Уязвимость в механизме ucount ядра Linux, позволяющая повысить свои привилегии

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|1.1, Аноним (1), 12:06, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну что, кто-нибудь ещё скажет что-нибудь после такого о превосходстве Сишников? То-то же! Раст всем голова.
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|3.26, Аноним (26), 12:58, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Такой неплохой наброс можно писать под каждой новостью про очередную сишную дыру. То есть минимум раз день.
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|4.38, Урри (ok), 13:29, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И это хорошо!
Приятно начинать день с чашечки вкусного кофе и приятных набросов на опеннете.
После чего, наконец проснувшись подняв себе настроение, можно и за кодинг на сишечке браться.
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|4.25, Аноним (26), 12:55, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но почему они тогда вместо этого пишут на сишке и ругают раст? Пользовались бы.
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|7.42, Аноним (-), 13:39, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А сабжевую дыру, очевидно, умные сделали.
Не, на самом деле это была диверсия растоманов с целью дискредитации Си! Очевидно же!
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|8.52, Аноним (26), 14:45, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Кстати да, так и есть Весь ныне существующий сишный код написан растоманами, с ... текст свёрнут, показать
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|2.7, Аноним (1), 12:12, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это опционально, а нужно чтобы принудительно было, чтобы нельзя было забыть что-то где-то. Максимум компиляторногг контроля
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|3.39, Урри (ok), 13:31, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не компиляторного. А со стороны непрерывной интеграции.
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|4.56, Аноним (1), 14:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Непрерывная интеграция обычно предполагает контроль пост-фактум, что есть костыль. Некорректный код не должен вообще даже компилироваться, даже бинарь надо не давать на выход
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|5.59, Урри (ok), 15:14, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Непрерывная интеграция обычно предполагает контроль пост-фактум, что есть костыль.
Это не костыль - это реальная жизнь и залог качества всего, что сложнее хелловорлда.
Я бы вообще просто по фразе "CI - костыль" выпинывал из профессии назад в то ПТУ, где оного персонажа учили, на второй год.
> Некорректный код не должен вообще даже компилироваться, даже бинарь надо не давать на выход
Это корректный код?
float sine(float x)
{
return cos(x);
}
а это?
float enis(float x)
{
return cos(x);
}
Как будете обучать компилятор понимать то, что ни вы, ни я не в состоянии?
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|6.62, Аноним (1), 15:24, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это не костыль - это реальная жизнь и залог качества всего, что сложнее хелловорлда
Да понятно дело, но ведь это обусловлено несовершенствами наших языков
> Как будете обучать компилятор понимать то, что ни вы, ни я не в состоянии?
По содержательным вещам - пишется спецификация и доказывается. Пример - seL4
Что же касается темы Си, Раста и всего такого - если можно вложить доп проверки, почему не вложить? Си пропустит такой кусок кода
int * x;
if <somecond> {
int tmp = 1;
x = &tmp;
}
хотя он явно не корректен и поймать это легко. Что Раст и делает и не допускает такой код
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|7.67, Урри (ok), 16:08, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да понятно дело, но ведь это обусловлено несовершенствами наших языков
Берите шире - Вселенной. И это не стеб и не сарказм.
> если можно вложить доп проверки, почему не вложить?
Если при этом не ломать работающее, конечно же. Или вы так не думаете?
> Что Раст и делает и не допускает такой код
За цену этого "не допускает" не хотите поговорить? Ну то-есть как бы за все надо платить, не так ли? Или не важно?
Я вот, например, от такого кода очень легко избавлюсь с помощью специального инструментария, называемого статическими анализаторами. При этом у меня остается свобода написания высокоскоростного кода.
А у вас не остается.
Вот если я предложу ради безопасности вашего ребенка (машина не собьет, маньяк не зарежет) поместить его навечно в дурку - вы согласитесь? Я думаю - нет.
Вот и тут так же.
