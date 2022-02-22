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Уязвимость в подсистеме netfilter, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux

22.02.2022 13:16

В Netfilter, подсистеме ядра Linux, используемой для фильтрации и модификации сетевых пакетов, выявлена уязвимость (CVE-2022-25636), позволяющая выполнить код на уровне ядра. Заявлено о подготовке примера эксплоита, позволяющего локальному пользователю поднять свои привилегии в Ubuntu 21.10 c отключённым механизмом защиты KASLR. Проблема проявляется начиная с ядра 5.4. Исправление пока доступно в виде патча (корректирующие выпуски ядра не сформированы). Проследить за публикаций обновления пакетов в дистрибутивах можно на данных страницах: Debian, SUSE, Ubuntu, RHEL, Fedora, Gentoo, Arch Linux.

Уязвимость вызвана ошибкой вычисления размера массива flow->rule->action.entries в функции nft_fwd_dup_netdev_offload (определена в файле net/netfilter/nf_dup_netdev.c), которая может привести к записи контролируемых атакующим данных в область памяти за границей выделенного буфера. Ошибка проявляется при настройке правил "dup" и "fwd" в цепочках, для которых применяется аппаратное ускорение обработки пакетов (offload). Так как переполнение возникает на этапе до создания правила пакетного фильтра и проверки поддержки offload, уязвимость также применима и для сетевых устройств, не поддерживающих аппаратное ускорение, таких как loopback-интерфейс.

Отмечается, что проблема достаточно проста в эксплуатации, так как выходящие за пределы буфера значения могут перезаписать указатель на структуру net_device, а данные о перезаписанном значении возвращаются в пространство пользователя, что позволяет узнать необходимые для совершения атаки адреса в памяти. Для эксплуатации уязвимости требуется создание определённых правил в nftables, что возможно только при наличии привилегий CAP_NET_ADMIN, которые могут быть получены непривилегированным пользователем в отдельном сетевом пространстве имён (network namespaces). Уязвимость также может быть использована для атак на системы контейнерной изоляции.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter
  3. OpenNews: Уязвимость в подсистеме eBPF, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux
  4. OpenNews: Уязвимость в VFS ядра Linux, позволяющая повысить свои привилегии
  5. OpenNews: Уязвимость в механизме ucount ядра Linux, позволяющая повысить свои привилегии
  6. OpenNews: Удалённая уязвимость в ядре Linux, проявляющаяся при использовании протокола TIPC
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56742-netfilter
Ключевые слова: netfilter, kernel
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Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 13:21, 22/02/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –8 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:22, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Сколько наворочено всяких концепций, которые управляют другими, которые... Пора возвращаться к простоте.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:32, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Пора возвращаться к простоте.

    Ставьте FreeBSD.

     
     
  • 3.9, пох. (?), 13:40, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Там та, которая хуже воровства.

    Ставьте ведро 3.0.100какоето- там еще нормальный iptables.
    Без вот этого вот "очень похожего на BPF, но не так чтоб сохранить копирайты Berkley"

     
     
  • 4.10, Аноним (10), 13:42, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Ставьте ведро 3.0.100какоето-

    Старый код = неисправленные уязвимости.

     
     
  • 5.39, Аноним (39), 16:49, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зря ты так про фряху. Фряха идеальна!
     
     
  • 6.45, Аноним (2), 17:09, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не про фряху.
     
  • 5.48, пох. (?), 17:26, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ли дело зеродеи в новом, модном коде!

    (а из серьезных там разьве что n_tty, да и та вроде в последних версиях кое-как прикрыта)

     
     
  • 6.51, Аноним (2), 17:36, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложите вместе эти два факта. Из этого следует, что стоит искать актуальный код, но не "модно-молодёжный".
     
  • 4.21, Аноним (21), 14:12, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уязвимость в _netfilter_. Не важно, кто там правила загружает.
     
     
  • 5.53, пох. (?), 18:49, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уязвимость в модном-молодежном "почти как bpf но без лицензии bsd" нетфильтре.

    А в 3.0.100 немодный, он правила выполняет в том виде, в котором их собирает iptables, и там нет никакого nf_tables_api.c поскольку они никуда не "компилируются".

    Офлоада, правда, тоже нет, но полагаю это не последний баг и не все они будут связаны с офлоадом.

