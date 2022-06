Ещё одна уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter

> И как понять, что сломается после такого хука? LXD, скорее всего. Он завязан на user namespaces > On most hosts, LXD will check /etc/subuid and /etc/subgid for allocations for the “lxd” user and on first start, set the default profile to use the first 65536 uids and gids from that range.

> If the range is shorter than 65536 (which includes no range at all), then LXD will fail to create or start any container until this is corrected. А вот разрабам докера это пилить было лень. Там все понятно: если рут в контейнере - то рут и на хосте.