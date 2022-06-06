Ещё одна уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter

3.5 , какая разница ( ? ), 09:56, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А такие программы есть?

Если что, то я не подкалываю..

4.7 , Аноним ( 7 ), 10:12, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Пошерсти здешние новости по ключевым словам, я о ~60% всех случаев узнал отсюда. Из того что помню, очень "медленной реакцией" на уязвимости отметилась Canonical и Apache, переводом стрелок разрабы 7zip'а (по-моему тоже здешняя новость), об уязвимостях нефикшеных десятилетиями писала OSSRA (самой старой вроде 30 лет). Я могу расписать нормально, но только ближе к вечеру, когда дома буду.

5.10 , Аноним ( 1 ), 10:22, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Примеры так себе, было бы тоже интересно послушать о настоящих. И 7zip это разве не та гпл программа, для которой автор годами не даёт исходники? Но вообще, имеет смысл обсуждать только приличные проекты. Могильник и Убунта тоже не особо приличные организации, чтобы принимать их во внимание. Стоит смотреть на конкретный софт и его разрабов, вряд ли они свой денвер оставили бы дырявым в продакшене.

6.14 , Аноним ( 7 ), 10:27, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не переживай примеров там хватает, я просто большей половины уже не помню, или помню частично те нужно удостоверится что я ничего не путаю, память уже не та. Доберусь до домашнего компьютера накидаю нормальный список со ссылками.

3.6 , Аноним ( 1 ), 10:06, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так заметают, это сказывается на стоимости акций знаете ли. Знаю, что у Адобы было много приколов в своё время, вряд ли с тех пор много изменилось. МС всегда старательно прячет детали и максимально отстранённо упоминает исправления эпических дыр, и если ты не тусуешься в тех кругах, то и не узнаешь никогда. Деньги, деньги…

3.15 , Аноним ( 15 ), 11:13, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В открытых проектах ты можешь сам просто взять и переписать всё подсебя и без уязвимостей. В отличии от проприетарного говнища, который ты даже если захочешь не сможешь форкнуть.

4.16 , Попандопала ( ? ), 11:19, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Инженеры с высшим образованием пишут с нуля,как я тут читал. Таким проприетарщина нестрашна от слова совсем. И плакаться по чужому коду такие спецы не станут.D Берите пример.