     
  • 4.30, crypt (ok), 15:16, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я сидел на 2.6.32 до упора, но поддержка rhel6 закончилась:( с нее на freebsd чуть ли не проще мигрировать, чем на новый systemd/Linux.

    даже запостил историю "Переход с Linux на FreeBSD. Успех, но..."

    https://www.linux.org.ru/gallery/screenshots/16719927

    p.s.

    анонимные комментаторы там в игноре

     
     
  • 5.49, Аноним (2), 17:30, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 3.4 FreeBSD - это единственная ОС из других *BSD с проприетарными драйверами. Полный успех.

    В любой есть.

     
  • 4.44, ух (?), 17:04, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а мусью может пояснить, что именно не устроило их величество? в handbook много букв? нет systemd? kde не патчится? докер не едет через докер?
     
     
  • 5.56, пох. (?), 19:14, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу, но ты все равно не сможешь понять.

    У вас три пакетных фильтра с невменяемым синтаксисом, один мертвый, второй полуработающий а третий вообще ни для чего непригоден из-за плоского конфига с номерками, здравствуй 96й год когда сети были примитивные и списки правил умещались на экран 80x24.

    userspace helpers, XXI век, userspace helpers для тривиального исправления одного байта в передаваемом пакетике а не какой-то суперсложной обработки (на которую в линуксе закладывались но так и не придумали к чему бы применить)...

     
  • 3.18, Sultan (?), 14:08, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если фря наберёт такие обороты, то и там найдут кучи дырок. Нахождение уязвимостей - вопрос интереса к системе.
     
     
  • 4.27, Аноним (2), 14:23, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не только. Ещё и качества кода и организации структуры.
     
  • 4.41, Аноним (39), 16:50, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во всех плейстейшенах и в нинтендо свитч фряха. Это прям дофига устройств. И что ты там найдешь?  
     
  • 4.46, ух (?), 17:13, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    белые тоже едят друг друга, но хорошо скрывают. это не аргумент, это попытка оправдаться.

    но в общем с идей согласный - п.о. пишут люди, которым свойственно ошибаться. и вот тут начинаются ньюансы, потому что эти люди разные. одни в ластах и с гиперактивностью, а другие в кедах и с дипломами.

     
  • 2.11, Аноним (11), 13:44, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Человек - это много данных. Аденин, цитозин, гуанин, тимин - алфавит человека - четыре символа. У меня лишь два - ноль и единица.
    - В два раза проще, зато в два раза прекраснее.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 16:22, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда?
     
  • 2.13, Жироватт (ok), 13:53, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    QNX. Куня спасет весь мир могильных устройств
     
     
  • 3.22, Аноним (21), 14:14, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Куня спасет весь мир
     
  • 2.24, Аноним (21), 14:16, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И хостеры останутся без контейнеров?
     
     
  • 3.55, Аноним (55), 19:10, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хипстеры вы хотели сказать?
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:26, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Черт... опять нашли нашу закладку...
    (с) АНБ
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:34, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да и ничего страшного, сейчас вон Microsoft запушит в ядро новую.

    // b.

     
     
  • 3.12, Apple (?), 13:50, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А мы червей откусываем.
     
  • 2.14, Жироватт (ok), 13:54, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кладмена своего увольте, а? У нас и так уже полядра изрыто, и надписи какие-то.
     

  • 1.4, Урри (ok), 13:28, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Проблема проявляется начиная с ядра 5.4.

    Ну вот. А я надеялся на своем ведроиде временный рут получить.
    Придется искать старые cve.

     
  • 1.5, Аноним (5), 13:30, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Ошибка проявляется при настройке правил "dup" и "fwd" в цепочках, для которых применяется аппаратное ускорение обработки пакетов (offload).

    Т.е. затрагивает в лучшем случае 50 серверов во всём Интернете.

    Please disperse.

    // b.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:54, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты гугл транслейт что ли используешь? Хотя не, он бы не делал ошибок.
     
     
  • 3.29, Аноним (5), 15:10, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Му-ло, какие ошибки? Где?

    I speak English like a native FFS.

     
     
  • 4.31, Аноним (15), 15:22, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это кто тебе такое сказал? От такого выбора лексики я всегда кринж ловлю, когда встречаю, и каждый раз там оказывается какой-нибудь украинец или прочее подобное. Но одно дело когда человек пытается общаться хоть как-то, чтобы его понимали на ресурсе, и совсем другое, когда он делает это с целью, чтобы его не понимали. Отношение соответствующее.
     
