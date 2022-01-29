Уязвимости в OpenSSL, Glibc, util-linux, драйверах i915 и vmwgfx

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|2.51, Аноним (51), 16:52, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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SUID не должно быть ваще. Кое где пока надо CAP+DAC настроить.
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|2.11, Аноним (11), 13:36, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вот только модульного и красивого софта на rust'е нет.
А "огромный, монолитный и уродливый" код на Си есть и работает десятилетиями.
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|3.12, Онаним (?), 13:48, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Хуже: не только нет, но и не будет.
Растишка с гошечкой как примеры.
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|4.60, Аноним (60), 17:29, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О да, musl - это отличный пример, как можно сделать buffer overflow в функции printf.
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|3.22, Аноним (22), 14:25, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Монолитный и уродливы код на Си есть и в нем баги десятилетиями находят.
А не монолитный и вполне себе элегантный код на Си тоже есть и вполне себе радует своих пользователей.
И раст тут ни при чем.
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|1.5, Анонн (?), 13:03, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну надо же, в божественную Glibc закрались уязвимости! Еще и с переполнением буфера.
Которая старше чем половина анонов на опеньке. Кто там бузил про уязвимость в rust-lib с версии 1.0, ваш выход))
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|2.8, макпыф (ok), 13:26, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Да только в случае glibc достаточно обновить glibc. А в случае rust-lib - надо пересобрать все, что эту rust-lib использует.
Алсо, никто не орет про супер безопасность C и Glibc, в отличие от.
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|3.10, Аноним (-), 13:34, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да только в случае glibc достаточно обновить glibc. А в случае rust-lib - надо пересобрать все, что эту rust-lib использует.
Ну да, а собирать динам. линковкой вместо статики не давали ССЗБ кор-тим растоманы лично.
> Алсо, никто не орет про супер безопасность C и Glibc, в отличие от.
Интересно, эти крики кто нибудь, помимо Военов Антирастового Сопротивления, слышал?
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|4.16, макпыф (ok), 13:56, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну да, а собирать динам. линковкой вместо статики
раст так умеет?
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|5.28, Аноним (28), 15:07, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Ну да, а собирать динам. линковкой вместо статики
> раст так умеет?
Причем изначально. Проблемы были как раз со статикой.
https://github.com/rust-lang/rfcs/blob/master/text/0404-change-prefer-dynamic.
> Start Date: 2014-11-01
> Long ago rustc used to only be able to generate dynamic libraries and as a consequence all Rust libraries were distributed/used in a dynamic form.
> Over time the compiler learned to create static libraries (dubbed rlibs). With this ability the compiler had to grow the ability to choose between linking a library either statically or dynamically depending on the available formats available to the compiler.
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|7.41, Аноним (-), 15:59, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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cat hello.rs && rustc hello.rs -O -C prefer-dynamic -C link-args=-s && wc -c hello
pub fn main() {
println!("hello opennet");
}
6608 hello
> А че бинарники такие жирные? Рантайм стока тянет или кодегенератор?
Не, это ты по ошибке зеркало глянул.
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|7.42, Анонн (?), 16:00, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вам действительно интересно или просто спросить?
Если интересно, вкратце, много занимают функции форматирования, читабельные сообщения об об ошибках, размотка стека, jemalloc по умолчанию. На больших прогах это незаметно и можно оставить, но в какой-то эмедщине можно все повыпиливать. Еще можно сделать cargo-strip (тоже что делается напр. для кути).
Подробнее можно почитать тут
https://github.com/johnthagen/min-sized-rust,
https://oknozor.github.io/blog/optimize-rust-binary-size/,
https://docs.rust-embedded.org/book/unsorted/speed-vs-size.html
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|4.62, Аноним (59), 17:31, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты красавчик. Дико плюсую за "Воинов Антирастового Сопротивления". Веет чем-то из Терминатора.
Каждый раз ржу с их новых прозвищь.
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|6.67, Аноним (59), 17:44, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я другой аноним. Но с этого прозвища дико угораю.
Это даже покруче "смузихлебов", "макакообезьян" и т.п. Нашелся и достойный ответ.
