Слава !!
     
     
  • 2.59, Я топтал твои хелловорлды (?), 18:10, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На эльбрусах и прочих бОйкалах уязвимостей "нет" потому-что никому не впёрлось их там искать. Всем наcpать 🤣 А так уверен там многое сделано по скрепным технологиям "всё через жопу" и "авось".
     
     
  • 3.64, Аноним (56), 18:32, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нет _этих_ уязвимостей как класса. Про _другие_ разговор отдельный.
     
     
  • 4.66, Аноним (56), 18:35, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько мне известно, там многих различных уязвимостей нет как класса. То, что оно неуязвимо, никто не говорит. Чем меньше ищут, тем меньше находят.
     
  • 2.63, Хан (?), 18:30, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что эльбрусов нет, вот и уязвимостей нет
     

  • 1.19, Аноним (19), 13:14, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это хардверная проблема или софтверная?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:24, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да.
     
  • 2.50, Сеньор_объебон (?), 17:17, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это проблема "ядерная"
     

  • 1.36, ryoken (ok), 14:26, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    BPF...
    "Шо!? Опять..?"
     
     
  • 2.45, Аноним (-), 16:15, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) в механизме проверки предполагалось, но на деле оказалось; 2) механизм проверки не учитывает и выделяет без проверки. две следующих: 1) механизм проверки блокирует спекуляцию, но вызывает состояние гонки 2) механизм проверки учитывает, но выделяет без проверки
     

  • 1.60, макпыф (ok), 18:20, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    когда начал читать заголовок подумал что какой то глюк опеннета, в телеграмм канал старое сообщение отправилось

    P.S. Теперь на вопрос "как улучшить безопасность в linux" первым ответом должно быть "отключить ebpf"

     
  • 1.61, Хан (?), 18:28, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без ebpf дыр хватает... столько старья в ядре дырявого это ужос... тип 100500 мертвых ФС, драйверов реликтовых устройств, кода поддержки вымерших более 30 лет назад процессоров
     

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