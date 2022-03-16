Удалённая DoS-уязвимость в ядре Linux, эксплуатируемая через отправку пакетов ICMPv6

1.1 , Аноним ( 1 ), 13:20, 16/03/2022 [ответить] +5 + / – > исчерпать доступную память Аллоцировал сишник память. Видит - память уже заканчивается. Взял и аллоцировал еще.

2.7 , Аноним ( 7 ), 14:42, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – заходят как-то в бар сишник, плюсовик и джавашник. сишник и говорит: мне стакан malloc(sizeof(mystruct)), а бармен наливает NULL



1.2 , Аноним ( 2 ), 13:21, 16/03/2022 [ответить] + / – Урря, ping of death, кто бы мог подумать! И было ли им, чем.

2.4 , ryoken ( ok ), 13:26, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – не, не пинг.

130 Multicast Listener Query RFC 2710 и RFC 3810

131 Version 1 Multicast Listener Report RFC 2710



1.3 , Аноним ( 3 ), 13:21, 16/03/2022 [ответить] + / – Жёваный крот!

1.5 , Аноним ( 5 ), 14:16, 16/03/2022 [ответить] –1 + / – Хаха, ну надо же, божественная сишечка и ядро, написсаное лучшими погромистами, тоже течет. Кто бы мог подумать!

1.6 , Nmn ( ? ), 14:23, 16/03/2022 [ответить] + / – Уже лет как 20 дропаю сразу icmp.

Совершенно ненужная весч.