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|8.69, Аноним (69), 16:37, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Почему Абстрактные рассуждения про цену звучат, конечно, классно, но где конкре... текст свёрнут, показать
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|5.68, анонимус (??), 16:22, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не обязательно. логика простая - чем раньше обнаружена ошибка, тем ее дешевле править. так просто дешевле их править, но при строгом ci тоже вполне можно ловить большую часть. и на хрусте тоже надо писать тесты
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|6.70, Аноним (69), 16:38, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не спорю, но чем больше у нас проверок на ранних этапах, тем лучше. Надеяться только на CI - уже попахивает костылищем
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|2.8, Аноним (8), 12:13, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ну нафиг, если они такие умные то рано или поздно выйдут из под контроля и образуют скайнет
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|5.30, bOOster (ok), 13:06, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> память как бы не его, он на неё показать токмо и может
Ну это с какой стороны посмотреть. Умные указатели еще и для того чтобы память не освобождалась несколько раз. Так что можно сказать что указатель данную память забирает на себя.
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|2.47, Ordu (ok), 14:07, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
Там же только uniq_ptr и shared_ptr, причём со всеми граблями C овых аналогов,... большой текст свёрнут, показать
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|2.50, Анонн (?), 14:15, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А толку что есть? Их все равно никогда (при жизни Линукса, по крайней мере) не затащат в ядро.
Проект новье (вроде с 2016 года, но не точно). Не обкатано, не проверено. Еще и по MIT License.
PS: О, неужели до сишников таки дошло что автоматическое управление памятью это хорошо?
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|2.10, Аноним (10), 12:15, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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отключается в отличие от, как я понял проблема в очередной раз притянута за уши и в данном случае речь просто об ошибке в ядре из-за недостаточно качественно проведённой работы по рефакторингу
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|3.13, макпыф (ok), 12:33, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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всм? оба отключаются.
Я про решетo, половина уязвимостей в ядре - ebpf и userns
P.S. Почему ворд вильтер агрится на "решетo"
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|5.22, макпыф (ok), 12:52, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как отключить ebpf в актуальном ядре?
# CONFIG_BPF_SYSCALL is not set
# CONFIG_BPF_JIT is not set
CONFIG_BPF как я понял ни на что не влияет
Алсо, в актуальном ядре оно запрещено непривелигерованным пользователям
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|6.24, Аноним (10), 12:55, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не ebpf. В выводе видно на что он влияет, но он тоже не отключается больше
CONFIG_BPF=y
# CONFIG_BPF_SYSCALL is not set
CONFIG_ARCH_WANT_DEFAULT_BPF_JIT=y
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_BPF is not set
# CONFIG_BPFILTER is not set
# CONFIG_BPF_JIT is not set
CONFIG_HAVE_EBPF_JIT=y
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|7.27, макпыф (ok), 13:00, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это не ebpf.
cbpf мертв, не помню удалили его полностью или нет, но всегда используется ebpf
> CONFIG_BPF=y
Инклюдит мейкфайл bpf
> # CONFIG_BPF_SYSCALL is not set
Это оно как раз
> CONFIG_ARCH_WANT_DEFAULT_BPF_JIT=y
> CONFIG_HAVE_EBPF_JIT=y
Это значит что архитектура поддерживает ebpf jit
> # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_BPF is not set
> # CONFIG_BPFILTER is not set
> # CONFIG_BPF_JIT is not set
Эти забыл, да.
> он тоже не отключается больше
Все норм отключается, и на мастере, и на next, и на 5.16
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|5.40, Аноним (26), 13:31, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как отключить ebpf в актуальном ядре?
Нафига? Удобная же штука. Можно создавать правила фильтрации айпишников на контрольную группу, практически per-appliaction firewall.
А вот для не-рута надо запрещать, да.
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|4.65, Аноним (65), 15:57, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> P.S. Почему ворд вильтер агрится на "решетo"
Если бы вы увидели список всего, на что агриться это чудо, то вы бы истерично смеялись, потом плакали, потом опять плакали...
Просто примите пожалуйста, что на опеннете правила фильтрации "очень особенные", и не вдавайтесь в подробности и не зацикливайтесь, а то ещё больше будет мнений, что создавали это чудо также "особенные", со своим видением мира!
