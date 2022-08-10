В ядре Linux выявлены эксплуатируемые уязвимости в POSIX CPU timer, cls_route и nf_tables

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|1.1, Аноним (1), 21:30, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А если бы Линус послушал Таненбаума и сделал микроядро, этих уязвимостей бы не было?
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|3.3, ТвойОтец (?), 21:36, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Был бы православный Hurd. А Linux все равно подстилка корпораций и нинужОн.
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|4.18, Аноним (18), 22:32, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У HURD всегда Linux виноват. Вот если бы не Linux, ухх развернулись бы!
Правда, хурд на год раньше линукса родился, но этот неудобный факт не афишируется.
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|1.4, Шарп (ok), 21:39, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>позволяющих локальному пользователю повысить свои привилегии в системе
Когда критикуют systemd, то обычно ссылаются на его огромность, которая якобы приводит к большому числу уязвимостей. Только вот эти товарищи у себя под боком не замечают более жирненький источник уязвимостей - монолитное ядро linux. Что не день, так новая порция уязвимостей. Systemd на фоне ядра - бастион безопасности.
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|3.13, Аноним (18), 22:12, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вы слово «критикуют» со словом «обсирают» не путайте. Критикует один из десяти разве что.
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|6.26, Аноним (26), 00:34, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В данном случае слово "девятка" звучит двусмысленно.
И это символизирует, ящитаю.
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|2.9, Анонист (?), 21:50, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Правда проблема не в монолитности, модули netfilter/nf_tables даже не загружены в ядро, если не пользуешься фаерволом. А если пользуешься, то на любой оси даже абсолютно сторонний дырявый драйвер может позволить получить доступ к ядру.
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|5.19, НяшМяш (ok), 22:47, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Взаимоисключающие понятия. Они тогда не были бы комментаторами, ибо им было бы некогда.
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|2.24, Аноним (-), 00:25, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Подобное раздутое ПО лишает свободное ПО смысла ведь, нпапример, крайне трудно проводить аудит кода. Продвинутые люди критикой systemd не ограничиваются и уже смотря на негативные тенденции в полном серьезе рассматривают OpenBSD, seL4, Plan9. А в systemd было крайне много уязвимостей за историю, а если считать его не вирусом, а системой инициализации, то поразительно много, там уязвимостей быть вообще не должно.
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|3.25, Аноним (26), 00:31, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Продвинутые люди критикой systemd не ограничиваются и уже смотря на негативные тенденции в полном серьезе рассматривают OpenBSD, seL4, Plan9.
Очень продвинуто, особенно учитывая, что "безопасность" опёнка держится в основном на громких заявления Тео и отсутствии аудита.
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|1.15, Аноним (15), 22:15, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> вызванных обращением к уже освобождённым областям памяти
Опять ненастоящие программисты на Си в ядро прокрались и накоммитили там?
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|2.17, Аноним (17), 22:27, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запомните, программисты на Си не могут ошибаться по определению. Они не какие-нибудь смузихлебы на расте. Поэтому если находят уязвимость в Си коде, то оставлена она там СПЕЦИАЛЬНО.
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|3.20, Аноним (20), 22:56, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я специально не убираю структуры из списка, даже если освободил всё, что было по адресам указателей в этой структуре.
Так веселее.
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|2.27, Аноним (26), 00:37, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Опять ненастоящие программисты на Си в ядро прокрались и накоммитили там?
А настоящие программисты на Си, которые не делают дуршлаг из всего, к чему прикасаются - вообще бывают?
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|1.23, Аноним (23), 23:13, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> созданы рабочие прототипы эксплоитов, которые будут опубликованы через неделю
А зачем, ©, - пометить дерево, так сказать?
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|1.28, Аноним (28), 03:28, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ре Ше То. Сишники 30 лет не могут научиться с памятью работать. Зато rust критикуют профессионально.
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