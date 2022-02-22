Уязвимость в подсистеме netfilter, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux

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|1.2, Аноним (2), 13:22, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Сколько наворочено всяких концепций, которые управляют другими, которые... Пора возвращаться к простоте.
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|3.9, пох. (?), 13:40, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Там та, которая хуже воровства.
Ставьте ведро 3.0.100какоето- там еще нормальный iptables.
Без вот этого вот "очень похожего на BPF, но не так чтоб сохранить копирайты Berkley"
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|4.10, Аноним (10), 13:42, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Ставьте ведро 3.0.100какоето-
Старый код = неисправленные уязвимости.
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|5.48, пох. (?), 17:26, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То ли дело зеродеи в новом, модном коде!
(а из серьезных там разьве что n_tty, да и та вроде в последних версиях кое-как прикрыта)
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|6.51, Аноним (2), 17:36, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сложите вместе эти два факта. Из этого следует, что стоит искать актуальный код, но не "модно-молодёжный".
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|5.53, пох. (?), 18:49, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уязвимость в модном-молодежном "почти как bpf но без лицензии bsd" нетфильтре.
А в 3.0.100 немодный, он правила выполняет в том виде, в котором их собирает iptables, и там нет никакого nf_tables_api.c поскольку они никуда не "компилируются".
Офлоада, правда, тоже нет, но полагаю это не последний баг и не все они будут связаны с офлоадом.
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|5.49, Аноним (2), 17:30, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 3.4 FreeBSD - это единственная ОС из других *BSD с проприетарными драйверами. Полный успех.
В любой есть.
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|4.44, ух (?), 17:04, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а мусью может пояснить, что именно не устроило их величество? в handbook много букв? нет systemd? kde не патчится? докер не едет через докер?
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|5.56, пох. (?), 19:14, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Могу, но ты все равно не сможешь понять.
У вас три пакетных фильтра с невменяемым синтаксисом, один мертвый, второй полуработающий а третий вообще ни для чего непригоден из-за плоского конфига с номерками, здравствуй 96й год когда сети были примитивные и списки правил умещались на экран 80x24.
userspace helpers, XXI век, userspace helpers для тривиального исправления одного байта в передаваемом пакетике а не какой-то суперсложной обработки (на которую в линуксе закладывались но так и не придумали к чему бы применить)...
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|3.18, Sultan (?), 14:08, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если фря наберёт такие обороты, то и там найдут кучи дырок. Нахождение уязвимостей - вопрос интереса к системе.
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|4.41, Аноним (39), 16:50, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во всех плейстейшенах и в нинтендо свитч фряха. Это прям дофига устройств. И что ты там найдешь?
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|4.46, ух (?), 17:13, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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белые тоже едят друг друга, но хорошо скрывают. это не аргумент, это попытка оправдаться.
но в общем с идей согласный - п.о. пишут люди, которым свойственно ошибаться. и вот тут начинаются ньюансы, потому что эти люди разные. одни в ластах и с гиперактивностью, а другие в кедах и с дипломами.
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|2.11, Аноним (11), 13:44, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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- Человек - это много данных. Аденин, цитозин, гуанин, тимин - алфавит человека - четыре символа. У меня лишь два - ноль и единица.
- В два раза проще, зато в два раза прекраснее.
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|2.7, Аноним (7), 13:34, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да и ничего страшного, сейчас вон Microsoft запушит в ядро новую.
// b.
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|2.14, Жироватт (ok), 13:54, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кладмена своего увольте, а? У нас и так уже полядра изрыто, и надписи какие-то.
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|1.4, Урри (ok), 13:28, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Проблема проявляется начиная с ядра 5.4.
Ну вот. А я надеялся на своем ведроиде временный рут получить.
Придется искать старые cve.
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|1.5, Аноним (5), 13:30, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Ошибка проявляется при настройке правил "dup" и "fwd" в цепочках, для которых применяется аппаратное ускорение обработки пакетов (offload).
Т.е. затрагивает в лучшем случае 50 серверов во всём Интернете.
Please disperse.
// b.
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|2.15, Аноним (15), 13:54, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты гугл транслейт что ли используешь? Хотя не, он бы не делал ошибок.
