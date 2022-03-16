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Удалённая DoS-уязвимость в ядре Linux, эксплуатируемая через отправку пакетов ICMPv6

16.03.2022 13:03

В ядре Linux выявлена уязвимость (CVE-2022-0742), позволяющая исчерпать доступную память и удалённо вызвать отказ в обслуживании через отправку специально оформленных icmp6-пакетов. Проблема связана с утечкой памяти, возникающей при обработке ICMPv6-сообщений с типами 130 или 131.

Проблема проявляется начиная с ядра 5.13 и устранена в выпусках 5.16.13 и 5.15.27. Проблема не затронула стабильные ветки Debian, SUSE и RHEL, устранена в Arch Linux, но остаётся неисправленной в Ubuntu 21.10 и Fedora Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в подсистеме netfilter, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux
  3. OpenNews: 25 уязвимостей в RTOS Zephyr, в том числе эксплуатируемые через ICMP-пакет
  4. OpenNews: Удалённые уязвимости в IPv6-стеках OpenBSD и FreeBSD
  5. OpenNews: Уязвимость в rt-ядре RHEL, позволяющая выполнить команду SysRq, отправив пакет ICMP
  6. OpenNews: Удалённая уязвимость в ядре Linux, проявляющаяся при использовании протокола TIPC
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56865-linux
Ключевые слова: linux, ping, icmp
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:20, 16/03/2022 [ответить]  
    		• +5 +/
    > исчерпать доступную память

    Аллоцировал сишник память. Видит - память уже заканчивается. Взял и аллоцировал еще.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:42, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    заходят как-то в бар сишник, плюсовик и джавашник. сишник и говорит: мне стакан malloc(sizeof(mystruct)), а бармен наливает NULL
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:21, 16/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Урря, ping of death, кто бы мог подумать!

    И было ли им, чем.


     
     
  • 2.4, ryoken (ok), 13:26, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не, не пинг.
    130 Multicast Listener Query RFC 2710 и RFC 3810
    131 Version 1 Multicast Listener Report RFC 2710
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:21, 16/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Жёваный крот!
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:16, 16/03/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Хаха, ну надо же, божественная сишечка и ядро, написсаное лучшими погромистами, тоже течет. Кто бы мог подумать!
     
  • 1.6, Nmn (?), 14:23, 16/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Уже лет как 20 дропаю сразу icmp.
    Совершенно ненужная весч.
     
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