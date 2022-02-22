Уязвимость в подсистеме netfilter, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux

2.6 , Аноним ( 6 ), 13:32, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > Пора возвращаться к простоте. Ставьте FreeBSD.

3.9 , пох. ( ? ), 13:40, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Там та, которая хуже воровства. Ставьте ведро 3.0.100какоето- там еще нормальный iptables.

Без вот этого вот "очень похожего на BPF, но не так чтоб сохранить копирайты Berkley" 4.10 , Аноним ( 10 ), 13:42, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >Ставьте ведро 3.0.100какоето- Старый код = неисправленные уязвимости.

5.39 , Аноним ( 39 ), 16:49, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Зря ты так про фряху. Фряха идеальна!

6.45 , Аноним ( 2 ), 17:09, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не про фряху.

5.48 , пох. ( ? ), 17:26, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То ли дело зеродеи в новом, модном коде! (а из серьезных там разьве что n_tty, да и та вроде в последних версиях кое-как прикрыта) 6.51 , Аноним ( 2 ), 17:36, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сложите вместе эти два факта. Из этого следует, что стоит искать актуальный код, но не "модно-молодёжный".

4.21 , Аноним ( 21 ), 14:12, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уязвимость в _netfilter_. Не важно, кто там правила загружает.

5.53 , пох. ( ? ), 18:49, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уязвимость в модном-молодежном "почти как bpf но без лицензии bsd" нетфильтре. А в 3.0.100 немодный, он правила выполняет в том виде, в котором их собирает iptables, и там нет никакого nf_tables_api.c поскольку они никуда не "компилируются". Офлоада, правда, тоже нет, но полагаю это не последний баг и не все они будут связаны с офлоадом. 4.30 , crypt ( ok ), 15:16, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я сидел на 2.6.32 до упора, но поддержка rhel6 закончилась:( с нее на freebsd чуть ли не проще мигрировать, чем на новый systemd/Linux. даже запостил историю "Переход с Linux на FreeBSD. Успех, но..." https://www.linux.org.ru/gallery/screenshots/16719927 p.s. анонимные комментаторы там в игноре

5.49 , Аноним ( 2 ), 17:30, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 3.4 FreeBSD - это единственная ОС из других *BSD с проприетарными драйверами. Полный успех. В любой есть.

4.44 , ух ( ? ), 17:04, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а мусью может пояснить, что именно не устроило их величество? в handbook много букв? нет systemd? kde не патчится? докер не едет через докер?

5.56 , пох. ( ? ), 19:14, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Могу, но ты все равно не сможешь понять. У вас три пакетных фильтра с невменяемым синтаксисом, один мертвый, второй полуработающий а третий вообще ни для чего непригоден из-за плоского конфига с номерками, здравствуй 96й год когда сети были примитивные и списки правил умещались на экран 80x24. userspace helpers, XXI век, userspace helpers для тривиального исправления одного байта в передаваемом пакетике а не какой-то суперсложной обработки (на которую в линуксе закладывались но так и не придумали к чему бы применить)... 3.18 , Sultan ( ? ), 14:08, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Если фря наберёт такие обороты, то и там найдут кучи дырок. Нахождение уязвимостей - вопрос интереса к системе.

4.27 , Аноним ( 2 ), 14:23, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не только. Ещё и качества кода и организации структуры.

4.41 , Аноним ( 39 ), 16:50, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во всех плейстейшенах и в нинтендо свитч фряха. Это прям дофига устройств. И что ты там найдешь?

4.46 , ух ( ? ), 17:13, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – белые тоже едят друг друга, но хорошо скрывают. это не аргумент, это попытка оправдаться. но в общем с идей согласный - п.о. пишут люди, которым свойственно ошибаться. и вот тут начинаются ньюансы, потому что эти люди разные. одни в ластах и с гиперактивностью, а другие в кедах и с дипломами.

2.11 , Аноним ( 11 ), 13:44, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – - Человек - это много данных. Аденин, цитозин, гуанин, тимин - алфавит человека - четыре символа. У меня лишь два - ноль и единица.

- В два раза проще, зато в два раза прекраснее.

3.37 , Аноним ( 37 ), 16:22, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Откуда?

2.13 , Жироватт ( ok ), 13:53, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – QNX. Куня спасет весь мир могильных устройств

3.22 , Аноним ( 21 ), 14:14, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Куня спасет весь мир

2.24 , Аноним ( 21 ), 14:16, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И хостеры останутся без контейнеров?

3.55 , Аноним ( 55 ), 19:10, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хипстеры вы хотели сказать?

