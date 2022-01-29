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Уязвимости в OpenSSL, Glibc, util-linux, драйверах i915 и vmwgfx

29.01.2022 11:32

Раскрыта информация об уязвимости (CVE-2021-4160) в криптографической библиотеке OpenSSL, вызванной ошибкой в реализации сумматора в функции BN_mod_exp, приводящей к возвращению неверного результата операции возведения в квадрат. Проблема проявляется только на оборудовании на базе архитектур MIPS32 и MIPS64, и может привести к компрометации алгоритмов на базе эллиптических кривых, включая используемые по умолчанию в TLS 1.3. Проблема устранена в декабрьских обновлениях OpenSSL 1.1.1m и 3.0.1.

Отмечается, что реализация реальных атак по получению информации о закрытых ключах с использованием выявленной проблемы рассматривается для RSA, DSA и алгоритма Диффи—Хеллмана (DH, Diffie-Hellman) как возможная, но маловероятная, слишком сложная для проведения и требующая огромных вычислительных ресурсов. При этом атака на TLS исключается, так как в 2016 году при устранении уязвимости CVE-2016-0701 было запрещено совместное использование клиентами одного закрытого ключа DH.

Дополнительно можно отметить несколько недавно выявленных уязвимостей в открытых проектах:

  • Несколько уязвимостей (CVE-2022-0330) в графическом драйвере i915, связанных с отсутствием сброса TLB для GPU. В случае если не применяется IOMMU (трансляции адресов) уязвимость позволяет из пространства пользователя получить доступ к случайным страницам памяти. Проблема может быть использоваться для повреждения или чтения данных из случайных областей памяти. Проблема проявляется на всех встроенных и дискретных GPU Intel. Исправление реализовано через добавление обязательного сброса TLB до выполнения каждой операции возвращения буфера GPU в систему, что приведёт к снижению производительности. Влияние на производительность зависит от GPU, выполняемых на GPU операций и нагрузки на систему. Исправление пока доступно только в виде патча.
  • Уязвимость (CVE-2022-22942) в графическом драйвере vmwgfx, применяемом для реализации 3D-ускорения в окружениях VMware. Проблема позволяет непривилегированному пользователю получить доступ к файлам, открытым другими процессами в системе. Для атаки необходимо наличие доступа к устройству /dev/dri/card0 или /dev/dri/rendererD128, а также возможность выполнить вызов ioctl() с полученным файловым дескриптором.
  • Уязвимости (CVE-2021-3996, CVE-2021-3995) в библиотеке libmount, поставляемой в пакете util-linux, позволяющие непривилегированному пользователю отмонтировать дисковые разделы, не имея на это полномочий. Проблема выявлена в ходе аудита SUID-root программ umount и fusermount.
  • Уязвимости в стандартной Си-библиотеке Glibc, затрагивающие функции realpath (CVE-2021-3998) и getcwd (CVE-2021-3999).
    • Проблема в realpath() вызвана возвращением при определённых условиях некорректного значения, содержащего неочищенные остаточные данные из стека. Для SUID-root программы fusermount уязвимость можно использовать для получения конфиденциальных сведений из памяти процесса, например, для получения сведений об указателях.
    • Проблема в getcwd() позволяет добиться переполнения буфера на один байт. Проблема вызвана ошибкой, присутствующей с 1995 года. Для вызова переполнения достаточно в отдельном пространстве имён точек монтирования выполнить вызов chdir() для каталога "/". Не сообщается, ограничивается ли уязвимость только аварийным завершением процесса, но в прошлом для подобных уязвимостей были случаи создания рабочих эксплоитов, несмотря на скептицизм разработчиков.
  • Уязвимость (CVE-2022-23220) в пакете usbview, позволяющая локальным пользователям, вошедшим в систему через SSH, выполнить код с правами root, из-за наличия в правилах PolKit настройки (allow_any=yes) для запуска утилиты usbview под пользователем root без аутентификации. Эксплуатация сводится к использованию опции "--gtk-module" для загрузки своей библиотеки в usbview. Проблема устранена в версии usbview 2.2.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/o...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в PolKit, позволяющая получить root-доступ в большинстве дистрибутивов Linux
  3. OpenNews: Уязвимость в VFS ядра Linux, позволяющая повысить свои привилегии
  4. OpenNews: Уязвимость в cryptsetup, позволяющая отключить шифрование в LUKS2-разделах
  5. OpenNews: Уязвимость в XFS, позволяющая читать сырые данные блочного устройства
  6. OpenNews: Уязвимости в systemd, Flatpak, Samba, FreeRDP, Clamav, Node.js
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56604-glibc
Ключевые слова: glibc, util-linux, openssl, lhfqdthfх, i915, b, vmwgfx
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  • 1.1, Аноним (1), 12:32, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Что-то любители суидных программ притихли.
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 16:52, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    SUID не должно быть ваще. Кое где пока надо CAP+DAC настроить.
     

