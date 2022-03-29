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В ядре Linux выявлены эксплуатируемые уязвимости в nf_tables, watch_queue и IPsec

29.03.2022 14:26

В ядре Linux выявлено несколько опасных уязвимостей, позволяющих локальному пользователю повысить свои привилегии в системе. Для всех рассматриваемых проблем подготовлены рабочие прототипы эксплоитов.

  • Уязвимость (CVE-2022-0995) в подсистеме отслеживания событий watch_queue, приводящая к записи данных в области памяти ядра за пределом выделенного буфера. Атака может быть совершена любым непривилегированным пользователем и привести к запуску своего кода с правами ядра. Уязвимость присутствует в функции watch_queue_set_size() и связана с попыткой очистки всех указателей в списке, даже если для них не была выделена память. Проблема проявляется при сборке ядра с опцией "CONFIG_WATCH_QUEUE=y", которая используется в большинстве дистрибутивов Linux.

    Уязвимость устранена в изменении, добавленном в ядро 11 марта. Проследить за публикаций обновления пакетов в дистрибутивах можно на данных страницах: Debian, SUSE, Ubuntu, RHEL, Fedora, Gentoo, Arch Linux. Прототип эксплоита уже доступен публично и позволяет получить root-доступ при запуске в Ubuntu 21.10 с ядром 5.13.0-37.

  • Уязвимость (CVE-2022-27666) в модулях ядра esp4 и esp6 с реализацией ESP-преобразований (Encapsulating Security Payload) для IPsec, применяемых при использовании IPv4 и IPv6. Уязвимость позволяет локальному пользователю с обычными привилегиями перезаписать объекты в памяти ядра и повысить свои привилегии в системе. Проблема вызвана отсутствием сверки выделенного размера памяти и фактически полученных данных при том, что максимальный размер сообщения мог превышать максимальный размер памяти, выделяемый для структуры skb_page_frag_refill.

    Уязвимость устранена в ядре 7 марта (исправлена в 5.17, 5.16.15 и т.п.). Проследить за публикаций обновления пакетов в дистрибутивах можно на данных страницах: Debian, SUSE, Ubuntu, RHEL, Fedora, Gentoo, Arch Linux. Рабочий прототип эксплоита, позволяющий обычному пользователю получить root-доступ в Ubuntu Desktop 21.10 в конфигурации по умолчанию, уже размещён на GitHub. Утверждается, что при незначительных изменениях эксплоит также будет работоспособен в Fedora и Debian. Примечательно, что эксплоит изначально был подготовлен для соревнований pwn2own 2022, но разработчики ядра выявили и исправили связанную с ним ошибку, поэтому было решено раскрыть детали уязвимости.

  • Две уязвимости (CVE-2022-1015, CVE-2022-1016) в подсистеме netfilter в модуле nf_tables, обеспечивающем работу пакетного фильтра nftables. Первая проблема позволяет локальному непривилегированному пользователю добиться записи за пределы выделенного буфера в стеке. Переполнение возникает при обработке определённым образом оформленных выражений nftables, обрабатываемых на этапе проверки индексов, заданных пользователем, имеющем доступ к правилам nftables.

    Уязвимость вызвана тем, что разработчики подразумевали, что значение "enum nft_registers reg" является одним байтом, в то время как при включении определённых оптимизаций компилятор в соответствии со спецификацией C89 может использовать для него 32-разрядное значение. Из-за указанной особенности используемый при проверке и выделении памяти размер не соответствует фактическому размеру данных в структуре, что приводит к наложению хвоста структуры на указатели в стеке.

    Проблема может быть эксплуатирована для выполнения своего кода на уровне ядра, но для успешной атаки требуется наличие доступа к nftables, который можно получить в отдельном сетевом пространстве имён (network namespaces) при наличии прав CLONE_NEWUSER или CLONE_NEWNET (например, при возможности запуска изолированного контейнера). Уязвимость также тесно связана с применяемыми компилятором оптимизациями, которые, например, включаются при сборке в режиме "CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_PERFORMANCE=y". Эксплуатация уязвимости возможна начиная с ядра Linux 5.12.

    Вторая уязвимость в netfilter вызвана обращением к уже освобождённой области памяти (use-after-free) в обработчике nft_do_chain и может привести к утечке неинициализированных областей памяти ядра, которые можно прочитать через манипуляции с выражениями nftables и использовать, например, для определения адресов указателей при разработке эксплоитов для других уязвимостей. Эксплуатация уязвимости возможна начиная с ядра Linux 5.13.

    Уязвимости устранены в сегодняшних корректирующих обновлениях ядра 5.17.1, 5.16.18, 5.15.32, 5.10.109, 5.4.188, 4.19.237, 4.14.274 и 4.9.309. Проследить за публикаций обновления пакетов в дистрибутивах можно на данных страницах: Debian, SUSE, Ubuntu, RHEL, Fedora, Gentoo, Arch Linux. Выявивший проблемы исследователь заявил о подготовке рабочих эксплоитов для обеих уязвимостей, которые планируется опубликовать через несколько дней, после того как дистрибутивы выпустят обновления пакетов с ядром.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.2
  3. OpenNews: Удалённая уязвимость в ядре Linux, проявляющаяся при использовании протокола TIPC
  4. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая исказить файлы, доступные только для чтения
  5. OpenNews: Уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter
  6. OpenNews: Уязвимость в подсистеме netfilter, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56931-nf_tables
Ключевые слова: nf_tables, linux, kernel
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:31, 29/03/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну почему в *BSD такого нет? Или есть?..
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:34, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    пусть в люди выедет, тогда посмотрим, какие дыры в BSD
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 14:37, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неуловимый Джо.png
    Поднять популярность хотя бы до линуксячьего не только в качестве базовой прошивки для свитча - а там и посыпятся уязвимости. Много уязвимостей.
     
     
  • 3.9, DildoZilla (?), 15:00, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс стал популярным! В линуксе нашли кучу дыр! Задолбались латать! Линукс перестал быть популярным!
     
  • 2.6, BSDunya (?), 14:41, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В БСД есть много всего интересного, но про это никто ничего не знает потому что никто не пользуется.
    Хотя, конечно, комментаторы на опеннете все поголовно сидят с БСД на компьютере, сервере, телефоне, телевизор и роутере.

     
  • 2.7, Аноним (7), 14:41, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в MS-DOS такого тоже нет. Вердикт: MS-DOS безопасен, как и BS-DOS^W BSD-OS
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 14:36, 29/03/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Устранено - и хорошо, что устранено.
    Вот бы от макос или от форточек такого, а не забивания зондами и рекламой. inb4: KB в их базе крайне малоинформативны и намеренно замылены, сглажены.
     
  • 1.8, Аноним (8), 14:59, 29/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Можно не читать и не патчить даже - "для получения рута нужен рут, lmao".
     

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