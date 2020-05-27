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25 уязвимостей в RTOS Zephyr, в том числе эксплуатируемые через ICMP-пакет

27.05.2020 10:11

Исследователи из компании NCC Group опубликовали результаты аудита свободного проекта Zephyr, развивающего операционную систему реального времени (RTOS), нацеленную на оснащение устройств, соответствующих концепции "Интернет вещей" (IoT, Internet of Things). В ходе аудита было выявлено 25 уязвимостей в Zephyr и 1 уязвимость в MCUboot. Разработка Zephyr ведётся при участии компаний Intel.

В сумме было выявлено 6 уязвимостей в сетевом стеке, 4 - в ядре, 2 - в командной оболочке, 5 в обработчиках системных вызовов, 5 в подсистеме USB и 3 в механизме обновления прошивки. Двум проблема присвоен критический уровень опасности, двум - высокий, 9 умеренный, 9 - низкий и 4 - для принятия во внимание. Критические проблемы затрагивают IPv4 стек и парсер MQTT, опасные - драйверы USB mass storage и USB DFU. На момент раскрытия информации исправления были подготовлены только для 15 наиболее опасных уязвимостей, неисправленными пока остаются проблемы, приводящие к отказу в обслуживании или связанные с недоработками в механизмах дополнительной защиты ядра.

В IPv4 стеке платформы выявлена удалённо эксплуатируемая уязвимость, приводящая к повреждению памяти при обработке определённым образом модифицированных ICMP-пакетов. Ещё одна серьёзная проблема найдена в парсере протокола MQTT, которая вызвана отсутствием должной проверки длины полей в заголовке и может привести удалённому выполнению кода. Менее опасные проблемы, приводящие к отказу в обслуживании, найдены в IPv6-стеке и реализации протокола CoAP.

Остальные проблемы могут быть эксплуатированы локально для вызова отказа в обслуживании или выполнения кода на уровне ядра. Большая часть из данных уязвимостей связана с отсутствие должных проверок аргументов системных вызовов, и может привести к в записи и чтения произвольных областей памяти ядра. Проблемы охватывают и непосредственно код обработки системных вызовов - обращение по отрицательному номеру системного вызова приводит к целочисленному переполнению. В ядре также выявлены проблемы в реализации защиты ASLR (рандомизация адресного пространства) и механизма установки канареечных меток в стеке, делающие данные механизмы неэффективными.

Много проблем затрагивают USB-стек и отдельные драйверы. Например, проблема в USB mass storage позволяют вызвать переполнение буфера и выполнить код на уровне ядра при подключении устройства к подконтрольному атакующему USB-хосту. Уязвимость в USB DFU, драйвере для загрузки новой прошивки по USB, позволяет загрузить модифицированный образ прошивки во внутренний Flash микроконтроллера без применения шифрования и обойдя режим защищённой загрузки с проверкой компонентов по цифровой подписи. Дополнительно был изучен код открытого загрузчика MCUboot, в котором была найдена одна неопасная уязвимость, которая может привести к переполнению буфера при испльзовании протокола SMP (Simple Management Protocol) через UART.

Напомним, что в Zephyr для всех процессов предоставляется только одно глобальное совместно используемое виртуальное адресное пространство (SASOS, Single Address Space Operating System). Специфичный для приложений код комбинируется с адаптированным под конкретное применение ядром и образует монолитный исполняемый файл для загрузки и запуска на определённом оборудовании. Все системные ресурсы определяются на этапе компиляции, что сокращает размер кода и увеличивает производительность. В системный образ могут включаться только те возможности ядра, которые требуются для выполнения приложения.

Примечательно, что среди ключевых достоинств Zephyr упоминается разработка с оглядкой на безопасность. Утверждается, что все стадии разработки проходят обязательные этапы подтверждения безопасности кода: fuzzing-тестирование, статический анализ, испытания на проникновение, рецензирование кода, анализ внедрения бэкдоров и моделирование угроз.

  1. Главная ссылка к новости (https://research.nccgroup.com/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной операционной системы реального времени Zephyr 1.8
  3. OpenNews: Foundries.io представила платформы для разработки безопасных прошивок для IoT устройств
  4. OpenNews: FreeRTOS перешёл под крыло Amazon и выпущен под лицензией MIT
  5. OpenNews: Новый проект Linux Foundation по созданию ОС реального времени для интернета вещей
  6. OpenNews: В TCP/IP-стеке FreeRTOS выявлены уязвимости, приводящие к удалённому выполнению кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53033-zephyr
Ключевые слова: zephyr, intel, rtos
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:47, 27/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    >обращение по отрицательному номеру системного вызова приводит к целочисленному переполнению

    На кой вообще было использовать знаковый тип для номеров системных вызовов? В случае беззнакового, при -1 была бы попытка вызвать самый последний из возможных. При его отсуствии, выдалась бы соответствующая ошибка.

     
  • 2, ryoken (ok), 10:52, 27/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    >> Примечательно, что среди ключевых достоинств Zephyr упоминается разработка с оглядкой на безопасность. Утверждается, что все стадии разработки проходят обязательные этапы подтверждения безопасности кода: fuzzing-тестирование, статический анализ, испытания на проникновение, рецензирование кода, анализ внедрения бэкдоров и моделирование угроз.

    ну ага

     
     
  • 4, Аноним (4), 11:03, 27/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    25 - неплохое число уязвимостей для целой операционной системы. А сколько уязвимостей в любо
     
  • 5, Аноним (4), 11:08, 27/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    25 - неплохое число уязвимостей для Целой Операционной Системы. Давай сравним это число с количеством уязвимостей в любой другой оси? Например, операционной системы GNU/Linux (начиная с ядра и заканчивая калькуляторами).
     

  • 3, Fracta1L (ok), 10:57, 27/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Очередные сишные дыры)) И даже

    > обязательные этапы подтверждения безопасности кода: fuzzing-тестирование, статический анализ, испытания на проникновение, рецензирование кода, анализ внедрения бэкдоров и моделирование угроз

    не помогли, вопреки наставлениям местных диванных экспертов

     
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