  • 1.2, RAMbug (?), 12:38, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так бывает, когда софт огромный, монолитный и уродливый.
     
     
  • 2.4, Fracta1L (ok), 12:52, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –19 +/
    И написан на сишке
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:11, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Тем временем изящные rust-программы линкуются c (g)libc.
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 15:54, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Местного тролля - завсегдатая не кормите.
     
     
  • 5.77, Рот закрой (?), 18:34, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типо ты или предыдущий оратор не тролли 🤣
     
     
  • 6.89, Аноним (19), 19:05, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Троллить можно правдой, можно - кривдой.
     
  • 3.59, Аноним (59), 17:27, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Или на СиПлюсПлюшке.
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:36, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вот только модульного и красивого софта на rust'е нет.
    А "огромный, монолитный и уродливый" код на Си есть и работает десятилетиями.
     
     
  • 3.12, Онаним (?), 13:48, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Хуже: не только нет, но и не будет.
    Растишка с гошечкой как примеры.
     
     
  • 4.13, Онаним (?), 13:48, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тьфу, растишка, рабишка.
     
  • 3.20, RAMbug (?), 14:14, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В твоём понимании никто не пишет на сишке, кроме гнутого быдла?

    https://github.com/NetBSD/src/tree/trunk/lib/libc

    https://git.musl-libc.org/cgit/musl/tree/

     
     
  • 4.60, Аноним (60), 17:29, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О да, musl - это отличный пример, как можно сделать buffer overflow в функции printf.
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:25, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Монолитный и уродливы код на Си есть и в нем баги десятилетиями находят.
    А не монолитный и вполне себе элегантный код на Си тоже есть и вполне себе радует своих пользователей.
    И раст тут ни при чем.
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 15:19, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Два чая этому господину!
     

  • 1.5, Анонн (?), 13:03, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну надо же, в божественную Glibc закрались уязвимости! Еще и с переполнением буфера.
    Которая старше чем половина анонов на опеньке. Кто там бузил про уязвимость в rust-lib с версии 1.0, ваш выход))
     
     
  • 2.8, макпыф (ok), 13:26, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Да только в случае glibc достаточно обновить glibc. А в случае rust-lib - надо пересобрать все, что эту rust-lib использует.

    Алсо, никто не орет про супер безопасность C и Glibc, в отличие от.

     
     
  • 3.10, Аноним (-), 13:34, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да только в случае glibc достаточно обновить glibc. А в случае rust-lib - надо пересобрать все, что эту rust-lib использует.

    Ну да, а собирать динам. линковкой вместо статики не давали ССЗБ кор-тим растоманы лично.

    > Алсо, никто не орет про супер безопасность C и Glibc, в отличие от.

    Интересно, эти крики кто нибудь, помимо Военов Антирастового Сопротивления, слышал?


     
     
  • 4.16, макпыф (ok), 13:56, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну да, а собирать динам. линковкой вместо статики

    раст так умеет?

     
     
  • 5.28, Аноним (28), 15:07, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Ну да, а собирать динам. линковкой вместо статики
    > раст так умеет?

    Причем изначально. Проблемы были как раз со статикой.

    https://github.com/rust-lang/rfcs/blob/master/text/0404-change-prefer-dynamic.
    > Start Date: 2014-11-01
    > Long ago rustc used to only be able to generate dynamic libraries and as a consequence all Rust libraries were distributed/used in a dynamic form.
    > Over time the compiler learned to create static libraries (dubbed rlibs). With this ability the compiler had to grow the ability to choose between linking a library either statically or dynamically depending on the available formats available to the compiler.

     
     
  • 6.32, Самокатофил (?), 15:38, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А че бинарники такие жирные? Рантайм стока тянет или кодегенератор?
     
     
  • 7.41, Аноним (-), 15:59, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/



    cat hello.rs && rustc hello.rs -O -C prefer-dynamic -C link-args=-s && wc -c hello
    pub fn main() {
      println!("hello opennet");    
    }
        6608 hello



    > А че бинарники такие жирные? Рантайм стока тянет или кодегенератор?