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|7.72, самокатофил (?), 18:01, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Это даже покруче "смузихлебов", "макакообезьян" и т.п. Нашелся и достойный ответ.
Нашелся достойный ответ :'D
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|3.14, Анонн (?), 13:52, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну, скоро rust-lib будет в каждом дистре кроме маргинальных, а пока что есть, то есть.
Про супербезопасность раста орет только группа упоротых хейтеров (обычно добавляя букву Т, за что их хочется ударить пл голове словарем Ожегова)
Остальные прекрасно понимают какие гарантии дает язык и от чего защищает, а от чего нет.
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|4.25, ИмяХ (?), 14:44, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Растохейтеры - это просто в противовес растофанатикам, которые кричат про то, что нужно абсолютно всё переписать на раст.
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|5.29, Аноним (28), 15:12, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Растохейтеры - это просто в противовес растофанатикам, которые кричат про то, что
> нужно абсолютно всё переписать на раст.
Правда, "кричащие" растофанатики существуют только в головах первых, но это нисколько не мешает им приплетать Раст по поводу и без, чтобы затем, с чувством глубокого морального удовлетворения, успешно отражать Нашествия Растоманов и спасать голактеку от Ржавого Вторжения.
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|6.34, Самокатофил (?), 15:41, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Действительно, что мы забыли в этом треде?! Го лучше травить растамана на гитхабе, он там неправильно код пишет.
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|5.58, Аноним (58), 17:22, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, то что растаманы часто предлагают переписать проекты на Rust уже стало мемом. Впрочем, то же самое относится к Go, хоть и в меньшей степени.
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|6.95, Аноним (-), 19:17, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да, то что Воены Антирастового Сопротивления, под видом растаманов, часто предлагают переписать проекты на Rust, а затем яростно отбивают "Ржавое Вторжение в Голактеку" уже стало мемом.
пофиксил, не благодари.
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|4.61, Аноним (58), 17:29, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну будет и будет, как и сотни других библиотек, о существовании которых типичный пользователь даже не догадывается.
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|2.38, Аноним (39), 15:53, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну надо же, в божественную Glibc закрались уязвимости!
Именно. И их исправят. А про Дот-Нот и не узнаете, т.к. заглянуть даже таким не дадут.
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|2.87, муу (?), 19:02, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дык разница в том сишники не кукареють на весь интернет какие они безопасные by design, модные, молодёжные и толерастные
поэтому мимо
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|1.7, Sylvia (ok), 13:19, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Tvrtko Ursulin <tvrtko.ursulin@intel.com>
drm/i915: Flush TLBs before releasing backing store
все поддерживаемые kernel.org ядра уже зарелизились час назад.
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|1.9, Vasyan2 (ok), 13:29, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тааак, usbview у меня нет но надо бы от PolKit полностью избавится. Чет не понимаю даже зачем он нужен.
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|3.35, Самокатофил (?), 15:45, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ща объясню: кароч это ракета. Все остальное -- телега и лошади. Телега работает просто и понятно как. А вот рокетсаенс понимаешь? Вот тото и оно!
Эх вы, деревня! Это ж бубль^W прогресс! 21 век! Закатанные штаны!
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|3.64, . (?), 17:38, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К тебе бежит (педобиржпг) чувак по имени Хэнлон. Я бы на твоем месте насторожился - он что-то бритвой на бегу машет...
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|1.17, Аноним (17), 14:04, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Каждая новость об уязвимости в Linux кормит виндотролля. Их наплыв пока не состоялся?
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|1.26, Аноним (44), 14:46, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Офигеть, 1995й год!
Это было еще до того как:
- Пу стал президентом
- Мелкософт зохавал мир своим Win98
- в Буша кинули ботинок
- и еще куча всего начиная от "доллара по 30" до ковидлы
А она все это время преспокойно там жила на миллионах серверов и ПК, и никто (кроме тех, кому это положено) о ней не знал.
Впечатляет, правда?
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|2.66, . (?), 17:41, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Для вызова переполнения достаточно в отдельном пространстве имён точек монтирования
так что в твоем 95м году эта проблема была бы просто высосанной из пальца.
Но ненужные улучшайкеры таки добились что она стала реальностью. Причем, разумеется, под видом безопасТности.
