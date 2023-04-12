Уязвимости в QoS-подсистеме ядра Linux, позволяющие поднять свои привилегии в системе

3.24 , Аноним ( 22 ), 14:58, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А ты отстаиваешь право людей быть безмозглыми лентяями и не отвечать за слова? Тебя в толерантной европке так научили?

4.27 , Аноним ( 21 ), 15:04, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – значит, в точку. я такой бред только от людей, искалеченных армией, слышу

5.29 , Аноним ( 22 ), 15:04, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не был в армии. А по сути тебе сказать нечего, только ad hominem)

6.32 , Аноним ( 10 ), 15:15, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А голову тебе где отбили телеком? Обязаны ему все кругом лишь бы было не как в европке, ор выше гор.

6.33 , Аноним ( 21 ), 15:15, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – по сути твоего предложения обязаловки для анонимов фиксить баги в чужих проектах после каждого коммента или по сути брызг твоих слюней в сторону ЕС?

3.26 , Анонин ( ? ), 15:01, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Предлагаю сишникам перестать делать use-after-free!

Это же всего-лишь нужно вызывать free только один раз, они что не в состоянии??

4.31 , Ivan_83 ( ok ), 15:12, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы даже не поняли смысла "use-after-free" а что то предлагаете. uint8_t *ptr = malloc(10);

ptr[0] = 123;

free(ptr);

ptr[0] = 123; /* Вот тут use-after-free */ В программах бывает так что память освободили а где то остался указатель, например его часто забывают обнулить после освобождения, и потом его кто то юзает. Если бы было объявлено как: free(void **ptr) и не только освобождало память но и зануляло указатель то use-after-free встречалось бы в разы реже.

5.34 , Аноним ( 10 ), 15:16, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Когда не выкупают иронию и самый простой юмор это уже старость.

6.35 , FF ( ? ), 15:21, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда видят иронию и юмор в глупости, это незрелость

7.36 , Ницше ( ? ), 15:23, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – один я умный в белом пальто стою красивый

8.39 , Аноним ( 10 ), 15:27, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это хорошо продолжай стоять Лишь бы не сделал кому-нибудь free ...