    Не, это ты по ошибке зеркало глянул.


     
     
  • 8.79, самокатофил (?), 18:45, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    cat EOF 124 gcc -xc - du a out include stdio h int main print... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.90, Аноним (-), 19:09, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отойди уже от зеркала, почитай заодно man du code cat hello rs rustc hello... текст свёрнут, показать
     
  • 7.42, Анонн (?), 16:00, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вам действительно интересно или просто спросить?

    Если интересно, вкратце, много занимают функции форматирования, читабельные сообщения об об ошибках, размотка стека, jemalloc по умолчанию. На больших прогах это незаметно и можно оставить, но в какой-то эмедщине можно все повыпиливать. Еще можно сделать cargo-strip (тоже что делается напр. для кути).
    Подробнее можно почитать тут
    https://github.com/johnthagen/min-sized-rust,
    https://oknozor.github.io/blog/optimize-rust-binary-size/,
    https://docs.rust-embedded.org/book/unsorted/speed-vs-size.html

     
     
  • 8.80, самокатофил (?), 18:47, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу функции форматирования, Карл ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.83, Аноним (83), 18:53, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой неудобный вопрос ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.94, Аноним (-), 19:14, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    code cat helloc c gcc -O2 -flto -static -s helloc c -o hello wc -c hello... текст свёрнут, показать
     
  • 4.62, Аноним (59), 17:31, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты красавчик. Дико плюсую за "Воинов Антирастового Сопротивления". Веет чем-то из Терминатора.

    Каждый раз ржу с их новых прозвищь.

     
     
  • 5.65, Аноним (83), 17:41, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
     
     
  • 6.67, Аноним (59), 17:44, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я другой аноним. Но с этого прозвища дико угораю.

    Это даже покруче "смузихлебов", "макакообезьян" и т.п. Нашелся и достойный ответ.

     
     
  • 7.72, самокатофил (?), 18:01, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это даже покруче "смузихлебов", "макакообезьян" и т.п. Нашелся и достойный ответ.

    Нашелся достойный ответ :'D

     
  • 3.14, Анонн (?), 13:52, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну, скоро rust-lib будет в каждом дистре кроме маргинальных, а пока что есть, то есть.

    Про супербезопасность раста орет только группа упоротых хейтеров (обычно добавляя букву Т, за что их хочется ударить пл голове словарем Ожегова)
    Остальные прекрасно понимают какие гарантии дает язык и от чего защищает, а от чего нет.

     
     
  • 4.25, ИмяХ (?), 14:44, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Растохейтеры - это просто в противовес растофанатикам, которые кричат про то, что нужно абсолютно всё переписать на раст.
     
     
  • 5.29, Аноним (28), 15:12, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Растохейтеры - это просто в противовес растофанатикам, которые кричат про то, что
    > нужно абсолютно всё переписать на раст.

    Правда, "кричащие" растофанатики существуют только в головах первых, но это нисколько не мешает им приплетать Раст по поводу и без, чтобы затем, с чувством глубокого морального удовлетворения, успешно отражать Нашествия Растоманов и спасать голактеку от Ржавого Вторжения.


     
     
  • 6.34, Самокатофил (?), 15:41, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, что мы забыли в этом треде?! Го лучше травить растамана на гитхабе, он там неправильно код пишет.
     
  • 5.58, Аноним (58), 17:22, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, то что растаманы часто предлагают переписать проекты на Rust уже стало мемом. Впрочем, то же самое относится к Go, хоть и в меньшей степени.
     
     
  • 6.95, Аноним (-), 19:17, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, то что Воены Антирастового Сопротивления, под видом растаманов, часто предлагают переписать проекты на Rust, а затем яростно отбивают "Ржавое Вторжение в Голактеку" уже стало мемом.

    пофиксил, не благодари.


     
  • 4.61, Аноним (58), 17:29, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну будет и будет, как и сотни других библиотек, о существовании которых типичный пользователь даже не догадывается.
     
  • 2.38, Аноним (39), 15:53, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну надо же, в божественную Glibc закрались уязвимости!

    Именно. И их исправят. А про Дот-Нот и не узнаете, т.к. заглянуть даже таким не дадут.

