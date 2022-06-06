Ещё одна уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter

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|1.1, Аноним (1), 09:44, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хотя бы не заметают под ковёр, когда закладки находят, как это делают с проприетарщиной.
>sysctl: cannot stat /proc/sys/kernel/unprivileged_userns_clone: No such file or directory
о чём это говорит?
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|2.3, Аноним (3), 09:54, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А есть какие-то примеры? Я не отрицаю наличие таких, просто лучше раз увидеть чем... Я вот могу с два десятка накидать примеров где в открытых проектах или не чинят уязвимость годами (порой десятилетиями), или не признают уязвимость уязвимостью или вообще пытаются столкнуть ответственность на другой проект. Мол, это не наша софтина дырявая, а используемая нами либа, и неважно что программы других разработчиков с этой же либой подобных проблем не имеют.
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|4.7, Аноним (7), 10:12, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пошерсти здешние новости по ключевым словам, я о ~60% всех случаев узнал отсюда. Из того что помню, очень "медленной реакцией" на уязвимости отметилась Canonical и Apache, переводом стрелок разрабы 7zip'а (по-моему тоже здешняя новость), об уязвимостях нефикшеных десятилетиями писала OSSRA (самой старой вроде 30 лет). Я могу расписать нормально, но только ближе к вечеру, когда дома буду.
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|5.10, Аноним (1), 10:22, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Примеры так себе, было бы тоже интересно послушать о настоящих. И 7zip это разве не та гпл программа, для которой автор годами не даёт исходники? Но вообще, имеет смысл обсуждать только приличные проекты. Могильник и Убунта тоже не особо приличные организации, чтобы принимать их во внимание. Стоит смотреть на конкретный софт и его разрабов, вряд ли они свой денвер оставили бы дырявым в продакшене.
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|6.14, Аноним (7), 10:27, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не переживай примеров там хватает, я просто большей половины уже не помню, или помню частично те нужно удостоверится что я ничего не путаю, память уже не та. Доберусь до домашнего компьютера накидаю нормальный список со ссылками.
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|3.6, Аноним (1), 10:06, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так заметают, это сказывается на стоимости акций знаете ли. Знаю, что у Адобы было много приколов в своё время, вряд ли с тех пор много изменилось. МС всегда старательно прячет детали и максимально отстранённо упоминает исправления эпических дыр, и если ты не тусуешься в тех кругах, то и не узнаешь никогда. Деньги, деньги…
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|3.15, Аноним (15), 11:13, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В открытых проектах ты можешь сам просто взять и переписать всё подсебя и без уязвимостей. В отличии от проприетарного говнища, который ты даже если захочешь не сможешь форкнуть.
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|4.16, Попандопала (?), 11:19, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Инженеры с высшим образованием пишут с нуля,как я тут читал. Таким проприетарщина нестрашна от слова совсем. И плакаться по чужому коду такие спецы не станут.D Берите пример.
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|2.19, Аноним (19), 11:53, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> sysctl: cannot stat /proc/sys/kernel/unprivileged_userns_clone: No such file or directory
> о чём это говорит?
О том, что у вас не Debian (этот sysctl специфичен для их ядер и производных).
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|1.8, Прохожий (??), 10:18, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Мышки плакали, мучались, но продолжали есть кактус. Вместо того, чтобы переходить на нормальный язык программирования, из год в год наступаем на одни и те же грабли с памятью.
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|2.13, Аноним (1), 10:25, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Нормальный" язык слишком часто падает и паникует, чтобы оставаться сколько-нибудь юзабельным. Ошибки с памятью не исключают 9/10 других ошибок, так что попробуй потоньше накидывать.
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|2.34, _hide_ (ok), 13:24, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не подскажите, каким образом может "нормальный язык" решить проблемы с обращением к памяти в модулях ядра?
Большое спасибо.
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|1.9, Аноним (12), 10:22, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это очень хорошая новость. Раз она есть, значит уязвимость нашли. А раз нашли, значит исправят.