     
  • 5.32, Аноним (5), 15:26, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Му-ло, ты уже второй раз обсуждаешь меня, не говоря где ошибка.

    У тебя где-то что-то в голове поломалось?

     
     
  • 6.33, Аноним (15), 15:29, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебя не обсуждаю, я указываю на неподобающее поведение. Это твоя единственная реакция? Ну и у кого тут что в голове поломалось?
     
     
  • 7.35, Ordu (ok), 15:51, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь я укажу на неподобающее поведение? Ты что-то ляпнул такое, и вот уже три сообщения не можешь объяснить, что ты имел в виду. Но за это время ты успел проаппелировать к хохлосрачу, обсудить личность оппонента и заявить что ты не обсуждаешь личность оппонента.

    Будь мужиком, скажи что тебе не понравилось в его исходном заявлении, а не ходи вокруг да около.

     
     
  • 8.36, Аноним (15), 16:05, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я же сказал, что мне не понравилось, и ни к чему не апеллировал, только констати... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.40, Ordu (ok), 16:50, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ето здорава, что тибе ни нравиться Очинь хорошо На, пачитай ищо пезграматного ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.50, пох. (?), 17:33, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он же сказал что не понравилось то что к к0л не может в английский - даже, види... текст свёрнут, показать
     

  • 1.8, пох. (?), 13:38, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    из соседней новости, прекрасное:
    > Непосредственно правила фильтрации и специфичные для протоколов обработчики компилируются в байткод в пространстве пользователя, после
    > чего данный байткод загружается в ядро при помощи интерфейса Netlink и выполняется в ядре в специальной виртуальной машине, напоминающей BPF
    > (Berkeley Packet Filters). Подобный подход позволяет значительно сократить размер кода фильтрации, работающего на уровне ядра и вынести
    > все функции разбора правил и логики работы с протоколами в пространство пользователя.

    что, что тут могло бы пойти не так?!

     
  • 1.16, Сергей (??), 13:54, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    То, что ее эксплуатировать можно только локально никого не смущает?
     
     
  • 2.17, hshhhhh (ok), 14:01, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Уязвимость также может быть использована для атак на системы контейнерной изоляции.
     

  • 1.20, Аноним (20), 14:11, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проверка границ массива это слишком медленно и всё будет тормозить говорили они. Взамен уже десятки лет огребают трудновыловимые дыры в безопасности.
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 14:16, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Именно так, зато щас как на Rust перепишем! Да как все дыры залатаем!

    // b.

     
  • 2.25, Аноним (11), 14:18, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было десятки лет сидеть в панике?
     
  • 2.26, Аноним (21), 14:18, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чему тормозить в данном случае? Если тут проверять только при загрузке правил.
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:25, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну пока ломом по голове ен настучит это все они так и будут избегать языки с тостыми указателями
     
  • 2.34, Ordu (ok), 15:45, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливости ради стоит отметить, что тогда ещё говорили о том, что вообще нельзя писать систему на высокоуровневом языке, потому что тормозить будет. C смог пролезть в системное программирование потому, что он позиционировался как кроссплатформенный ассемблер.

    Ну и да, тогда проверка границ была дороже: компиляторы были тупыми, подметить что условия цикла гарантируют, что проверка всегда даст true и вышвырнуть её за ненадобностью, они не могли. Да и языки были другие -- итераторов нет, лямбд нет, а значит нет способов свалить на массив организацию цикла так, чтобы с минимумом проверок. И спекулятивного выполнения тогда не было, чтобы эта проверка задним числом выполнялась бы параллельно с выполнением другого кода.

     
  • 2.52, InuYasha (??), 18:34, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы не говорили. Мы и на null проверяли, и на выход за границы, и на порчу/сглаз данных.
     

  • 1.38, Аноним (38), 16:44, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Камни с неба прилетели
     
     
  • 2.43, Аноним (39), 16:52, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато мы в родном Линуксе.
     

  • 1.47, Онаним (?), 17:19, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в цепочках, для которых применяется аппаратное ускорение обработки пакетов

    Так, уже легче. На боевых системах оффлоуда нетфильтра нет.

     
  • 1.54, Аноним12345 (?), 19:08, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет худа без добра
     

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