Уязвимость в механизме ucount ядра Linux, позволяющая повысить свои привилегии

2.6 , Аноним ( 6 ), 12:11, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Умные указатели для неумных людей.

3.12 , ilyafedin ( ok ), 12:21, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +11 + / – Умные люди, видимо, получают use-after-free уязвимости

3.20 , bOOster ( ok ), 12:49, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для неумных людей rust.

4.25 , Аноним ( 26 ), 12:55, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но почему они тогда вместо этого пишут на сишке и ругают раст? Пользовались бы.

5.32 , Аноним ( 14 ), 13:12, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так вот неумные, как раз таки, на Rust и пишут.

6.37 , Аноним ( 26 ), 13:27, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А сабжевую дыру, очевидно, умные сделали.

7.42 , Аноним ( - ), 13:39, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А сабжевую дыру, очевидно, умные сделали. Не, на самом деле это была диверсия растоманов с целью дискредитации Си! Очевидно же!

8.52 , Аноним ( 26 ), 14:45, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Кстати да, так и есть Весь ныне существующий сишный код написан растоманами, с ... 2.7 , Аноним ( 1 ), 12:12, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну это опционально, а нужно чтобы принудительно было, чтобы нельзя было забыть что-то где-то. Максимум компиляторногг контроля

3.39 , Урри ( ok ), 13:31, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не компиляторного. А со стороны непрерывной интеграции.

4.56 , Аноним ( 1 ), 14:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Непрерывная интеграция обычно предполагает контроль пост-фактум, что есть костыль. Некорректный код не должен вообще даже компилироваться, даже бинарь надо не давать на выход

5.59 , Урри ( ok ), 15:14, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Непрерывная интеграция обычно предполагает контроль пост-фактум, что есть костыль. Это не костыль - это реальная жизнь и залог качества всего, что сложнее хелловорлда. Я бы вообще просто по фразе "CI - костыль" выпинывал из профессии назад в то ПТУ, где оного персонажа учили, на второй год. > Некорректный код не должен вообще даже компилироваться, даже бинарь надо не давать на выход Это корректный код? float sine(float x)

{

return cos(x);

} а это? float enis(float x)

{

return cos(x);

} Как будете обучать компилятор понимать то, что ни вы, ни я не в состоянии?

6.62 , Аноним ( 1 ), 15:24, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это не костыль - это реальная жизнь и залог качества всего, что сложнее хелловорлда Да понятно дело, но ведь это обусловлено несовершенствами наших языков > Как будете обучать компилятор понимать то, что ни вы, ни я не в состоянии? По содержательным вещам - пишется спецификация и доказывается. Пример - seL4 Что же касается темы Си, Раста и всего такого - если можно вложить доп проверки, почему не вложить? Си пропустит такой кусок кода int * x;

if <somecond> {

int tmp = 1;

x = &tmp;

} хотя он явно не корректен и поймать это легко. Что Раст и делает и не допускает такой код

7.67 , Урри ( ok ), 16:08, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да понятно дело, но ведь это обусловлено несовершенствами наших языков Берите шире - Вселенной. И это не стеб и не сарказм. > если можно вложить доп проверки, почему не вложить? Если при этом не ломать работающее, конечно же. Или вы так не думаете? > Что Раст и делает и не допускает такой код За цену этого "не допускает" не хотите поговорить? Ну то-есть как бы за все надо платить, не так ли? Или не важно? Я вот, например, от такого кода очень легко избавлюсь с помощью специального инструментария, называемого статическими анализаторами. При этом у меня остается свобода написания высокоскоростного кода. А у вас не остается. Вот если я предложу ради безопасности вашего ребенка (машина не собьет, маньяк не зарежет) поместить его навечно в дурку - вы согласитесь? Я думаю - нет. Вот и тут так же.

8.69 , Аноним ( 69 ), 16:37, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Почему Абстрактные рассуждения про цену звучат, конечно, классно, но где конкре... 5.68 , анонимус ( ?? ), 16:22, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не обязательно. логика простая - чем раньше обнаружена ошибка, тем ее дешевле править. так просто дешевле их править, но при строгом ci тоже вполне можно ловить большую часть. и на хрусте тоже надо писать тесты

6.70 , Аноним ( 69 ), 16:38, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не спорю, но чем больше у нас проверок на ранних этапах, тем лучше. Надеяться только на CI - уже попахивает костылищем

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:13, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – ну нафиг, если они такие умные то рано или поздно выйдут из под контроля и образуют скайнет

3.11 , Жироватт ( ok ), 12:17, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Ты чё, умный дох*я? А, указатель? Память есть? А если найду?"

4.28 , Аноним ( 8 ), 13:00, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – память как бы не его, он на неё показать токмо и может

5.30 , bOOster ( ok ), 13:06, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > память как бы не его, он на неё показать токмо и может Ну это с какой стороны посмотреть. Умные указатели еще и для того чтобы память не освобождалась несколько раз. Так что можно сказать что указатель данную память забирает на себя.

2.47 , Ordu ( ok ), 14:07, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – большой текст свёрнут, показать Там же только uniq_ptr и shared_ptr, причём со всеми граблями C овых аналогов,... 3.51 , Аноним ( 51 ), 14:44, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Как поставить 100 плюсов?)

3.58 , Аноним ( 1 ), 15:08, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Браво за детальный ответ, сударь!

2.50 , Анонн ( ? ), 14:15, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А толку что есть? Их все равно никогда (при жизни Линукса, по крайней мере) не затащат в ядро.

Проект новье (вроде с 2016 года, но не точно). Не обкатано, не проверено. Еще и по MIT License. PS: О, неужели до сишников таки дошло что автоматическое управление памятью это хорошо?