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|4.31, Аноним (15), 15:22, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это кто тебе такое сказал? От такого выбора лексики я всегда кринж ловлю, когда встречаю, и каждый раз там оказывается какой-нибудь украинец или прочее подобное. Но одно дело когда человек пытается общаться хоть как-то, чтобы его понимали на ресурсе, и совсем другое, когда он делает это с целью, чтобы его не понимали. Отношение соответствующее.
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|5.32, Аноним (5), 15:26, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Му-ло, ты уже второй раз обсуждаешь меня, не говоря где ошибка.
У тебя где-то что-то в голове поломалось?
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|6.33, Аноним (15), 15:29, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тебя не обсуждаю, я указываю на неподобающее поведение. Это твоя единственная реакция? Ну и у кого тут что в голове поломалось?
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|7.35, Ordu (ok), 15:51, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хочешь я укажу на неподобающее поведение? Ты что-то ляпнул такое, и вот уже три сообщения не можешь объяснить, что ты имел в виду. Но за это время ты успел проаппелировать к хохлосрачу, обсудить личность оппонента и заявить что ты не обсуждаешь личность оппонента.
Будь мужиком, скажи что тебе не понравилось в его исходном заявлении, а не ходи вокруг да около.
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|8.36, Аноним (15), 16:05, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я же сказал, что мне не понравилось, и ни к чему не апеллировал, только констати... текст свёрнут, показать
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|9.40, Ordu (ok), 16:50, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ето здорава, что тибе ни нравиться Очинь хорошо На, пачитай ищо пезграматного ... текст свёрнут, показать
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|8.50, пох. (?), 17:33, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Он же сказал что не понравилось то что к к0л не может в английский - даже, види... текст свёрнут, показать
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|1.8, пох. (?), 13:38, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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из соседней новости, прекрасное:
> Непосредственно правила фильтрации и специфичные для протоколов обработчики компилируются в байткод в пространстве пользователя, после
> чего данный байткод загружается в ядро при помощи интерфейса Netlink и выполняется в ядре в специальной виртуальной машине, напоминающей BPF
> (Berkeley Packet Filters). Подобный подход позволяет значительно сократить размер кода фильтрации, работающего на уровне ядра и вынести
> все функции разбора правил и логики работы с протоколами в пространство пользователя.
что, что тут могло бы пойти не так?!
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|2.17, hshhhhh (ok), 14:01, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Уязвимость также может быть использована для атак на системы контейнерной изоляции.
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|1.20, Аноним (20), 14:11, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Проверка границ массива это слишком медленно и всё будет тормозить говорили они. Взамен уже десятки лет огребают трудновыловимые дыры в безопасности.
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|2.23, Аноним (-), 14:16, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Именно так, зато щас как на Rust перепишем! Да как все дыры залатаем!
// b.
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|2.26, Аноним (21), 14:18, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чему тормозить в данном случае? Если тут проверять только при загрузке правил.
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|2.28, Аноним (28), 14:25, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну пока ломом по голове ен настучит это все они так и будут избегать языки с тостыми указателями
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|2.34, Ordu (ok), 15:45, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Справедливости ради стоит отметить, что тогда ещё говорили о том, что вообще нельзя писать систему на высокоуровневом языке, потому что тормозить будет. C смог пролезть в системное программирование потому, что он позиционировался как кроссплатформенный ассемблер.
Ну и да, тогда проверка границ была дороже: компиляторы были тупыми, подметить что условия цикла гарантируют, что проверка всегда даст true и вышвырнуть её за ненадобностью, они не могли. Да и языки были другие -- итераторов нет, лямбд нет, а значит нет способов свалить на массив организацию цикла так, чтобы с минимумом проверок. И спекулятивного выполнения тогда не было, чтобы эта проверка задним числом выполнялась бы параллельно с выполнением другого кода.
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|2.52, InuYasha (??), 18:34, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы не говорили. Мы и на null проверяли, и на выход за границы, и на порчу/сглаз данных.
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|1.47, Онаним (?), 17:19, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в цепочках, для которых применяется аппаратное ускорение обработки пакетов
Так, уже легче. На боевых системах оффлоуда нетфильтра нет.
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