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|2.53, Чебурнет (?), 16:58, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что появилось тысяча вредителей на вроде Шигорина которые начали выезжать на чужой работе получая деньтги но попутно вставлять адваре метрик май программ , не давно и минт получил от мазила срс фонда ворд прессовскую пачку купюр , все это обманная лавочка идите ка валите обратно на винду ведь gtk2 еще и наверное не тормозило потому что как то связан с быстрым qt4 движком и что то много от всех стало гпг ключей и сертификатов качества
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|1.31, Аноним (31), 15:22, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> CVE-2022-23220
Я не понял, это что, за неполный январь уже 23000 дыр нашли? По 700 дыр в день?
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|2.33, Аноним (19), 15:39, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это (скорее всего) id запроса/бланка на регистрацию (как бы) уязвимости. Не все регистрируются, или регистрируются позже, бывает - лет через 10
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|4.48, RAMbug (?), 16:26, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мне приходят на ум только Slackware, Crux и Alpine.
Последние вменяемые дистрибутивы.
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|5.50, Аноним (51), 16:48, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Gentoo можно пробовать с
USE="-systemd -dbus -polkit -jit -orc ..."
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|6.52, Аноним (1), 16:56, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как оно там живётся, без дбаса? Любое взаимодействие между программами сегодня это дбас и он уж точно не хуже хала с фамом. Вяленый так вообще без вариантов. Полкит мешает удалить удискс и его штатно не удалить точно. Если ты конечно не будешь сидеть в голых иксах с вайном.
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|7.73, Аноним (51), 18:07, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Любое взаимодействие между программами сегодня это дбас
Да, некоторые программы не обновляю, сижу на старых версиях которые еще можно собрать без dbus.
Если сильно надо обновить ковыряюкод и выпиливаю dbus.
Сижу на классических иксах.
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|7.75, самокатофил (?), 18:21, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Как оно там живётся, без дбаса?
Удивительно, но лучше чем с дбасом.
>Любое взаимодействие между программами сегодня это дбас и он уж точно не хуже хала с фамом.
И дбас, и хал с фамов, и программы требующие взаимодействия друг с дружкой как-то кроме сигналов и юникс-сокета -- идут в куй. Это же просто.
>Вяленый так вообще без вариантов
Иксы были вариантом еще до появления вейланда. Угадай что с ними? Они работают, пока вейланд нет.
>Полкит мешает удалить удискс и его штатно не удалить точно.
Шта-шта? udisks? :'D Это какая-то замена autofs от братишек из фридрисктоп в буромалиновых штанах?
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|6.57, Чебурнет (?), 17:11, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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USE="-systemd -dbus -polkit -jit -orc - QT5 - Qt6 - certificate-prizm - mozila - kybernetis ..."
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|1.49, Аноним (-), 16:37, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Поддержу, вышеотписавшегося джентльмена. Шигорин должен быть отпизжен и обоссан всем опеннетом и лором.
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|2.68, Аноним (83), 17:45, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Один за Раст и все за одного!
Раст раста в беде не бросит.
Раст с возу - кобыле легче.
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|1.69, Аноним (59), 17:47, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если бы было написано на Zig не было бы никаких переполнений.
Буду топить тут за Zig!
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|2.74, Аноним (19), 18:10, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не было бы никаких переполнений.
А если [s]найду[/s] запихну?!
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|3.78, Аноним (83), 18:44, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда скажем, что вы неправильно поняли гарантии безопасности и никто их не заявлял.
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|4.85, самокатофил (?), 18:57, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и вообще, там сэйфети, тут секурити, но когда там секурити, тут сэйфети, и сейфети тут когда секурити там, а не тут. В общем понимать надо!!!!
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|2.91, Генри Форд (?), 19:12, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мой лучший друг из Германии в своё время тоже много красивых вещей написал на данном языке.
Самая известная его софтина это Mein Kampf.
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|3.96, Аноним (19), 19:17, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Самая известная его софтина
Слишком много императивщины, сейчас модно декларировать.
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|1.88, InuYasha (??), 19:03, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что лично меня повергает в грусть - что даже для таких г-чипсетов как i915 баги правят, а для даже более новых AMD - краааааайне редко. (
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