     
     
  • 3.44, Аноним (44), 16:02, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй загляни: https://github.com/dotnet/runtime
     
  • 2.87, муу (?), 19:02, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык разница в том сишники не кукареють на весь интернет какие они безопасные by design, модные, молодёжные и толерастные
    поэтому мимо
     

  • 1.7, Sylvia (ok), 13:19, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Tvrtko Ursulin <tvrtko.ursulin@intel.com>
        drm/i915: Flush TLBs before releasing backing store


    все поддерживаемые kernel.org ядра уже зарелизились час назад.

     
  • 1.9, Vasyan2 (ok), 13:29, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тааак,  usbview у меня нет но надо бы от PolKit полностью избавится. Чет не понимаю даже зачем он нужен.
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 14:33, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никто не понимает.
     
     
  • 3.35, Самокатофил (?), 15:45, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ща объясню: кароч это ракета. Все остальное -- телега и лошади. Телега работает просто и понятно как. А вот рокетсаенс понимаешь? Вот тото и оно!

    Эх вы, деревня! Это ж бубль^W прогресс! 21 век! Закатанные штаны!

     
  • 2.47, Аноним (51), 16:19, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > надо бы от PolKit полностью избавится.

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/126607.html#37

    > Чет не понимаю даже зачем он нужен.

    Чтобы те кому положено имели рут к твоей *опе.

     
     
  • 3.64, . (?), 17:38, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К тебе бежит (педобиржпг) чувак по имени Хэнлон. Я бы на твоем месте насторожился - он что-то бритвой на бегу машет...

     

  • 1.17, Аноним (17), 14:04, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каждая новость об уязвимости в Linux кормит виндотролля. Их наплыв пока не состоялся?
     
     
  • 2.24, Серега (?), 14:41, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот поэтому виндос и стабильнее!
     

  • 1.26, Аноним (44), 14:46, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Офигеть, 1995й год!
    Это было еще до того как:
    - Пу стал президентом
    - Мелкософт зохавал мир своим Win98
    - в Буша кинули ботинок
    - и еще куча всего начиная от "доллара по 30" до ковидлы

    А она все это время преспокойно там жила на миллионах серверов и ПК, и никто (кроме тех, кому это положено) о ней не знал.
    Впечатляет, правда?

     
     
  • 2.66, . (?), 17:41, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Для вызова переполнения достаточно в отдельном пространстве имён точек монтирования

    так что в твоем 95м году эта проблема была бы просто высосанной из пальца.

    Но ненужные улучшайкеры таки добились что она стала реальностью. Причем, разумеется, под видом безопасТности.


     

  • 1.27, Аноним (27), 15:05, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шигорин давай обьясняй в чём дело,почему появились уязвимости?)
     
     
  • 2.53, Чебурнет (?), 16:58, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что появилось тысяча вредителей на вроде Шигорина которые начали выезжать на чужой работе получая деньтги но попутно вставлять адваре метрик май программ , не давно и минт получил от мазила срс фонда ворд прессовскую пачку купюр , все это обманная лавочка идите ка валите обратно на винду ведь gtk2 еще и наверное не тормозило потому что как то связан с быстрым qt4 движком и что то много от всех стало гпг ключей и сертификатов качества
     

  • 1.31, Аноним (31), 15:22, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> CVE-2022-23220

    Я не понял, это что, за неполный январь уже 23000 дыр нашли? По 700 дыр в день?

     
     
  • 2.33, Аноним (19), 15:39, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это (скорее всего) id запроса/бланка на регистрацию (как бы) уязвимости. Не все регистрируются, или регистрируются позже, бывает - лет через 10
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 15:50, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это как с IPv4 адресами? Выкупают блоками оптом?
     
     
  • 4.71, Аноним (19), 17:53, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2016-3735/

    > Publish Date : 2022-01-28 Last Update Date : 2022-01-28

     

  • 1.37, Аноним (51), 15:51, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > выполнить код с правами root, из-за наличия в правилах PolKit настройки (allow_any=yes) для запуска утилиты

    Поддержу мнение, что: systemd, dbus, polkitd+JS необходимо выкинуть!

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/126553.html#89

     
     
  • 2.43, RAMbug (?), 16:00, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Welcome to OpenBSD!
     
     
  • 3.46, Аноним (51), 16:13, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть и GNU/Linux дистры без systemd, dbus, polkitd+JS.
     
     
  • 4.48, RAMbug (?), 16:26, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мне приходят на ум только Slackware, Crux и Alpine.

