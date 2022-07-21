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Уязвимость в ядре Linux, позволяющая обойти ограничения режима Lockdown

21.07.2022 10:28

В ядре Linux выявлена уязвимость (CVE-2022-21505), позволяющая легко обойти механизм защиты Lockdown, который ограничивает доступ пользователя root к ядру и блокирует пути обхода UEFI Secure Boot. Для обхода предлагается использовать подсистему ядра IMA (Integrity Measurement Architecture), предназначенную для проверки целостности компонентов операционной системы по цифровым подписям и хэшам.

В режиме lockdown ограничивается доступ к /dev/mem, /dev/kmem, /dev/port, /proc/kcore, debugfs, отладочному режиму kprobes, mmiotrace, tracefs, BPF, PCMCIA CIS (Card Information Structure), некоторым интерфейсам ACPI и MSR-регистрам CPU, блокируются вызовы kexec_file и kexec_load, запрещается переход в спящий режим, лимитируется использование DMA для PCI-устройств, запрещается импорт кода ACPI из переменных EFI, не допускаются манипуляции с портами ввода/вывода, в том числе изменение номера прерывания и порта ввода/вывода для последовательного порта.

Суть уязвимости в том, что при использовании загрузочного параметра "ima_appraise=log", допускается вызов kexec для загрузки новой копии ядра, если в системе не активен режим Secure Boot и режим Lockdown используется обособленно от него. IMA недопускает включение режима "ima_appraise" при активном Secure Boot, но не учитывает возможность использования Lockdown отдельно от Secure Boot.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Методы отключения защиты Lockdown в Ubuntu для удалённого обхода UEFI Secure Boot
  3. OpenNews: В ядро Linux 5.4 приняты патчи для ограничения доступа root к внутренностям ядра
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.4
  5. OpenNews: Уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти UEFI Secure Boot
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57534-lockdown
Ключевые слова: lockdown, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, АнонимкаРастуимка (?), 10:33, 21/07/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    Всё потому что ненараст

    /всёпотомучтохочуминусов

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:44, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот если бы Аноним с опеннета был написан на раст, то и комментарии были бы качественными
     
     
  • 3.3, Аноним (-), 10:49, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust — это уже прошлое, ядро нужно переписать на Project Verona.
     
     
  • 4.4, АнонимкаРастуимка (?), 10:49, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А он на раст?
     
     
  • 5.7, Аноним (-), 11:13, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он на C++, но когда-нибудь его перепишут на JS++.
     
  • 4.5, Аноним (5), 10:54, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Project Verona ещё жив?
     
     
  • 5.9, Аноним (-), 11:18, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жив и "completely memory safe"!

    https://www.zdnet.com/article/microsoft-heres-why-we-love-programming-language

     

  • 1.6, Иноагент (?), 10:54, 21/07/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ненавязчивое пропихивание Secure Boot?
     
  • 1.8, Ананоним (?), 11:17, 21/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Надо было писать на Ada.
     
  • 1.10, Иваня (?), 11:21, 21/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Красавчики, как я люблю читать про уязвимости и исследовать их. =)
     
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