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В ядре Linux выявлены эксплуатируемые уязвимости в POSIX CPU timer, cls_route и nf_tables

10.08.2022 21:23

В ядре Linux выявлено несколько уязвимостей, вызванных обращением к уже освобождённым областям памяти и позволяющих локальному пользователю повысить свои привилегии в системе. Для всех рассматриваемых проблем созданы рабочие прототипы эксплоитов, которые будут опубликованы через неделю после публикации информации об уявзимостях. Патчи с устранением проблем отправлены разработчикам ядра Linux.

  • CVE-2022-2588 - уязвимость в реализации фильтра cls_route, вызванная ошибкой, из-за которой при обработке нулевого дескриптора старый фильтр не удалялся из хэш-таблицы до очистки памяти. Уязвимость присутствует начиная с выпуска 2.6.12-rc2. Для проведения атаки требуется наличие прав CAP_NET_ADMIN, которые можно получить при наличии доступа к созданию сетевых пространств имён (network namespace) или пространств имён идентификаторов пользователя (user namespace). В качестве обходного пути защиты можно отключить модуль cls_route через добавление в modprobe.conf строки 'install cls_route /bin/true'.
  • CVE-2022-2586 - уязвимость в подсистеме netfilter в модуле nf_tables, обеспечивающем работу пакетного фильтра nftables. Проблема вызвана тем, что объект nft может ссылаться на set-список в другой таблице, что приводит к обращению к освобождённой области памяти после удаления данной таблицы. Уязвимость присутствует начиная с выпуска 3.16-rc1. Для проведения атаки требуется наличие прав CAP_NET_ADMIN, которые можно получить при наличии доступа к созданию сетевых пространств имён (network namespace) или пространств имён идентификаторов пользователя (user namespace).
  • CVE-2022-2585 - уязвимость в POSIX CPU timer, вызванная тем, что при вызове из не лидирующей нити структура таймера остаётся в списке, несмотря на очистку выделенной для хранения памяти. Уязвимость присутствует начиная с выпуска 3.16-rc1.


  1. OpenNews: Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая получить права root из контейнера
  2. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая обойти ограничения режима Lockdown
  3. OpenNews: Уязвимость в подсистеме ядра Linux perf, позволяющая поднять привилегии
  4. OpenNews: В ядре Linux выявлены эксплуатируемые уязвимости в nf_tables, watch_queue и IPsec
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57622-kernel
Ключевые слова: kernel
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:30, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А если бы Линус послушал Таненбаума и сделал микроядро, этих уязвимостей бы не было?
     
     
  • 2.2, marten (ok), 21:32, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ага, и линукса тоже не было бы
     
     
  • 3.3, ТвойОтец (?), 21:36, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Был бы православный Hurd. А Linux все равно подстилка корпораций и нинужОн.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 22:32, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У HURD всегда Linux виноват. Вот если бы не Linux, ухх развернулись бы!
    Правда, хурд на год раньше линукса родился, но этот неудобный факт не афишируется.
     

  • 1.4, Шарп (ok), 21:39, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >позволяющих локальному пользователю повысить свои привилегии в системе

    Когда критикуют systemd, то обычно ссылаются на его огромность, которая якобы приводит к большому числу уязвимостей. Только вот эти товарищи у себя под боком не замечают более жирненький источник уязвимостей - монолитное ядро linux. Что не день, так новая порция уязвимостей. Systemd на фоне ядра - бастион безопасности.

     
     
  • 2.6, истина в последней инстанции (?), 21:46, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Когда критикуют systemd, то обычно ссылаются на его огромность

    systemd критикуют не за это

     
     
  • 3.10, Ананимус (?), 22:05, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, есть куча сектантов, которые орут ололо небезопасно же.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 04:17, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://skarnet.org/software/systemd.html
     
  • 3.13, Аноним (18), 22:12, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вы слово «критикуют» со словом «обсирают» не путайте. Критикует один из десяти разве что.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 22:14, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было бы что критиковать в этой заразной навозной куче.
     
     
  • 5.21, Аноним (18), 23:05, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну вы явно из оставшейся девятки.
     
     
  • 6.26, Аноним (26), 00:34, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данном случае слово "девятка" звучит двусмысленно.
    И это символизирует, ящитаю.
     
  • 2.9, Анонист (?), 21:50, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Правда проблема не в монолитности, модули netfilter/nf_tables даже не загружены в ядро, если не пользуешься фаерволом. А если пользуешься, то на любой оси даже абсолютно сторонний дырявый драйвер может позволить получить доступ к ядру.
     
     
  • 3.11, Ананимус (?), 22:05, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот был бы netfilter на Rust...
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 22:11, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот были бы комментаторы на Rust...
     
     
  • 5.19, НяшМяш (ok), 22:47, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Взаимоисключающие понятия. Они тогда не были бы комментаторами, ибо им было бы некогда.
     
  • 2.24, Аноним (-), 00:25, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подобное раздутое ПО лишает свободное ПО смысла ведь, нпапример, крайне трудно проводить аудит кода. Продвинутые люди критикой systemd не ограничиваются и уже смотря на негативные тенденции в полном серьезе рассматривают OpenBSD, seL4, Plan9. А в systemd было крайне много уязвимостей за историю, а если считать его не вирусом, а системой инициализации, то поразительно много, там уязвимостей быть вообще не должно.
     
     
  • 3.25, Аноним (26), 00:31, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Продвинутые люди критикой systemd не ограничиваются и уже смотря на негативные тенденции в полном серьезе рассматривают OpenBSD, seL4, Plan9.

    Очень продвинуто, особенно учитывая, что "безопасность" опёнка держится в основном на громких заявления Тео и отсутствии аудита.

     

  • 1.15, Аноним (15), 22:15, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > вызванных обращением к уже освобождённым областям памяти

    Опять ненастоящие программисты на Си в ядро прокрались и накоммитили там?

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 22:27, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запомните, программисты на Си не могут ошибаться по определению. Они не какие-нибудь смузихлебы на расте. Поэтому если находят уязвимость в Си коде, то оставлена она там СПЕЦИАЛЬНО.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 22:56, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я специально не убираю структуры из списка, даже если освободил всё, что было по адресам указателей в этой структуре.

    Так веселее.

     
  • 2.27, Аноним (26), 00:37, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опять ненастоящие программисты на Си в ядро прокрались и накоммитили там?

    А настоящие программисты на Си, которые не делают дуршлаг из всего, к чему прикасаются - вообще бывают?

     

  • 1.16, Анончик (?), 22:24, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересно, какое медианное время жизни уязвимостей?
     
  • 1.22, Аноним (22), 23:07, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Уязвимости, потому что код не написан на Carbon.
     
  • 1.23, Аноним (23), 23:13, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > созданы рабочие прототипы эксплоитов, которые будут опубликованы через неделю

    А зачем, ©, - пометить дерево, так сказать?

     
  • 1.28, Аноним (28), 03:28, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ре Ше То. Сишники 30 лет не могут научиться с памятью работать. Зато rust критикуют профессионально.
     

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