    Последние вменяемые дистрибутивы.

     
     
  • 5.50, Аноним (51), 16:48, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Gentoo можно пробовать с
    USE="-systemd -dbus -polkit -jit -orc ..."
     
     
  • 6.52, Аноним (1), 16:56, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как оно там живётся, без дбаса? Любое взаимодействие между программами сегодня это дбас и он уж точно не хуже хала с фамом. Вяленый так вообще без вариантов. Полкит мешает удалить удискс и его штатно не удалить точно. Если ты конечно не будешь сидеть в голых иксах с вайном.
     
     
  • 7.73, Аноним (51), 18:07, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Любое взаимодействие между программами сегодня это дбас

    Да, некоторые программы не обновляю, сижу на старых версиях которые еще можно собрать без dbus.

    Если сильно надо обновить ковыряюкод и выпиливаю dbus.

    Сижу на классических иксах.

     
  • 7.75, самокатофил (?), 18:21, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как оно там живётся, без дбаса?

    Удивительно, но лучше чем с дбасом.

    >Любое взаимодействие между программами сегодня это дбас и он уж точно не хуже хала с фамом.

    И дбас, и хал с фамов, и программы требующие взаимодействия друг с дружкой как-то кроме сигналов и юникс-сокета -- идут в куй. Это же просто.

    >Вяленый так вообще без вариантов

    Иксы были вариантом еще до появления вейланда. Угадай что с ними? Они работают, пока вейланд нет.

    >Полкит мешает удалить удискс и его штатно не удалить точно.

    Шта-шта? udisks? :'D Это какая-то замена autofs от братишек из фридрисктоп в буромалиновых штанах?


     
     
  • 8.82, Аноним (82), 18:50, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но dbus и работает через unix domain socket, в чем проблема ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.86, самокатофил (?), 18:59, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том что что не нужен, очевидно же ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.54, RAMbug (?), 16:59, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та же слака намного проще и надёжнее.
     
  • 6.57, Чебурнет (?), 17:11, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    USE="-systemd -dbus -polkit -jit -orc - QT5 - Qt6 - certificate-prizm - mozila - kybernetis ..."
     

  • 1.45, RAMbug (?), 16:04, 29/01/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +12 +/
     
  • 1.49, Аноним (-), 16:37, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Поддержу, вышеотписавшегося джентльмена. Шигорин должен быть отпизжен и обоссан всем опеннетом и лором.
     
  • 1.63, Аноним (59), 17:32, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пошла жара, не успеваю обновлять комментарии
     
     
  • 2.68, Аноним (83), 17:45, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один за Раст и все за одного!
    Раст раста в беде не бросит.
    Раст с возу - кобыле легче.
     
     
  • 3.84, Аноним (84), 18:54, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На раст надейся исам не плошай.
     

  • 1.69, Аноним (59), 17:47, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если бы было написано на Zig не было бы никаких переполнений.

    Буду топить тут за Zig!

     
     
  • 2.70, Аноним (83), 17:51, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лучший язык! Zig file!
     
  • 2.74, Аноним (19), 18:10, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не было бы никаких переполнений.

    А если [s]найду[/s] запихну?!

     
     
  • 3.78, Аноним (83), 18:44, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда скажем, что вы неправильно поняли гарантии безопасности и никто их не заявлял.
     
     
  • 4.85, самокатофил (?), 18:57, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и вообще, там сэйфети, тут секурити, но когда там секурити, тут сэйфети, и сейфети тут когда секурити там, а не тут. В общем понимать надо!!!!
     
     
  • 5.93, Аноним (19), 19:13, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сэйфети секурити

    Спаси и сохрани!

     
  • 2.91, Генри Форд (?), 19:12, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой лучший друг из Германии в своё время тоже много красивых вещей написал на данном языке.

    Самая известная его софтина это Mein Kampf.

     
     
  • 3.96, Аноним (19), 19:17, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самая известная его софтина

    Слишком много императивщины, сейчас модно декларировать.

     

  • 1.76, Аноним (76), 18:28, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раст раста в беде не бросит!
     
     
  • 2.81, Аноним (83), 18:48, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один раст не ...
     

  • 1.88, InuYasha (??), 19:03, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что лично меня повергает в грусть - что даже для таких г-чипсетов как i915 баги правят, а для даже более новых AMD - краааааайне редко. (
     
  • 1.92, Аноним (92), 19:12, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну и решетo этот ваш mips
     

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