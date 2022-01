Уязвимости в OpenSSL, Glibc, util-linux, драйверах i915 и vmwgfx

2.8 , макпыф ( ok ), 13:26, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Да только в случае glibc достаточно обновить glibc. А в случае rust-lib - надо пересобрать все, что эту rust-lib использует. Алсо, никто не орет про супер безопасность C и Glibc, в отличие от.

> Да только в случае glibc достаточно обновить glibc. А в случае rust-lib - надо пересобрать все, что эту rust-lib использует.

Ну да, а собирать динам. линковкой вместо статики не давали ССЗБ кор-тим растоманы лично.

> Алсо, никто не орет про супер безопасность C и Glibc, в отличие от.

Интересно, эти крики кто нибудь, помимо Военов Антирастового Сопротивления, слышал?

> Ну да, а собирать динам. линковкой вместо статики

раст так умеет?

>> Ну да, а собирать динам. линковкой вместо статики

> раст так умеет?

Причем изначально. Проблемы были как раз со статикой.

https://github.com/rust-lang/rfcs/blob/master/text/0404-change-prefer-dynamic.

> Start Date: 2014-11-01

> Long ago rustc used to only be able to generate dynamic libraries and as a consequence all Rust libraries were distributed/used in a dynamic form.

> Over time the compiler learned to create static libraries (dubbed rlibs). With this ability the compiler had to grow the ability to choose between linking a library either statically or dynamically depending on the available formats available to the compiler.

А че бинарники такие жирные? Рантайм стока тянет или кодегенератор?

cat hello.rs && rustc hello.rs -O -C prefer-dynamic -C link-args=-s && wc -c hello





cat hello.rs && rustc hello.rs -O -C prefer-dynamic -C link-args=-s && wc -c hello

pub fn main() {

println!("hello opennet");

}

6608 hello







> А че бинарники такие жирные? Рантайм стока тянет или кодегенератор?

Не, это ты по ошибке зеркало глянул.

cat EOF 124 gcc -xc - du a out include stdio h int main print...

Подробнее можно почитать тут

https://github.com/johnthagen/min-sized-rust,

https://oknozor.github.io/blog/optimize-rust-binary-size/,

https://docs.rust-embedded.org/book/unsorted/speed-vs-size.html

Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу функции форматирования, Карл ...

Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.

Я другой аноним. Но с этого прозвища дико угораю. Это даже покруче "смузихлебов", "макакообезьян" и т.п. Нашелся и достойный ответ.

>Это даже покруче "смузихлебов", "макакообезьян" и т.п. Нашелся и достойный ответ.

Нашелся достойный ответ :'D

Ну, скоро rust-lib будет в каждом дистре кроме маргинальных, а пока что есть, то есть. Про супербезопасность раста орет только группа упоротых хейтеров (обычно добавляя букву Т, за что их хочется ударить пл голове словарем Ожегова)

Остальные прекрасно понимают какие гарантии дает язык и от чего защищает, а от чего нет.

Растохейтеры - это просто в противовес растофанатикам, которые кричат про то, что нужно абсолютно всё переписать на раст.

> Растохейтеры - это просто в противовес растофанатикам, которые кричат про то, что

>> нужно абсолютно всё переписать на раст.

Правда, "кричащие" растофанатики существуют только в головах первых, но это нисколько не мешает им приплетать Раст по поводу и без, чтобы затем, с чувством глубокого морального удовлетворения, успешно отражать Нашествия Растоманов и спасать голактеку от Ржавого Вторжения.

Действительно, что мы забыли в этом треде?! Го лучше травить растамана на гитхабе, он там неправильно код пишет.

Да, то что растаманы часто предлагают переписать проекты на Rust уже стало мемом. Впрочем, то же самое относится к Go, хоть и в меньшей степени.

> Да, то что Воены Антирастового Сопротивления, под видом растаманов, часто предлагают переписать проекты на Rust, а затем яростно отбивают "Ржавое Вторжение в Голактеку" уже стало мемом.

пофиксил, не благодари.

Ну будет и будет, как и сотни других библиотек, о существовании которых типичный пользователь даже не догадывается.

> Ну надо же, в божественную Glibc закрались уязвимости!

Именно. И их исправят. А про Дот-Нот и не узнаете, т.к. заглянуть даже таким не дадут.

Попробуй загляни: https://github.com/dotnet/runtime

дык разница в том сишники не кукареють на весь интернет какие они безопасные by design, модные, молодёжные и толерастные

поэтому мимо

поэтому мимо