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|3.18, Аноним (-), 11:47, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Больше новостей -> больше уязвимостей нашли -> больше уязвимостей было...
Oh, wait!
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|2.36, ИмяХ (?), 13:32, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>А раз нашли, значит
значит энтузиасты уже наклепали сотни эксплоитов, которые крадут конфиденциальные данные.
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|1.23, hohax (?), 12:30, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> убедиться в отключении возможности создания пространств имён непривилегированными пользователями ("sudo sysctl -w kernel.unprivileged_userns_clone=0")
И как понять, что сломается после такого хука?
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|2.25, Бывалый смузихлёб (?), 12:36, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это почти как с недавними планами развития перла "обратная совместимость в дальнейшем будет сохраняться за исключением закрытия уязвимостей". Вот и угадай потом, что и когда вдруг отвалится в глубинах кода, который отлично работал многие годы
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|2.30, Аноним (19), 13:05, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И как понять, что сломается после такого хука?
LXD, скорее всего. Он завязан на user namespaces
> On most hosts, LXD will check /etc/subuid and /etc/subgid for allocations for the “lxd” user and on first start, set the default profile to use the first 65536 uids and gids from that range.
> If the range is shorter than 65536 (which includes no range at all), then LXD will fail to create or start any container until this is corrected.
А вот разрабам докера это пилить было лень. Там все понятно: если рут в контейнере - то рут и на хосте.
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|3.33, hohax (?), 13:14, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня хост c LXC
sysctl -a | grep -c kernel.unprivileged_userns_clone
0
давно работает. На LXD еще такое не пробовал.
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|4.35, Аноним (19), 13:29, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На lxc это специально включать надо.
А lxd - он "для блондинок", там всё из коробки.
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|1.24, Бывалый смузихлёб (?), 12:34, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это, навскидку, и пары недель не прошло с обнаружения прошлой дырени в нэтфилтре
Возможно, даже первая неделя только-только подошла к концу
Респект таким высоколобым гениям, которые наизусть знают все требования к оформлению кода и пишут идеальный код
Разумеется, дырявый не менее куска хорошего сыра, но полностью соответствующий всем формальным критериям, проходящий все осн проверки и потому попадающий в релиз
А вы всё вебмакаки да вебмакаки
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|2.26, Аноним (1), 12:47, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так потому и нашли, что раньше не искали, или даже не знали где искать, а тут всё очевидное повылезало.
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|1.29, Аноним (29), 13:03, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Лично у меня порой складывается впечатление, что в системном программировании люди вообще не слышали о таком понятии как тестирование🤦 (а если и слышали, то не в курсе какие входные данные нужно при этом использовать)
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|2.31, Аноним (19), 13:06, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сишники, сэр. "Наш код не дыряв, потому что у нас прямые руки!"
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|2.32, Аноним (29), 13:08, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я конечно не мега гуру в Си, но вот например если работа с памятью ведется через стандартный malloc и free, что мешает для защиты тупо написать простейший макрос такого рода:
#define free(p) (free(p), (void)((p) = 0))
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|3.38, Аноним (38), 13:43, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты не поверишь, но можно и выход за границы массива проверять и валидность printf-спецификаторов. Но сишники удавятся за каждую лишнюю наносекунду (особенно, как я подозреваю, во всякой embedded'овщине). Поэтому между скоростью и безопасностью, выбирают первое (измеряется в количествах дыр в секунду).
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|4.41, Аноним (29), 14:25, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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хм... странная логика у сишников конечно!
Помнится ещё Страуструп писал: не важно, как быстро работает ваша программа, если она выдает неправильные результаты! (ну или в нашем случае если она в конечном итоге дырявая)
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|4.42, Аноним (42), 14:43, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох, будто в других языках кто-то что-то проверяет. Там удавятся за лишнюю строчку, которая будет что-то там сверять, потому что спринт надо скорей закрыть.
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|2.43, Аноним (42), 14:44, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот тебе способ сделать вклад в опенсорс. Берёшь и тестируешь, если они не умеют.
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