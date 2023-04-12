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Уязвимости в QoS-подсистеме ядра Linux, позволяющие поднять свои привилегии в системе

12.04.2023 13:47

В ядре Linux выявлены две уязвимости (CVE-2023-1281, CVE-2023-1829), позволяющие локальному пользователю поднять свои привилегии в системе. Для проведения атаки требуются полномочия на создание и изменение классификаторов трафика, доступные при наличии прав CAP_NET_ADMIN, которые можно получить при возможности создания пространств имён идентификаторов пользователя (user namespace). Проблемы проявляются начиная с ядра 4.14 и устранены в ветке 6.2.

Уязвимости вызваны обращением к памяти после её освобождения (use-after-free) в коде классификаторе трафика tcindex, входящего в состав подсистемы QoS (Quality of service) ядра Linux. Первая уязвимость проявляется из-за состояния гонки при обновлении неоптимальных hash-фильтров, а вторая уязвимость при удалении оптимального hash-фильтра. Проследить за исправлением в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Fedora, Gentoo, Arch. Для блокирования эксплуатации уязвимости обходным путём можно отключить возможность создания пространств имён непривилегированными пользователями ("sudo sysctl -w kernel.unprivileged_userns_clone=0").

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в nftables, позволяющая повысить свои привилегии
  3. OpenNews: В ядре Linux выявлены эксплуатируемые уязвимости в POSIX CPU timer, cls_route и nf_tables
  4. OpenNews: Уязвимость в cgroups v1, позволяющая выйти из изолированного контейнера
  5. OpenNews: Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая получить права root из контейнера
  6. OpenNews: Уязвимость в OverlayFS, позволяющая повысить свои привилегии
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58955-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Denys (??), 13:57, 12/04/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:01, 12/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то этот ваш "user namespace" какой-то перфорированный всё время.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:12, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это кого надо спейс. И они его доят.
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:41, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком вкусная фича, чтобы от нее отказываться.
     

  • 1.5, marten (ok), 14:08, 12/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    И опять use-after-free...
     
     
  • 2.6, Аноним (10), 14:10, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...ваши предложения?
     
     
  • 3.19, Rock (?), 14:47, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ...ваши предложения?

    Очевидно же -- free должна портить память. Либо скорость, либо безопасность.

     
  • 3.20, Анонимусс (?), 14:49, 12/04/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:51, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    собирать мусор 30 минут, как в джаваскрипте
     
  • 3.37, FF (?), 15:25, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да они не понимают, что такие ситуации можно отследить только контролем за каждой ссылкой, а значит затормаживанием операций, это же в многозадачной среде никакой канпилятор не отследит, т.к. они асинхронно работают, а за всеми проверками не уследишь.
     

  • 1.22, Аноним (22), 14:51, 12/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мне кажется адепты "это не язык виноват, это программисты" ОБЯЗАНЫ фиксить такие баги и формально доказывать корректность фиксов =)
     
     
  • 2.23, Аноним (21), 14:55, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "критикуешь - предлагай"? тебе в армии так голову отбили?
     
     
  • 3.24, Аноним (22), 14:58, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты отстаиваешь право людей быть безмозглыми лентяями и не отвечать за слова? Тебя в толерантной европке так научили?
     
     
  • 4.27, Аноним (21), 15:04, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    значит, в точку. я такой бред только от людей, искалеченных армией, слышу
     
     
  • 5.29, Аноним (22), 15:04, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не был в армии. А по сути тебе сказать нечего, только ad hominem)
     
     
  • 6.32, Аноним (10), 15:15, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А голову тебе где отбили телеком? Обязаны ему все кругом лишь бы было не как в европке, ор выше гор.
     
  • 6.33, Аноним (21), 15:15, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по сути твоего предложения обязаловки для анонимов фиксить баги в чужих проектах после каждого коммента или по сути брызг твоих слюней в сторону ЕС?
     
  • 3.26, Анонин (?), 15:01, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаю сишникам перестать делать use-after-free!
    Это же всего-лишь нужно вызывать free только один раз, они что не в состоянии??
     
     
  • 4.31, Ivan_83 (ok), 15:12, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы даже не поняли смысла "use-after-free" а что то предлагаете.

    uint8_t *ptr = malloc(10);
    ptr[0] = 123;
    free(ptr);
    ptr[0] = 123; /* Вот тут use-after-free */

    В программах бывает так что память освободили а где то остался указатель, например его часто забывают обнулить после освобождения, и потом его кто то юзает.

    Если бы было объявлено как: free(void **ptr) и не только освобождало память но и зануляло указатель то use-after-free встречалось бы в разы реже.

     
     
  • 5.34, Аноним (10), 15:16, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда не выкупают иронию и самый простой юмор это уже старость.
     
     
  • 6.35, FF (?), 15:21, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда видят иронию и юмор в глупости, это незрелость
     
     
  • 7.36, Ницше (?), 15:23, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    один я умный в белом пальто стою красивый
     
     
  • 8.39, Аноним (10), 15:27, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это хорошо продолжай стоять Лишь бы не сделал кому-нибудь free ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.25, annonn (?), 15:01, 12/04/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.38, FF (?), 15:26, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне кажется, адепты, которым кто-то чего-то должен, просто не могут достать из лужи выпавшую соску сидя в коляске
     

  • 1.28, Анонн (?), 15:04, 12/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ядро 4.14 вышло в ноябре 2017 года.
    И никто ничего не заметил. Печально.
     
     
  • 2.30, Аноним (18), 15:06, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > никто ничего не заметил

    Ты пишешь под новостью, в которой кто-то что-то все-таки заметил.

     

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