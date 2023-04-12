Уязвимости в QoS-подсистеме ядра Linux, позволяющие поднять свои привилегии в системе

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|1.3, Аноним (3), 14:01, 12/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что-то этот ваш "user namespace" какой-то перфорированный всё время.
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|3.19, Rock (?), 14:47, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ...ваши предложения?
Очевидно же -- free должна портить память. Либо скорость, либо безопасность.
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|3.37, FF (?), 15:25, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да они не понимают, что такие ситуации можно отследить только контролем за каждой ссылкой, а значит затормаживанием операций, это же в многозадачной среде никакой канпилятор не отследит, т.к. они асинхронно работают, а за всеми проверками не уследишь.
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|1.22, Аноним (22), 14:51, 12/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мне кажется адепты "это не язык виноват, это программисты" ОБЯЗАНЫ фиксить такие баги и формально доказывать корректность фиксов =)
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|3.24, Аноним (22), 14:58, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ты отстаиваешь право людей быть безмозглыми лентяями и не отвечать за слова? Тебя в толерантной европке так научили?
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|4.27, Аноним (21), 15:04, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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значит, в точку. я такой бред только от людей, искалеченных армией, слышу
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|5.29, Аноним (22), 15:04, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не был в армии. А по сути тебе сказать нечего, только ad hominem)
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|6.32, Аноним (10), 15:15, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А голову тебе где отбили телеком? Обязаны ему все кругом лишь бы было не как в европке, ор выше гор.
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|6.33, Аноним (21), 15:15, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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по сути твоего предложения обязаловки для анонимов фиксить баги в чужих проектах после каждого коммента или по сути брызг твоих слюней в сторону ЕС?
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|3.26, Анонин (?), 15:01, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предлагаю сишникам перестать делать use-after-free!
Это же всего-лишь нужно вызывать free только один раз, они что не в состоянии??
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|4.31, Ivan_83 (ok), 15:12, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы даже не поняли смысла "use-after-free" а что то предлагаете.
uint8_t *ptr = malloc(10);
ptr[0] = 123;
free(ptr);
ptr[0] = 123; /* Вот тут use-after-free */
В программах бывает так что память освободили а где то остался указатель, например его часто забывают обнулить после освобождения, и потом его кто то юзает.
Если бы было объявлено как: free(void **ptr) и не только освобождало память но и зануляло указатель то use-after-free встречалось бы в разы реже.
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|5.34, Аноним (10), 15:16, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда не выкупают иронию и самый простой юмор это уже старость.
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|6.35, FF (?), 15:21, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда видят иронию и юмор в глупости, это незрелость
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|2.38, FF (?), 15:26, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мне кажется, адепты, которым кто-то чего-то должен, просто не могут достать из лужи выпавшую соску сидя в коляске
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|1.28, Анонн (?), 15:04, 12/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ядро 4.14 вышло в ноябре 2017 года.
И никто ничего не заметил. Печально.
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|2.30, Аноним (18), 15:06, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> никто ничего не заметил
Ты пишешь под новостью, в которой кто-то что-то все-таки заметил.
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