Проще пользоваться с поправкой на это, чем пытаться вникнуть, разобраться и тем более что-то исправить, даже обсуждение этого ни к чему хорошему не приводит, а нервные клетки не восстанавливаются, разумнее принять и продолжать пользоваться как есть не думая о "красно***ой обезьяне"!
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|4.23, Аноним (10), 12:54, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы кое-кто выполнял работу более аккуратно, этого можно было бы избежать. Или если бы другой кое-кто проследил, что ожидаемая и предсказуемая ошибка не была допущена. Не стоит стигматизировать удобные механизмы из-за банального раздолбайства.
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|2.35, Аноним (35), 13:18, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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первый.
Лет десять уже этой попытке сделать чтоб вот любой юзер был как рут, но не совсем. На пол-шишечки.
Опыт винды (где это даже не считается уязвимостью) ничему не научил. Вернее, научил все тому же - "мне двойное то же самое что тому джентльмену!"
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|1.5, Аноним (10), 12:10, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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sysctl: cannot stat /proc/sys/kernel/unprivileged_userns_clone: No such file or directory
CONFIG_USER_NS=y
что надо включить?
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|1.9, Аноним (6), 12:13, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>Проблема проявляется начиная с ядра Linux 5.14
>linux-image-generic/impish-updates,impish-security,now 5.13.0.27.37 amd64 [установлен, автоматически]
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|2.43, НяшМяш (ok), 13:40, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Наконец-то настоящий эксперт опеннета. Пользуется неподдерживаемым ядром без единого патча и гордится этим.
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|3.66, Аноним (65), 16:01, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Наконец-то настоящий эксперт опеннета. Пользуется неподдерживаемым ядром без единого
> патча и гордится этим.
Актуальные бунту ядра поддерживаются самой канониклой, а вот насколько эта сикурити-поддержка качественная, это уже другой разговор, не нужно ссылаться на то, что ядра бунт уже EOL в kernel.org, что у Debian подобная практика имеется, что у красношляпы.
Я удивлён, что вы про это не знали, или если это такой наброс с вашей стороны, также удивлён, вроде такой сурьёзный мужчина?!
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|1.15, Аноним (46), 12:34, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Вот и разбиваются доводы Военов АнтиРастового Сопротивления о суровую реальность и кучи уязвимостей.
Не могут даже ucount безопасно отрефакторить, отличный язык.
JavaScript получше будет.
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|1.45, Fracta1L (ok), 13:48, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> продолжали использоваться после освобождения выделенной для них памяти (use-after-free)
Захохотал
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|2.48, Аноним (46), 14:08, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неужели нельзя собрать тестовое ядро с кастомным аллокатором, которое отслеживает use-after-free?
Погонять на устройствах, отловить такие баги, часть хотя бы.
Походу дела ядро вообще не тестируют.
Вроде что-то похожее использует в Zig.
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|3.55, Аноним (55), 14:50, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Походу дела ядро вообще не тестируют.
Ядро тестируют на пользователях, это официальная позиция корпораций-разработчиков.
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|2.54, Аноним (55), 14:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Redox is a Unix-like Operating System written in Rust
Да, я тоже посмеялся.
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|3.71, Аноним (-), 16:43, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Redox is a Unix-like Operating System written in Rust
> Да, я тоже посмеялся.
Там тоже use-after-free нашли или опять Воены Растового Сопротивления сначала приплетают раст, чтобы затем дружно и мощно пук^W "защитить Голактеку от Ржавого Вторжения"?
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|1.49, Анонн (?), 14:11, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Йохохо, всего два дня прошло с предыдущей дыры, а тут уже новая подоспела. И опять повышение привилегий, и опять налажали с памятью.
Стабильность признак мастерства!
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|1.63, RAMbug (?), 15:32, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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И снова перекидывания фекалиями фанатиков раста и сишечки.
Дело не в том, что какой-то из этих языков лучше или хуже, а в том, что ядро Linux — это 30-летний поток монолитного говнокода без какого-либо намёка на продуманную архитектуру и контроля за качеством.
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